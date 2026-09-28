Líbano: Líbano hacia una minoría demográfica

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Los nacionales libaneses ya representarían sólo sobre54% de las personas que viven en el Líbanosegún un estudio demográfico publicado en 2026, que reconstruye a la población del país de varias bases estadísticas. Más preocupante por la estructura demográfica del país, su proyección para 2035 trae la parte libanesa45% y 48,8% de la población residenteSin embargo, esas cifras deben leerse como estimaciones basadas en hipótesis demográficas, no como los resultados de un nuevo censo nacional.

Un umbral del 54% que ya habría sido alcanzado

El54 %no describe, estrictamente hablando, un desarrollo que llegará pronto. Una estimación para 2024 muestra esto.

A continuación, el estudio estima que la población total en el Líbano es aproximadamente6.86 millones de personas. Considera que3,7 millonesel número de residentes libaneses. La relación entre estos dos valores sitúa a los ciudadanos libaneses alrededor del 54% de la población que vive en el territorio.

Se calcula que el resto de la población está a punto2.1 millones de sirios desplazados, de230.000 refugiados palestinosy sobre830.000 personas pertenecientes a otras nacionalidades.

Esta fotografía debe interpretarse con cautela. El Líbano no tiene un censo general reciente para determinar con precisión el número de residentes según su nacionalidad. Las diferentes administraciones y organizaciones internacionales trabajan con métodos, períodos de referencia y categorías que no siempre son iguales.

Es precisamente esta debilidad estadística que explica las diferencias a veces considerables entre las cifras disponibles.

Líbano podría caer por debajo del 50% en 2035

El elemento central de la proyección se refiere al año2035Si se hacen las suposiciones, los ciudadanos libaneses serán una minoría entre los habitantes del país.

El estudio proyecta una población total de alrededor8.01 millones de personas en 2035. En los escenarios presentados, la proporción del Líbano caería entre45% y 48,8%.

El número de libaneses alcanzaría aproximadamente3.91 millonesen una de las suposiciones. La población siria desplazada podría acercarse2.91 millonessi deja una base de 2,1 millones y progresa al ritmo anual adoptado por el autor. Los refugiados palestinos alcanzarán cerca283.000 personasen el mismo año futuro.

Estos valores no son un pronóstico definido. Dependen directamente de los supuestos utilizados: la evolución de los nacimientos y las muertes, la emigración del Líbano, el regreso de los sirios a su país, las llegadas nuevas, las salidas de nacionales extranjeros y los cambios en la política migratoria.

Por lo tanto, un cambio significativo en uno de estos parámetros podría cambiar significativamente la trayectoria para 2035.

Figuras oficiales que no dan la misma fotografía

La dificultad se ve reforzada por la coexistencia de varias estimaciones.

Los datos publicados por el Ministerio de Salud del Líbano estiman así a la población residente del Líbano en torno a4.07 millones en 2025Esta serie se basa en los resultados del último estudio de referencia de la Oficina Central de Estadística y las estimaciones posteriores.

El plan de respuesta para el Líbano, por su parte, incluye una cifra de planificación3.864 millones de libaneses para 2026. También considera que1.12 millonesel número de sirios desplazados presentes en el país.

La diferencia con2.1 millones de siriosutilizado como base en el estudio demográfico es importante. Muestra por qué es imposible presentar la figura del 54% como resultado indiscutible.

Los últimos datos internacionales también indican importantes retornos a Siria. En 2026, el Gobierno del Líbano estima que el número de refugiados sirios que viven en el Líbano es de aproximadamente 1,12 millones. Varios cientos de miles de regresos ya se habían registrado o estimado después de los cambios en Siria.

Estos movimientos pueden cambiar rápidamente la relación entre las poblaciones libanesa y no libanesa. También lo hacen más frágil cualquier proyección basada en un escenario que presupone el mantenimiento sostenible de un elevado número de personas desplazadas.

¿Por qué resta la demografía libanesa

Más allá de la presencia de poblaciones extranjeras, la dinámica libanesa es la otra parte de la ecuación.

La disminución de los nacimientos es clara. Las estadísticas de salud muestran que el número de nacidos vivos libaneses registrados en los hospitales ha disminuido de69 380 en 2017 a 49 859 en 2025. La disminución supera así el 28% en ocho años para esta serie hospitalaria.

La crisis económica desencadenada en 2019 también aceleró las salidas, especialmente entre los graduados activos y jóvenes. Incluso cuando la emigración no es permanente, reduce el número de libaneses realmente presentes en el territorio en algún momento.

A más largo plazo añadir envejecimiento. La proyección demográfica estudiada prevé unamediana edad de 38 años para el Líbano en 2050y una parte de la edad de 65 años y más25 %.

Ello tendría efectos directos en el mercado laboral, los gastos de salud, las pensiones y los mecanismos de protección social. Una fuerza de trabajo más pequeña debe apoyar una mayor proporción de personas de edad.

Por consiguiente, el problema demográfico no se limita a una comparación entre el Líbano y los extranjeros. También se refiere a la estructura interna de la población libanesa, su renovación y su capacidad de mantener sus activos en el país.

El peso determinante de los retornos sirios

La variable más probable para alterar las proyecciones sigue siendo la presencia siria.

Los escenarios desarrollados de un elevado número de sirios y la falta de retorno masivo producen una disminución mecánicamente rápida de la proporción del Líbano. Por el contrario, los retornos grandes y duraderos a Siria cambiarían significativamente el cálculo.

Esta dinámica ya ha cambiado desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre de 2024. Los movimientos de retorno se aceleraron en 2025 y 2026, aunque la situación de seguridad, económica y humanitaria en Siria sigue determinando la capacidad de las familias de reasentarse allí de manera sostenible.

El Gobierno del Líbano ha dado prioridad al regreso de los desplazados internos. Pero medir el fenómeno sigue siendo complejo. Los cruces fronterizos no representan necesariamente retornos definitivos. Algunas familias mantienen vínculos, viviendas o fuentes de ingresos en ambos lados de la frontera.

Por lo tanto, una proyección hasta 2035 debe ser revisada regularmente a medida que se disponga de nuevos datos.

No hay censo reciente para decidir

Por último, el debate demográfico libanés sufre una vieja debilidad: la ausencia de un censo de población general moderno.

Esta situación obliga a investigadores, administraciones y organizaciones internacionales a realizar encuestas, registros administrativos y estimaciones sectoriales. Cada base cumple un objetivo particular y no mide necesariamente la misma población.

También hay tres conceptos confusos: ciudadanos libaneses, residentes libaneses y todos los que viven en el territorio. Un residente libanés que vive en el extranjero sigue siendo ciudadano libanés, pero no forma parte de la población residente. Por el contrario, un refugiado o trabajador extranjero que vive en el Líbano pertenece a la población actual sin nacionalidad libanesa.

El54 %por lo tanto, es pertinente como resultado de una estimación demográfica determinada, pero no puede transformarse en una proporción oficial y definitiva.

Sin embargo, la tendencia destacada sigue siendo importante: la baja tasa de natalidad libanesa, la emigración, el envejecimiento y la presencia a largo plazo de una gran población no libanesa pueden reducir la proporción de ciudadanos entre los residentes. El alcance de esta tendencia dependerá ahora principalmente de las salidas y el regreso de la población, el desarrollo económico del Líbano y el camino de los desplazados internos sirios en los próximos años.

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