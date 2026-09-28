Two AUF regional workshops on mediation in Cyprus

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Beirut, 28 de septiembre de 2026– Del 21 al 25 de septiembre de 2026, el Oriente Medio de la Unión Africana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chipre y Ayuda de Chipre, en colaboración con el Centro de Mediación Profesional de la Universidad de San José de Beirut, organizaron, en Nicosia, dos cursos prácticos regionales sobre técnicas de mediación, en los que participaron 48 profesores y líderes académicos de 43 universidades miembros de la Unión Africana de 12 países: Chipre, Djibouti, Egipto, Etiopía, Iraq, Jordania, Líbano, Palestina (Banco Occidental y Siria), Sudán y Yemen.

La participación libanesa era particularmente importante, con profesores y líderes académicos de ocho universidades miembros de la Unión Africana en el Líbano: la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik, la Universidad Libanesa, la Universidad Árabe de Beirut, la Universidad de Sabiduría, la Universidad de Nuestra Señora de Louaizé (NDU), la Universidad de Ciencia y Arte en el Líbano (USAL), la Universidad Islámica del Líbano y la Universidad de San José de Beirut.

Dos talleres para fortalecer las aptitudes de mediación

Los campus universitarios enfrentan diferentes formas de tensión, especialmente en zonas de conflicto. El desarrollo de una cultura de diálogo, comunicación positiva y mediación es una palanca para fomentar entornos académicos propicios a la cooperación, la paz y la estabilidad.

Los dos talleres forman parte de esta dinámica y tienen por objeto fortalecer las aptitudes de los docentes y líderes académicos de las universidades miembros de la AUF en la región del Oriente Medio.

« Esquías de meditación: Liderazgo, Empatía y Negociación Estratégica »

El primer taller, celebrado del 21 al 23 de septiembre, se centró en desarrollar aptitudes de liderazgo y gestión de conflictos, análisis de conflictos y técnicas de negociación.

Los participantes también trabajaron en las competencias básicas para la mediación y la postura de mediador, así como en técnicas activas de escucha, empatía, inteligencia emocional y comunicación.

« Positive Communication Techniques in Mediation »

Del 23 al 25 de septiembre, el segundo taller se centró en técnicas positivas de comunicación aplicadas a la mediación, con el objetivo de contribuir a la promoción de una cultura de paz y diálogo en las universidades, proporcionando a los maestros y líderes académicos herramientas concretas para la comunicación positiva y fortaleciendo su capacidad para analizar, prevenir y gestionar situaciones de conflicto.

Mediante estos dos cursos prácticos, el Oriente Medio de la Unión Africana y sus asociados contribuyen al desarrollo de las aptitudes de los actores académicos y a la difusión de prácticas que promueven el diálogo, la escucha y la gestión constructiva de situaciones de conflicto en las instituciones de enseñanza superior.

Esta actividad de la AUF, financiada íntegramente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chipre y Ayuda de Chipre, movilizando la experiencia del Centro de Mediación Profesional de la Universidad de San José de Beirut, extiende las actividades propuestas por la AUF a sus miembros en el ámbito de la mediación (formación práctica, seminarios, comisión temática de la Conferencia Regional de Rectores del Oriente Medio). Estas iniciativas ya han impartido capacitación a unos 3.500 funcionarios universitarios durante el último decenio, lo que ha contribuido al fomento sostenido de la capacidad de las instituciones de enseñanza superior para promover el diálogo, la prevención de conflictos y la gestión constructiva.

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