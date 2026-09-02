Líbano: Netflix y ChatGPT impuestos pronto?

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El Gobierno libanés está reabrindo una zona fiscal explosiva: servicios digitales pagados por hogares y empresas. Si bien el proyecto de presupuesto para 2027 acaba de ser enviado a la Presidencia del Consejo, varias lecturas del texto y reacciones de los periodistas económicos indican una extensión de la recaudación de impuestos a los servicios digitales proporcionados desde el extranjero, con plataformas como Netflix, ChatGPT y otras suscripciones en línea en el espectador. Técnicamente, sería menos una cuestión de inventar un impuesto completamente nuevo que de llevar estos servicios más sistemáticamente al alcance de los impuestos existentes, en particular el IVA. Políticamente, la sombra puede ser mucho menos audible: en el Líbano, cualquier impuesto de uso digital inmediatamente despierta la memoria del « impuesto WhatsApp » de octubre de 2019, que había servido como chispa para un desafío nacional mucho más amplio.

El contexto presupuestario explica por qué este camino ha reaparecido. El Ministro de Finanzas, Yassine Jaber, transmitió el proyecto de presupuesto 2027 al Consejo de Ministros el 31 de agosto. El gobierno busca preservar un presupuesto sin un déficit aparente, a medida que aumentan las necesidades de financiación. El gasto público se estima ahora en al menos 7.000 millones de dólares para 2027, después del aumento de los sueldos públicos, la asistencia social, las necesidades relacionadas con la guerra y las operaciones gubernamentales. Al mismo tiempo, el crecimiento previsto de los ingresos en 2026 se vio obstaculizado por la reanudación de las hostilidades y la desaceleración de la actividad.

Esta limitación empuja al ejecutivo a buscar ingresos donde todavía no están recogidos. Los servicios digitales extranjeros son precisamente un área fiscal difícil de controlar. Una suscripción pagada a una plataforma extranjera no requiere necesariamente un proveedor establecido en el Líbano. El pago se puede realizar por tarjeta, a través de una tienda de aplicaciones o directamente con la empresa extranjera. Por lo tanto, la administración tributaria debe identificar al proveedor, determinar la ubicación del consumidor e imponer un mecanismo de recogida a una empresa que a veces no tiene presencia jurídica local.

Esto incluye streaming, software, almacenamiento en línea, publicidad digital, inteligencia artificial y varias plataformas. Netflix y ChatGPT se han convertido en los ejemplos más citados porque son ampliamente identificables por el público, pero el problema potencial es mucho más amplio. Cualquier extensión del régimen tributario a los servicios digitales importados puede implicar decenas de plataformas de pago y, eventualmente, suscripciones profesionales suscritas por empresas libanesas.

Un « nuevo impuesto » que el gobierno presenta de otro modo

La paradoja es que los familiares del Ministerio de Finanzas a la vez reclaman que el Presupuesto 2027 no contiene « nuevos impuestos ». El asesor de un ministro explicó nuevamente esta semana que el objetivo principal era mejorar la recaudación de impuestos y deberes existentes, luchar contra el escape y recuperar los ingresos que ahora están pendientes del Tesoro. Esta presentación es legalmente compatible con una extensión de la colección de IVA a servicios digitales extranjeros: la tasa puede permanecer invariable al tocar las transacciones que, en la práctica, todavía no se recogieron.

Sin embargo, para los consumidores, la distinción es mucho menos clara. Si un Netflix, ChatGPT u otro servicio en línea aumenta porque ahora se agrega o recoge sistemáticamente un IVA libanés, el resultado es un proyecto de ley más alto. El usuario no distingue necesariamente entre un impuesto recién creado y la nueva aplicación de un impuesto existente a un gasto que anteriormente estaba exento en la práctica.

Esta ambigüedad ya alimenta críticos. Los periodistas económicos libaneses han subrayado en las redes sociales que el proyecto de presupuesto sigue dependiendo en gran medida de los impuestos indirectos, es decir, los impuestos derivados del consumo y no los gravámenes de los beneficios, la riqueza o los altos ingresos. Uno de ellos calculó que casi el 78,5% de los ingresos fiscales previstos provendrían de impuestos indirectos, en comparación con el 21,5% de los impuestos directos. Según este cálculo, el Estado recaudaría aproximadamente 3,65 dólares en impuestos de consumo por cada dólar de impuestos directos.

The same journalist noted that the expected income from income tax on wages and salaries would increase in 66 per cent, compared with about 22 per cent for incomes. Esta estructura refuerza el argumento de quienes acusan al gobierno de favorecer las fuentes de ingresos más fáciles de recoger en lugar de reequilibrar los impuestos hacia la riqueza, las altas ganancias y los sectores donde el escape sigue siendo importante.

Más de 5 millones de usuarios de Internet potencialmente afectados

El alcance potencial de la tributación sobre los servicios digitales es considerable en el Líbano. El país tenía aproximadamente 5,38 millones de usuarios de Internet a finales de 2025, es decir, el 91,8% de la población. Por consiguiente, la cuestión ya no se refiere al consumo marginal reservado a una pequeña categoría de hogares. Streaming, inteligencia artificial, almacenamiento en línea, software profesional y servicios en la nube son ahora parte del uso diario de una población ampliamente conectada.

Sin embargo, no hay una cifra pública suficientemente precisa para establecer el número exacto de suscriptores libaneses a Netflix o el número de usuarios pagados de ChatGPT. Los grupos internacionales generalmente no publican sus suscripciones de mercado para el Líbano. Por consiguiente, toda estimación precisa debe presentarse como tal y no como datos oficiales.

Además, la cuestión fiscal va mucho más allá de estas dos marcas. Con más de cinco millones de usuarios de Internet, el mercado potencial incluye suscripciones a plataformas de streaming, herramientas de inteligencia artificial, servicios de almacenamiento, software profesional, plataformas de videoconferencia y aplicaciones de pago. Para el Fondo de Ingresos Consolidados, incluso un gasto mensual medio bajo aplicado a varios cientos de miles de suscripciones puede ser varios millones de dólares básicos imponibles cada año.

A título ilustrativo, si 500.000 suscripciones digitales pagadas estaban sujetas a un gasto mensual medio de $10, el valor anual de las transacciones alcanzaría 60 millones de dólares. Con un IVA de 11%, el rendimiento teórico máximo sería de alrededor de $6.6 millones al año, antes de exenciones, deficiencias de recogida y diferencias de consumo. Con un millón de suscripciones, la base imponible alcanzaría 120 millones de dólares y el IVA teórico 13,2 millones. Estas cifras son sólo escenarios para medir el orden de magnitud: no corresponden a una estimación oficial del número de suscriptores.

Esta diferencia es importante en el debate político. Un impuesto digital puede parecer atractivo porque es simple dibujar en los pagos electrónicos y difícil de eludir para los consumidores. Sin embargo, su desempeño sigue siendo relativamente limitado en respuesta a las necesidades presupuestarias del gobierno de miles de millones de dólares. Esto refuerza el argumento de quienes lo ven más como una búsqueda fácil de ingresos que una reforma estructural de las finanzas públicas.

The 2019 WhatsApp Tax Spectrum

El paralelo con octubre 2019 es políticamente inevitable. En ese momento, el gobierno había aprobado un impuesto de 20 centavos al día sobre las llamadas hechas a través de aplicaciones de voz de Internet, incluyendo WhatsApp. This measure was to bring additional revenue to a State already facing an acute fiscal crisis.

El proyecto fue retirado muy rápidamente, pero demasiado tarde para detener la ira. El 17 de octubre de 2019, las manifestaciones estallaron en Beirut antes de ganar todo el país. El impuesto de WhatsApp no era la causa raíz del levantamiento. Más bien, fue el desencadenante de una ira acumulada contra la corrupción, el deterioro de los servicios públicos, el desempleo, la desigualdad y una clase política acusada de acusar a los ciudadanos en lugar de reformar el estado.

Siete años después, el contexto es diferente, pero algunas fuentes siguen siendo familiares. El poder adquisitivo ha sido destruido por el colapso monetario, los depositantes todavía no han recuperado la mayoría de sus activos bancarios, los servicios públicos siguen siendo frágiles y una gran parte de la población ahora depende directamente de herramientas digitales para trabajar, comunicar o acceder a servicios profesionales. Por lo tanto, la imposición de estos usos puede considerarse como una opción fiscal fácil para aquellos cuyos pagos son rastreables.

Los ingresos están creciendo, pero ¿dónde va el dinero?

La cuestión más sensible no es sólo el nivel de impuestos. Se trata de su destino. El Gobierno ha justificado varios aumentos fiscales decididos en 2026 por la necesidad de financiar la mejora gradual de los salarios y pensiones del sector público. En particular, se había examinado un aumento del IVA y otros gravámenes para cubrir las prestaciones temporales y los ajustes de indemnización.

Las organizaciones que representan a empleados y pensionistas en el sector público advirtieron, sin embargo, que no querían que sus derechos fueran financiados por nuevos impuestos sobre el consumo. Piden al gobierno que recupere los ingresos perdidos del contrabando, las aduanas, los negocios públicos marítimos y fluviales o la evasión fiscal, en lugar de transferir el proyecto de ley a todos los consumidores.

Otra lectura circula en círculos económicos. Según un análisis transmitido a Libnanews bajo el pretexto del anonimato, el aumento de los ingresos fiscales no sólo serviría, o incluso principalmente, los aumentos salariales prometidos. Parte de los recursos adicionales apoyaría indirectamente, a través de los mecanismos financieros entre el Tesoro, el sistema bancario y el Banco del Líbano, la continuación de las circulares que organizaban pagos parciales de depósitos bancarios bloqueados.

Esto debe distinguirse de una asignación presupuestaria oficialmente demostrada. Los ingresos fiscales forman parte de los recursos generales del Estado y no hay trazabilidad pública en esta etapa para afirmar que un dólar de un impuesto particular se transfiere directamente a una circular específica del Banco del Líbano. Pero la aproximación entre el aumento de las gravámenes, las necesidades de liquidez del sistema y la continuación de los mecanismos de restitución ha dado lugar a una cuestión más amplia: ¿el Estado reúne más para financiar los servicios y salarios, o para participar progresivamente en la solución de la crisis bancaria?

El Banco del Líbano continúa los pagos parciales

Esta cuestión es cada vez más importante, ya que el Banco del Líbano sigue cambiando sus mecanismos de devolución de depósitos. El 4 de junio de 2026 emitió dos nuevas circulares provisionales sobre el pago progresivo de los depósitos de divisas y sobre medidas excepcionales relativas a los depósitos establecidos antes del 30 de junio de 2023. Estos textos extienden una arquitectura que ha estado en vigor durante varios años para permitir retiros limitados en un sistema donde los depositantes permanecen privados de gran parte de sus fondos.

El Banco del Líbano también estableció un registro central de depósitos en agosto. Esta tendencia tiene por objeto identificar mejor a los beneficiarios y las sumas implicadas en un momento en que el debate sobre la distribución de las pérdidas bancarias sigue abierto. También interviene a medida que las autoridades públicas buscan soluciones para financiar un retorno gradual sin causar una nueva creación monetaria masiva o una caída de las reservas.

Por lo tanto, el debate sobre los nuevos ingresos gubernamentales no puede separarse del archivo bancario. Desde 2019, una de las principales cuestiones pendientes sigue siendo la distribución de las pérdidas entre el Estado, el Banco del Líbano, los bancos comerciales, sus accionistas y depositantes. Cualquier aumento sostenido de los recursos del Tesoro revive mecánicamente el temor de que se pida al Estado que lleve una parte creciente de este proyecto de ley.

Un presupuesto aún dominado por impuestos indirectos

La estructura del presupuesto 2027 refuerza esta preocupación social. Los datos liberados desde que se transmitió el proyecto muestran un uso masivo de impuestos indirectos, mientras que el gobierno había prometido avanzar hacia un sistema más equitativo. Los levies de consumo tienen la ventaja de ser relativamente simples de recoger. También tienen la desventaja de tener un impacto proporcionalmente mayor en los hogares modestos y medianos, que gastan una mayor parte de sus ingresos en los gastos actuales.

La fiscalidad digital es parte de este problema. El IVA en Netflix puede considerarse un impuesto sobre el ocio. Un impuesto ChatGPT, software profesional, solución de almacenamiento o servicio en la nube puede, sin embargo, convertirse en un costo adicional para un negocio independiente, pequeño, estudiante o start-up. Digital ya no es una categoría homogénea de consumo opcional.

Esta diferencia debe pesar en el debate del proyecto en el Consejo de Ministros y luego en el Parlamento. La tributación de las ganancias realizadas en el Líbano por grandes plataformas extranjeras no tiene el mismo efecto económico que cargar directamente el IVA al consumidor final. En el primer caso, el objetivo puede ser una mejor contribución de las multinacionales. En segundo lugar, el riesgo es que la empresa simplemente pasará todo el impuesto sobre el precio de la suscripción.

El Gobierno se enfrenta a la elección más fácil

Por lo tanto, el debate que se abre va más allá de Netflix o ChatGPT. Afecta al modelo fiscal elegido desde el comienzo de la crisis. El gobierno puede aumentar rápidamente los ingresos imponiendo transacciones más visibles, empleados, consumidores, combustibles y ahora suscripciones digitales. También puede buscar ingresos más difíciles para recaudar, en la lucha contra el fraude aduanero, la ocupación ilegal del dominio público, las ganancias no declaradas y los activos insuficientemente impuestos.

Las cifras recientes muestran el alcance del problema. Los ingresos aduaneros en 2025 siguen siendo mucho más bajos que antes de la crisis en relación con el volumen de las importaciones. Una estimación publicada en la primavera calculó alrededor de 1,26 millones de dólares diarios como una diferencia entre los ingresos que podrían haberse recaudado sobre la base de los resultados de 2016 y los efectivamente recibidos en 2025. La recuperación de algunas de estas cantidades puede ser más que algunos nuevos impuestos pequeños.

La memoria de 2019 es precisamente esa percepción. El impuesto de WhatsApp no causó el colapso político del tiempo. Simboliza a un Estado incapaz de reformar sus propias estructuras pero capaz de encontrar algunas decenas de centavos en el teléfono de cada ciudadano. En 2026, la tributación de Netflix, ChatGPT y otros servicios digitales podría tener el mismo efecto simbólico si se considera un sustituto de las reformas prometidas.

El proyecto de presupuesto 2027 debe ser examinado ahora por el Gobierno antes de que se transfiera al Parlamento. En esta etapa es necesario aclarar el alcance exacto de los servicios digitales en cuestión, el mecanismo de recogida, la tasa aplicada, la responsabilidad de las plataformas extranjeras y el impacto real en las facturas de los suscriptores. La cuestión política será tan importante: después de siete años de crisis, ¿puede el Líbano todavía buscar ingresos adicionales en los gastos diarios de los ciudadanos sin demostrar, en paralelo, dónde van exactamente los fondos ya recaudados?