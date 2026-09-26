LIBAN EN LA JUNTA DE EXPLOSIÓN SOCIAL – huelgas, salarios, inflación: aumento de la ira

- Advertisement -

32

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

LÍBANO 🇱🇧 AL BORDE DE LA explosión SOCIAL — Huelgas, salarios, inflación: la ira sube

huelga general, soldados retirados en la calle, salario mínimo a $100… El Líbano se enfrenta a la crisis más grave de su historia reciente.

Colapso de la libra libanesa (-98%), inflación a más del 122%, 80% de la población por debajo del umbral de pobreza.

Volver a 2019: cómo el sistema bancario colapsó, por qué los depósitos permanecen bloqueados, y qué revela el último informe del Banco Mundial de 2026.

Y en Baabda, José Aoun mira otra amenaza: la de una ira social que podría converger contra las instituciones mismas.

Un desciframiento completo del estado real del país, que se basa en cifras.

Suscribirse para seguir las noticias libanesas cada semana.

Vea el vídeo original en YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews