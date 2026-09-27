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Líbano: una cesación del fuego que no es una cesación del fuego

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🚨 Líbano: el alto el fuego que no lo es

En papel, una cesación del fuego. On the ground, almost daily Israeli strikes in southern Lebanon. Mid-September: new strikes on Nabatiyah al-Fawqa, artillery fire on four districts in one day, a checkpoint of the Lebanese army forced to withdraw.

Según la FPNUL, Israel mantiene casi 30 posiciones militares en el sur, incluidas 8 bases fortificadas. La fuerza de las Naciones Unidas debe retirarse a finales de 2026, un vacío que el ejército libanés tendrá que llenar solo, mientras que el desarme de Hezbolá sigue en pie.

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