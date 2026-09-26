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LIBAN EN LA JUNTA DE EXPLOSIÓN SOCIAL – huelgas, salarios, inflación: aumento de la ira

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LÍBANO 🇱🇧 AL BORDE DE LA explosión SOCIAL — Huelgas, salarios, inflación: la ira sube

huelga general, soldados retirados en la calle, salario mínimo a $100… El Líbano se enfrenta a la crisis más grave de su historia reciente.

Colapso de la libra libanesa (-98%), inflación a más del 122%, 80% de la población por debajo del umbral de pobreza.

Volver a 2019: cómo el sistema bancario colapsó, por qué los depósitos permanecen bloqueados, y qué revela el último informe del Banco Mundial de 2026.

Y en Baabda, José Aoun mira otra amenaza: la de una ira social que podría converger contra las instituciones mismas.

Un desciframiento completo del estado real del país, que se basa en cifras.

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