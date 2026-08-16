Día por día: Chipre ganó la independencia el 16 de agosto de 1960

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En el corazón del Mediterráneo oriental, Chipre, bajo el dominio británico, llegó a una etapa decisiva en su historia el 16 de agosto de 1960. Ese día, la proclamación oficial de independencia marcó la culminación de un proceso negociado ferozmente entre el Reino Unido, Grecia, Turquía y representantes de las comunidades chipriotas. Este evento, el resultado de los acuerdos de Zurich y Londres firmados en febrero de 1959, terminó más de ocho décadas de control colonial británico, al tiempo que creó un complejo marco constitucional para equilibrar las aspiraciones de las poblaciones griega y turca en la isla. En un contexto de descolonización acelerada tras la Segunda Guerra Mundial, esta independencia refleja las tensiones nacionalistas en la región, oponiéndose a los ideales de unión con Grecia a los de partición o mantenimiento del status quo.

La historia de Chipre bajo la tutela británica data de 1878, cuando el Imperio Otomano, debilitado, cedió la administración de la isla al Reino Unido a cambio de apoyo contra Rusia. Esta transferencia, formalizada por la Convención de Chipre, coloca a la isla bajo una administración británica manteniendo al mismo tiempo una soberanía nominal otomana. En 1914, con la entrada en guerra del Imperio Otomano junto a las Potencias Centrales, el Reino Unido anexó oficialmente a Chipre, transformándolo en un protectorado. Luego, en 1925, se convirtió en una colonia coronaria, totalmente integrada en el imperio colonial británico. Durante este período, la administración británica desarrolló infraestructura, modernizó la economía y estableció un sistema educativo, pero estos avances enmascaran crecientes frustraciones entre la población.

La mayoría griega, que representa alrededor del 77% de la población, ha sido durante mucho tiempo un fuerte partidario de las aspiraciones de la enosis, unión con la madre Grecia. Influenciada por la revolución griega de 1821 y los ideales del nacionalismo griego, esta comunidad vio a Chipre como una extensión natural del mundo griego. Por el contrario, la minoría turca, alrededor del 18% de la población, teme la dominación griega y a menudo prefiere mantener la presencia británica como garantía de seguridad. Estas divisiones étnicas y religiosas, heredadas de siglos de coexistencia bajo el Imperio Otomano, se agravan en los años de posguerra. El aumento de los movimientos anticoloniales en Asia y África inspiró a los chipriotas, mientras que Grecia, una salida debilitada de la guerra civil (1946-1949), revivió la cuestión de Chipre en el escenario internacional.

Las raíces del nacionalismo exacerbado

En la década de 1930, los disturbios esporádicos estallaron contra la administración británica, especialmente en 1931, cuando los manifestantes griego-chipriotas incendiaron la residencia del gobernador en Nicosia. Estas perturbaciones conducen a una mayor represión, con la prohibición de partidos políticos y una estricta censura. La Segunda Guerra Mundial acentuó las disparidades: miles de chipriotas se unieron al ejército británico, esperando un reconocimiento posterior, pero las promesas de libre determinación seguían siendo una carta muerta. En 1948, el Reino Unido propuso un plan constitucional limitado, rechazado por el pueblo griego-chipriota que exigía que fuera.

Un punto de inflexión ocurrió en enero de 1950, cuando la Iglesia Ortodoxa de Chipre, bajo la dirección del arzobispo Makarios II, organizó un plebiscito informal sobre la enosis. Aunque los turcochipriotas boicotean la votación, el 96% de los participantes grecochipriotas votaron a favor de la unión con Grecia. Este referéndum, aunque no oficial, galvaniza el movimiento nacionalista y atrae la atención internacional. Grecia presentó el caso ante las Naciones Unidas en 1954, invocando el derecho a la libre determinación, pero los debates estaban sumergidos contra la oposición británica y turca. El Reino Unido sostiene que Chipre es estratégico para sus bases militares, esenciales en el contexto de la guerra fría y la proximidad del Canal de Suez.

Al mismo tiempo, las tensiones internas están empeorando. La comunidad turca forma organizaciones como el Partido Nacional Turco, defendiendo el Taksim o partición de la isla. Los enfrentamientos intercomunales estallaron esporádicamente, exacerbados por la propaganda rival. En este clima surge la idea de una lucha armada, inspirada en movimientos guerrilleros en Argelia o Irlanda. Los líderes quípriotas griegos, conscientes de los límites de la diplomacia, optan por una estrategia que combina la presión política y las acciones militares.

El nacimiento de EOKA y el desglose de la violencia

1 de abril de 1955 marca el comienzo oficial de la campaña armada con la fundación de EOKA, la Organización Nacional de Combatientes chipriotas, dirigida por el Coronel Georgios Grivas, un experimentado oficial griego, conocido como la Guerra Digenis. Grivas, veterano de guerras mundiales y resistencia griega, llegó clandestinamente a Chipre en noviembre de 1954 para organizar una red subterránea. The EOKA, with about 300 regular fighters and 1,000 active members, recruits Cypriot farmers through the Union of Cypriot Farmers (PEK) and young people via movements such as the Christian Youth Organisation (OHEN) and the Pancyrian Youth (PEON). El objetivo es claro: hostigar a las fuerzas británicas para forzar concesiones que conducen a la enosis.

On the night of 29-30 March 1955, a series of 18 bomb attacks targeted British installations, police stations and military sites across the island. Entre las medidas notables, la explosión en la sede policial de Famagusta y la destrucción del transmisor de la estación de radiodifusión de Chipre. Un anuncio revolucionario, firmado Digenis, exhorta a los chipriotas a luchar. En junio de 1955 se registraron más de 204 incidentes, entre ellos disparos y sabotaje. El EOKA inicialmente evita el quipriota turco, centrándose en los colaboradores británicos y griegos.

Grivas y el Arzobispo Makarios III, elegidos en septiembre de 1950, colaboran estrechamente, aunque surjan diferencias. Makarios prefiere un sabotaje limitado para evitar la pérdida de vidas, mientras que Grivas aboga por una guerrilla más agresiva. La organización se apoya en un frente nacional (EMAK) para la inteligencia, los suministros y la propaganda, y en la juventud (ANE) para las manifestaciones. Operaciones como « Progreso a la Victoria » en noviembre de 1955 incluyeron asesinatos de miembros del servicio secreto británico y batallas simbólicas, como batallas de bandera, donde los escolares levantaron la bandera griega, causando disturbios.

La represión británica y el exilio de Makarios

Ante esta insurgencia, las autoridades británicas, inicialmente sacadas de la vista, reforzaron su presencia. El gobernador Robert Armitage fue reemplazado en octubre de 1955 por Sir John Harding, un soldado experimentado. El 26 de noviembre de 1955 se declaró que el estado de excepción imponía la pena de muerte por la carga de armas, castigo colectivo y leyes represivas. Operaciones de raking masivo, como « Kennett » o « Pepperpot », apuntan a las maquinas Troodos, capturando guerrilleros pero sufriendo pérdidas.

La represión se extendió a los civiles: búsquedas de casas, arrestos masivos (128 miembros del Partido Comunista AKEL en diciembre de 1955) y denuncias de tortura, incluyendo palizas, flagelaciones y métodos más sofisticados como el uso de huevos calientes o electrochoques. Los británicos reclutaron policías turcochipriotas, alcanzando 4.000 en 1956, exacerbando las tensiones intercomunales. Hasta enero de 1957, EOKA atacó a estos policías, provocando disturbios.

On 9 March 1956, Makarios was arrested and exiled to Seychelles, via Aden and Mombasa, accused of supporting the violence. Esto condujo a una ola de ataques: 246 en marzo de 1956 solo, incluyendo un intento contra Harding. Makarios, desde su exilio, sigue trabajando diplomáticamente, como asistente de las asambleas generales de la ONU, y solicitando lenosis. Liberado un año después, se trasladó a Atenas, prohibió regresar a Chipre.

Escalada y señales tempranas de compromiso

1957 vio una tregua de marzo a octubre, permitiendo que EOKA reorganizara, pero las negociaciones fracasaron. Bajo el nuevo Gobernador Hugh Foot en diciembre de 1957, reanudó la violencia. El plan MacMillan de 1958, que propone una puntuación de facto, fue rechazado, dando lugar a una campaña indiscriminada contra los británicos: 104 incidentes en dos meses, causando 8 muertes. En total, la guerrilla mató a 104 soldados británicos, 54 policías (15 griegos, 22 turcos, 12 británicos) y 238 civiles (26 británicos, 203 griegos, 7 turcos).

Al mismo tiempo, la comunidad turca formó el Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) en 1958, con tolerancia británica, como contrapeso para EOKA. La violencia intercomunal estalló, con 55 griegos muertos por turcos y 59 turcos por griegos en 1958. Estas tensiones, unidas al temor de una guerra e inestabilidad griega-turca en la OTAN, conducen a un compromiso. Grecia, bajo Konstantinos Karamanlis, y Turquía, bajo Adnan Menderes, optan por la independencia en lugar de leenosis o taksim.

Acuerdos de Zurich: fundamentos para un equilibrio precario

Las negociaciones se aceleraron a finales de 1958. El 11 de febrero de 1959, en Zurich, Karamanlis y Menders, con sus ministros Evangelios Averoff y Fatin Rüştü Zorlu, firmaron los acuerdos básicos. Estos textos incluyen el Tratado de Garantía y el Tratado de Alianza. El Tratado de Garantía compromete al Reino Unido, Grecia, Turquía y Chipre a preservar la independencia y la integridad territorial de la isla, prohibiendo cualquier unión con otro Estado o partición. El artículo 4 establece: « En la medida en que no sea posible la acción conjunta o concertada, cada uno de los tres poderes de garantía se reserva el derecho a actuar únicamente con el fin de restablecer el estado de los asuntos creados por este Tratado. »

El Tratado de Alianza prevé la cooperación militar entre Grecia, Turquía y Chipre. Estos acuerdos establecen las bases de una federación bicomunal y bizonal, con cuotas étnicas para equilibrar los poderes.

Acuerdos de Londres: Hacia una Constitución bicomunal

On 19 February 1959, in Lancaster House in London, the Zurich agreements were extended with the participation of the United Kingdom and Cypriot leaders: Makarios for the Greeks and Fazıl Küçük for the Turks. Inicialmente renuente, Makarios aceptó bajo presión, marcando un abandono de la neosis a favor de la independencia.

La nueva constitución divide a los chipriotas en dos comunidades. El Presidente es griego-chipriota, elegido por los griegos; el Vicepresidente turco-chipriota, elegido por los turcos, tiene un veto final sobre las leyes y decisiones del Consejo de Ministros. El Consejo tiene diez ministros, tres de los cuales son nombrados por el Vicepresidente. La Cámara de Representantes, elegida por separado, no puede enmendar los artículos básicos sin acuerdo; otras leyes, como las leyes fiscales o municipales, requieren mayorías simples separadas, impidiendo que una comunidad legislara sola.

Las cuotas se extienden a la administración: 70% griego, 30% turco en la administración pública y el ejército. El Reino Unido mantiene la soberanía sobre las bases de Akrotiri y Dhekelia.

Las figuras centrales del movimiento

Makarios III, nacido Michael Christodoulou Mouskos en 1913, encarna el liderazgo espiritual y político. Monk en el monasterio de Kykkos en 1926, graduado en teología en Atenas y Boston, se convirtió en obispo de Kition en 1948 y arzobispo en 1950. Ethnarch of the Greeks-chypriots, he binds the Church to the national cause, organizing the plebiscite of 1950 and supporting the EOKA without admitting direct involvement.

Georgios Grivas, nacido en 1897, dirige EOKA con disciplina militar. Un veterinario griego, formó grupos guerrilleros en las montañas y ciudades, coordinando ataques y emboscadas. Su anticomunismo visceral lo distingue, también apuntando a los miembros del AKEL.

Fazıl Küçük, médico y líder turco-quipriota, defiende los intereses de su comunidad, favoreciendo al taksim inicialmente pero aceptando la independencia como un compromiso.

Karamanlis y Menders, los primeros ministros griegos y turcos, desempeñan un papel diplomático fundamental, evitando los conflictos regionales.

El establecimiento de la República de Chipre

El 1 de marzo de 1959, Makarios regresó triunfalmente a Nicosia, acogido por inmensas multitudes. Las elecciones presidenciales del 13 de diciembre de 1959 lo llevaron al poder con dos tercios de los votos griegos contra Ioannis Klerides. Küçük se convierte en Vicepresidente.

La población total es de 573,566: 77,1% griego, 18,2% turco y 4,7% más. La Constitución, promulgada en 1960, estableció un sistema conjunto, con tribunales separados para asuntos comunitarios y un ejército mixto.

Declaración solemne y garantías internacionales

El 16 de agosto de 1960, en Nicosia, la República de Chipre fue declarada independiente en una ceremonia oficial. La bandera chipriota, neutral con un mapa de la isla de cobre sobre un fondo blanco, simboliza la unidad. Makarios toma el juramento como Presidente, Küçük como Vicepresidente. Se firman tratados: el Tratado de Establecimiento confirma las bases británicas; el Tratado de Garantía llama a las facultades para garantizar el respeto de la Constitución.

Esta independencia crea un equilibrio inmediato entre las comunidades, con cuotas que protegen a la minoría turca. Las fuerzas griegas y turcas situadas en la isla bajo el Tratado de Alianza, mientras que el Reino Unido mantuvo sus instalaciones estratégicas. Las consecuencias inmediatas se manifiestan en la formación del gobierno, donde los nombramientos respetan escrupulosamente las proporciones étnicas, garantizando la representación proporcional en las instituciones emergentes.