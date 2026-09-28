Hablando con Hezbolá sin hablar con él: la nueva ecuación americana en Líbano

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Una sentencia dictada el 8 de septiembre por el embajador estadounidense en Beirut, Michel Issa, arroja cierta luz sobre el método que Washington podría preferir ante el caso más difícil del Líbano. Los Estados Unidos estarían dispuestos a negociar con Hezbollah, pero a través del estado libanés. La sombra es considerable. No significa la apertura anunciada de un diálogo directo con el partido o su reconocimiento como interlocutor diplomático autónomo. Más bien, sugiere que Washington distinga ahora dos cuestiones: su negativa a evitar las instituciones libanesas y la necesidad práctica de abordar un problema político y militar en el que Hezbollah sigue siendo indispensable.

Esta fórmula llega en un momento en que las negociaciones sobre el Sur abordan específicamente la cuestión de las armas. El gobierno de Nawaf Salam afirma querer restaurar el monopolio estatal de la seguridad y la decisión sobre la guerra y la paz. Hezbollah se niega a permitir el desarme como requisito previo para un retiro israelí. Israel requiere salvaguardias antes de reducir aún más su presencia. Los Estados Unidos no quieren una nueva guerra abierta en el Líbano, ni quieren empujar a Israel hacia un retiro que consideran insuficientemente garantizado. El canal estatal permitiría, en esta ecuación, hablar de Hezbolá sin asignar su propia diplomacia y negociar las condiciones para un arreglo sin consagrar la existencia de dos autoridades libanesas paralelas.

Una frase que cambia la pregunta sin resolver el problema

El alcance de la declaración reside en primer lugar en la elección de palabras. Decir que Washington puede negociar con Hezbollah « a través del estado libanés » es reconocer que probablemente no se pueda construir una solución ignorando al partido. Pero esto significa simultáneamente que el interlocutor oficial de los Estados Unidos debe permanecer en Beirut. Hezbollah se convierte así en uno de los objetos y actores de las negociaciones internas, mientras que el estado sigue siendo el canal externo.

Esta distinción responde a una antigua dificultad de la política libanesa. Cuando las potencias extranjeras se ocupan directamente de las organizaciones políticas o militares, pueden lograr un resultado único al debilitar la institución que afirman apoyar. En el caso de Hezbollah, el problema sería aún más agudo: abrir un canal diplomático autónomo con el partido significaría reconocer que una organización armada tiene una capacidad de negociación distinta sobre cuestiones de soberanía nacional. Por lo tanto, Washington trataría de evitar esta paradoja haciendo del Estado el intermediario obligatorio.

La fórmula también permite a los estadounidenses mantener una línea política firme sin condenarse a sí mismos al inmovilismo. Refusing direct contact does not prevent the Lebanese State from transmitted a proposal, collecting a response, and then returning to the mediators. El mecanismo puede ser engorroso, pero preserva una jerarquía: el gobierno negocia fuera; el diálogo gubernamental dentro de las fuerzas afectadas; La respuesta libanesa debe formularse como posición de Estado.

La dificultad por supuesto es si esta arquitectura puede funcionar cuando el desacuerdo no se trata de una aplicación detallada, sino de la definición misma del papel de Hezbollah.

Hezbollah se niega a empezar con armas

Naim Kassem reafirmó esta línea con gran claridad durante la conmemoración del segundo aniversario de la muerte de Hassan Nasrallah y Hashem Safieddine. El secretario general de Hezbollah dijo que estaba listo para el diálogo y la discusión, pero se negó a hacer la pregunta de acuerdo con la secuencia defendida por sus oponentes. Para él, primero debemos obtener la retirada israelí, permitir el regreso de los habitantes del Sur y lidiar con las consecuencias de la guerra. El debate interno sobre la defensa y las armas vendría entonces.

La parte también impugna las negociaciones directas con Israel y pide que se congele a favor de que se vuelva a debatir indirectamente. Acusa a las autoridades de haber concedido demasiado rápidamente elementos esenciales en el marco negociado y considera que el Estado ha renunciado a la presión antes de obtener suficientes garantías. Esta crítica se dirige directamente a la estrategia de Nawaf Salam, que se centra en el camino diplomático y tiene por objeto incluir la retirada israelí, el despliegue militar y el control territorial en un mecanismo negociado.

Por lo tanto, la diferencia es más profunda que un desacuerdo sobre el calendario. Para el gobierno, el fortalecimiento del Estado debe conducir a un mayor apoyo y garantías internacionales. Para Hezbollah, abandonar sus activos militares antes de que estas garantías hayan producido resultados equivaldría a privarse de la palanca principal que todavía considera tener. El partido quiere transformar el debate de « ¿cuándo renunciar a las armas? » en « ¿qué estrategia de defensa después del retiro israelí? ».

El canal propuesto por Washington no elimina esta contradicción. Sólo crea una manera de tratarlo.

Washington no quiere elegir entre la guerra y el status quo

La propia posición americana parece haber evolucionado bajo la presión de los acontecimientos. Después de varios meses de negociaciones, Washington se enfrenta a una ecuación incómoda. Una nueva guerra israelí a gran escala en el Líbano plantea importantes riesgos regionales. Pero la presión estadounidense sobre Israel para asegurar un rápido retiro también es difícil de defender si las zonas evacuadas deben, desde un punto de vista israelí, permitir a Hezbollah reconstruir sus capacidades.

Entre estas dos opciones, la administración estadounidense parece favorecer una forma de gestión controlada de bloqueo. Las negociaciones no están abandonadas, pero su ritmo está disminuyendo. Continúan los debates militares. Se discuten escenarios territoriales más limitados. El ejército libanés sigue siendo el centro de las soluciones propuestas. Al mismo tiempo, Washington espera que las autoridades libanesas demuestren su capacidad de transformar sus compromisos políticos en un control efectivo del terreno.

Esta estrategia explica el valor del diálogo indirecto con Hezbollah a través del estado. Si Washington se niega a hablar con el partido y simplemente exige el desarme de Beirut, el gobierno libanés se encuentra solo en un enfrentamiento interno potencialmente importante. Si Estados Unidos se ocupa directamente de Hezbollah, debilita la doctrina de la soberanía que defienden. El paso por el Estado ofrece una tercera posibilidad: distribuir propuestas sin modificar formalmente la naturaleza de los interlocutores.

Este método puede parecer puramente procesal. Es en realidad político. Le obliga a Hezbollah, si quiere influir en las negociaciones, a hacerlo a través de instituciones libanesas en lugar de en paralelo con ellas.

El gobierno se convierte en mediador en su propio país

Sin embargo, esta arquitectura coloca a Nawaf Salam en una posición delicada. El Primer Ministro no es un mediador neutral entre Washington y Hezbollah. Su Gobierno tiene su propia doctrina: una decisión militar concentrada en las manos del Estado, un fortalecimiento del ejército y un arreglo diplomático del conflicto con Israel. Es precisamente varias de estas directrices que cuestiona Hizbullah.

Por lo tanto, Beirut debería desempeñar tres funciones simultáneamente. El gobierno negociaría con Estados Unidos y mediadores internacionales, discutiría con Hezbollah dentro y finalmente intentaría convertir el resultado de estos dos intercambios en una posición nacional. La dificultad no es sólo la transmisión de mensajes. Se encuentra en la legitimidad de la respuesta final.

Si Hezbollah rechaza una propuesta americana, ¿debería el gobierno considerarla rechazada por el Líbano? Si el ejecutivo acepta un arreglo que el partido rehúsa, ¿puede realmente aplicarlo sobre el terreno? Por el contrario, ¿hasta qué punto el Estado puede integrar las demandas de Hezbollah sin dar al partido el derecho de veto sobre una negociación realizada oficialmente en nombre de la República?

El problema del canal indirecto aparece aquí en toda su complejidad. Fortalece formalmente el Estado, pero también puede revelar su dependencia de un acuerdo con un actor armado que conserva una capacidad autónoma. Por lo tanto, dependerá de cómo se organice el diálogo interno.

La cuestión central ya no es sólo el desarme

Uno de los efectos más interesantes de este enfoque sería mover gradualmente el vocabulario de la negociación. El término « desarme » concentra inmediatamente toda resistencia. Sugiere una operación unilateral y definitiva, con un ganador y un perdedor. El debate puede ser diferente si se rompe en funciones concretas: ¿quién controla esa zona? ¿Quién tiene derecho a desplegar hombres armados? ¿Quién vigila las fronteras? ¿Quién decide una respuesta? ¿Qué pasa con las instalaciones militares? ¿Qué garantías acompañan al retiro israelí?

Esta descomposición no aborda la cuestión de las armas, pero puede abordar algunas de sus consecuencias antes de llegar al núcleo del problema. Esta es precisamente la lógica de los escenarios territoriales estudiados para el Sur. En una zona determinada, Israel se retira, el ejército libanés se despliega y se verifica un mecanismo que se cumplan las condiciones convenidas. Si el dispositivo funciona, se puede ampliar.

Hezbollah entonces enfrentaría una opción diferente. Ya no se le pedirá que acepte su desarme abstractamente. Debe decidir si permite que el ejército se convierta en la única fuerza organizada en zonas que Israel evacua gradualmente. La diferencia puede parecer sutil, pero convierte un debate ideológico en una serie de decisiones operacionales.

Otra ventaja para Washington es que mide acciones. Una declaración política sobre soberanía puede interpretarse de varias maneras. Un área entregada al ejército, controlada durante varios meses y libre de reubicación militar de Hezbollah, es un resultado observable.

El anterior de Ali al-Taher muestra los límites de la fórmula

Sin embargo, las discusiones en torno a la zona de Ali al-Taher ilustran por qué este método sigue siendo extremadamente difícil. Hay propuestas para convertirla en una nueva zona experimental, después de un retiro israelí y un despliegue del ejército libanés. Beirut quiere una garantía americana clara que impida que las fuerzas israelíes regresen una vez que la zona haya sido entregada al ejército. Israel desea, antes de ampliar su retirada, ver que el ejército controla efectivamente la zona y que Hezbollah no puede reconstruir allí una presencia militar.

El círculo es casi perfecto. El Líbano explica que su ejército no puede ejercer plenamente su autoridad mientras continúe la ocupación. Israel respondió que no podía retirarse sin confianza sobre la autoridad que le tendría éxito. Por lo tanto, Washington está buscando una secuencia suficientemente precisa para que ambos movimientos ocurran de manera coordinada.

Es precisamente aquí donde el diálogo indirecto con Hezbollah puede ser útil. Si el partido está de acuerdo, a través del Estado, en no reinvertir una zona determinada militarmente, se hace más posible una garantía de retirada israelí. Si Israel acepta simultáneamente un retiro verificable, el gobierno puede presentar a Hizbullah con un resultado concreto en lugar de una promesa.

El problema sigue siendo el de confianza. Todo el mundo teme que el otro convierta la primera concesión en una ventaja irreversible sin cumplir la suya propia.

Ejército en el centro de todas las respuestas

Sea cual sea la fórmula, el ejército libanés aparece como el eje del sistema. Los Estados Unidos quieren un despliegue más sólido y estructurado para evitar el surgimiento de nuevas posiciones armadas en zonas bajo su control. El Gobierno del Líbano también presenta al ejército como institución llamada a ejercer la soberanía sobre todo el territorio.

Esta convergencia es importante, pero no resuelve el problema de los medios. Un despliegue militar no se limita a enviar soldados a algunas aldeas. Las unidades deben poder permanecer sobre el terreno de manera sostenible, monitoreando capacidades, comunicaciones, logística y una cadena de mando adaptada a un área donde el riesgo de un incidente sigue siendo elevado.

Sobre todo, requiere una autoridad política capaz de apoyar al ejército cuando encuentra resistencia. La prueba real no vendrá cuando los soldados patrullan una zona tranquila. Llegará si se descubre una instalación no autorizada, si los combatientes tratan de regresar o si una operación israelí impugna los arreglos. En este momento, el ejército necesitará una decisión política clara.

El diálogo con Hezbollah a través del Estado podría servir precisamente para reducir este riesgo obteniendo compromisos políticos corrientes que el ejército no impondría por la fuerza.

Evitar el escenario de un enfrentamiento libanés

El miedo a un conflicto interno sigue siendo una de las principales razones de la prudencia de Beirut. The Government is aware that a brutal attempt at disarmament could produce a crisis that no one can control. Washington reconoce la existencia de esta preocupación, al tiempo que considera que no puede justificar indefinidamente la falta de progreso.

Esta tensión explica la búsqueda de un método gradual. El objetivo americano no es necesariamente obtener en una sola decisión la rendición de todo el arsenal de Hezbollah. Es crear una trayectoria en la que el territorio bajo el control exclusivo del Estado se está expandiendo gradualmente, mientras que la función militar autónoma del partido se está reduciendo.

Para Hezbollah, sin embargo, aceptar esa trayectoria equivaldría a iniciar un proceso con un resultado predecible. Una vez instalado el ejército como única fuerza en varias zonas, sería más difícil defender la existencia de un aparato militar paralelo en otras partes. Por lo tanto, le interesa obtener una indemnización suficiente desde las primeras etapas: retiro, garantías, reconstrucción y definición de una estrategia nacional de defensa.

Por lo tanto, el diálogo indirecto podría ser menos una negociación sobre la entrega inmediata de armas que una negociación sobre las condiciones políticas para su pérdida gradual de funciones.

Después de que la FPNUL haga el calendario más urgente

El final previsto de la misión de la FPNUL añade otra urgencia. Líbano quiere evitar un vacío de seguridad en el sur. Se prevé una nueva presencia internacional, pero su mandato queda por definir. Se mencionan varias funciones: vigilancia de la Línea Azul, comunicación entre las partes y apoyo a la autoridad del Estado.

Una vez más, la cuestión de Hezbollah está en el centro del problema sin necesariamente aparecer en el título del mecanismo. Una fuerza internacional no puede reemplazar al ejército para resolver políticamente la presencia de armas no estatales. Podrá observar, documentar y facilitar los contactos, pero la elección fundamental seguirá siendo libanesa.

Por lo tanto, Washington tiene interés en iniciar el diálogo interno antes de que se establezca el nuevo mecanismo. Una misión internacional puede acompañar una arquitectura de seguridad. No puede crear el acuerdo político que le da sentido.

La fórmula de Michel Issa toma todo su alcance aquí. Negociar Hezbollah « con » en todo el Estado puede significar sobre todo que los acuerdos internacionales deben ir precedidos o acompañados de compromisos obtenidos dentro del Líbano.

Irán, presencia invisible de cualquier negociación

Queda otra pregunta: ¿hasta qué punto tiene Hezbollah la flexibilidad para concluir ese arreglo? El gobierno libanés insiste en la necesidad de relaciones entre Estado y Estado con Irán y rechaza que Teherán intervenga en las decisiones soberanas del Líbano. Hezbollah, por su parte, mantiene una profunda relación estratégica con Irán que va más allá de la política nacional libanesa.

Por consiguiente, toda negociación sobre su función militar tiene necesariamente una dimensión regional. Esto no significa que todas las decisiones del partido sean dictadas de Teherán, pero sería difícil aislar completamente la cuestión libanesa de la evolución del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán.

Esto probablemente está contribuyendo a la desaceleración de Estados Unidos. Washington está centrando gran parte de su atención en la guerra con Irán, Ormuz y discusiones sobre una posible salida de la crisis. Una evolución de la relación entre Estados Unidos e Irán podría cambiar la sala de maniobra en Líbano mucho más rápido que una serie de reuniones en Beirut.

Sin embargo, el canal estatal tiene una ventaja en esta configuración: permite que el archivo libanés se mantenga abierto sin esperar necesariamente un gran acuerdo regional.

Reconocimiento del problema, no reconocimiento de las partes

Por lo tanto, sería excesivo ver en la declaración estadounidense el anuncio de un acercamiento entre Washington y Hezbollah. No hay nada en las pruebas disponibles para concluir que un diálogo directo está abierto, y mucho menos la estandarización. La distinción es precisamente lo contrario: Estados Unidos aceptaría a Hezbollah como parte de la ecuación a resolver, negándose a reconocerla como un canal diplomático distinto al del estado.

Sin embargo, esto puede ser significativo. Señala la transición de una lógica en la que el problema se formula simplemente — Hezbollah debe renunciar a sus armas— a una lógica en la que se busca un mecanismo para lograr un resultado sin causar un enfrentamiento interno.

El éxito dependerá menos de las palabras utilizadas por los diplomáticos que de la capacidad de Beirut de construir un diálogo interno suficientemente creíble para servir de puente. Si el Estado no puede obtener ningún compromiso de Hezbollah, el canal no transmitirá nada. Si Washington no es capaz de obtener contrapartes verificables de Israel, el gobierno no tendrá nada suficientemente fuerte para ofrecer al partido.

Por lo tanto, la fórmula estadounidense se basa en una apuesta exigente: fortalecer el Estado confiándolo en la negociación de un problema que revela precisamente los límites de su autoridad. Puede convertirse en un instrumento de restauración institucional si los compromisos pasan gradualmente de los actores armados a las instituciones. También puede exponer la debilidad del Estado en mayor medida si simplemente transmite mensajes entre fuerzas que siguen decidiendo en su lugar.

Todo será interpretado en esta diferencia. Hablar con Hezbollah en todo el estado es de interés para Washington sólo si, al final del proceso, queda más diplomacia estatal y menos paralela.

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