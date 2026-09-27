HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Líbano-Siria: la página que nadie tiene. Esperado

Noticias
Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
39 lecteurs
Libnanews
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Líbano-Siria: la página que nadie esperaba

Desde la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024, Líbano y Siria han reescrito su relación. Walid Jumblatt aumentó las visitas a Damasco, un arresto revivió la memoria del asesinato de su padre Kamal en 1977, e incluso el Estado libanés se involucró: el Primer Ministro Nawaf Salam se reunió con Ahmed al-Charaa en Nueva York.

Pero entre la frontera no casada desde 1946, las granjas de Shab ‘ a siguen ocupadas y un nuevo poder sirio que rechaza Hezbolá, esta reconciliación sigue siendo frágil.

Siga LibnaNEWS para entender las recomposiciones regionales.

Hashtags:

Vea el vídeo original en YouTube

- Advertisement -
Article précédent
LIBAN EN LA JUNTA DE EXPLOSIÓN SOCIAL – huelgas, salarios, inflación: aumento de la ira
LIBAN EN LA JUNTA DE EXPLOSIÓN SOCIAL – huelgas, salarios, inflación: aumento de la ira
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IA

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi