Riyadh vuelve al Líbano a través de la economía: la nueva estrategia saudí contra el riesgo de colapso social

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Arabia Saudita vuelve al caso libanés con un método muy diferente al que ha caracterizado desde hace mucho tiempo su influencia en Beirut. Ya no se trata sólo de apoyar a los aliados políticos, financiar a las instituciones con carácter ad hoc o anunciar una ayuda espectacular. El enfoque que está surgiendo se centra en varios niveles: restablecer las relaciones económicas, fortalecer las instituciones, acompañar al ejército y mantener una distancia prudente con los arreglos militares internacionales que surgirán en el Sur.

La reunión en Nueva York entre el Primer Ministro Nawaf Salam y el Ministro de Relaciones Exteriores de la Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, dio una primera traducción oficial a esta orientación. Los dos funcionarios examinaron la reactivación de la Comisión Mixta Libanesa-Saudi tras el levantamiento del bloqueo a las exportaciones libanesas al Reino. La perspectiva es la reanudación del comercio y la normalización económica gradual, en un momento en que Beirut está tratando al mismo tiempo de convencer a sus asociados internacionales de que el ciclo de reforma ha comenzado realmente.

Detrás de este enfoque también es una batalla más silenciosa. El Líbano sigue expuesto a una profunda fragilidad social. Los ingresos son bajos, los depósitos bancarios no se resuelven, los servicios públicos siguen siendo débiles, y la destrucción causada por la guerra afecta particularmente al Sur. Una nueva explosión social podría cambiar el equilibrio político. Sobre todo, podría fortalecer las organizaciones que ya pueden proporcionar asistencia directa, alojamiento, servicios o compensación a su entorno. El anuncio de Hezbollah de su propio programa de asistencia para la vivienda, reparación y reconstrucción da a este tema una realidad inmediata.

En este contexto, la reactivación de la economía libanesa ya no es sólo un objetivo de crecimiento. Para Riyadh, como para otros socios de Beirut, fortalecer el Estado también puede convertirse en un medio de reducir el vacío económico y social en el que el aparato partidista tiene una ventaja estructural.

Comercio antes de los miles de millones

La primera característica del nuevo enfoque saudí es que no comienza con el anuncio de una cantidad.

Riyadh reafirma su interés en apoyar al ejército e instituciones libaneses. Sin embargo, no se anunciaron cifras finales para un nuevo sobre militar o financiero. Esto contrasta con los tiempos en que la relación entre ambos países se midió periódicamente contra los miles de millones prometidos o comprometidos.

La prioridad inmediata parece ser más estructural: reiniciar los canales normales entre dos estados.

La reactivación de la Comisión Mixta Libanesa-Saudiana responde a esta lógica. Tal estructura puede parecer técnica. Sin embargo, afecta directamente al comercio, la inversión y los mecanismos para hacer frente a los obstáculos administrativos entre ambos países. Su reactivación está cobrando más peso con la reapertura del mercado saudí a las exportaciones libanesas.

Para el Líbano, la participación es considerable. El mercado del Golfo ha sido desde hace mucho tiempo una salida natural para parte de su producción agrícola, agroalimentaria e industrial. Las restricciones impuestas en los últimos años no sólo han reflejado una crisis diplomática. Han afectado a productores, empresas, transportistas y regiones enteras.

La reapertura puede ofrecer oxígeno sin pasar por la lógica clásica de la ayuda pública. Un producto libanés vendido en Arabia Saudita genera una actividad que se extiende por toda la economía: producción, embalaje, transporte, seguros, financiamiento y empleo. Este mecanismo es menos espectacular que una donación, pero potencialmente más sostenible.

Este es uno de los cambios más interesantes. La relación con Riad podría pasar gradualmente de la asistencia al intercambio y del apoyo político a una lógica de intereses económicos mutuos.

Apoyo ahora condicional en el estado

Sin embargo, este regreso no es incondicional. Las señales sauditas forman parte de un entorno en el que los socios del Líbano exigen resultados sobre tres temas: soberanía estatal, reformas y funcionamiento de instituciones.

El gobierno de Nawaf Salam promete concentrar armas en manos del estado. Al mismo tiempo, defiende la retirada israelí de todos los territorios libaneses ocupados y trata de relanzar las reformas necesarias para restablecer la confianza financiera.

Estos tres archivos están conectados.

Un Estado que no controla sus luchas de seguridad para atraer inversiones. Un sistema financiero incapaz de abordar la cuestión de los depósitos y las pérdidas desalienta el regreso del capital. Una administración cuyos servicios siguen siendo deficientes reduce la eficacia de cualquier ayuda extranjera. Y una situación militar inestable en el Sur hace que cualquier proyecto económico a largo plazo sea particularmente arriesgado.

El apoyo saudí al ejército toma así una dimensión diferente. No se trata sólo de fortalecer una institución apreciada por los asociados árabes y occidentales. Se espera que el ejército se convierta en uno de los instrumentos esenciales para el restablecimiento de la autoridad estatal, especialmente en el Sur.

Este enfoque está en consonancia con el discurso de Beirut sobre la necesidad de un solo Estado capaz de asumir la responsabilidad de la seguridad y la adopción de decisiones militares. Pero inmediatamente encuentra el problema más sensible del paisaje libanés: las armas de Hezbolá.

La batalla social detrás de la batalla de armas

Reducir el equilibrio de poder entre el Estado y Hezbollah a la cuestión de los misiles y los combatientes sería insuficiente. El poder de un partido nunca se basa exclusivamente en su aparato militar. También depende de su ubicación social, sus instituciones, su capacidad de movilización y los servicios que puede proporcionar a su entorno.

Es aquí donde la crisis económica libanesa se convierte en un problema político importante.

La guerra ha desplazado a familias y ha destruido o dañado viviendas. La gente todavía no puede encontrar sus aldeas en condiciones normales. Las necesidades de alojamiento, reparación y reconstrucción son importantes. Al mismo tiempo, las finanzas públicas libanesas no permiten que el Estado responda rápidamente a todas las solicitudes.

Naim Kassem eligió precisamente este terreno para anunciar que Hezbollah participaría directamente en el esfuerzo. La parte tiene la intención de movilizar sus propios recursos, donaciones y ayuda disponible para contribuir a la vivienda, las reparaciones y la reconstrucción. Al mismo tiempo, exhorta al Estado a cumplir sus responsabilidades.

El significado político de este anuncio es obvio, incluso si su eficacia real tendrá que ser medida sobre el terreno. Cuando una familia pierde su vivienda, la primera institución capaz de proporcionar una solución se vuelve más importante que el valor financiero de la ayuda.

En las regiones afectadas, la reconstrucción también es un concurso para la presencia institucional.

Si el Estado está ausente y una organización partidista proporciona alojamiento, financia reparaciones y acompaña a las familias, fortalece mecánicamente su función social. Por el contrario, cuando las instituciones públicas responden a las necesidades, se fortalece la relación entre el ciudadano y el Estado.

Es por ello que la recuperación económica y la reconstrucción pueden tener tantas consecuencias políticas como negociaciones de armas.

El riesgo de una explosión social

Esta pregunta va más allá del Sur.

El Líbano sigue plagado de varios descontentos. Los salarios han perdido gran parte de su valor en los años de crisis. El poder de compra sigue siendo frágil. Los depositantes siguen esperando una solución duradera al dinero que se mantiene en los bancos. Los servicios públicos son insuficientes y las cuestiones relacionadas con la electricidad, la administración y la infraestructura siguen siendo el centro de la crítica.

El descontento social aparece ahora en el discurso político. Naim Kassem declaró explícitamente que los ciudadanos tienen derecho a protestar y protestar contra sus condiciones de vida. Retó al gobierno sobre la situación económica, las utilidades, la electricidad y los depósitos bancarios.

Esta posición merece ser mirada más allá de su dimensión retórica. Muestra que la crisis social puede convertirse en una nueva base para la confrontación política.

Una explosión social no beneficiaría automáticamente a Hezbollah. El propio partido enfrenta las consecuencias de la guerra, las considerables necesidades de su base y un entorno regional difícil. Pero una crisis profunda no golpea a todos los actores de la misma manera.

Las Partes con una red local estructurada, asociaciones, relés comunitarios, recursos financieros y la capacidad de distribuir la ayuda directamente tienen una ventaja sobre aquellos cuya acción depende casi por completo de un estado paralizado.

Por consiguiente, la paradoja es importante: el empobrecimiento del Líbano no significa necesariamente el debilitamiento proporcional de todas las fuerzas políticas. Por el contrario, puede aumentar la dependencia de las personas de organizaciones que pueden sustituir a las instituciones públicas de manera especial.

En este sentido, el retorno económico saudí tiene una dimensión estratégica. El apoyo a una economía productiva e instituciones capaces de prestar servicios también significa reducir el espacio abandonado a aeronaves paralelas.

Sin embargo, sería excesivo decir que Riyadh está actuando explícitamente por temor a una explosión social que beneficiaría a Hezbollah. Las pruebas disponibles no permiten que esa motivación se establezca como una posición oficial saudita. Pero el riesgo existe en la ecuación libanesa y nos permite entender por qué la estabilización económica es inseparable de la restauración del estado.

Yazid bin Farhan esperaba en Beirut

Se espera que la visita del asesor libanés saudita, Yazid bin Farhan, aclare esta dirección.

Su desplazamiento se produce en un período particularmente denso. Debe coincidir con las deliberaciones sobre el futuro de la seguridad del Sur y con la búsqueda de una fórmula para evitar un vacío después del final de la misión de la FPNUL.

El calendario no es trivial. Pone a Riyadh en contacto con un caso en el que se reúnan seguridad, diplomacia y reconstrucción. Pero Arabia Saudita parece querer definir cuidadosamente los límites de su participación.

El reino apoya al Estado libanés y al ejército. Puede participar en el esfuerzo económico. Puede usar su peso diplomático con sus socios occidentales y árabes. Por otra parte, no parece tratar de desplazarse directamente al centro de un dispositivo militar internacional en el sur.

Esta distinción nos permite comprender la lógica general: ayudar al Líbano a fortalecer sus propias instituciones en lugar de crear un mecanismo de sustitución saudí.

Para Riyadh, la participación militar directa en un entorno en el que Israel, Hezbollah, Irán, los Estados Unidos y las Naciones Unidas están asociados plantearía riesgos importantes. El apoyo al ejército libanés ofrece un camino menos expuesto y políticamente más coherente con la defensa de la soberanía de los Estados.

Después de la FPNUL, línea roja de prudencia saudita

El final previsto de la misión de la FPNUL añade una urgencia especial.

Líbano quiere evitar un vacío de seguridad en el sur. Se están explorando varias vías para mantener una presencia internacional de forma diferente. Pero la definición de un nuevo dispositivo sigue siendo compleja. Debe determinarse su mandato, su personal, su relación con el ejército libanés y su función en la vigilancia fronteriza.

Riyadh no tendría por objeto, en la configuración mencionada, proporcionar directamente fuerzas a ese mecanismo.

Esta reserva no significa retirada. Más bien, revela una división de roles. La seguridad territorial debe regresar al ejército libanés. The international mechanism should be used as a back-up or monitoring mechanism. Los asociados árabes podrían ayudar a financiar, equipar y consolidar el Estado.

Este patrón también responde a una antigua preocupación saudí: evitar que el Líbano se convierta en el terreno directo para una confrontación entre las potencias regionales.

El reino ha pagado políticamente el precio de sus compromisos anteriores del Líbano. Una nueva estrategia institucional mantendría su influencia sin volver a conectarse con una lógica de confrontación de actores interpuestos.

Reconstruir el Sur sin reconstruir un estado paralelo

La reconstrucción probablemente será la prueba más concreta de esta política.

La destrucción es importante y las necesidades superan la capacidad inmediata del Tesoro libanés. Las familias necesitan vivienda incluso antes de concluir los debates políticos sobre la financiación de la reconstrucción. Esta emergencia da una clara ventaja a las estructuras que pueden movilizar rápidamente dinero.

Hezbollah entendió. Al anunciar su futuro programa de vivienda, busca responder de inmediato a su base y subrayar la insuficiencia de la acción gubernamental.

Por lo tanto, el Estado enfrenta un doble desafío. Debe reconstruir físicamente las aldeas y reconstruir políticamente su presencia.

Una vivienda financiada por una institución pública no sólo tiene un valor inmobiliario. Muestra que el Estado asume la responsabilidad. Una carretera reparada, una escuela re-servicio o una prestación pagada tiene el mismo efecto. Por el contrario, cada necesidad esencial que sólo las estructuras partidistas responden para reforzar la idea de que el estado es secundario.

La ayuda saudí podría encontrar una tierra particularmente sensible aquí. Pero su forma será decisiva.

La financiación de las instituciones públicas no tiene directamente las mismas consecuencias que la distribución de la ayuda a través de redes políticas. El apoyo a la infraestructura productiva no tiene el mismo efecto que un programa de socorro único. Ayudar a las empresas a exportar crea autonomía económica que no crea una asignación excepcional.

Es probablemente en esta distinción entre la asistencia y la capacidad económica que la nueva estrategia saudí puede ser la más significativa.

Exportaciones, primera prueba concreta

El levantamiento de las restricciones a las exportaciones libanesas a Arabia Saudita es un examen inmediato.

El resultado no sólo será medido por el número de toneladas exportadas. Será necesario observar si las empresas libanesas tienen éxito en la recuperación del mercado, si los productores agrícolas se benefician de la reapertura y si se eliminan los obstáculos logísticos y reglamentarios.

El sector agrícola libanés ya está sufriendo altos costos y una importante competencia de productos importados. La posibilidad de encontrar mercados solventes en el Golfo puede mejorar la situación en algunos sectores.

El mismo razonamiento se aplica a los agroalimentarios y a varias pequeñas industrias. El Líbano no volverá al crecimiento sostenible sólo mediante el consumo interno. Su mercado es demasiado pequeño y su poder adquisitivo está demasiado debilitado. Debe encontrar salidas externas.

Arabia Saudita puede ayudar sin transferir necesariamente miles de millones al gobierno.

Es una forma menos visible de apoyo pero, si funciona, reduce la dependencia de la ayuda.

Ejército como segundo pilar

Después de la economía viene la cuestión militar.

Riyadh afirma su apoyo al ejército libanés, pero quedan por definir los contornos precisos de la nueva asistencia. Sin embargo, las necesidades son importantes. Si el ejército quiere ampliar su despliegue, controlar más territorio y convertirse en la autoridad de seguridad de referencia del Sur, necesitará recursos adicionales.

No son sólo armas pesadas. Las necesidades incluyen la movilidad, las comunicaciones, la vigilancia, la infraestructura, los sueldos y la capacidad de mantener las unidades sobre el terreno.

Por consiguiente, el apoyo internacional al ejército debe considerarse una inversión en la capacidad del Estado.

La cuestión es también política. Un ejército débil deja el debate sobre la soberanía en la esfera de los principios. Un ejército capaz de cumplir las tareas que se le han confiado permite al gobierno transformar gradualmente estos principios en realidad.

Pero la ayuda militar no resolverá el problema de las armas de Hezbolá solo. Sigue siendo político antes de ser técnico. Una institución militar mejor equipada no elimina la necesidad de un acuerdo nacional sobre el papel de la resistencia, las garantías de seguridad y la estrategia de defensa.

Riyadh parece precisamente querer evitar confundir estas dos dimensiones: fortalecer el Estado sin reemplazar el diálogo libanés.

Relación entre Estado y Estado

La fórmula que está surgiendo es en última instancia una transformación más general de la política exterior libanesa.

Nawaf Salam insiste en las relaciones dirigidas por instituciones. El mismo principio se mantiene en las relaciones con Irán: el Líbano quiere mantener relaciones con los Estados, pero se niega a permitirles pasar por organizaciones armadas o canales paralelos.

La relación con Arabia Saudita ofrece el lado positivo de esta doctrina. Comisión conjunta, gobierno, ejército, comercio e inversión: los instrumentos movilizados pertenecen al funcionamiento normal de las relaciones entre dos Estados.

Esta estandarización puede ser más importante que el anuncio de un nuevo programa de ayuda.

Durante años, la política libanesa se ha estructurado por la cuestión de la cual el actor local fue apoyado por el poder regional. La lógica buscada hoy es, al menos oficialmente, situar el estado en el centro de estas relaciones.

Sin embargo, el éxito de este enfoque dependerá de su capacidad de producir resultados perceptibles para la población.

La competencia real tiene lugar en el campo social

Aquí es donde está el principal desafío.

El ciudadano no mide la restauración del Estado sólo mediante discursos sobre soberanía. Lo mide al funcionamiento de una escuela, a la electricidad disponible, a la posibilidad de recuperar su dinero, al estado de una carretera o a la ayuda recibida cuando su casa fue destruida.

Si las instituciones fallan por estos motivos, el restablecimiento de la autoridad política seguirá siendo abstracto.

Hezbollah tiene una larga experiencia en la construcción de redes sociales paralelas o complementarias a las del estado. Su proyecto anunciado para apoyar la vivienda y la reconstrucción muestra que esta función sigue siendo el centro de su relación con su base.

Por lo tanto, para los socios del Líbano, la respuesta no sólo puede ser seguridad.

Un Estado capaz de controlar una frontera pero incapaz de apoyar a sus ciudadanos seguirá siendo frágil. Por el contrario, una mejora económica sin restablecer la autoridad pública dejaría intacto el problema de la soberanía.

Evitar que la crisis social vuelva a configurar el equilibrio de poder

Es en esta articulación que el riesgo de una explosión social tiene sentido. Una nueva oleada de pobreza, desempleo o enojo contra instituciones no produciría necesariamente un solo beneficiario político. Por el contrario, podría impulsar el desafío de todas las fuerzas tradicionales. Pero alentaría a las organizaciones sobre el terreno que ya tienen los medios para satisfacer las necesidades inmediatas cuando el Estado no pueda.

Hezbollah pertenece a esta categoría. Su capacidad de intervenir en alojamiento, reparaciones y ayuda a su entorno le permite transformar una función social en un factor de resiliencia política. Esto no significa que la crisis fortalezca automáticamente al partido. Debe satisfacer las considerables expectativas de una población afectada por la guerra y el desplazamiento. Pero la debilidad del Estado lo deja un espacio que las instituciones públicas más eficaces podrían reducir.

Por lo tanto, la cuestión supera con creces la rivalidad tradicional entre Riad y Teherán. El verdadero desafío es saber qué modelo responderá a las necesidades del Líbano: un estado financiado, reformado y capaz de desempeñar sus funciones, o un país donde cada comunidad depende más de sus propias estructuras políticas y sociales.

La reapertura del mercado saudí, el renacimiento de la Comisión Conjunta, el apoyo anunciado a las instituciones y la perspectiva de la asistencia al ejército adquieren otra importancia cuando se colocan en esta perspectiva. El objetivo ya no es sólo ayudar a Líbano a través de un mal pase. El objetivo es restablecer al Estado una capacidad de acción cuya desaparición gradual ha permitido que las estructuras paralelas sean indispensables en determinados territorios.

Una estrategia menos espectacular pero potencialmente más sostenible

Sin embargo, este método es débil: toma tiempo.

La ayuda directa produce inmediatamente una imagen política. Un sobre financiero se puede anunciar en minutos. Una comisión económica, reforma bancaria o reconstrucción de una capacidad de exportación tarda meses, a veces años.

El Líbano no tiene necesariamente ese tiempo.

Las familias desplazadas necesitan soluciones ahora. Los productores necesitan oportunidades en la próxima cosecha. Las empresas deben pagar a sus empleados. Los depositantes han estado esperando por años. El ejército debe mantener sus unidades mientras la situación en el Sur sigue siendo inestable.

Por lo tanto, la dificultad de la nueva secuencia radica en la combinación de urgencia y reforma. Si los asociados internacionales exigen que todas las reformas se completen antes de apoyarlas, el país puede seguir empeorando durante el período de transición. Pero si la ayuda se paga sin condición ni mecanismo de control, los errores del pasado pueden repetirse.

Riyadh parece estar buscando un tercer camino: reabrir gradualmente los canales económicos y conservar los compromisos financieros más importantes en una etapa en que las instituciones libanesas han demostrado su capacidad de funcionar.

Esta cautela también permite a Arabia Saudita medir los resultados antes de aumentar su compromiso.

La prueba de reconstrucción

Es probable que el Sur sea la primera esfera en la que se pueda juzgar esta estrategia.

Si el Estado logra organizar el regreso de los habitantes, reconstruir la infraestructura y movilizar una financiación internacional transparente, demostrará que puede asumir una función durante mucho tiempo sostenida en parte por las estructuras políticas locales.

Si falla, el vacío será ocupado rápidamente.

Hezbollah ya ha anunciado que no seguirá siendo un espectador. Su compromiso con la vivienda y las reparaciones responde a una emergencia real, pero reafirma simultáneamente su posición como actor social autónomo. Esta situación resume el dilema libanés: los servicios prestados a la población son indispensables, pero cada función realizada permanentemente fuera del Estado también ayuda a institucionalizar su debilidad.

Por lo tanto, para Riad, el apoyo a la reconstrucción de las instituciones públicas podría ser de doble interés. El objetivo sería ayudar a las poblaciones afectadas sin reconstruir, junto con las aldeas, un sistema político basado en la dependencia de las estructuras partidistas.

Pero esto requiere una administración libanesa capaz de gestionar los fondos, establecer prioridades y proporcionar suficiente transparencia a los donantes. La reconstrucción no puede sostenerse únicamente por la buena voluntad diplomática.

Por lo tanto, el Líbano vuelve a su otro sitio de construcción: reforma.

La economía como instrumento de soberanía

Tal vez esta es la lección principal del retorno saudí. En el Líbano, la soberanía no es sólo cuestión de fronteras y armas.

Un Estado incapaz de pagar adecuadamente a sus agentes, operar sus servicios, proteger los depósitos bancarios o reconstruir una aldea destruida necesariamente ve erosionada su autoridad. Otros actores asumen entonces las funciones que abandona.

La economía se convierte así en un componente de soberanía.

La reapertura de los mercados saudíes puede apoyar a las empresas. La cooperación con las instituciones financieras internacionales puede ayudar a reconstruir el sistema bancario. La asistencia al ejército puede fortalecer la presencia del Estado en el Sur. La reconstrucción puede restaurar su vínculo con las poblaciones afectadas por la guerra.

Ninguna de estas medidas será suficiente en forma aislada. Juntos, sin embargo, dibujan una estrategia muy diferente de la lógica de inyectar dinero en un sistema que sigue sin cambiar.

Arabia Saudita parece volver al Líbano sin querer ocupar exactamente el lugar que ocupó una vez. Menos política proxy, más relaciones institucionales. Menos promesas espectaculares, más comercio y condicionalidad. Apoyo al ejército, pero precaución hacia la participación militar directa en el sur.

El éxito de este enfoque dependerá tanto de Riyadh como de Beirut. El reino puede reabrir su mercado, fomentar la inversión y apoyar al ejército. No puede reformar las instituciones libanesas en su lugar.

Y ahí radica precisamente el límite de cualquier estrategia externa al Líbano: los socios pueden fortalecer el Estado, pero no pueden reemplazarlo sin, a su vez, contribuir a su debilitamiento.

En un país donde la ira social podría convertirse en el próximo frente político, la competencia decisiva puede no tener lugar en torno a una mesa diplomática. Se jugará en las aldeas del Sur, con depositantes, en empresas, escuelas y servicios públicos. Se opondrá a menos dos ejes regionales que dos capacidades: la del Estado para volver a ser útil y la de las partes para seguir en su lugar.

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