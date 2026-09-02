La bomba israelí mata a niños en el sur del Líbano

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Mohammad Ali Ibrahim succumbed to his wounds following the explosion of an Israeli submunition in Habush, Nabatiyah District. The child was injured with another minor when a remaining cluster bomb exploded on Monday. Su padre ya había sido asesinado en un ataque israelí en el sur del Líbano. Esta nueva muerte ocurrió cuando el ejército israelí continuó sus huelgas y, sobre todo, sus operaciones de explosión en el sur: el único día del 1 de septiembre, se informó de la destrucción en unas 10 localidades, con seis operaciones en Houla y nuevas explosiones en Qantara, Taybeh, Kfar Tibnit, Deir Seryan y Haddatha.

Mohammad Ali Ibrahim succumbs after the explosion in Habush

Mohammad Ali Ibrahim murió como resultado de sus heridas tras la explosión de una bomba de fragmentación israelí en el barrio de Al-Arid, en Habush, distrito de Nabatiyah. La explosión ocurrió el lunes 31 de agosto, mientras que el niño estaba con otro menor. Ambos resultaron heridos. Mohammad Ali Ibrahim entonces sucumbió, mientras que no se proporcionó información detallada sobre la condición del segundo niño.

El Organismo Nacional de Información del Líbano atribuyó la explosión a una submunición que dejaron los ataques israelíes. El padre de la víctima, Ali Ibrahim, fue asesinado en un ataque israelí contra el Sur. La misma familia es golpeada dos veces: primero por un ataque directo y luego por un explosivo que permaneció activo después de las operaciones militares.

La ubicación del drama subraya el alcance del problema. Habush no es una aldea detrás de la frontera israelí. La ciudad se encuentra en la zona de Nabatiyah, al norte de la banda fronteriza más expuesta a las operaciones terrestres. La presencia de una bomba de racimo restante en este sector demuestra que la amenaza de artefactos explosivos sin detonar es mucho más amplia que las únicas localidades actualmente ocupadas o sujetas a explosiones.

Bomba de fragmentación puede matar mucho después de la huelga

Las submuniciones son un peligro particular porque se dispersan en números sobre una zona amplia. No todos explotan en el momento del impacto. Algunos permanecen en el suelo, en campos, jardines, escombros o vegetación y pueden detonar cuando son desplazados, afectados o simplemente perturbados.

Para los residentes que regresan a zonas bombardeadas, estos dispositivos transforman espacios aparentemente calmados en tierras potencialmente peligrosas. Los agricultores están expuestos cuando vuelven a trabajar en tierra. Los trabajadores son cuando limpian los escombros. Los niños son particularmente vulnerables cuando un pequeño explosivo parece un objeto abandonado cuyo peligro no mide.

La muerte de Mohammad Ali Ibrahim nos recuerda así que los resultados de una huelga no se detienen cuando los aviones salen. La submunición puede causar a una nueva víctima varios días, meses o años después del uso. Este peligro es de particular importancia en el Líbano, donde las consecuencias de las bombas de fragmentación utilizadas durante la guerra de 2006 requerían años de operaciones de limpieza.

La dinamización está aumentando en el sur del Líbano

La muerte del niño se produce principalmente en un contexto en que la destrucción sobre el terreno continúa a un ritmo constante. Las últimas encuestas disponibles para el día 1 de septiembre muestran una actividad israelí extendida por varias cazas del sur del Líbano. Combina ataques aéreos, artillería, movimientos blindados, rakings y explosión de edificios.

Las operaciones de destrucción del 1 de septiembre involucraron a Deir Seryan y Qantara, Rashaf dos veces, Mansuri, Hula seis veces, Taybeh dos veces, Yohmor al-Shqif, Mais al-Jabal, Kfar Tibnit y Haddatha dos veces. Al mismo tiempo, se informó de operaciones de raking en Haddatha, Zawtar al-Sharqiya, Markaba y Kfar Tibnit.

Esta concentración es importante. No es una explosión aislada vinculada a un objetivo único. Las operaciones tienen lugar simultáneamente o sucesivamente en varias zonas de los distritos de Marjayoun, Bint Jbeil, Nabatiyah y Tyre. Ellos dan testimonio de la continuación de una campaña de demolición basada en tierra que añade a los bombardeos.

Hula parece ser uno de los sectores más afectados durante este día, con seis operaciones de explosión reportadas. También se repitieron las destrucciones en Taybeh y Haddatha. En Qantara, las explosiones agregan a varios días de demoliciones que ya han transformado profundamente ciertas áreas de la localidad.

Qantara, Taybeh y Kfar Tibnit todavía son dinámicos

Las operaciones del 1o de septiembre se extienden directamente desde el 31 de agosto. El día anterior, ya se habían notificado importantes explosiones entre Qantara y Taybeh, el distrito de Marjayoun y Kfar Tibnit, el distrito de Nabatiyah y el distrito de Byout al-Siyad, Tyre.

En Qantara, las sucesivas destrucciones ya no se refieren sólo a algunas construcciones. Las operaciones repetidas han cambiado el paisaje del sector. Los edificios y las tierras se han visto afectados a medida que se produjeron las explosiones, mientras que la actividad militar israelí sigue siendo significativa en la zona.

Kfar Tibnit también sufre operaciones repetidas. La localidad aparece regularmente en los registros de bombardeos y explosiones de las últimas semanas. Se encuentra en una zona estratégica cerca de Nabatiyah y el Shqif, donde las fuerzas israelíes han realizado numerosas operaciones desde la reanudación de la ofensiva.

En Taybeh, la nueva destrucción ocurrió después de varios episodios similares en agosto. Las explosiones reiteradas muestran que las fuerzas israelíes no necesariamente llevan a cabo la destrucción completa de un sector en una sola operación. Regresan a las mismas localidades y demolen gradualmente edificios e infraestructura.

Una campaña particularmente intensa desde finales de agosto

Este método aparece claramente en la cronología de los últimos días. On 25 August, extensive destruction operations had already been reported in Majdal Zun, Mansouri, Markaba, Zawtar al-Sharqiya, Ainata and Sarbine. Varias de estas operaciones fueron acompañadas por disparos de artillería.

En Mansuri, en el distrito de Tiro, la dinamización había tenido una magnitud particular. A Merkava tank then advanced and took position in the Rabeh district. En Zawtar al-Sharqiya se informó de una nueva explosión importante, mientras que la localidad ya había sufrido varias olas de destrucción en las semanas anteriores.

Las operaciones continuaron el 26 de agosto en Majdal Zoun y varias zonas de Bint Jbeil. Luego continuaron hasta finales del mes. On 31 August, Qantara, Taybeh, Kfar Tibnit and Byout al-Siyad were again affected. El 1 de septiembre se extendió o se repitió en unas 10 localidades.

La sucesión de nombres es reveladora: algunas localidades aparecen varias veces en pocos días. Por lo tanto, la destrucción no es una serie de incidentes independientes. Constituyen una campaña continua en la que se pueden energizar varias veces las mismas aldeas.

Casas de grabación además de explosión

La destrucción no se basa únicamente en explosivos. On the evening of 1 September, house fires by Israeli forces were also reported in the south. Se utilizaron vehículos blindados en varias zonas, mientras que se notificaron ametralladoras y nuevas explosiones.

Estos métodos son además de las excavadoras observadas durante varios meses. Las fuerzas israelíes utilizan equipo de construcción para destruir edificios, abrir pasajes, mover terratenientes o cambiar ciertas tierras. También se han destruido árboles y tierras agrícolas en zonas en funcionamiento.

Por lo tanto, el efecto acumulativo excede la destrucción física de una vivienda. En varias aldeas, las operaciones involucran simultáneamente viviendas, carreteras, infraestructura pública, tierras agrícolas y vegetación. Esta combinación hace que el regreso de los habitantes sea mucho más difícil, incluso cuando una zona deja de ser bombardeada temporalmente.

También aumenta el riesgo de restos explosivos. Cada área recientemente bombardeada o dinamitada debe ser inspeccionada antes de que los habitantes puedan moverse allí normalmente. Los granos pueden ocultar municiones, mientras que las operaciones terrestres pueden mover explosivos ya presentes.

Zawtar al-Sharqiya: escuela, clínica y ayuntamiento destruido

Zawtar al-Sharqiya ilustra la magnitud de esta campaña. En agosto, la destrucción israelí afectó al edificio municipal, la escuela pública, un centro de salud, un centro de atención diurna y varios hogares.

El propio ejército libanés denunció la destrucción. Consideró que impedían su despliegue y complicaban el regreso de la población. Esta dimensión es importante: la destrucción no sólo afecta a la propiedad privada, sino también al equipo esencial para el funcionamiento de un municipio.

Una escuela destruida impide el regreso normal de las familias. Una clínica destruida priva a los residentes de la atención comunitaria. Un municipio destruido afecta a los servicios administrativos. Cuando estos edificios desaparecen simultáneamente con casas, la cuestión ya no es simplemente reconstruir algunas casas, sino restaurar todas las funciones necesarias para la vida de un pueblo.

Israel afirma que sus operaciones apuntan a la infraestructura utilizada por Hezbollah y cumplen con los requisitos militares. Las autoridades libanesas impugnan esta justificación cuando se trata de zonas residenciales y edificios públicos.

Majdal Zoun, una explosión perceptible para millas

Majdal Zoun es otro ejemplo del poder de las explosiones utilizadas. Durante la noche del 28 al 29 de junio, una importante operación israelí causó una deflagración en varias aldeas circundantes. Israel había anunciado la destrucción de una infraestructura subterránea de Hezbollah de unos 200 metros de largo y que contenía armas y lanzadores según su ejército.

El poder de la explosión había transformado profundamente al sector. Residents described the village as physically cut in half by the destroyed area. The explosions were felt in Mansouri, Haniyeh and several more remote locations.

Las fuerzas israelíes regresaron varias veces a la zona. Majdal Zoun sigue siendo una de las localidades involucradas en las operaciones de finales de agosto. Este regreso regular muestra que una primera destrucción masiva no necesariamente da lugar a un fin de la actividad militar en el lugar.

El caso de Majdal Zoun también ilustra la justificación de Israel: la destrucción de la infraestructura subterránea atribuida a Hezbollah. Sin embargo, la cuestión sigue siendo el alcance de los daños causados en la superficie y su proporción con el objetivo militar anunciado.

En Chqif, una explosión equivalente a un terremoto de magnitud 3.8

El poder de algunas explosiones podría medirse científicamente. Durante la noche del 30 al 31 de julio, una explosión israelí en la región de Shqif produjo olas grabadas por toda la red sísmica libanesa.

El Centro Geofísico Nacional, adscrito al Consejo Nacional de Investigación Científica, registró la señal a las 0002 horas. La energía liberada produjo una señal comparable a la de un terremoto de magnitud 3.8.

Esta medida da una indicación concreta de la escala de ciertas operaciones. Las detonaciones escuchadas a varios kilómetros de distancia no siempre resultan de la destrucción de una sola vivienda. Algunos implican grandes cantidades de explosivos y pueden involucrar simultáneamente varios edificios o infraestructuras.

También producen efectos más allá del perímetro directamente destruido. La vibración puede debilitar los edificios ya dañados por los bombardeos anteriores, mientras que los escombros y los movimientos terrestres complican aún más el acceso a los sectores interesados.

Dhayra: 71% de los edificios destruidos

Para medir lo que puede suceder en meses sucesivos de explosión, el precedente de Dhayra sigue siendo uno de los mejores documentados. Un análisis de imágenes por satélite realizado por Amnistía Internacional había identificado 264 edificios destruidos en el municipio entre octubre de 2024 y enero de 2025.

Esto representó aproximadamente el 71% de las construcciones de Dhayra.

Esta cifra no significa que el 71% de la aldea haya sido destruida en una sola explosión. Por el contrario, muestra cómo los sucesivos bombardeos, explosiones y demoliciones pueden eliminar gradualmente la mayoría de una localidad.

Esta distinción nos permite comprender la campaña actual. Las explosiones reportadas en Hula, Qantara, Taybeh, Kfar Tibnit, Haddatha o Mansouri no necesariamente tienen que ser espectaculares individualmente para producir, después de varias semanas, una destrucción masiva de la tela construida.

Kfar Killa y Maroun al-Ras ya profundamente destruidos

Otras aldeas fronterizas muestran la misma evolución. En Kfar Kila, los análisis de satélites habían identificado 897 estructuras destruidas, o alrededor del 36% de la estructura estudiada. En Maroun al-Ras, aproximadamente 700 estructuras habían desaparecido, lo que representaba casi el 31% de las construcciones.

These destructions were not only the result of direct fighting. También se habían demolido edificios después de que las fuerzas israelíes entraran en las zonas afectadas, utilizando excavadoras y explosivos.

Es precisamente este punto que alimenta las cuestiones legales. El derecho internacional humanitario permite la destrucción de bienes civiles cuando la necesidad militar imperativa lo justifica en determinadas circunstancias. Una destrucción sistemática de bienes civiles en una zona ya controlada cumple criterios mucho más estrictos.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos han pedido que se investiguen algunas de esas destrucciones para determinar si podrían constituir violaciones del derecho internacional humanitario o incluso crímenes de guerra. Israel sostiene que Hezbollah utilizó viviendas e infraestructuras civiles para fines militares.

La dinamización complica el despliegue del ejército libanés

La campaña de destrucción también tiene una consecuencia política inmediata. En el acuerdo negociado el 26 de junio se prevé la retirada gradual de Israel de ciertos sectores a cambio del despliegue del ejército libanés y el apoderamiento de armas e infraestructura militar en las zonas afectadas.

La primera experiencia en Zawtar al-Gharbiya mostró la dificultad del proceso. El ejército libanés entró el 21 de julio después de la retirada israelí. Sin embargo, descubrió una ciudad que estaba en gran parte destruida y contaminada con municiones sin explotar.

Los soldados tuvieron que primero asegurar el terreno y neutralizar los explosivos antes de permitir un retorno más amplio. Three soldiers were injured on 8 August during an operation to neutralize unexploded ordnance in Zawtar al-Gharbiya.

La experiencia resume el problema que enfrenta el Líbano: retomar un pueblo no significa que pueda devolverlo inmediatamente a los habitantes. Primero, tenemos que comprobar los edificios, limpiar las carreteras y neutralizar los restos de la guerra. El drama de Habush muestra lo que puede ocurrir cuando un explosivo permanece accesible.

Destrucción más allá de las casas

La transformación del Sur no sólo se mide por el número de edificios dinámicos. Las operaciones militares también afectaron la tierra agrícola, los olivares y las zonas boscosas.

Los datos del Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano estiman la zona quemada por las actividades militares israelíes desde octubre de 2023 a aproximadamente 160 kilómetros cuadrados, o sea 16.000 hectáreas. Alrededor de la mitad serían tierras agrícolas.

Cientos de olivos también han sido arrancados en algunas localidades. Las bulldozers y los incendios cambian de tierra en la que parte de la economía rural del Sur depende.

La destrucción de un huerto tiene consecuencias diferentes a la de un edificio. Una casa puede ser reconstruida si existe financiación. Un olivo adulto tarda años en ser reemplazado por un árbol con un rendimiento comparable. Por consiguiente, la pérdida económica continúa mucho después del fin de las operaciones.

Los residentes regresan a un territorio todavía peligroso

La muerte de Mohammad Ali Ibrahim debe ser vista en esa realidad. En el sur del Líbano no está clara la distinción entre guerra y posguerra. Las aldeas siguen bombardeadas o dinamizadas mientras que, a pocos kilómetros de distancia, las familias ya están tratando de reanudar la vida normal.

Esta convivencia aumenta los riesgos. Los residentes pueden regresar a una zona que ya no está dirigida directamente, pero donde permanecen submuniciones, proyectiles u otros explosivos. Los niños pueden acceder a tierras que aún no han sido inspeccionadas. A veces los agricultores tienen que elegir entre esperar la limpieza completa y volver a una actividad esencial para sus ingresos.

En Habush, esta amenaza ahora tiene un nombre. Mohammad Ali Ibrahim sobrevivió cuando la munición fue dispersa o abandonada. Su posterior explosión fue fatal. Su padre ya había sido asesinado en un ataque israelí.

Mientras tanto, operaciones Tienes razón. Voy a seguirexactamente después del lugar donde se interrumpió la primera versión, sin reemplazo o repetición.

Dynamiting mantiene la actividad militar sobre el terreno

La continuación de la explosión en las zonas fronterizas demuestra que la actividad israelí en el Líbano meridional no se basa únicamente en ataques aéreos. Estas operaciones requieren presencia sobre el terreno o acceso directo a los edificios interesados. Por lo tanto, reflejan una situación en la que ciertos sectores siguen sujetos a intervención militar a pesar de los mecanismos que supuestamente conducen a la estabilización gradual de la frontera.

Para el Líbano, esa destrucción es también una cuestión de soberanía. Beirut pide la retirada israelí de las posiciones mantenidas en su territorio y el regreso del ejército libanés a todos los sectores interesados. Israel, por su parte, afirma que sus operaciones cumplen los requisitos de seguridad y la necesidad de evitar que Hezbollah reconstruya capacidades militares cerca de la frontera.

Las consecuencias para los habitantes son inmediatas. Cada edificio dinámico aumenta el volumen de destrucción en aldeas que ya tienen muchas casas inhabitables. También pueden afectarse las carreteras, las redes eléctricas, las instalaciones de agua y las tierras agrícolas. Por consiguiente, la reconstrucción depende tanto de la financiación disponible como de la posibilidad física de acceso seguro a los barrios afectados.

Una frontera donde se superponen múltiples riesgos

La situación actual en el Líbano meridional es el resultado de varias amenazas. Las huelgas israelíes continúan puntualmente contra personas o lugares identificados por Israel como vinculados a Hezbollah. Los doctores permanecen en el cielo. Las operaciones terrestres y la explosión mantienen la tensión en la franja fronteriza. Además, se añaden minas, bombas, proyectiles y otros restos explosivos dejados por las distintas fases de los combates.

Esta combinación explica por qué los residentes que regresan no significa necesariamente un retorno a la seguridad. Una localidad ya no puede ser bombardeada diariamente mientras sigue siendo peligrosa debido a una munición enterrada, un edificio inestable o la proximidad a una zona en la que se siguen realizando operaciones militares.

La muerte de Mohammad Ali Ibrahim ilustra precisamente esta diferencia entre la disminución de la lucha y la desaparición del peligro. The child was not killed during another strike against Habush. He was fatally injured by a device that remained active after use.

El ejército libanés enfrenta el desafío de la remoción de minas

El ejército libanés y los equipos especializados deben inspeccionar las zonas afectadas antes de que puedan considerarse seguras. Este trabajo no se trata sólo de eliminar las minas convencionales. También abarca bombas de aire sin explotar, proyectiles, cohetes, granadas, submuniciones y diversos componentes militares que pueden seguir siendo peligrosos.

El tamaño del territorio en cuestión complica esta misión. Los bombardeos afectaron a zonas urbanas, colinas, valles y grandes zonas agrícolas. Algunas municiones pueden ser visibles. Otros están enterrados, ocultos en vegetación o encerrados bajo escombros.

Las operaciones de remoción de minas también deben coordinarse con la reconstrucción. Antes de mover toneladas de escombros con equipo mecánico, las tripulaciones deben asegurarse de que ninguna munición pueda explotar. La misma precaución es necesaria antes de que los agricultores regresen a ciertas parcelas.

Niños especialmente expuestos a los restos explosivos

Los niños son uno de los grupos más vulnerables a los artefactos sin detonar. Puede que no identifiquen un objeto militar o ignoren que un dispositivo aparentemente inerte todavía puede explotar.

Esta amenaza es particularmente importante cuando la munición es pequeña. Las submuniciones dispersas por las armas de fragmentación pueden tener formas y dimensiones muy diferentes que las bombas convencionales. Algunos pueden estar parcialmente ocultos por tierra o vegetación.

Por lo tanto, las autoridades y las organizaciones especializadas suelen insistir en una simple regla: nunca tocar, mover ni recoger un objeto sospechoso e informar inmediatamente de su presencia a las fuerzas de seguridad. En las aldeas donde las familias regresan después de meses de lucha, esta conciencia se convierte en un componente esencial de la protección civil.

Sin embargo, la explosión de Habush muestra los límites de la prevención cuando los restos explosivos ya están dispersos en zonas frecuentadas por la población.

El precedente de la bomba de fragmentación pesada de 2006

The danger of submunitions has a particular resonance in Lebanon. Durante la guerra de 2006, la parte meridional del país estaba fuertemente contaminada con municiones en racimo. Algunas de las pequeñas bombas dispersas no habían explotado inmediatamente y habían permanecido activas después del cese de las hostilidades.

Posteriormente, esos dispositivos causaron muertes y lesiones entre civiles y especialistas en remoción de minas. Las tierras agrícolas se han visto especialmente afectadas, con consecuencias económicas duraderas para las familias que dependen de sus cultivos.

La limpieza había tardado varios años. Este precedente explica por qué el descubrimiento de cualquier munición sospechosa de ser una submunición causa preocupación inmediata en el Sur.

En el caso de Habush, la cualificación exacta del equipo sigue siendo importante. La información disponible indica que se detonó una munición israelí sin explotar. Si se confirma oficialmente su identificación como submunición de una bomba de fragmentación, el caso de Mohammad Ali Ibrahim se reflejará directamente en esta cuestión ya profundamente arraigada en la historia reciente del sur del Líbano.

La misma familia dos veces golpeada

El drama de Habush tiene una dimensión particular porque Mohammad Ali Ibrahim ya había perdido a su padre en el conflicto. Ali Ibrahim was killed in an Israeli attack on southern Lebanon.

El padre fue víctima de un ataque directo, mientras su hijo murió de las consecuencias retardadas de una operación militar. Esta sucesión resume cómo la guerra sigue produciendo víctimas más allá del tiempo preciso de los bombardeos.

Por lo tanto, para la familia, la distinción entre guerra activa y guerra posterior a la guerra no es abstracta. The disappearance of aircraft or the temporary reduction of strikes is not enough when explosives remain on the ground.

The second child injured in the Monday explosion also recalls that Mohammad Ali Ibrahim was not the only victim of the incident. Su evolución estatal y médica es ahora otro elemento a seguir.

Reconstruir el Sur primero implica poder vivir allí

La destrucción de viviendas e infraestructura es el aspecto más visible de los daños en el sur del Líbano. Pero la reconstrucción física sólo puede comenzar normalmente cuando las áreas afectadas son seguras.

Una casa reconstruida en medio de una zona contaminada con municiones sigue siendo inaccesible. Un campo no puede ser cortado de nuevo si el paso de un tractor puede desencadenar un explosivo. Un camino claro no puede ser devuelto al tráfico si sus alrededores no han sido inspeccionados.

Los bombardeos israelíes en las zonas fronterizas agravan esta dificultad al añadir más destrucción a los acumulados durante los combates. También pueden demorar el tiempo en que los equipos libaneses tendrán pleno acceso a ciertas zonas.

Por lo tanto, la estabilización del Sur depende de una serie de operaciones que deben avanzar juntas: el retiro de las fuerzas israelíes, el despliegue del ejército libanés, el desminado, la seguridad de las aldeas y la reconstrucción de la infraestructura.

La muerte de Mohammad Ali Ibrahim nos recuerda que el peligro sigue siendo

La muerte de Mohammad Ali Ibrahim transforma una munición abandonada en un nuevo impacto humano del conflicto. La explosión no es un vestigio abstracto de la lucha. Mató a un niño varios días o semanas después de la operación en la que se utilizó el dispositivo.

This is also a warning to other affected communities. Mientras las zonas bombardeadas no se hayan inspeccionado sistemáticamente, sigue siendo imposible saber con certeza el número de vehículos que probablemente no hayan explotado.

La continuación del bombardeo y las operaciones israelíes en ciertas zonas fronterizas también significa que esta contaminación no pertenece únicamente al pasado. Continúan produciéndose más destrucción mientras los equipos libaneses siguen trabajando en los que quedan atrás en fases anteriores del conflicto.

En Habush, la identificación técnica del dispositivo debe utilizarse para determinar si en realidad es una submunición de una bomba de fragmentación. En las aldeas del frente, el desafío sigue siendo simultáneamente el acceso a casas y tierras. The death of Mohammad Ali Ibrahim recalls that, for the people of South Lebanon, security is measure not only by the number of strikes recorded in one day, but also by what remains in the ground when the bombings cease.