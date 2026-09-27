Líbano-Siria: la página que nadie tiene. Esperado

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Líbano-Siria: la página que nadie esperaba

Desde la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024, Líbano y Siria han reescrito su relación. Walid Jumblatt aumentó las visitas a Damasco, un arresto revivió la memoria del asesinato de su padre Kamal en 1977, e incluso el Estado libanés se involucró: el Primer Ministro Nawaf Salam se reunió con Ahmed al-Charaa en Nueva York.

Pero entre la frontera no casada desde 1946, las granjas de Shab ‘ a siguen ocupadas y un nuevo poder sirio que rechaza Hezbolá, esta reconciliación sigue siendo frágil.

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