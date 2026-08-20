Jabal Amel: ¿qué cambia la protección de Unesco?

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Las cinco fortalezas históricas de Jabal Amel, en el sur del Líbano, están bajo mayor protección internacional mientras la amenaza para ellos sigue siendo inmediata. Beaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa y Chamaa fueron enumerados en la Lista del Patrimonio Mundial bajo un procedimiento de emergencia y simultáneamente colocados en la Lista del Patrimonio Mundial en riesgo. Esta decisión se lleva a cabo en una zona siempre expuesta a bombardeos y operaciones israelíes. Unesco ya ha verificado daños a la ciudadela de Chamaa y reportó huelgas cerca de Beaufort. La visita al Líbano por su director general, Khaled El-Enany, plantea una cuestión que va mucho más allá del reconocimiento simbólico: ¿qué puede hacer realmente el derecho internacional para proteger los monumentos históricos cuando un ejército continúa operando a su alrededor?

La entrega de Khaled El-Enany al Presidente Joseph Aoun del documento que formaliza el reconocimiento internacional de las cinco fortalezas constituye una victoria diplomática y patrimonial para el Líbano. Da más visibilidad a los sitios, facilita la movilización de expertos y puede ayudar a buscar financiación para su preservación. Sin embargo, no crea ningún escudo físico sobre los monumentos.

Esta es la contradicción de esta inscripción. Las cinco fortalezas gozan ahora de uno de los más altos niveles de reconocimiento internacional, pero están en una parte del Líbano donde Israel continúa sus operaciones militares. Los mecanismos Unesco pueden documentar, alertar, movilizar y preparar la restauración. No pueden prevenir físicamente una huelga.

Daños ya vistos en el patrimonio del Sur

La amenaza no es hipotética. On 29 May 2026, Unesco reported havingdaños verificados a la ciudadela de Chamaa, una de las cinco fortalezas hoy enumeradas. The organisation also expressed concern about reported strikes near Beaufort Castle.

Estos elementos aclaran por qué el Comité del Patrimonio Mundial utilizó un procedimiento urgente el 24 de julio. No se trataba sólo de reconocer el valor histórico de un conjunto monumental. También es necesario hacer frente a una amenaza suficientemente grave e inmediata para justificar su colocación simultánea en la Lista del Patrimonio Mundial en peligro.

El precedente de Chamaa es particularmente sensible. La ciudadela ya había sufrido daños durante la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá. Las nuevas violaciones muestran el problema que enfrentan las autoridades libanesas y los especialistas del patrimonio: un monumento restaurado después de una guerra puede ser dañado de nuevo en el siguiente.

La continuación de las huelgas israelíes en el Sur mantiene este riesgo. Incluso cuando un monumento no está dirigido directamente, una huelga cercana puede causar daño por explosión, proyecciones, vibraciones o colapso de estructuras ya frágiles. Para edificios cuyas partes tienen siglos de antigüedad, la vulnerabilidad puede ser particularmente importante.

Protección internacional que no puede detener bombas

Las fortalezas de Jabal Amel no sólo gozan de su nuevo estatus como patrimonio mundial. Para noviembre de 2024 ya habían obtenidoprotección provisional mejoradaen virtud del Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado.

Esta protección impone obligaciones específicas a las partes en un conflicto. En particular, tiene por objeto impedir que los bienes de que se trate sean atacados o utilizados de manera que puedan exponerlos a la destrucción.

El registro del Patrimonio Mundial en Riesgo ahora añade un segundo nivel de movilización internacional. Pero la experiencia reciente muestra el límite entre protección jurídica y protección material.

Una convención internacional puede establecer que se debe evitar un monumento. Unesco puede documentar los daños y recordar las obligaciones aplicables. Los expertos pueden registrar la condición de un edificio y preparar su restauración. Sin embargo, ninguno de estos mecanismos neutraliza físicamente una munición o impide una operación militar en los alrededores.

Es precisamente por ello que la continuación de las operaciones israelíes es hoy el principal obstáculo para la eficacia de esta protección.

La documentación del daño se convierte en una emergencia

En este contexto, la documentación adquiere una función que va más allá de la preservación tradicional. Es necesario tener un estado tan preciso de monumentos como sea posible antes de una mayor degradación, identificar los daños ya producidos y poder comparar su evolución.

La oficina regional Unesco en Beirut y especialistas libaneses pueden contribuir a esta labor con la Dirección General de Antigüedades. Las fotografías, las encuestas arquitectónicas, los archivos, las cartografías y los análisis estructurales ayudan a determinar qué partes son antiguas, que ya se han restaurado y qué degradación se ha producido recientemente.

Esta documentación también es necesaria para distinguir lo que se establece de lo que queda informado. En un entorno militar activo, no toda la información sobre un monumento dañado puede ser verificada inmediatamente sobre el terreno. Así, Unesco distinguió explícitamente el daño que había podido verificar en Chamaa de las huelgas denunciadas cerca de Beaufort.

Esta precaución es esencial. Evita la asignación de daños que aún no se han encontrado, manteniendo el seguimiento de las alertas que requieren inspección.

José Aoun inscribió las fortalezas en un patrimonio universal

Para Joseph Aoun, los cinco sitios representan siglos de historia del sur del Líbano. Su registro también significa que su valor está ahora oficialmente fuera del marco nacional.

Las fortalezas de Beaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa y Chamaa pertenecen a una red que da testimonio de los diversos poderes que controlaban esta región. Su historia pasa por varios períodos, desde la Edad Media hasta la era otomana, con transformaciones sucesivas vinculadas a los cruzados, los ayyubíd, los mamelucos y las autoridades locales.

Esta acumulación da su posible destrucción un alcance especial. Un edificio moderno destruido puede ser reconstruido. Una pared medieval desaparecida puede ser restaurada, pero su material histórico original está definitivamente perdido.

Es esta irreversibilidad que explica la atención especial prestada al patrimonio durante los conflictos armados. La reconstrucción puede reproducir un formulario. No recrea siglos de historia material.

Ghassan Salamé: detrás de las piedras, la memoria de los habitantes

El Ministro de Cultura, Ghassan Salamé, insistió en esta dimensión durante la visita de Khaled El-Enany. Atacar el patrimonio no sólo significa atacar piedras, sino también la memoria de los habitantes y la historia del país.

Esta idea tiene una dimensión particular en las aldeas del Sur afectadas por las operaciones israelíes. Una fortaleza no es sólo un objeto arqueológico aislado. Pertenece al paisaje cotidiano de una comunidad. A veces domina las viviendas, da su identidad a una localidad y constituye un hito visible para los habitantes que han tenido que abandonar sus aldeas.

Por consiguiente, la reconstrucción del Sur no se limita a la vivienda y la infraestructura. También se refiere a la posibilidad de encontrar un territorio reconocible.

Cuando una población regresa después de una guerra, la presencia de un monumento, un lugar religioso, una antigua casa o un paisaje histórico ayuda a mantener la continuidad entre el pueblo antes y el que se reconstruya.

La restauración sigue estando condicionada a la cesación de las operaciones

Es aquí donde la amenaza israelí tiene su efecto más concreto en los programas de salvaguardia. Una restauración no comienza con el andamio. Empieza con una inspección.

Los especialistas deben poder llegar al sitio, examinar las grietas, medir los movimientos estructurales, identificar las piedras frágiles y determinar el trabajo de emergencia. Si la zona sigue expuesta a huelgas, esas operaciones pueden ser imposibles o limitadas.

Entonces necesitamos asegurar a los equipos. Los arqueólogos, arquitectos, ingenieros y trabajadores no pueden trabajar de manera sostenible en un área donde se puede realizar una nueva operación militar.

Por último, los donantes deben poder considerar que el dinero comprometido con una restauración no se perderá inmediatamente. Invertir varios millones en un programa de conservación tiene poco sentido si es probable que el edificio sea dañado de nuevo antes de que se complete el trabajo.

Por consiguiente, el cese a largo plazo de las operaciones militares en los lugares es, en la práctica, la primera condición para su restauración.

Las cinco fortalezas representan sólo parte del patrimonio amenazado

La inscripción de hoy señala a la atención cinco monumentos principales. Sin embargo, plantea la cuestión de todo lo que no disfruta de la misma visibilidad.

El Sur también tiene casas antiguas, edificios religiosos, estructuras rurales y paisajes históricos. The available information does not allow for a comprehensive inventory of this heritage or all the damage caused by recent military operations.

Por consiguiente, sería imprudente elaborar una lista de destrucciones que no se hayan documentado.

Pero esta falta de inventario es en sí mismo un problema. Un monumento conocido internacionalmente generalmente tiene fotografías, encuestas y archivos. Una casa tradicional o elemento arquitectónico rural puede desaparecer sin haber sido debidamente registrado.

Así pues, la protección de las fortalezas de Jabal Amel podría convertirse en el punto de partida de una documentación mucho más amplia del patrimonio meridional, en particular en las aldeas expuestas al bombardeo.

Reconstruido sin perder el histórico Sur

La visita de Khaled El-Enany finalmente llegó a la intersección de dos temporalidades. La emergencia militar, donde se debe proteger a la gente y evitar más destrucción, y el patrimonio mucho más largo, donde cada pérdida puede ser irreversible.

La lista de las cinco fortalezas es una herramienta adicional para el Líbano. It internationalises their protection, facilitates the mobilization of experts and can help to seek the necessary funding. También da más peso a las advertencias de daño que podrían afectarlos.

Pero su eficacia depende ahora de un elemento que Unesco no controla: la evolución militar en el sur del Líbano.

Mientras continúen las huelgas y operaciones israelíes, Beaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa y Chamaa permanecerán simultáneamente entre los monumentos más conocidos del Líbano y entre aquellos cuya protección física sigue siendo la más difícil.

El próximo paso no será una nueva ceremonia de registro. Será una oportunidad para que los equipos libaneses e internacionales obtengan acceso a largo plazo a las fortalezas, establezcan el alcance exacto del daño y comiencen a trabajar sin temor a que una nueva huelga agregue la destrucción a quienes son precisamente responsables de reparar.