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Una explosión de potencia excepcional estremeció la zona de Nabatiyah el jueves 10 de septiembre, ya que las fuerzas israelíes destruyeron las redes subterráneas de Ali al-Taher. En 2108, las estaciones sismológicas registraron una señal correspondiente a una magnitud4.1, situado a unos 13 kilómetros al oeste-sur oeste de Nabatiyah. El evento, que se sintió en una gran parte del sur del Líbano, corresponde al funcionamiento de la destrucción de túneles realizados en las alturas de Ali al-Taher, que Israel había anunciado en los últimos días la siguiente neutralización. El poder de deflagración da una nueva dimensión a una operación militar que ya no se limita al control del complejo subterráneo: altera físicamente una zona dominante de Nabatiyah y varias localidades circundantes.

Por lo tanto, la grabación mostrada por las redes seismológicas no significa que un terremoto natural hirió a Nabatiyah. Los sistemas automáticos o semiautomáticos pueden detectar una explosión subterránea significativa como evento sísmico y su magnitud de atributo. La captura registrada el jueves por la noche también indica una evaluación manual y una profundidad de 10 kilómetros, que no debe interpretarse como la profundidad real de la explosión. En el contexto inmediato de Ali al-Taher, donde se estaba preparando una operación de destrucción de túneles, la señal corresponde a la deflagración que acaba de sacudir la región.

Una explosión registrada como una magnitud 4.1

La deflagración ocurrió en21 h 08 min 48 s, según datos sismológicos mostrados el jueves por la noche. La señal alcanzó una magnitud de4.1 mb, con un margen indicado de ±0.2.

La ubicación se encuentra en la zona de Nabatiyah, a unos 13 kilómetros al oeste de la ciudad. Esta ubicación instrumental debe considerarse aproximada cuando una explosión está involucrada, no un terremoto tectónico.

Para los habitantes, sin embargo, la distinción científica es menos importante que el poder sentido. Una explosión capaz de producir una señal de esta magnitud libera suficiente energía en el suelo para ser registrada remotamente por instrumentos normalmente destinados a vigilar los terremotos.

También explica por qué la explosión podría haberse sentido mucho más allá del punto de destrucción.

El evento tuvo lugar después de varios días cuando fuerzas israelíes prepararon la neutralización de la red subterránea de Ali al-Taher. Israel había anunciado el 4 de septiembre que había tomado el control operacional de las alturas y el acceso a los túneles después de varias semanas de combate. El ejército israelí indicó entonces que el proceso de destruir instalaciones subterráneas no estaba completo.

La deflagración del jueves por la noche parece materializar esta nueva fase.

Ali al-Taher, semanas de lucha antes de la destrucción

La destrucción se produjo después de una batalla que se concentró gradualmente en torno a esta altura estratégica entre Nabatiyah al-Fawqa y Kfar Tebnit, al norte de Litani.

Ali al-Taher domina una gran parte de la región de Nabatiyah. La altura, que alcanza los 600 metros, permite observar varios ejes que unen Nabatiyah, Litani y las alturas de Iqlim al-Tuffah. Esta posición explica la importancia militar del sector en los últimos meses.

Israel afirma haber descubierto un vasto sistema subterráneo utilizado por Hezbollah. Según el ejército israelí, el complejo incluía instalaciones para que los combatientes permanecieran bajo tierra durante largos períodos de tiempo: espacios vivos, generadores, depósitos de armas y salas de operaciones.

No todas estas afirmaciones fueron verificadas independientemente por el ejército israelí.

Sin embargo, la existencia de una gran red de túneles en el sector está ahora establecida por varias fuentes concordantes. Un organismo internacional de noticias informó el 4 de septiembre de que Israel había anunciado que había evacuado a los combatientes de Hezbollah de la red y tomado el control operacional de la cresta. Un funcionario militar libanés indicó que las fuerzas israelíes controlaban, entre otras cosas, el acceso al sur y vigilaban otras entradas.

La destrucción de estas infraestructuras aún estaba en preparación.

Ya se habían energizado más de 15 túneles

La explosión del jueves por la noche no es el primer episodio de esta operación.

El6 de septiembreYa se habían energizado más de 15 túneles simultáneamente en la zona de Nabatiyah, entre la zona del castillo de Beaufort y Ali al-Taher, según la información recibida del campo.

Estas destrucciones habían causado altas detonaciones en toda la región.

La diferencia el jueves por la noche es la importancia de la señal grabada. Una magnitud sísmica de 4.1 da una indicación de la energía transmitida al sótano, incluso si no permite calcular directamente y simplemente la cantidad de explosivos utilizados.

En particular, sería incorrecto convertir mecánicamente una magnitud 4.1 en un tonelaje de explosivos. La energía detectada depende de muchos parámetros: profundidad de carga, geología, geometría de túneles, fragmentación de roca y proporción de energía realmente transmitida como ondas sísmicas.

Sin embargo, la figura permite una comparación cualitativa: es una deflagración considerable.

Un día ya marcado por las huelgas en Ali al-Taher

La explosión viene después de otro día de presión militar en la región.

La noche del miércoles al jueves, las fuerzas israelíes ya habían aumentado el número de huelgas en torno a Ali al-Taher. Al menos cuatro redadas fueron reportadas en la cresta, acompañadas de fuego de artillería. Otras huelgas apuntaron a Qantara, Mansouri y Beit al-Sayyad.

El jueves, las operaciones continuaron alrededor de Nabatiyah al-Fawqa y el pie de la cresta.

La serie de bombardeos y la deflagración masiva de 2108 indicaron que la operación había entrado en una fase diferente. Después de buscar el control de acceso y la inspección de las galerías, las fuerzas israelíes están trabajando para que la red sea inutilizable.

Esta destrucción podría continuar.

El tamaño exacto del complejo y el número de galerías aún intactas no son conocidos públicamente. Por lo tanto, no es posible afirmar el jueves por la noche que la explosión marca el final de la operación.

La destrucción de túneles también puede alterar la superficie

La cuestión va más allá de la desaparición de una infraestructura militar subterránea.

Destruir una gran red de galerías requiere grandes cargas. Dependiendo de su profundidad y configuración, las explosiones pueden causar colapsos, grietas y cambios superficiales.

Esta es precisamente una de las preocupaciones de Ali al-Taher.

La cresta no está aislada en medio de una zona deshabitada. Cerca hay Nabatiyah al-Fawqa, Kfar Tebnit y otras localidades. Vivienda, carreteras, tierras agrícolas e infraestructura civil rodean el sector.

Los bombardeos de las últimas semanas ya han causado daños significativos en localidades cercanas.

La destrucción masiva de la red subterránea puede añadir daños indirectos, incluso cuando se colocan cargas lejos de los hogares. Su alcance sólo puede determinarse después de una inspección de campo.

At 2142 hours, no complete assessment of the damage caused by the 2108 deflagration was yet available.

Una espectacular demostración de transformación de la tierra

La Operación Ali al-Taher plantea también una cuestión más amplia para el sur del Líbano: la transformación física del territorio por las operaciones militares israelíes.

Durante las últimas semanas, la explosión ha aumentado en diferentes regiones. Las casas fueron destruidas en Mansouri, Bani Hayyan, Khiam y varias aldeas fronterizas. De nuevo el miércoles, decenas de explosiones se habían registrado solo en la zona de Mansouri.

En Ali al-Taher, la escala es diferente porque la destrucción apunta a una red subterránea.

Pero la consecuencia territorial es comparable: Israel ya no está golpeando un objetivo a tiempo. Destruye la infraestructura y cambia los locales para evitar su reutilización.

Desde el punto de vista israelí, esta política pretende suprimir permanentemente las capacidades militares de Hezbollah.

Por el lado libanés, plantea directamente la cuestión de la soberanía y la integridad del territorio. El ejército libanés volvió a denunciar el miércoles la continuación de la destrucción israelí y consideró que estaba obstaculizando su propio despliegue.

El ejército libanés advirtió de una escalada

En vísperas de la explosión, el mando del ejército libanés había adoptado un tono particularmente duro.

Acusó a Israel de intensificar sus ataques contra zonas e instituciones residenciales y de continuar sus operaciones de demolición en el Sur. Según el informe militar, sobre7.700 violaciones israelíesse han registrado desde el acuerdo marco de 26 de junio.

Sobre todo, el mando creía que las operaciones continuas impedían que el ejército realizara normalmente las tareas que se le habían confiado para restablecer la estabilidad.

La destrucción de los túneles de Ali al-Taher ilustra esta contradicción.

El Gobierno del Líbano afirma su deseo de extender el monopolio de armas del Estado y de confiar la seguridad territorial sólo a las instituciones regulares. Al mismo tiempo, Israel persigue directamente operaciones militares a gran escala en territorio libanés contra la infraestructura que atribuye a Hezbollah.

Así pues, el ejército libanés está llamado a recuperar el control de un espacio cuya tierra sigue siendo transformada por las operaciones israelíes.

Ali al-Taher también se convierte en un argumento en el debate sobre las armas

Unas horas antes de la explosión, el Presidente de Kataëb Sami Gemayel citó a Ali al-Taher en una conferencia de prensa sobre desarme.

Pregunta al gobierno si hay alguna « Ali al-Taher 2, 3 o 4 » en Líbano, incluyendo en Bekaa, Beirut, Metn o Kesrouan.

Su argumento es que la posible existencia de infraestructura militar subterránea en las zonas habitadas podría transformar las localidades circundantes en objetivos israelíes.

La deflagración del jueves por la noche da sustancia a esta preocupación.

Obviamente no resuelve el debate político sobre Hezbollah. El partido y sus partidarios consideran que sus capacidades militares siguen siendo necesarias ante Israel, mientras que sus oponentes creen que ahora exponen el territorio más de lo que lo protegen.

Pero la explosión muestra muy concretamente lo que significa la presencia de un complejo militar subterráneo cuando se convierte en el objetivo de una operación de destrucción.

Una magnitud 4.1 que no debe presentarse como un terremoto

En las próximas horas, la forma en que aparece el evento en aplicaciones seismológicas puede causar confusión.

La captura grabada el jueves por la noche presenta el evento en forma familiar a los usuarios de aplicaciones del terremoto: magnitud, profundidad, coordenadas y tiempo.

Esto no es suficiente para convertirlo en un terremoto natural.

Las explosiones de canteras, los ensayos nucleares y las grandes explosiones militares también producen ondas sísmicas. Las redes de monitoreo las detectan porque sus sensores miden las vibraciones del suelo, sea cual sea su origen.

La profundidad mostrada10 kilómetrossobre todo, no debe utilizarse para afirmar que los túneles de Ali al-Taher descienden a esta profundidad. Eso sería una mala interpretación. La ubicación profunda de un evento explosivo puede ser deficientemente limitada y algunos tratamientos utilizan profundidades convencionales cuando no tienen suficientes datos.

Lo que es relevante el jueves por la noche es el signo de magnitud 4.1 y su concordancia temporal y geográfica con la destrucción del complejo.

Lo que la explosión puede anunciar para las próximas horas

La pregunta ahora es si esta deflagración es la principal operación de destrucción o sólo un paso.

Israel había anunciado que había tomado el control operacional de la red y quería neutralizarla. Operaciones anteriores muestran que las destrucciones se pueden llevar a cabo en varias secuencias para tratar diferentes galerías y accesos.

Todavía son posibles nuevas explosiones.

El segundo punto a seguir será el estado del suelo. Se necesitará un reconocimiento para determinar si la deflagración causó un mayor colapso o daño alrededor de Nabatiyah al-Fawqa, Kfar Tebnit y zonas cercanas a la cresta.

Por último, la reacción del Estado libanés será decisiva. Una explosión lo suficientemente poderosa para producir una señal sísmica de 4.1-magnitud en el corazón del territorio libanés es otro episodio espectacular de una campaña que el ejército ya denuncia incompatible con la estabilización del Sur.

A21:42 jueves 10 de septiembre, la deflagración de Ali al-Taher es el último gran desarrollo de esta secuencia. El terreno ha registrado lo que los habitantes de Nabatiyah acaban de escuchar y sentir: la destrucción de la red subterránea ha entrado en una fase de poder excepcional.