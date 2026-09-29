Líbano-Israel: por qué la próxima reunión de Roma se vuelve incierta

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La próxima etapa de las negociaciones entre el Líbano e Israel se celebrará en Roma. Sin embargo, en las ediciones del 29 de septiembre de 2026, los periódicos libaneses ya no describen este plazo con la misma certeza. Al Akhbar sigue hablando de una octava sesión prevista en octubre bajo mediación americana. Al Joumhouria, por su parte, reporta una disminución de las posibilidades de una nueva reunión que se celebra en la capital italiana durante el mes. Esta divergencia no es sólo cuestión de tiempo. Refleja las dificultades encontradas en un proceso que ahora debe abordar simultáneamente la retirada israelí, la seguridad en el Sur, las armas de Hezbollah y los mecanismos para verificar los compromisos de ambas partes.

El séptimo período de sesiones ya ha mostrado el alcance de los desacuerdos. Según Al Akhbar, de 29 de septiembre de 2026, su bloqueo no es el resultado de una mera disputa técnica. Se dice que Israel se ha consolidado sobre el terreno un concepto basado en una « línea amarilla », también descrito como una línea avanzada de defensa. En las zonas afectadas, la profundidad de la presencia israelí variaría entre cinco y doce kilómetros. Por lo tanto, el debate sobre la próxima reunión de Roma se centra en una cuestión esencial: ¿hay todavía suficiente terreno político común para una nueva sesión para producir algo que no sea una repetición de las posiciones ya expresadas?

Un octavo período de sesiones aún pendiente por Al Akhbar

Al Akhbar escribe el 29 de septiembre de 2026 que la espera continúa antes de una octava sesión de negociaciones directas entre las autoridades libanesas e Israel, bajo el patrocinio americano, programada para Roma el mes siguiente. El periódico pone este plazo en un contexto militar sin cambios. Las fuerzas israelíes siguen presentes en varias zonas del Sur y, según él, siguen considerando su dispositivo como zona de amortiguación.

Esta presentación sugiere que el canal de negociación no está oficialmente cerrado. Queda por examinar un futuro período de sesiones. Sin embargo, el análisis del periódico también muestra hasta qué punto permanecen las posiciones.

La « línea amarilla » concentra parte del desacuerdo. Al Akhbar explica que Israel le asigna una función militar específica: prevenir amenazas terrestres o incendio directo en las inmediaciones de sus localidades fronterizas. Sin embargo, esta línea no resolvería la cuestión de los cohetes y los drones capaces de operar desde zonas más remotas.

Por lo tanto, el problema va más allá de la presencia israelí. También se refiere a la libertad de acción que Israel desea mantener más allá de esta línea. Incluso un acuerdo sobre la redistribución no significaría necesariamente el fin de las operaciones militares más al norte.

Para el Líbano, esa lógica plantea un reto importante. El proceso de negociación debe conducir a la retirada israelí y al restablecimiento de la autoridad del Estado. No puede simplemente transformar una ocupación terrestre en una capacidad permanente de intervención remota.

Es sobre este terreno que la próxima reunión debe progresar teóricamente. Pero nada en los archivos del 29 de septiembre muestra que un compromiso ya está disponible.

Al Joumhouria encuentra menos posibilidades

Al Joumhouria da una lectura más pesimista del plazo. En su edición del 29 de septiembre de 2026, el periódico informa que los funcionarios que siguieron al expediente notan una disminución de las posibilidades de celebrar una nueva sesión en Roma en octubre.

El periódico vincula esta incertidumbre con el calendario israelí. Las elecciones de Knesset están programadas para el 27 de octubre. A medida que se acerca el plazo, se reducen los márgenes políticos para hacer concesiones.

Al Joumhouria desarrolla esta dimensión en longitud. Según su análisis, Benjamin Netanyahu tendría poco interés en presentar antes de las concesiones electorales que podrían ser utilizadas contra él por sus oponentes. Por lo tanto, el periódico considera que incluso si se celebraba una sesión, sus posibilidades de producir un gran avance serían bajas.

Hay que distinguir dos niveles aquí. La disminución de las posibilidades de celebrar la reunión es la información atribuida a los funcionarios según el expediente. La evaluación del comportamiento electoral de Netanyahu es más una cuestión de análisis publicada por el periódico.

Esta distinción no resta importancia a la observación principal: el calendario diplomático está ahora en consonancia con el calendario político israelí.

Las negociaciones ya no son sólo entre dos partes que buscan un arreglo de seguridad. Interviene en el centro de una campaña donde la situación en el Líbano puede convertirse en un argumento electoral.

Smotrich aún endurece el clima

Las declaraciones de Bezalel Smotrich complican aún más el contexto.

Al Jumhouria informa que el Ministro de Finanzas de Israel ha declarado que desea anexar al menos territorios a la « línea amarilla » en Gaza y al Litani en Líbano. Justifica esta posición por la necesidad de cambiar las condiciones territoriales después de la guerra para crear un disuasivo duradero.

Esta declaración no equivalía a una decisión del gobierno israelí. Tampoco se puede decir que los negociadores israelíes han anexado oficialmente al Litani como condición en Roma.

Sin embargo, cambia el entorno de negociación.

Al Jumhouria destaca que estas declaraciones contradicen el compromiso israelí de no tener ambiciones territoriales en el Líbano como aparece en el marco examinado. La cuestión ya no es puramente militar. Afecta la confianza en los compromisos asumidos en el proceso.

Asharq Al-Awsat, en su edición del mismo día, también revisa los comentarios de Smotrich. El periódico los examina con mayor cautela. Mencionó al General retirado Hicham Jaber, quien creía que las reclamaciones de tierras debían entenderse como una forma de elevar el límite máximo de las demandas israelíes.

Ambas publicaciones permiten distinguir el hecho político de su interpretación. Smotrich hizo una reclamación relativa a los Litani. However, the available sources do not demonstrate that this claim constitutes the official position to be defended at the next session.

Sin embargo, para Beirut sigue siendo una señal preocupante.

Nawaf Salam intenta poner el marco de nuevo en el centro

A medida que crece la incertidumbre alrededor de Roma, Nawaf Salam busca fortalecer el papel americano en la aplicación del marco existente.

Varios periódicos el 29 de septiembre de 2026 informaron sobre su reunión con el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Washington. Al Binaa informó de que el Primer Ministro había solicitado la transición a una fase concreta del marco tripartito. Subrayó los principios de reciprocidad y progresividad.

El mensaje libanés es preciso. La retirada y ampliación de la autoridad del Estado por Israel deben avanzar en paralelo.

En la Salam también se pide un calendario claro para el cumplimiento de los compromisos. Pide un mecanismo creíble para asegurar que cada parte cumpla con sus obligaciones. El objetivo es evitar que se utilice un retraso o una falta de cumplimiento como justificación para bloquear todo el proceso.

Al Joumhouria reporta las mismas prioridades. The Prime Minister also reportedly called on the United States to exert more pressure on Israel to put an end to attacks and destruction in the southern villages.

Por lo tanto, la posición de Beirut es prevenir las negociaciones sin plazo.

Si el retiro de Israel depende de una serie de objetivos, cuyo logro puede considerarse siempre insuficiente, la presencia israelí puede continuar. Por otra parte, si las medidas de armamento se devolvieran después de un retiro total, Israel podría considerar que sus garantías de seguridad desaparecerían.

El principio de la progresividad busca precisamente superar esta contradicción.

Mensajes de Estados Unidos comunicados por Al Araby Al Jadid

Sin embargo, la información publicada por Al Araby Al Jadid muestra que el debate con Washington es más difícil de lo que sugiere el idioma diplomático oficial.

Según el diario del 29 de septiembre de 2026, Nawaf Salam recibió varios mensajes en Nueva York, incluyendo mensajes americanos. They have reportedly indicated that Israel intends to continue its operations and maintain its security zone in the South until the Lebanese State takes, in accordance with that stated position, measures deemed sufficiently serious regarding Hezbollah’s weapons.

Al Araby Al Jadid agregó que funcionarios estadounidenses consideraban insuficientes las acciones del gobierno. They are said to have called for an acceleration of the state’s arms monopoly process and a more firm approach to the issue.

Esta información se atribuye a las fuentes del periódico. Por lo tanto, no pueden transformarse en una posición oficial americana sin esta aclaración.

Sin embargo, arrojaron luz sobre el potencial bloqueo de Roma.

Si Washington considera que el progreso libanés es insuficiente, la mediación estadounidense puede centrarse más en las obligaciones de Beirut. Si bien el Líbano considera también que Israel no cumple sus propios compromisos, la reciprocidad solicitada por Nawaf Salam resulta difícil de aplicar.

La negociación está entonces atrapada en una pregunta clásica: ¿quién debe actuar primero?

Hezbollah rechaza el marco actual

La cuestión de las armas complica aún más el espacio político del gobierno.

Al Araby Al Jadid informa de que Naim Kassem ha pedido a las autoridades libanesas que examinen el curso de las negociaciones, pongan fin a las concesiones y regresen de un formato directo a un formato indirecto. Por lo tanto, el secretario general de Hezbollah rechaza parte de la arquitectura actual.

Al Sharq, de 29 de septiembre de 2026, también vuelve a sus declaraciones. Naim Kassem se negó a disociar la cuestión de las armas de la retirada israelí, el regreso de los habitantes y el expediente de los prisioneros.

La posición del gobierno es diferente. Nawaf Salam afirma que el monopolio de armas del Estado es un objetivo libanés y que debe avanzar con la restauración de la soberanía.

Por consiguiente, los negociadores libaneses deben hacer frente a dos limitaciones simultáneas.

En el exterior, Israel y los Estados Unidos están pidiendo progresos en materia de armas. En su interior, Hizbullah se niega a tratar esta cuestión independientemente de la retirada y otras cuestiones relacionadas con los conflictos.

Una reunión en Roma no puede resolver esta contradicción si no se prepara ningún compromiso político en Beirut.

El terreno sigue pesando sobre la mesa

Las negociaciones también están bajo presión militar.

Al Sharq informó de varios ataques, bombardeos y operaciones israelíes en el sur el 29 de septiembre. El periódico menciona Zibqin, Yater, Tallousa, Mays al-Jabal, Haris, Hadatha, Qantara y Zawtar al-Sharqiya. It also reports Israeli tank movements in the Arnoun area.

Al Araby Al Jadid describe un Sur que despierta casi diariamente bajo una nueva secuencia de escalada. El periódico también reporta el desmantelamiento por el ejército libanés de una cámara espía israelí equipada con un dispositivo solar cerca de Wadi Zibqin.

Estas operaciones no están fuera del proceso diplomático. Determinan directamente el clima en el que trabajan los negociadores.

Para el Líbano, la continuación de las huelgas hace más difícil defender un proceso cuyos resultados no están claros. Para Israel, la presión militar parece ser una herramienta para cambiar las condiciones de seguridad antes de llegar a un acuerdo.

Por consiguiente, no se siguen las negociaciones y las medidas militares. Se mueven simultáneamente.

Roma corre el riesgo de convertirse en una reunión sin resultados

Esta es probablemente la cuestión principal planteada por la comparación entre Al Akhbar y Al Jumhouria.

Al Akhbar sigue hablando de un octavo período de sesiones que se espera. Al Joumhouria observa que las posibilidades de mantenerla baja disminuyen. Pero los dos periódicos convergen indirectamente en un punto: incluso si la reunión tiene lugar, todavía no hay un elemento decisivo para anunciar un avance decisivo.

Por consiguiente, la celebración de un período de sesiones no es sinónimo de progreso.

Para producir un resultado, Roma debe al menos aclarar la secuencia de compromisos. ¿Qué retiro debe hacer Israel? ¿Qué tan rápido? ¿Qué medidas debería adoptar el Estado libanés en paralelo? ¿Cómo se revisarán? ¿Qué libertad de acción conservaría Israel después de una posible retirada? ¿Y cuál sería el estado de la « línea amarilla »?

Estas preguntas se añaden ahora a la cuestión posterior a la UNIFIL. En la misma edición, Al Joumhouria reporta preocupaciones diplomáticas sobre la ausencia de un dispositivo de reemplazo claramente definido. Por consiguiente, la seguridad en el Sur no puede considerarse únicamente mediante relaciones entre Beirut e Israel. También depende de la presencia internacional y las capacidades futuras del ejército libanés.

Una negociación que ignore estos elementos podría producir un acuerdo difícil de aplicar.

Octubre se convierte en un mes político antes de ser diplomático

El calendario es ahora uno de los principales obstáculos.

Las elecciones israelíes están programadas para el 27 de octubre. En este contexto, toda concesión territorial o militar puede utilizarse en la competencia política. Por el contrario, las declaraciones de Smotrich ilustran una dinámica de overbidding.

Al Joumhouria cree que esta realidad reduce las posibilidades de progreso antes de las elecciones. Incluso una reunión en Roma podría tener la función principal de mantener el canal abierto.

Esta función no es insignificante. En un contexto de huelgas y presencia militar sobre el terreno, mantener un canal de discusión puede prevenir una ruptura completa.

Pero es muy diferente de una negociación que puede producir un retiro.

Por consiguiente, la prueba real no sería necesariamente si las delegaciones iban a Roma. Será necesario determinar si los Estados Unidos pueden obtener compromisos de ambas partes suficientemente específicos para que la reunión sea útil.

Una incertidumbre que revela el bloqueo fundamental

La información disponible el 29 de septiembre de 2026 no indica que se cancele el octavo período de sesiones. Al Akhbar sigue presentándola como se esperaba. Tampoco pueden garantizar que tenga lugar. Al Joumhouria reporta una disminución de probabilidad.

Esta divergencia constituye información.

Muestra que el proceso sigue siendo abierto pero frágil. Ningún calendario diplomático parece suficientemente fuerte para soportar los acontecimientos en el terreno y la política israelíes.

Ahora se identifican claramente los obstáculos. Israel quiere garantías para Hezbollah y mantiene una presencia militar en el Sur. El Líbano exige una retirada completa e impone un progreso recíproco. Hezbollah desafía el formato directo y se niega a tratar sus armas independientemente del retiro. Washington está tratando de mantener el marco mientras, según los informes de Al Araby Al Jadid, ejerciendo una presión significativa sobre Beirut.

En estas circunstancias, Roma sólo puede ser un paso.

Su equipo demostraría que el canal no está roto. Su aplazamiento confirmaría que las posiciones permanecen demasiado lejos para justificar inmediatamente un nuevo período de sesiones. En ambos casos, el problema seguirá siendo el mismo: transformar un marco diplomático existente en compromisos ejecutables sobre el terreno.

Por lo tanto, la verdadera pregunta ya no es sólo cuando se celebrará la próxima reunión. Ella sabía lo que las partes estarían dispuestas a negociar allí.

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