Lo que Washington espera de Nawaf Salam: los tres temas que pesan sobre la reunión con Marco Rubio

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Nawaf Salam llega a Washington con una ecuación más difícil que solo una solicitud de apoyo estadounidense. El Primer Ministro del Líbano está solicitando presión sobre Israel, evitando que se siga ampliando la zona ocupada en el Sur, reviviendo un proceso de negociación lento y preparándose para el período posterior al FNUIL. Por otra parte, la administración estadounidense debería reducir el debate a tres temas mucho más directamente relacionados con el funcionamiento del Estado libanés: las armas de Hezbolá, el papel exclusivo del ejército en las fronteras y la creación de un mecanismo capaz de impedir que un incidente local desencadenara una nueva confrontación.

La reunión prevista con el Secretario de Estado Marco Rubio viene así a la intersección de dos agendas que no se fusionan completamente. Beirut quiere garantías de comportamiento israelí antes de que pueda avanzar en el Sur. Washington espera que el Líbano transforme el principio de soberanía estatal en disposiciones concretas. Entre los dos es un territorio donde el ejército libanés debe desplegarse, donde Israel mantiene posiciones y realiza operaciones, y donde Hezbollah se niega a considerar su desarme como una condición previa independiente para la retirada israelí.

De Nueva York a Washington, un cambio de registro

En Nueva York, Nawaf Salam defendió una doctrina relativamente clara ante las Naciones Unidas. El Estado debe recuperar el control de su territorio, el Líbano debe obtener la retirada israelí, y las instituciones deben adoptar decisiones sobre la guerra y la paz. La secuencia de Washington es más operacional. Ya no se trata sólo de establecer principios, sino de determinar cómo podrían aplicarse.

La visita llega en un momento en que el proceso de negociación libanés-israelí muestra signos de falta de aliento. La perspectiva de una nueva reunión sigue siendo incierta. En particular, Beirut espera saber cuándo podría celebrarse una octava sesión de negociación y si podrían celebrarse debates militares con las partes en los Estados Unidos. Varios escenarios están circulando, pero todavía no se había comunicado un calendario firme en Líbano antes del desplazamiento de Salam.

Esta incertidumbre se ve agravada por el calendario israelí. Las elecciones legislativas previstas para el 27 de octubre acercan a Israel a un momento en que las decisiones de seguridad pueden estar fuertemente influenciadas por la política nacional. En Beirut, por lo tanto, algunos temen que pronto se cierre la ventana disponible para reanudar las negociaciones.

Al mismo tiempo, las operaciones israelíes continúan en el sur. La posibilidad de ampliar la zona controlada por el ejército israelí es una de las principales preocupaciones libanesas. El problema ya no es sólo una huelga. Se refiere a la posible transformación de ciertas posiciones militares en arreglos territoriales más sostenibles.

Es en este contexto que Salam debe preguntar a Rubio lo que Washington está dispuesto a hacer para prevenir tal desarrollo.

Primer archivo: El tiempo juega contra el status quo en armas

Según la información reunida sobre la preparación de la reunión, el primer mensaje americano debe referirse a las armas de Hezbollah.

Durante meses, las autoridades libanesas han estado señalando el riesgo de confrontación interna para explicar la cautela con que se ocupan de esta cuestión. El argumento no es infundado. El desarme de una organización con una importante base política, social y militar no puede considerarse como una mera operación administrativa. Una decisión adoptada sin un acuerdo político suficiente podría dar lugar a una crisis importante.

Pero Washington consideraría que la prudencia no puede convertirse en un principio permanente del gobierno.

La idea americana es simple: lo que se puede aceptar como un riesgo de justificación temporal, con el tiempo, socavando el principio mismo de que Beirut pretende querer restaurar. Si el Estado declara que debe disponer por sí solo de la decisión militar, manteniendo indefinidamente una situación en que otra fuerza retiene sus armas y su autonomía estratégica, la brecha entre principio y realidad se hace cada vez más difícil de defender.

El problema, visto desde Washington, no sólo sería militar. Le preocuparía la definición de soberanía libanesa. Mientras dos centros de decisión puedan coexistir en cuestiones de guerra y seguridad, los asociados extranjeros seguirán cuestionando la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos.

Esta lectura viene directamente contra la de Hezbolá. Naim Kassem una vez más vinculó cualquier discusión sobre las armas al retiro israelí, el regreso de los habitantes y la situación en el Sur. La parte se negó a establecer el desarme como condición previa, mientras que Israel mantenía posiciones en el territorio libanés y continuaba sus operaciones.

Por lo tanto, la divergencia ya no se refiere únicamente al destino final. Se ocupa de la secuencia de etapas.

Beirut desea ver los progresos realizados por Israel para hacer posible políticamente que la cuestión de las armas se aborde gradualmente. Washington desea que las acciones libanesas sean lo suficientemente tangibles para convencer a Israel de que se retire. Israel, por su parte, vincula su retirada a las garantías de control sobre el territorio por el ejército libanés.

Todos se piden que empiecen.

Dilema salam: soberanía sin confrontación interna

Para Nawaf Salam, el desafío es defender simultáneamente dos ideas que pueden entrar en tensión. El primero es que el Estado debe recuperar el monopolio de las armas y la decisión militar. El segundo es que esta restauración no puede conducir a una guerra interna.

El Primer Ministro ya ha defendido el principio de un solo Estado facultado para negociar en nombre del Líbano. El Ministro de Relaciones Exteriores Youssef Raggi también insistió en el regreso de la decisión al gobierno. Cree que la negativa de Hizbullah a discutir la concentración de armas en manos del Estado hace que el proceso sea particularmente difícil.

Pero la doctrina no es suficiente para crear un calendario.

Por lo tanto, Washington debe tratar de saber no sólo lo que el gobierno quiere lograr, sino cómo pretende hacerlo. ¿Qué pasos se pueden tomar sin confrontación? ¿Qué papel debe desempeñar el diálogo político? ¿Qué puede lograr el ejército? ¿Qué sectores deben recibir prioridad? Y sobre todo, ¿qué compromisos puede hacer el Estado, de los cuales es seguro poder hacer cumplir?

Es en este terreno que el encuentro con Rubio puede ser más difícil que un intercambio clásico sobre soberanía. Ambos funcionarios pueden estar de acuerdo en el principio general, pero al mismo tiempo divergen profundamente sobre la velocidad de su aplicación.

Segundo caso: Washington quiere al ejército solo en las fronteras

El segundo mensaje esperado es más claro. Washington cree que la seguridad fronteriza debe ser la única responsabilidad del ejército libanés e instituciones estatales.

Esta posición va más allá de la mera división del trabajo sobre el terreno. Corresponde a un concepto del Estado libanés durante el período posterior a la estabilización del frente. El ejército no sólo debe ser una fuerza adicional presente junto con otros actores. Debería convertirse en la autoridad militar de referencia.

Esta distinción es fundamental. La adición de soldados al Sur no regula nada si varias estructuras conservan simultáneamente sus propias cadenas de mando y sus propias capacidades de acción. Por lo tanto, el modelo buscado por Washington se basa en una responsabilidad identificable: cuando se produce un incidente en la frontera, sólo una institución libanesa debe poder responder por ello.

Este enfoque también explica las reservas estadounidenses que podrían surgir en torno a algunas propuestas post-UNIFIL. Beirut busca una presencia internacional capaz de acompañar al ejército, vigilar la situación y documentar las violaciones. Pero Washington no querría ver un mecanismo que crearía una nueva multiplicidad de centros de toma de decisiones.

Por consiguiente, el debate no se centra exclusivamente en la nacionalidad de los soldados que pueden sustituir al personal de mantenimiento de la paz. Se refiere a sus competencias.

Una fuerza internacional puede observar, verificar, facilitar contactos o apoyar logísticamente al ejército. No debe, en opinión de Estados Unidos, sustituir al Estado en el ejercicio de la soberanía.

Esto es precisamente donde el proceso post-UNIFIL se convierte en un proceso institucional y militar.

Después de la FPNUL, se acerca una emergencia

El mandato de la FPNUL debe terminar al final del año. El Líbano enfrenta un problema inmediato con este plazo. No es suficiente decidir que otra fuerza tomará su lugar. Un nuevo marco internacional requiere un marco jurídico, político y operacional.

Beirut quiere evitar un vacío. El ejército libanés debe poder continuar su despliegue al sur del río Litani, pero sus recursos y sensibilidad hacen que sea conveniente que las autoridades mantengan el apoyo internacional.

Youssef Raggi tiene la intención de discutir en Washington la posibilidad de que una fuerza internacional tenga éxito en la FPNUL. Los esfuerzos por ampliar simplemente la misión actual no han tenido éxito. Así que tenemos que pensar en otra fórmula.

Sin embargo, la sustitución de la FPNUL no puede resolverse por un simple acuerdo bilateral. Los arreglos actuales se basan en las decisiones del Consejo de Seguridad. Su desaparición y su reemplazo necesariamente plantean la cuestión de un nuevo mandato internacional.

Entonces tenemos que definir lo que esa fuerza haría. ¿Observaría la Línea Azul? ¿Revisará el despliegue del ejército? ¿ documentaría las violaciones? ¿Participaría en la verificación de la ausencia de armas no estatales en ciertas esferas? ¿Tendría su propio medio de intervención o se limitaría a una función de vigilancia?

Estas preguntas determinarán la realidad del dispositivo mucho más que su nombre.

Tercer archivo: evitar que un incidente local se convierta en una guerra

El tercer enfoque previsto en los debates es la coordinación entre las partes. La experiencia reciente ha demostrado que un incidente limitado puede adquirir rápidamente una dimensión mucho mayor cuando los canales de comunicación son insuficientes.

El episodio de Deir Mimas es citado como un ejemplo de esta vulnerabilidad. Habría demostrado la necesidad de un mecanismo de coordinación internacional que permitiera a las partes libanesa e israelí proporcionar la información necesaria con prontitud cuando se produzca un incidente.

El objetivo obviamente no es crear una relación política normal entre Beirut e Israel. Es un mecanismo de prevención militar. En un área donde varias fuerzas operan cerca, unos minutos pueden separar un desprecio de una respuesta.

Una explosión, un movimiento militar malinterpretado o una presencia sospechosa puede provocar una huelga. Esto conduce a una respuesta o movilización. El incidente local se convierte entonces en una crisis política o incluso en una confrontación.

Por consiguiente, el plan propuesto debería permitir una rápida verificación de lo que ha ocurrido antes de que cada parte construya su respuesta a su propia información.

Los equipos de coordinación de los Estados Unidos ya han desempeñado un papel en la gestión de ciertos incidentes. Pero Washington parece considerar que la intervención unilateral ya no es suficiente. Un mecanismo debería ser suficientemente rápido e identificable para funcionar sistemáticamente.

La diferencia es importante. La mediación de emergencia depende de la disponibilidad y buena voluntad de los actores en el momento de la crisis. Un mecanismo permanente crea procedimientos: lo que exige quién, dentro de qué plazo, qué información se proporciona y qué autoridad puede solicitar verificación sobre el terreno.

En el sur del Líbano, esta arquitectura puede ser tan importante como las propias posiciones militares.

El nodo de « verificación »

Otra palabra clave detrás de la coordinación es la verificación.

Israel no sólo quiere oír que el ejército libanés está desplegando. Desea poder verificar que las zonas afectadas ya no contengan combatientes o armas de Hezbollah. El Líbano, por su parte, no quiere que un mecanismo de vigilancia se convierta en un medio por el cual Israel pueda decidir unilateralmente si el Estado ha cumplido sus compromisos.

De ahí la búsqueda de una fórmula de terceros.

Esta pregunta se refleja en las discusiones sobre « zonas experimentales ». El principio sería aplicar los arreglos a un sector específico: retiro israelí, despliegue del ejército libanés, verificación de la situación de seguridad y posible ampliación del modelo.

En papel, el método parece pragmático. Permite que un acuerdo a pequeña escala sea probado antes de extenderse. Sobre el terreno, se enfrenta inmediatamente al problema del orden de operaciones.

Israel exigiría progresos en el control del territorio y la ausencia de armas de Hezbolá antes de ampliar su retirada. El Líbano respondió que el ejército no podía ejercer plenamente su soberanía sobre un territorio ocupado.

El mecanismo para resolver el problema termina replicando el problema.

Beirut quiere que Washington hable con Israel también

Nawaf Salam no sólo viaja a Washington para recibir una lista de solicitudes. El Líbano tiene la intención de presentar sus propios requisitos.

La primera es evitar que Israel expanda la zona que controla en el Sur. Las preocupaciones son mayores ya que algunas operaciones israelíes parecen apuntar a posiciones y socorros considerados estratégicos.

La segunda se refiere a la retirada. Beirut quiere que el progreso requerido en el Líbano vaya acompañado de un calendario israelí suficientemente claro. De esta manera, el gobierno busca salir de una lógica en la que los lazos libaneses serían precisos mientras que las contrapartes seguirían siendo condicionales.

La tercera se refiere a las garantías. Una zona entregada a las Fuerzas Armadas Libanesas no puede funcionar como prueba creíble si las fuerzas israelíes pueden regresar en cualquier momento. Por lo tanto, el Líbano espera que Washington actúe como garante.

Por último, Beirut quiere mantener una presencia internacional después de la FPNUL. No sustituir al ejército, sino tener un testigo externo y un mecanismo capaz de reducir el riesgo de confrontación.

Es en estos cuatro puntos que Salam puede tratar de reequilibrar la discusión.

Un caso libanés relegado por la guerra con Irán

La dificultad adicional viene de la jerarquía de prioridades estadounidenses. El Líbano ya no ocupa el mismo lugar en la agenda de Washington que en las primeras etapas de las negociaciones.

La confrontación con Irán, el Estrecho de Ormuz, los problemas petroleros y la seguridad regional ahora están centrando gran parte de la atención estadounidense. Donald Trump no mencionó Líbano en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Esta ausencia no significa que Washington abandonó el archivo. Queda el proceso para el Líbano e Israel. Continúan los contactos militares. Los Estados Unidos siguen siendo esenciales para cualquier fórmula de verificación o garantía.

Pero el método americano parece haber cambiado. Después de un período de fuerte impulso diplomático, Washington parece ser más manejable, ejerciendo presión y esperando que las partes aclaren sus posiciones.

La reunión Salam-Rubio se convierte así en una prueba de inversión que Estados Unidos todavía está dispuesto a dedicar a la cuestión.

Tres solicitudes estadounidenses, tres aplicaciones libanesas

El debate finalmente puede resumirse por dos conjuntos de tres requisitos.

Washington esperaría de Beirut progresos reales en la cuestión de las armas, la consagración del ejército como única autoridad militar en las fronteras y el establecimiento de un mecanismo de coordinación para prevenir la escalada.

Beirut está a la espera de la presión de Washington contra la ampliación de la ocupación israelí, las garantías de retirada y un arreglo internacional capaz de acompañar al ejército en el período posterior al FNUIL.

Ambas agendas no son incompatibles. Sin embargo, se enfrentan a la misma pregunta: ¿quién hace el primer gesto?

Sin la retirada israelí, el Gobierno libanés tiene menos espacio político para avanzar en las armas. Sin progresos en materia de armas, Israel afirma que no tiene las garantías necesarias para retirarse. Sin un mecanismo de verificación aceptado por ambas partes, cada una puede impugnar los compromisos del otro.

Marco Rubio y Nawaf Salam no solo discutirán una nueva reunión diplomática. Deben determinar si todavía hay una secuencia capaz de romper esta circulación.

En Washington, el Líbano busca menos una nueva declaración de apoyo que una mecánica. Un paso israelí, un paso libanés, una verificación y luego un nuevo paso. Si no se encuentra este mecanismo, las negociaciones pueden permanecer suspendidas mientras, sobre el terreno, los hechos siguen precediendo a la diplomacia.

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