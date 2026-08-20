Tiro: Unesco compromete $100,000 a Al-Bass

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El Director General de Unesco, Khaled El-Enany, concluyó su visita al Líbano el jueves 20 de agosto con una inspección del sitio arqueológico de Al-Bass, en Tiro, donde se espera que la organización contribuya 100.000 dólares para iniciar el trabajo de restauración. Pero la visita destacó las dificultades encontradas para proteger el patrimonio del sur del Líbano: en la fortaleza de Beaufort, las autoridades libanesas dijeron que no podían inspeccionar ningún daño interno mientras las fuerzas israelíes estaban presentes en el lugar. Beirut pide ahora a Unesco que ayude a enviar una misión neutral para establecer el estado del monumento.

La visita de Khaled El-Enany a Tiro da una traducción concreta a la movilización internacional comprometida con el patrimonio libanés. Acompañado por el Ministro de Cultura Ghassan Salamé, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura visitó el sitio de Al-Bass con funcionarios de la Dirección General de Antigüedades, representantes locales y especialistas en patrimonio.

La delegación incluyó al diputado Inaya Ezzeddine, Representante Permanente del Líbano ante Unesco, Hind Darwish, Director de la oficina regional de la organización en el Líbano, Paolo Fontani, y al Director General de Antigüedades, Sarkis Khoury.

La visita sigue varias decisiones internacionales relativas al patrimonio libanés expuestas a las consecuencias de las operaciones militares israelíes. Tyre ha sido puesto en riesgo en la Lista del Patrimonio Mundial, mientras que los cinco fuertes de Jabal Amel han obtenido su designación del Patrimonio Mundial. Para Beirut, el siguiente paso es pasar del reconocimiento internacional a la evaluación de daños y a las operaciones iniciales de respaldo.

100.000 dólares para iniciar la restauración de Al-Bass

Ghassan Salamé anunció que Unesco había concedido100.000 dólares a la ciudad de Tiropara ayudar a lanzar el proceso de restauración del sitio arqueológico.

Esta cantidad es una primera ayuda. No corresponde a la financiación de una restauración completa de Al-Bass y el Ministerio no ha anunciado el costo general de las obras necesarias. La Unesco también proporciona periódicamente otras formas de asistencia relacionadas con el patrimonio arqueológico libanés.

La presencia de Khaled El-Enany estaba destinada a permitirle ver directamente el estado de los sitios cuya protección busca el Líbano. Ghassan Salamé explicó que deseaba esta visita tras el reciente fortalecimiento de las medidas de salvaguardia para varias propiedades del patrimonio, desde el sur del Líbano hasta Baalbeck y Akkar.

El sitio Al-Bas pertenece al complejo arqueológico de Tiro, que ha sido Patrimonio de la Humanidad desde 1984. Incluye una gran necrópolis, un arco monumental y un hipodromo romano. Por lo tanto, su valor excede mucho el patrimonio local de la ciudad.

Sin embargo, la situación reciente ha llevado a las autoridades libanesas a pedir que se fortalezca su protección internacional.

Tiro afectado por los ataques israelíes

Ghassan Salamé recordó que Tyre había sido puesto en peligro en la Lista del Patrimonio Mundial después de las huelgas que afectaron su entorno arqueológico. Según el Ministro, algunos ataques han provocado la caída de elementos arquitectónicos y daños.

El ministro insistió en la excesiva proximidad de la destrucción a las zonas patrimoniales. En su opinión, la visita del Director General de Unesco era demostrar que la solicitud libanesa de clasificación en riesgo se basaba en una amenaza concreta.

El MP Inaya Ezzeddine también presentó a Tyre como uno de los ejemplos de sitios de patrimonio afectados por las operaciones israelíes. Subrayó que el Líbano meridional concentró un patrimonio cultural de importancia internacional y pidió más conocimientos especializados para permitir su conservación.

La amenaza no es sólo sobre los monumentos directamente golpeados. Las explosiones de proximidad pueden causar vibraciones, desplazamientos estructurales o elementos ya debilitados para caer. En un antiguo complejo arqueológico, estos efectos deben ser examinados por especialistas antes de determinar la naturaleza de las intervenciones necesarias.

Precisamente esta capacidad de experiencia que el Líbano busca hoy en la Unesco.

In Beaufort, Lebanese authorities cannot inspect inside

El casofortaleza de Beaufort, o Qalaat al-Shaqif, ilustra además las limitaciones de la protección del patrimonio durante las operaciones militares.

Ghassan Salamé informó que, según arqueólogos de la Dirección General de Antigüedades,no hay túnel dentro de la fortalezaEsta aclaración responde directamente a las preguntas planteadas por la destrucción o explosión de túneles reportados en su entorno.

Según el Ministro, uno de estos túneles se encuentra cerca700 metrosde la fortaleza y otra1.100 metros.

El problema es los efectos que las explosiones podrían tener en el monumento. Las autoridades libanesas están utilizando imágenes de satélite para intentar evaluar los daños. Desde el exterior, estos no demostrarían ninguna destrucción importante aparente de la fortaleza.

Sin embargo, esta observación no determina el estado de las estructuras internas.

Ghassan Salamé explicó que los especialistas libaneses no podían visitar el lugar mientras las fuerzas israelíes estaban en la fortaleza. Por lo tanto, no pueden examinar grietas, desplazamientos u otros daños causados por vibraciones asociadas con explosiones cercanas.

La situación crea un problema inusual: el Líbano tiene un monumento ahora reconocido como Patrimonio de la Humanidad, pero sus propios especialistas no pueden realizar la inspección necesaria para determinar su estado real.

Beirut pide una misión neutral en Unesco

Ante esta imposibilidad de acceso, el Ministerio de Cultura pidió a Unesco que contribuyera al envío de unmisión neutralbeaufort.

El objetivo sería permitir que los expertos puedan acceder al sitio para determinar qué sucedió dentro de la fortaleza y transmitir sus conclusiones a las autoridades libanesas.

La solicitud se hizo durante la visita de Khaled El-Enany a Beirut. Todavía no se ha anunciado ningún calendario para tal misión y Unesco no ha confirmado que un equipo pueda acceder realmente al monumento.

Sin embargo, la propuesta muestra cómo una organización internacional puede intervenir cuando un Estado no puede inspeccionar directamente su propio patrimonio debido a una situación militar.

Una misión independiente podría documentar el estado de las estructuras, investigar posibles daños causados por explosiones y establecer la necesidad de consolidación. Sin embargo, sólo puede intervenir si tiene las garantías necesarias para acceder al sitio y trabajar con seguridad allí.

La protección internacional está alcanzando su límite más concreto. La clasificación puede fortalecer las obligaciones legales y la supervisión. La experiencia se puede utilizar para detectar daños. Pero el acceso al monumento sigue determinado por la situación militar sobre el terreno.

Las cinco fortalezas, el resultado de una batalla diplomática

Ghassan Salamé también detalló los esfuerzos que llevaron a la inclusión colectiva de las cinco fortalezas de Jabal Amel en el patrimonio mundial.

El Ministro describió el proceso como una « guerra diplomática » llevada a cabo conjuntamente por el Ministerio, la Dirección General de Antigüedades, la Representación Permanente del Líbano ante la Unesco y los jefes de la organización.

Beirut optó por presentar las cinco fortalezas en su conjunto para evitar tener que realizar cinco procedimientos separados. La carpetaBeaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa y Chamaa.

Según Ghassan Salamé, la candidatura había encontrado oposición. La delegación del Líbano prosiguió sus esfuerzos diplomáticos hasta que llegó a un consenso en la reunión de Corea del Sur.

Esta inscripción aumenta la visibilidad internacional de los cinco monumentos, ya que su entorno sigue expuesto a las consecuencias del conflicto. También facilita la movilización de conocimientos especializados y documentación sobre posibles daños.

The Beaufort case, however, shows that registration does not address the issue of access.

El patrimonio destruido no se limita a los monumentos

Inaya Ezzeddine aprovechó la visita para llamar la atención sobre otra dimensión de destrucción:patrimonio inmateriallíbano del Sur.

Según el MP, las operaciones terrestres, la destrucción, los incendios y los daños ambientales también han afectado a elementos relacionados con la historia, las tradiciones y las prácticas sociales de las aldeas.

Esta pregunta va más allá del campo clásico de restauración arqueológica. Una fortaleza o columna se puede fotografiar, medir y consolidar. El patrimonio intangible depende más de la continuidad de las comunidades que lo transmiten.

El desplazamiento prolongado de una población puede debilitar las prácticas locales, las tradiciones, las actividades agrícolas o artesanales y la relación de los habitantes con su paisaje.

La información disponible no permite un inventario completo de estas pérdidas en el Sur. Inaya Ezzeddine pidió específicamente que se movilizaran habilidades especializadas para identificar lo que todavía se puede conservar o restaurar.

Esta dimensión da mayor alcance a la reconstrucción. Reparar viviendas e infraestructura permite a los residentes regresar. La preservación del patrimonio tangible e intangible tiene como objetivo evitar que el territorio que se encuentra fuera de su historia.

Unesco pasa de la protección a la intervención

La visita de Khaled El-Enany marca una nueva etapa. En los últimos meses, el Líbano ha buscado mayor protección internacional para sus lugares amenazados. En Tyre, este enfoque comienza a producir una primera financiación concreta con los 100.000 dólares anunciados para Al-Bass.

Khaled El-Enany aseguró a los actuales funcionarios del apoyo de Unesco para la conservación de los monumentos libaneses y los de Tiro en particular.

El siguiente paso será más difícil. Los rankings, experiencia y primeros auxilios tendrán que ser transformados en programas de restauración que pueden funcionar en el campo.

En Tiro, el proceso puede comenzar con la evaluación del daño y la ayuda anunciada. En Beaufort, la situación sigue siendo mucho más compleja: antes de hablar de restauración, todavía tienes que saber lo que pasó dentro del monumento.

Por lo tanto, el Ministerio de Cultura espera ahora una respuesta a su solicitud de una misión neutral. Mientras los especialistas libaneses no puedan acceder a la fortaleza, las imágenes satelitales les permitirán observar el exterior, pero no determinar si las explosiones a 700 y 1.100 metros han debilitado sus estructuras internas.

El siguiente paso para proteger el patrimonio del Sur depende menos de una nueva clasificación que de una pregunta muy concreta: si un equipo independiente puede entrar en Beaufort, examinar sus paredes y establecer por primera vez el alcance real del daño.