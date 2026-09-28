Samidoun: Cómo Hezbollah organizó el cuidado de los desplazados que dejaron atrás

- Advertisement -

31

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Después de la guerra, el regreso del pueblo del Sur no resumió la reapertura de las carreteras y permitió que las familias regresaran a sus aldeas. La vivienda ha sido destruida o deshabitada, algunas comunidades siguen expuestas a las operaciones israelíes y las escuelas siguen albergando a desplazados internos varios meses después de la fase más intensa de los combates. En este espacio entre la cesación del fuego y una reconstrucción aún incompleta, un plan relacionado con Hezbollah, Saidoun, ha ocupado un lugar importante en la organización de alojamiento y asistencia a las familias.

El fenómeno merece observarse más allá de la ayuda humanitaria. Samidoun interviene en un área donde el Estado, municipios, organismos públicos, asociaciones y redes políticas se cruzan sin los mismos recursos y velocidad de acción. El plan acompaña a las familias desplazadas y participa en la búsqueda de soluciones de alojamiento, mientras que el retorno gradual a ciertas localidades cambia constantemente las necesidades. A medida que se acerca el año escolar, esta organización enfrenta un problema muy concreto: las escuelas utilizadas como centros de acogida tienen que encontrar a sus alumnos, mientras que algunas familias todavía no tienen lugar para regresar.

Esta situación revela una característica antigua del sistema libanés, más visible por la guerra. Cuando el Estado no puede responder lo suficientemente rápido a una emergencia social, las estructuras partidistas o comunitarias ocupan parte del espacio. No necesariamente reemplazan a todas las instituciones públicas, pero a veces se convierten en el interlocutor inmediato de las personas que no pueden esperar el ritmo administrativo de la reconstrucción. La verdadera cuestión comienza cuando la urgencia continúa: una organización creada para responder a una crisis termina desempeñando funciones similares a las de una administración social.

El regreso masivo no significa el fin del desplazamiento

En varias aldeas del Sur donde el regreso es físicamente posible, se dice que entre el 80% y el 90% de la población ya han regresado. Esta tasa da la imagen de la normalización rápida. Sin embargo, oculta grandes disparidades. Regresar a una localidad no significa necesariamente volver a los servicios de vivienda, actividad económica, escuela o preguerra. Algunas familias pueden regresar permanentemente; Otros se alternan entre su aldea y una solución temporal de alojamiento; Otros siguen desplazados porque su casa está destruida o su área sigue estando demasiado expuesta.

Esta diferencia entre el regreso geográfico y el regreso a la vida normal está en el corazón del problema. Una política pública puede dar cuenta de una familia como ingreso en cuanto deja un centro de recepción. Para esta familia, la salida del viaje sólo ocurre cuando tiene un techo sostenible, acceso a servicios esenciales y una perspectiva para permanecer allí. En las zonas donde la destrucción es significativa, el retorno se convierte en un proceso más que en un acontecimiento.

Samidoun interviene en este intervalo. El esquema ha acompañado a familias cuyas necesidades han evolucionado con el tiempo: alojamiento inmediato durante la guerra, mantenimiento en estructuras colectivas, búsqueda de soluciones temporales y acompañando el regreso cuando sea posible. Esta continuidad le da un buen conocimiento de las situaciones familiares y territoriales. También le da un poder social claro: el que sabe dónde están los desplazados, que la vivienda es destruida y que las familias necesitan ayuda tiene una capacidad organizativa que va más allá de la mera distribución del punto de ayuda.

El reto ahora es reducir gradualmente esta función sin abandonar a quienes todavía no pueden regresar.

Escuelas en el centro de una ecuación que se ha vuelto imposible

Volver a la escuela cambia la urgencia. Durante la guerra y los desplazamientos, las escuelas sirvieron de refugio para familias que no tenían alternativa. Esta función fue inmediatamente comprensible: una escuela ofrece edificios relativamente grandes, instalaciones sanitarias y un asentamiento bien conocido de los municipios. Pero lo que funciona durante una fase de emergencia rápidamente se vuelve insostenible cuando el año escolar tiene que empezar de nuevo.

Entonces es necesario elegir entre dos necesidades igualmente legítimas. Las familias necesitan un techo. Los niños necesitan volver a sus clases. Dejar a los desplazados en las escuelas ayuda a preservar su alojamiento pero previene o complica la reanudación de los cursos. Dejarlos sin una solución alternativa hace posible volver a las escuelas a su misión docente, pero simplemente mueve el problema a otro lugar.

Esta contradicción se agrava por los daños sufridos por el propio sistema escolar. Según informes, 22 escuelas fueron destruidas. La situación de otros 32 establecimientos seguirá siendo problemática en los sectores más vulnerables, en particular en las proximidades de las zonas de acceso ocupadas o difíciles. Como resultado de ello, la disponibilidad de escuelas ha disminuido al mismo tiempo que las escuelas restantes deben ser puestas en libertad.

El desplazamiento y la educación ya no son dos crisis separadas. Luchan contra los mismos edificios.

Para Samidoun así como para las autoridades públicas, la reentrada requiere así un cambio de método. El alojamiento colectivo en las escuelas debe dar paso gradualmente a soluciones residenciales, incluso temporales. Esto implica encontrar vivienda, ayudar a pagar alquiler, o financiar reparaciones que son lo suficientemente rápidas para hacer que ciertas viviendas puedan ser usables de nuevo.

De emergencia humanitaria a administración social

Es en este punto que el esquema toma una dimensión más política. Una estructura que distribuye alimentos o mantas durante unos días es claramente una ayuda de emergencia. Una estructura que sigue durante meses el alojamiento de las familias, organiza sus viajes, participa a su regreso y proporciona contribuciones a las reparaciones comienza a desempeñar una función más sostenible.

Hezbollah también ha anunciado que seguirá interviniendo en esta área. Naim Kassem prometió participar en alojamiento, reparaciones y reconstrucción a través de sus propios medios y donaciones. También anunció la próxima presentación de un proyecto de vivienda específico, pidiendo al Estado que asuma sus responsabilidades.

Esta última aclaración es importante. El partido no presenta su acción como sustituto oficial del Estado. Afirma intervenir porque existen las necesidades y, al mismo tiempo, pedir intervención pública. En la práctica, sin embargo, el límite entre complemento y sustitución se vuelve borroso cuando los ciudadanos reciben la respuesta más rápida de una organización política en lugar de una administración.

Para una familia cuyo hogar es inhabitable, esta distinción institucional obviamente importa menos que la eficiencia inmediata. Sin embargo, se está volviendo central a largo plazo. Si el acceso a la vivienda, reparación o compensación depende de una red partidista por mucho tiempo, se fortalece la relación entre la población y esta red. La ayuda produce entonces un efecto político incluso cuando satisface una necesidad perfectamente real.

Hezbollah tiene una ventaja que el Estado lucha por reproducir

La fuerza principal de un dispositivo como Samidoun se encuentra en su proximidad al terreno. Las estructuras locales de Hezbollah tienen una cuadrícula antigua en una gran parte del sur. Conocen pueblos, familias, municipios y asociaciones. Pueden recopilar rápidamente información y movilizar voluntarios o recursos sin esperar todos los procedimientos administrativos que normalmente rigen la acción pública.

El estado opera según una lógica diferente. Un departamento debe identificar una línea presupuestaria, seguir procedimientos, coordinar varias administraciones y a veces esperar decisiones gubernamentales. El Consejo Sur, los municipios y otros organismos públicos pueden intervenir, pero sus habilidades y recursos no siempre están perfectamente superpuestos. Una estructura partidista puede, en algunas situaciones, decidir más rápido.

Esta velocidad es una ventaja considerable en tiempos de crisis. Sin embargo, tiene su revés. Los fondos públicos deben estar teóricamente sujetos a reglas de transparencia, igualdad y control. Una ayuda partidista cumple sus propios criterios y mecanismos. Por lo tanto, los dos modelos no ofrecen las mismas garantías o obligaciones.

La pregunta no es cuál puede distribuir la ayuda más rápidamente durante una emergencia. Es determinar qué sistema debe organizar la reconstrucción cuando la emergencia se convierte en una política de varios años.

State prepares to return to Nabatiyah

El gobierno parece haber entendido que el problema no podía dejarse solo en las redes locales. Se está preparando una iniciativa en Nabatiyeh, donde Nawaf Salam debe mostrar más directamente la presencia del ejecutivo. Yassine Jaber participa en los preparativos y se deben presentar varios proyectos en la ciudad y su periferia para ayudar a los habitantes a permanecer allí.

El enfoque tiene una dimensión económica pero también simbólica. Un gobierno que va a una zona afectada por la guerra afirma que el Sur no es sólo una cuestión de seguridad que se ha tratado desde Beirut o en negociaciones internacionales. Intenta demostrar que el estado también puede actuar en la vida diaria de los habitantes.

Sin embargo, el éxito de esta operación dependerá de logros mucho más que imágenes. El pueblo del Sur ya ha escuchado muchas promesas de reconstrucción en las últimas décadas. Se juzgará la acción pública a la velocidad de la reparación, el acceso a las escuelas, la rehabilitación de carreteras e infraestructura, la indemnización y la posibilidad de reanudar la actividad económica.

Es precisamente en este terreno que la comparación con las redes de Hezbollah se vuelve inevitable. Si el Estado anuncia proyectos que tardan meses en comenzar, mientras que una estructura local proporciona una solución inmediata, la relación de confianza sigue siendo favorable para este último. Si las instituciones públicas pueden responder de forma rápida y transparente, el equilibrio puede cambiar.

La reconstrucción se convierte en una batalla de presencia

La palabra « reconstrucción » generalmente se refiere a casas, carreteras e infraestructura. En el Sur, también abarca una reconstrucción de la autoridad. Una persona que rehabilita una escuela, ayuda a una familia a encontrar su hogar o restaura un servicio público no sólo restaura un edificio. Muestra quién puede responder cuando la población lo necesita.

Es por eso que la reconstrucción tiene un significado político sin la necesidad de imaginar una estrategia secreta detrás de cada ayuda. Una organización que responde eficazmente a una crisis fortalece naturalmente su legitimidad con las que ayuda. Un Estado que no cumple la misma función debilita la suya.

Hezbollah lo sabe mejor porque su historia en el Líbano no se basa únicamente en su aparato militar. El partido ha desarrollado un conjunto de estructuras sociales, sanitarias, educativas y asociativas durante décadas. Esta infraestructura contribuye a su resiliencia política. Ayuda a mantener una relación con su base que no depende exclusivamente del discurso sobre la resistencia o el contexto regional.

Samidoun sigue esta lógica de proximidad, incluso si el dispositivo responde primero a las consecuencias inmediatas de la guerra. Al seguir a los desplazados desde el centro de recepción hasta el regreso, crea una continuidad que las administraciones públicas fragmentadas a menudo encuentran difícil de ofrecer.

El riesgo de reconstrucción de dos vías

Por lo tanto, el Líbano puede ver dos circuitos paralelos. La primera implicaría al Estado, los órganos públicos, la financiación internacional y los asociados extranjeros. Debería financiar infraestructura, escuelas, carreteras y parte de la vivienda. Esta última dependería de Hezbollah, donaciones y sus propias redes para responder directamente a las necesidades de algunas familias.

A corto plazo, esta convivencia puede acelerar la respuesta. En una región donde hay una necesidad considerable, negar la ayuda en el único terreno que no proviene del Estado sería difícil defender a las víctimas. Pero a largo plazo, la coexistencia de dos sistemas puede replicar exactamente la fragmentación institucional que el gobierno afirma que quiere reducir.

El problema se plantea en particular con respecto a los criterios de indemnización. ¿Quién evalúa la destrucción de una vivienda? ¿Cuánto se paga? ¿Puede una familia beneficiarse simultáneamente de varias ayudas? ¿Cómo evitar duplicados o, por el contrario, olvidados? Las respuestas cobran especial importancia cuando la financiación extranjera comienza a llegar.

Un registro nacional unificado de daños coordinaría teóricamente las intervenciones. Sin embargo, los diferentes actores deben estar de acuerdo en compartir sus datos y tener confianza en el mecanismo.

Sin coordinación, los riesgos de reconstrucción que replican la geografía política del país: cada territorio depende de sus propias redes y las capacidades de recuperación varían dependiendo de su pertenencia o proximidad a las estructuras mejor financiadas.

IDP cannot wait for the great political solution

Esta discusión institucional, sin embargo, surge de la urgencia diaria. Las familias que tienen que abandonar la escuela no pueden esperar hasta que se negocie definitivamente un modelo nacional de reconstrucción. Algunos necesitan alojamiento en los próximos días. Otros necesitan reparar una habitación o techo para poder regresar antes del invierno. Los niños tienen que volver a la escuela.

Es precisamente este lag de tiempo que da una ventaja a las estructuras locales. La gran reconstrucción cuenta en años. El alojamiento cuenta en noches.

Por lo tanto, el Estado debe encontrar una manera de actuar rápidamente sin renunciar a sus reglas. Las subvenciones temporales a la vivienda, los programas acelerados de reparación de la luz o las asociaciones con los municipios pueden ser soluciones intermedias. The aim should be to prevent collective centres from becoming permanent while preventing families from simply being displaced a second time.

La liberación de las escuelas es una prueba práctica. Si las instituciones reanudan su función sin que las familias sean abandonadas, el sistema habrá tenido éxito en una transición. Si los desplazados sólo son transferidos a otras soluciones precarias, el problema habrá cambiado de dirección sin ser resuelto.

La cuestión delicada de la financiación

La capacidad de Hezbollah para sostener sus esfuerzos también depende de sus recursos. Naim Kassem mencionó los propios medios y donaciones del partido. Pero la reconstrucción de toda una región requiere sumas considerables. Cuanto más largo sea el período, mayor será la diferencia entre la ayuda de emergencia y un verdadero programa de reconstrucción.

La financiación pública tiene sus propias limitaciones. El Líbano apenas está saliendo de una crisis financiera importante, sigue trabajando en la reestructuración de los bancos y debe mantener un frágil equilibrio fiscal. Las necesidades del Sur se suman a las de servicios públicos e infraestructura en el resto del país.

Por lo tanto, la ayuda externa será decisiva. Sin embargo, es probable que los donantes internacionales quieran que los fondos pasen por mecanismos controlables y transparentes. Este requisito favorece teóricamente a las instituciones estatales, siempre que puedan presentar proyectos, gestionar la financiación e informar sobre su uso.

La reconstrucción podría convertirse así en una prueba de credibilidad para el gobierno de Nawaf Salam. Obtener dinero no es suficiente. Habrá que demostrar que la administración puede transformarla rápidamente en logros visibles.

La escuela revela todas las debilidades del sistema

El registro escolar resume finalmente todo el problema. Una escuela transformada en un refugio muestra que el Estado y la sociedad han podido movilizar una infraestructura existente para responder a una emergencia. Una escuela todavía ocupada varios meses después demostró que la solución provisional no había sido sustituida por una política sostenible. Una escuela destruida finalmente nos recuerda que la reconstrucción no es sólo para reubicar a las familias, sino para restaurar todo el ecosistema que permite a una comunidad vivir.

Los veintidós establecimientos destruidos y los otros treinta y dos cuya situación sigue siendo incierta constituyen una medida de esta dificultad. Incluso cuando las familias regresan, sus hijos no pueden regresar inmediatamente a sus instituciones. Es necesario realizar viajes escolares adicionales, con costos de transporte y problemas organizativos que afectan directamente a los hogares.

Así que una familia no decide quedarse en su pueblo sólo porque su casa está reparada. También mira la escuela, la carretera, la atención y las oportunidades de trabajo. La reconstrucción de un territorio es un todo. Si uno de estos elementos carece permanentemente, el retorno puede permanecer frágil.

Saidoun hace una pregunta que va más allá de Hezbollah

El sistema finalmente revela menos singularidad del partido que una debilidad recurrente del modelo libanés. En muchas áreas, los ciudadanos recurren a redes comunitarias, religiosas o políticas cuando el Estado no responde lo suficientemente rápido. La guerra simplemente amplifica este mecanismo.

Por lo tanto, la cuestión planteada por Samidoun es una de transición. ¿Puede una organización partidista intervenir durante la emergencia y dar paso gradual a las instituciones públicas? ¿O la eficacia obtenida durante la crisis conduce a la sostenibilidad de su papel?

La respuesta dependerá mucho menos de las declaraciones políticas que de la actuación estatal en los próximos meses. Si los proyectos anunciados en Nabatiyeh se traducen en trabajo, si las escuelas reabrin, si las familias encuentran soluciones de alojamiento y si la compensación realmente comienza, la administración pública podrá tomar parte del espacio abandonado durante la guerra.

De lo contrario, los residentes naturalmente continuarán abordando a aquellos que pueden responder.

Esto da al caso Samidoun su alcance político. No es sólo un programa para los desplazados internos. Muestra cómo, en un Estado frágil, una emergencia humanitaria puede producir gradualmente una arquitectura de servicio paralela. Y recuerda que la restauración de la soberanía no sólo se juega en el debate sobre las armas: también comienza con una pregunta mucho más simple: quien abre la puerta cuando una familia sin vivienda pide ayuda.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews