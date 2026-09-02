Bancos libaneses: El FMI quiere abrir libros

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Se está preparando una nueva etapa de la reestructuración bancaria libanesa bajo la presión del Fondo Monetario Internacional. Detrás de las discusiones sobre la posibilidad de excluir a ciertas juntas directivas es una cuestión mucho más fundamental: ¿dónde han pasado los activos correspondientes a las decenas de miles de millones de dólares de depósitos que no han estado disponibles desde 2019? El FMI requiere un proceso de resolución bancaria independiente y transparente capaz de establecer la situación real de cada institución. Este mecanismo puede conducir a la inmersión de la gestión de un banco, la designación de un administrador independiente y el examen de transferencias, transacciones con partes relacionadas y movimientos de capital realizados antes y después del colapso del sistema. Por lo tanto, el desafío no es poner a los bancos libaneses bajo la dirección del FMI, sino evitar que se examine a aquellos cuya administración controle la investigación de las pérdidas y activos que puedan recuperarse.

Recuperar dinero antes de asignar pérdidas

Desde octubre de 2019, el debate libanés se ha centrado en gran medida en la cantidad de pérdidas en el sistema financiero. Las estimaciones varían entre los gobiernos, el Banco del Líbano, bancos e instituciones internacionales. Pero detrás de los debates contables sigue siendo una cuestión mucho más concreta para los depositantes: ¿qué pasó con los dólares depositados en bancos antes de la crisis?

Una parte importante de esos fondos había sido colocada por bancos comerciales con el Banco del Líbano. El propio banco central había utilizado sus recursos para financiar diferentes necesidades, defender durante años la paridad de la libra, cubrir las importaciones, financiar el estado y apoyar un modelo basado en la entrada permanente de monedas.

Cuando estas entradas secaron, el sistema se encontró incapaz de devolver simultáneamente a los bancos las monedas que habían colocado con el Banco del Líbano. Los bancos ya no pudieron devolver los depósitos a sus clientes.

Esta mecánica explica una parte considerable del agujero financiero. Sin embargo, no responde a todas las preguntas.

En particular, queda por determinar qué capital ha dejado bancos durante el período crítico, en qué condiciones, en beneficio de quién y con qué autorizaciones. Es aquí donde la reestructuración bancaria se une directamente a la cuestión de la responsabilidad de la junta.

El FMI exige una resolución independiente

El Fondo Monetario Internacional exhorta explícitamente al Líbano a establecer un proceso independiente, transparente y eficaz de resolución bancaria. En febrero de 2026, el Fondo había solicitado una vez más cambios en el marco aprobado en 2025 para fortalecer esta independencia y asegurar una distribución de pérdidas de conformidad con los principios internacionales.

El Parlamento finalmente modificó la legislación en agosto. El 20 de agosto, el FMI describió estas enmiendas como un paso importante en la reforma del sector bancario.

Esta aprobación no significa que el archivo esté cerrado. El Fondo espera ahora la aplicación práctica del plan y la continuación de las reformas necesarias para hacer frente a las pérdidas.

La independencia solicitada por el FMI es de particular importancia aquí. Un banco no puede evaluarse únicamente sobre la base de cifras producidas por sus propios administradores cuando es necesario examinar las decisiones de esos mismos administradores.

La autoridad encargada de la resolución debe poder acceder a cuentas, evaluar activos y pasivos y decidir si la institución sigue siendo viable.

Las juntas pueden ser inmersas

El nuevo marco permite intervenir en la gobernanza de un banco en resolución.

Un director temporal puede ser nombrado y recibir poderes normalmente ejercidos por el consejo de administración. Dependiendo del alcance de su mandato, podrá controlar la gestión del establecimiento durante el procedimiento.

Este mecanismo responde a una lógica simple: cuando la situación de un banco debe ser examinada independientemente, sus gestores históricos no pueden tener un derecho absoluto a controlar el procedimiento.

Sin embargo, la inmersión no es automática ni general. No se prevé la eliminación simultánea de todas las juntas bancarias libanesas.

La intervención debe depender de la situación de cada institución y de las decisiones adoptadas en el contexto de la resolución.

Para algunos bancos, el resultado podría ser la recapitalización bajo la dirección existente. Para otros, los accionistas podrían estar muy diluidos y sustituir la gobernanza. En las situaciones más graves, un director podría recibir directamente los poderes de la junta directiva.

¿Por qué excluir a aquellos que actualmente controlan bancos?

La pregunta va más allá de la solvencia sola. Se refiere al acceso a la información y a posibles conflictos de intereses.

Las Juntas Directivas tienen o han tenido acceso privilegiado a cuentas, decisiones crediticias, transacciones de accionistas, grandes transferencias y relaciones con el Banco del Líbano.

Si el objetivo es determinar exactamente lo que sucedió antes y durante la crisis, una investigación independiente debe poder examinar estas operaciones sin depender de las personas que las autorizaron o supervisaron.

Esto no significa que los administradores bancarios hayan cometido delitos colectivamente. Tal afirmación exigiría pruebas individuales y decisiones judiciales.

Por otra parte, su gestión puede examinarse legítimamente. La distinción es fundamental.

La cuestión es determinar las transacciones normales, las que han recibido un trato preferencial y las que podrían considerarse abusivas, fraudulentas o recuperables en virtud de la legislación aplicable.

Transferencias después octubre 2019 en el centro de preguntas

El período abierto en otoño de 2019 es particularmente sensible.

Cuando los bancos comenzaron a limitar el acceso de los clientes a sus cuentas, Líbano todavía no tenía una ley formal de control de capital que organiza restricciones uniformemente. Las instituciones impusieron diferentes limitaciones a los solicitantes.

Al mismo tiempo, la cuestión de las transferencias extranjeras en beneficio de algunos clientes se convirtió rápidamente en una cuestión política y judicial.

El problema es obvio. Si un depositante ordinario ya no puede transferir libremente su dinero, mientras que un accionista, director, oficial, persona políticamente expuesta o cliente privilegiado todavía podría hacerlo, debe determinarse en qué base se decidió esta diferencia en el tratamiento.

Un traslado realizado durante este período no es automáticamente ilegal. Debe examinarse la fecha, el beneficiario, el origen, las obligaciones contractuales del banco y la ley aplicable en el momento de la transacción.

Pero la falta de control uniforme del capital no significa que ninguna transacción sea necesariamente irreprochable.

Este es precisamente el tipo de caso que una reestructuración creíble debe permitirnos examinar.

Las partes relacionadas son un punto esencial

Las transacciones con las partes conexas son otro tema importante.

Una parte relacionada puede ser un accionista importante, un director, un oficial, una empresa perteneciente al mismo grupo o una persona que tenga una relación particular con el establecimiento.

En un sistema bancario sólido, estas transacciones deben ser supervisadas estrictamente porque crean un riesgo obvio de conflicto de intereses. Un banco no puede tratar a sus propietarios como meros clientes cuando ellos mismos participan en las decisiones de la institución.

Por consiguiente, el examen de los bancos libaneses debe determinar si los accionistas o los administradores se han beneficiado de préstamos, reembolsos, transferencias, garantías u otras transacciones en condiciones distintas de las aplicadas al resto del cliente.

Una vez más, no se trata de presumir un delito. El objetivo es buscar operaciones y verificar su conformidad.

Recuperar fondos antes de hacer pagar los depositantes

Esta cuestión conduce directamente a una de las principales exigencias del FMI: la jerarquía de pérdidas.

The Fund clearly requested that depositors not bear losses before shareholders and subordinated creditors. Por lo tanto, los propietarios de bancos deben absorber las pérdidas correspondientes al capital que invirtieron antes de que se imponga una nueva carga a los ahorradores.

Pero esta jerarquía no es suficiente.

Antes de calcular la pérdida final, también es necesario buscar activos que puedan recuperarse.

Si las autoridades competentes reconocen que una operación es fraudulenta, abusiva o legalmente revocable, la recuperación de las sumas correspondientes reduce mecánicamente el agujero restante a ser asignado.

Esta distinción es considerable para los solicitantes. Cada billón recuperado es potencialmente un billón que ya no tiene que ser tratado como una pérdida irreversible.

Los bancos deben ser examinados uno por uno

El otro cambio fundamental es el abandono de una visión uniforme del sector.

No todos los bancos tomaron las mismas decisiones antes de 2019. No todos ellos transfirieron las mismas sumas al Banco del Líbano, otorgaron los mismos préstamos o retuvieron la misma cantidad de activos líquidos en el extranjero.

Por lo tanto, su exposición a la crisis varía.

Una resolución creíble requiere el equilibrio económico real de cada institución. Evaluación de activos, medición de pasivos, identificación de créditos dudosos, examen de las transacciones con partes conexas y determinación de la equidad restante.

Este trabajo separará bancos que pueden sobrevivir de aquellos que ya no pueden sobrevivir.

Un banco viable puede ser recapitalizado. Un banco infracapitalizado puede tener que dar cabida a nuevos accionistas. Algunos pueden fusionarse. Otros podrían ser liquidados.

Estas decisiones afectarán necesariamente a las juntas directivas.

Los accionistas corren el riesgo de perder control

Por lo tanto, para los propietarios históricos de los bancos, la principal amenaza no es que los funcionarios del FMI se establezcan en sus oficinas.

Es mucho más concreto.

Si la valoración de un banco demuestra que sus pérdidas han absorbido sus propios fondos, el valor económico de las acciones existentes puede llegar a ser muy bajo o cero. La recapitalización de nuevos inversores diluiría a los actuales propietarios.

El control de la junta directiva seguiría esta evolución del capital.

En otros casos, una autoridad de resolución podría considerar que la existencia continua de algunos dirigentes socavaría la reestructuración o crearía un conflicto de intereses. Un administrador temporal podría recibir sus credenciales.

Esto permitiría que el sector bancario libanés experimentara su cambio más significativo en la propiedad y el liderazgo en varias décadas.

Una demanda de independencia dirigida también al Banco del Líbano

El problema no se refiere solamente a los bancos comerciales.

El Banco del Líbano se encuentra en el centro de la crisis. Los bancos comerciales le han confiado una parte considerable de la moneda depositada por sus clientes. Por lo tanto, el banco central es simultáneamente un regulador, un actor en la crisis y un importante deudor en el sector bancario.

Esto crea un delicado conflicto institucional.

Si un banco tiene una deuda masiva en el BDL, el valor asignado a esa deuda puede determinar si parece solvente o insolvente.

Una valoración demasiado alta reduce artificialmente sus pérdidas. Por el contrario, un descuento significativo puede eliminar sus propios fondos.

Por ello, el FMI insiste en la independencia y transparencia de las evaluaciones.

La auditoría forense no cerró el archivo

La auditoría judicial del Banco del Líbano ya había determinado graves deficiencias en la gobernanza y las prácticas contables del banco central.

Pero mirar el BDL no es suficiente para reconstruir todos los movimientos del sistema.

Los bancos comerciales tienen sus propios libros, cuentas correspondientes en el extranjero, registros de crédito e historial de transacciones. Para rastrear los fondos, es necesario poder cruzar las fuentes.

El objetivo de una investigación financiera real sería seguir el curso del dinero: entrada en un banco comercial, posible transferencia al BDL, colocación en el extranjero, crédito concedido a un cliente o transacción con una parte relacionada.

Esta reconstrucción también puede mostrar qué sumas se han perdido y qué cantidades todavía existen en otra forma.

El secreto bancario ya no puede ser el mismo obstáculo

Los cambios introducidos desde 2022 al secreto bancario han ampliado progresivamente el acceso a la información financiera mediante investigaciones, auditorías y procedimientos jurídicos.

Este desarrollo es esencial para la reestructuración.

Un mecanismo para rastrear los activos no puede funcionar si la información para identificar a los propietarios, cuentas y transferencias beneficiosas sigue siendo legalmente inaccesible.

La apertura de libros no significa la publicación de cuentas bancarias de todos los ciudadanos. Significa que las autoridades competentes deben poder obtener los datos necesarios al examinar un banco o buscar una transacción que pueda haber perjudicado a los acreedores.

Los expertos internacionales pueden desempeñar un papel decisivo

Es probablemente aquí donde surgen algunos de los rumores actuales sobre el control internacional.

Ningún texto establece que el FMI tomará el control directo de los bancos. Por otra parte, la resolución de las normas internacionales puede requerir evaluadores independientes, auditores, especialistas en resolución y empresas internacionales.

Su papel puede ser considerable.

El experto en valoración de activos ayuda a determinar la cantidad de pérdida. La persona que rastrea ciertas transacciones puede identificar cantidades recuperables. Una persona que evalúa la viabilidad de un establecimiento proporciona algunos de los elementos para decidir si sobrevivir.

The legal decision remains Lebanese, but international expertise can therefore have a significant impact on its outcome.

Por qué las tablas están en el corazón del problema

La cuestión de las juntas directivas toma finalmente una dimensión diferente cuando se coloca en este contexto.

No se trata sólo de reemplazar a los banqueros por otros administradores. Se trata de quién controla el banco mientras miramos su pasado.

Una junta que mantiene todos sus poderes controla el acceso operacional a archivos, equipos, sistemas informáticos y cierta información interna. Incluso cuando la ley requiere su transmisión, esta situación puede crear un conflicto de intereses si se examinan las decisiones de la misma junta.

El nombramiento de un director independiente puede romper este enlace.

Puede garantizar que los intereses del procedimiento de resolución y de los acreedores tengan precedencia sobre los de los accionistas históricos con carácter temporal.

El FMI no pide cobrar primero a los depositantes

Esta dimensión debe recordarse, mientras que la reestructuración se presenta a menudo en el Líbano como una operación para formalizar la pérdida de depósitos.

La posición publicada por el FMI es diferente. El Fondo exige el cumplimiento de la jerarquía de reclamaciones y solicitudes de que los accionistas y los acreedores subordinados absorban pérdidas ante los depositantes.

Esto no significa que todos los depósitos serán totalmente pagados. La magnitud del agujero financiero hace difícil esta hipótesis sin recuperación de activos, contribución pública o mecanismo de reembolso ampliado.

Pero esto significa que el cálculo no debe comenzar determinando cuánto tomar de los solicitantes.

Debe comenzar determinando el valor real de los bancos, las pérdidas de capital y los activos todavía recuperables.

Siete años después de 2019, tiempo de cuenta

Este es el ámbito político de la reforma.

Desde 2019, los depositantes han estado sujetos a restricciones, cortes de pelo, múltiples tipos de cambio y la incapacidad para utilizar libremente gran parte de sus ahorros. Mientras tanto, el sistema bancario nunca ha sido reestructurado a fondo.

Por lo tanto, las mismas preguntas han vuelto durante casi siete años: ¿cuánto se perdió realmente, quién se benefició de las transferencias durante la crisis, que los accionistas deben absorber las pérdidas y qué cantidades todavía se pueden recuperar?

Por último, el nuevo marco de resolución y los requisitos del FMI pueden requerir que el sistema responda al banco por banco.

El escenario actual de la tutela internacional simplifica esta realidad. El FMI no tiene el poder de controlar directamente los bancos libaneses. Pero requiere un proceso independiente lo suficientemente poderoso para evitar que un banco insostenible y sus propietarios controlen su propia reestructuración.

La consecuencia podría ser espectacular. Los administradores temporales pueden recibir la autoridad a bordo. Los accionistas pueden diluirse o perder su capital. Podrían revisarse las transacciones con las partes conexas. Las transferencias podrían estar sujetas a procedimientos de recuperación cuando la base legal lo permita.

La próxima batalla no sólo se centrará en el tamaño del agujero financiero. Se abordará el acceso a los libros bancarios y la capacidad de las autoridades para rastrear las corrientes financieras de la crisis. Sólo después de este trabajo será posible establecer lo que realmente ha desaparecido, que corresponde a una reclamación en el Banco del Líbano y, sobre todo, lo que todavía se puede encontrar y recuperar en beneficio de los depositantes.