Aoun impone una unanimidad a los diez jueces: el backstage del brazo de hierro que desbloqueó los nombramientos judiciales

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La fórmula de José Aoun tenía el mérito de eliminar cualquier ambigüedad: si los diez miembros del Consejo Judicial Supremo no firmaban, los nombramientos judiciales ni siquiera deberían ser enviados a él. Nueve de cada diez firmas no serían suficientes. El Presidente de la República, según fuentes judiciales de alto rango, se negó a colocar su propio texto en una división en la parte superior de la justicia.

Esta demanda se produjo después de discusiones particularmente tensas entre tres de los principales funcionarios judiciales del país: el Presidente del Consejo Supremo del Poder Judicial, Souheil Abboud, el Fiscal General del Tribunal de Casación, Ahmad Rami al-Haj, y el Presidente de la Inspección Judicial, Osama Mnaymneh. The differences concerned certain names, but also assignments and the exclusion of certain judges from posts envisaged.

El Ministro de Justicia Adel Nassar tuvo que reunir a los tres funcionarios en su oficina. Esta reunión ayudó a reducir las controversias. El Consejo se reunió de nuevo y aprobó por unanimidad los nombramientos de sus diez miembros.

El texto final representa trece páginas, la última de las cuales expone sus razones. Una fuente habla de más de sesenta jueces interesados; Otra estimación del número de nombres a aproximadamente setenta. Esta diferencia debe mantenerse: los documentos disponibles no permiten una determinada resolución. Sin embargo, convergen en lo esencial. Los diez miembros del Consejo firmaron finalmente y Adel Nassar firmó el decreto.

Detrás de estas llamadas citas « partiales » es por lo tanto una secuencia mucho más significativa. The president refused to arbitrate the names, but imposed a political and institutional condition on the judiciary: to resolve its own differences before asking it to sign.

Las vacantes de puestos se convirtieron en un conflicto en la cima de la justicia

Originalmente, la operación tuvo que responder a un problema relativamente clásico: las vacaciones se habían acumulado en varias jurisdicciones después de la jubilación de los jueces.

En consecuencia, es necesario reorganizar algunas asignaciones para asegurar que los tribunales, los fiscales y los servicios de educación no funcionen con vacantes esenciales a largo plazo.

La necesidad administrativa es difícil de cuestionar. Una posición sin llenar en una jurisdicción no es simplemente una caja vacía en un organigrama. Dependiendo de su función, puede frenar las investigaciones, retrasar el procesamiento de los casos o aumentar la carga que soportan los jueces restantes.

Es precisamente por esta razón que la operación fue descrita como parcial. No tenía por objeto reconstruir todo el mapa judicial libanés. En primer lugar, tuvo que llenar vacantes y redistribuir algunos jueces para mantener la continuidad del servicio.

Sin embargo, la preparación del texto reveló rápidamente diferencias.

Las fuentes judiciales describen debates animados dentro del Consejo Judicial Superior. The disagreements reportedly covered several names and positions. Algunos magistrados recibieron apoyo para su asignación. Otros fueron desafiados. En algunos casos, la controversia habría preocupado no sólo por el nombramiento de un juez, sino también por la exclusión de otro.

Este último es importante.

Un nombramiento judicial nunca lee sólo a través de la persona que obtiene el cargo. El que no obtiene puede ser tan revelador del equilibrio del poder.

Abboud, al-Hajj y Mnaymneh en el corazón de las diferencias

Tres funcionarios aparecen en el centro de esta secuencia.

Souheil Abboud preside el Consejo Superior de la Judicatura. Ahmad Rami al-Hajj ocupa el cargo de Fiscal General en el Tribunal de Casación. Osama Mnaymneh dirige la Inspección Judicial.

Por consiguiente, las diferencias entre esos tres funcionarios no guardaban relación con cuestiones periféricas. They appeared at the top of three core functions: judicial governance, prosecution and disciplinary oversight.

Según la información reunida, las discusiones se han intensificado en torno a ciertas asignaciones.

Sin embargo, los documentos disponibles no proporcionan una lista suficientemente precisa de los magistrados impugnados y los puestos correspondientes para que puedan ser nombrados sin extrapolación. Por lo tanto, debemos parar donde se detienen las fuentes: se documentan desacuerdos sobre nombres, asignaciones y ciertas exclusiones; su completo detalle individual no es.

Este límite no menoscaba el alcance del conflicto.

El desacuerdo entre los miembros del Consejo es normal. Un desacuerdo lo suficientemente fuerte como para exigir una reunión de conciliación con el Ministro de Justicia y provocar una intervención presidencial en las condiciones de la escala de cambios de firma.

El riesgo es que la divergencia en algunas asignaciones se convierta en una división institucional duradera.

Adel Nassar reúne a los tres funcionarios de su oficina

Fue en este contexto que habló el Ministro de Justicia Adel Nassar.

He summoned to his office Souheil Abboud, Ahmad Rami al-Hajj and Osama Mnaymneh.

El propósito de la reunión no era, según la información disponible, sustituir al Ministro del Consejo en la elección de magistrados. El objetivo es acercar las posiciones y abordar las causas del conflicto para que el Consejo pueda reanudar su labor.

La distinción es esencial.

El problema de los nombramientos judiciales en el Líbano es precisamente su exposición permanente a la sospecha de intervención política. Si el propio ministro hubiera distribuido los puestos o impuesto los nombres, el mecanismo de salida de crisis habría agravado el problema que él afirmaba resolver.

Por el contrario, las fuentes judiciales describen la reunión como una operación destinada a contener diferencias.

Habría colocado los debates dentro de su marco institucional.

Según informes, funcionarios judiciales encontraron que sus diferencias respecto de ciertos nombres no justificaban una ruptura en el propio Consejo. Comparten un objetivo que se presenta como superior: preservar la institución judicial y evitar que la batalla sobre los puestos se exponga a la intervención política.

Fue en este momento en que la intervención de Joseph Aoun ganó peso total.

« No me los envíes a mí » : la línea fijada por Aoun

According to a high-ranking judicial source, Joseph Aoun conveyed a particularly clear position to the officials concerned.

No firmaría nombramientos si no fueran aprobados por los diez miembros del Consejo Supremo de la Judicatura.

Ni siquiera nueve firmas serían suficientes.

La frase atribuida a él resume su enfoque: si los diez jueces no firman, no le pasan el texto como no lo firmará. Los miembros del Consejo estuvieron de acuerdo primero entre sí y luego enviarle los nombramientos.

Este requisito merece ser considerado en toda su ambigüedad institucional.

Por un lado, el Presidente utiliza su autoridad de firma para imponer una condición al proceso. Por lo tanto, no permanece totalmente fuera de la crisis.

On the other hand, the same sources claim that he refused to use this position to impose a particular magistrate.

Joseph Aoun no habría propuesto ningún nombre.

No habría solicitado el nombramiento de ningún juez.

Tampoco habría solicitado la exclusión de un magistrado.

La elección de personas y la distribución de puestos habría seguido siendo responsabilidad del Consejo.

Por lo tanto, su intervención habría afectado al método más que al contenido: requería un texto unánimemente aceptado por la autoridad judicial que lo preparaba.

¿Por qué requerir diez firmas cuando nueve podrían haber existido?

Esta es probablemente la pregunta más interesante en toda la secuencia.

Si nueve de cada diez miembros estaban dispuestos a firmar, ¿por qué exigir unanimidad?

La respuesta implícita es en contexto.

A list adopted against one of the main judicial officials reportedly settled the posts but left the conflict intact. Podría haber sido interpretado como la victoria de un campamento judicial sobre otro.

The dissenting judge then continued to perform his duties within the same system.

Por lo tanto, el problema habría sido movido, sin resolver.

Al exigir las diez firmas, Aoun colocó el costo del desacuerdo sobre los propios miembros del Consejo. Ningún campamento podría esperar eludir al otro simplemente obteniendo una mayoría suficiente y luego transferir la responsabilidad política al presidente.

El mensaje fue, en esencia, que la Presidencia no transformará una división judicial en arbitraje presidencial.

Este método también impidió que cada parte utilizara Baabda para imponer sus preferencias.

Un magistrado ya no puede depender de una intervención presidencial contra sus colegas. Tuvimos que volver a la mesa y negociar.

Unanimidad obtenida después del conflicto, no fachada previa unanimidad

Tras la reunión del Ministerio de Justicia, el Consejo Supremo de la Judicatura reanudó su examen del caso.

Los nombres y posiciones fueron discutidos de nuevo.

Esta vez, el proceso tuvo éxito.

Los diez miembros firmaron.

Este detalle es central porque deja claro que la unanimidad final no borra las diferencias que la precedieron. Más bien, significa que se llegó a un acuerdo después de que el conflicto alcanzara un nivel suficientemente alto para requerir dos intervenciones fuera del debate interno: la del Ministro de Justicia para acercar las posiciones y la del Presidente de la República para establecer las condiciones que aceptaría firmar.

El decreto continuó entonces su camino institucional.

Adel Nassar lo firmó.

La información indica que tiene trece páginas y que la última página está dedicada a las razones de los nombramientos.

El número de jueces varía ligeramente según la información publicada. Una fuente se refiere a más de sesenta magistrados. Otro habla de setenta nombres.

Esta discrepancia no es anómala, pero no altera el alcance de la operación: varias docenas de jueces cambian sus posiciones o ocupan puestos que debían cubrirse.

Detrás de los nombres, continuidad de los tribunales

The importance of this operation should not be reduced to the balance of power between judicial officials.

Las vacaciones tienen consecuencias para el funcionamiento cotidiano de la justicia.

Los nombramientos se refieren a tribunales, fiscalías y servicios de investigación.

Estas son precisamente las estructuras donde la falta de jueces puede producir un efecto de cadena.

Un ministerio público insuficientemente proporcionado acumula casos. Un servicio de formación lenta extiende los procedimientos. Los tribunales que enfrentan vacantes deben asignar la carga entre los magistrados presentes.

El problema tiene una dimensión aún mayor en un país donde la lentitud judicial ya está alimentando las críticas.

El registro de la prisión ofrece una espectacular ilustración. Los dirigentes políticos se refieren actualmente a aproximadamente 8.600 detenidos en prisiones libanesas, de los cuales casi el 80% son personas en prisión preventiva.

Estas cifras no pueden atribuirse exclusivamente a vacantes en puestos judiciales. Las causas del hacinamiento carcelario son mucho más numerosas.

However, they show why the ability of the courts to function regularly is not a secondary administrative problem.

Un juez que carece de magistrados termina necesariamente manteniendo a los litigantes esperando.

El episodio también plantea la cuestión de la independencia judicial

El resultado puede leerse de dos maneras.

La primera pone de relieve la negativa presidencial a intervenir en nombres. Según esta lectura, Joseph Aoun protegió al Consejo Superior de la Judicatura devolviendo la responsabilidad de sus propias elecciones. He allegedly refused to become the arbitrator of individual careers and demanded that the magistrates themselves produce a compromise.

La segunda lectura puede cuestionar el hecho de que un presidente establece un requisito unánime para que la autoridad judicial anuncie que no firmará sin las diez firmas.

Por lo tanto, el límite entre la garantía institucional y la influencia está bien.

Sin embargo, la información disponible permite distinguir claramente lo que se documenta de lo que no es.

It is documented by judicial sources that the President demanded unanimity.

It is also reported that he did not propose or exclude any name.

Por otra parte, en los documentos consultados no hay pruebas de que haya negociado secretamente asignaciones individuales.

Esta distinción es fundamental en un caso en que los rumores pueden convertir rápidamente una intervención procesal en un cargo de interferencia.

Un compromiso que evita una fractura, sin eliminar futuros desacuerdos

El resultado final es institucionalmente importante: los diez miembros aprobaron los nombramientos.

Pero el episodio deja varias preguntas abiertas.

La primera se refiere a los criterios utilizados para dividir a los jueces cuando varios candidatos tienen la misma posición.

La segunda se refiere a los mecanismos para evitar que las diferencias personales o institucionales entre altos funcionarios judiciales vuelvan a paralizar las asignaciones.

El tercero se refiere a la transparencia. Las fuentes explican que ha habido desacuerdo sobre nombres y exclusiones, pero las razones precisas de estas diferencias no se revelan públicamente en su totalidad.

Sin embargo, la justicia independiente no depende únicamente de la ausencia de intervención política.

It also depends on the capacity of the judiciary to explain its own career decisions according to understandable criteria.

Ahí es donde la unanimidad no es suficiente.

Diez firmas garantizan que ningún miembro del Consejo haya rechazado formalmente el texto final. Ellos no dicen, por sí solos, por qué tal magistrado fue elegido y otro despedido.

Anterior Aoun podría afectar a futuros nombramientos

El método utilizado finalmente crea un precedente político.

Joseph Aoun envió un mensaje que va más allá de esta lista de docenas de magistrados: cuando un nombramiento judicial llega dividido en Baabda, no quiere convertirse en el que divide entre los campamentos.

Si se mantiene esta doctrina, modifica el cálculo de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial en los próximos plazos.

Ahora saben que la mayoría de nueve contra uno no puede ser políticamente suficiente para obtener la firma presidencial.

También saben, según la información disponible, que no pueden confiar en Baabda para imponer un nombre que el Consejo no hubiera logrado ser aceptado dentro de él.

Este método puede llevar a un compromiso.

También puede hacer que la unanimidad sea más difícil de alcanzar cuando surja una controversia más profunda.

Esta vez, la apuesta funcionó. Una reunión del Departamento de Justicia contenía las diferencias. Souheil Abboud, Ahmad Rami al-Hajj, Osama Mnaymneh y los demás miembros del Consejo finalmente convergieron. Se obtuvieron las diez firmas. Adel Nassar firmó el decreto. Actualmente se pueden atender docenas de vacantes o necesidades de reasignación.

Pero la información real es quizás menos en los sesenta a setenta nombres que en el método que les permitió pasar. Ante un Consejo Supremo dividido del Poder Judicial, Joseph Aoun no eligió a los ganadores. Se negó a firmar hasta que los diez jueces pudieran producir una sola lista. Para una institución acusada regularmente de someterse a arbitraje político, este requisito transforma el conflicto: esta vez, se ordenó a la justicia que resuelva primero su desacuerdo internamente antes de pedir a la política que respaldara su elección.