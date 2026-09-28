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El Estrecho de Ormuz se convirtió en el escenario de una segunda confrontación, menos espectacular que las operaciones militares, pero casi como estratégica: una guerra de números. Washington afirma que las corrientes de petróleo se han reanudado fuertemente. El presidente Donald Trump incluso aseguró que una cantidad récord de petróleo había cruzado recientemente el Estrecho, según él, superando los volúmenes observados antes de la guerra. Su Secretario de Energía, Chris Wright, ha avanzado un promedio de unos 13 millones de barriles diarios y más de 20 millones en uno de los últimos días. Detrás de estas declaraciones, sin embargo, es una dificultad raramente explicada: contar en tiempo real los barriles que cruzan Ormuz se ha vuelto extremadamente complicado.

La guerra ha interrumpido el comportamiento de los buques, ha interrumpido los puertos y ha aumentado el número de cargamentos cuyos movimientos son conocidos hasta tarde. Los petroleros pueden apagar su sistema de identificación automático y desaparecer temporalmente de las pantallas utilizadas para rastrear el tráfico marítimo. Pero no dejan de navegar. Unos días o semanas después, sus movimientos pueden ser reconstruidos mediante datos portuarios, imágenes por satélite, reaparición en el mar o llegada a una terminal de destino. Las estadísticas históricas son entonces corregidas. Un barril invisible en el día de su paso puede reaparecer así varias semanas después en las cuentas del día que había cruzado el estrecho.

Esta mecánica hace que las declaraciones triunfales sean frágiles como anuncios catastróficos. Una espectacular figura diaria puede reflejar una recuperación real, pero también la evacuación de carga acumulada durante varios días. Un promedio calculado sobre los buques inmediatamente visibles puede subestimar el tráfico antes de la revisión. Y una apertura política del Estrecho no significa que las exportaciones del Golfo puedan regresar inmediatamente a su nivel anterior. En Ormuz, el petróleo se sigue ahora como inteligencia.

La cifra de Washington: 13 millones de barriles al día

La administración estadounidense quiere demostrar que el bloqueo iraní en Ormuz ya no produce los efectos deseados de Teherán. Chris Wright afirma que los desbordes ahora representan alrededor de 13 millones de barriles diarios. También afirma que han superado los 20 millones durante un día reciente, que, según su interpretación, es más que antes de que comenzara el conflicto. Donald Trump toma la misma idea cuando dice que una cantidad récord de petróleo cruzó el estrecho durante el fin de semana.

El mensaje político es transparente. Si el petróleo fluye de nuevo en grandes cantidades, Irán pierde parte del instrumento de presión de cerrar o restringir el paso. El aumento de los precios de la energía podría atribuirse a otros factores. Chris Wright insiste precisamente en refinar capacidades, que presenta como un problema ahora mayor que el volumen de crudo a través del Estrecho.

Esta presentación también sirve al discurso estadounidense sobre la eficacia de la presión contra Teherán. Washington afirma que su campaña de aislamiento económico está empezando a producir sus efectos, mientras que Donald Trump continúa evocando una posible reanudación de las negociaciones y no descarta nuevas huelgas. Demostrar que el comercio petrolero del Golfo puede reanudarse a pesar de la confrontación es por lo tanto reducir el alcance estratégico del arma iraní.

Pero la medición del tráfico marítimo no funciona como un medidor instalado en un oleoducto. No hay ningún dispositivo en la entrada de Ormuz añadiendo instantáneamente cada barril transportado bajo el casco de los tanques. Las cifras proceden de la vigilancia de los buques, la estimación de sus cargamentos y la reconstrucción de sus movimientos. Cuando la visibilidad se deteriora, el margen de incertidumbre aumenta.

Ormuz antes de la crisis: unos 15 millones de barriles como referencia

Los datos utilizados en los análisis de tráfico sitúan el nivel de referencia del petróleo antes de la crisis a unos 15 millones de barriles diarios. Esta es la base para medir la magnitud del choque causado por las restricciones de guerra y navegación. También nos permite entender por qué las declaraciones estadounidenses sobre un retorno por encima de los niveles anteriores son de tal importancia política.

Si los 13 millones de barriles diarios anunciados por el Secretario de Energía de los Estados Unidos corresponden a un promedio sostenible y directamente comparable, la brecha con el nivel de precrisis habría disminuido considerablemente. Un día de más de 20 millones podría incluso dar la impresión de que la crisis del estrecho ya está en el pasado.

El problema radica en la palabra « sostenible ». El tráfico de petróleo es naturalmente irregular. Varios tanques grandes pueden cruzar un punto de cruce el mismo día, seguido de un día mucho más débil. En tiempos de guerra, este efecto se amplifica. Los buques esperan, se acumulan cargas, se abre una ventana de navegación y se realizan varias salidas al mismo tiempo. El volumen diario saltó sin cambiar la capacidad estructural del estrecho.

Eso es precisamente lo que dificulta la interpretación de los picos. Muestran que el aceite puede pasar. No prueban necesariamente que el tráfico ha vuelto a la normalidad.

Los 55 millones de barriles anteriores

Un episodio a principios de julio ilustra perfectamente esta trampa estadística. Entre el 1 y el 6 de julio, más de 55 millones de barriles habrían cruzado el Estrecho. En comparación con unos días, la figura da la imagen de un espectacular reinicio de tráfico. Tomado en aislamiento, podría incluso sugerir que el mercado había recuperado una capacidad cercana a la normalidad.

Sin embargo, una parte importante de estos volúmenes se acumulaba previamente carga. La reanudación de la navegación había liberado un stock flotante o retrasado. Por consiguiente, los petroleros no sólo ilustraron la producción y exportación de estos seis días; También evacuaron las consecuencias del bloqueo anterior.

Esta distinción es fundamental para entender la guerra de figuras alrededor de Ormuz. Un estrecho puede tener un flujo muy alto durante unos días precisamente porque ha trabajado en ocio antes. El pico es entonces la consecuencia de la obstrucción tanto como la prueba de su relajación.

Por consiguiente, para conocer la situación actual, debe prorrogarse el período de observación. Un promedio de varias semanas es más instructivo que un registro diario. También es necesario saber si los volúmenes exportados corresponden a la nueva producción o carga que ya esperan su salida. Por último, el pasaje físico de un buque debe distinguirse de la identificación inmediata de su cargamento.

Es en este tercer nivel que aparecen las « casas fantasma ».

Cuando un tanque desaparece de las pantallas

El transporte comercial moderno se basa en gran medida en el sistema de identificación automática de buques. En particular, transmite su identidad, posición y trayectoria. Esta información ayuda a evitar colisiones, pero también ha creado un enorme mercado de datos marítimos. Las empresas especializadas monitorean continuamente buques cisterna, transportistas a granel y transportistas de contenedores para estimar el movimiento de mercancías en todo el mundo.

Cuando un vaso apaga su baliza, desaparece de esta lectura inmediata. Obviamente no se hizo invisible en el sentido físico. Los satélites todavía pueden fotografiarlo. Radar puede detectarlo. Las autoridades militares tienen recursos adicionales. Pero para las bases comerciales utilizadas para establecer rápidamente flujos de petróleo, parte de su viaje se hace más difícil de seguir.

Este comportamiento no nació con la guerra actual. Los cargamentos que se llevan en entornos sujetos a sanciones han utilizado desde hace mucho tiempo prácticas para complicar su trazabilidad. La eliminación temporal de balizas, los cambios de bandera, la transferencia de carga entre buques o los cambios de identidad comercial pueden crear zonas de sombra en bases de datos.

La crisis de Ormuz, sin embargo, da nueva importancia a estos fenómenos. Ya no se trata sólo de si una carga sancionada ha cambiado de propiedad. Es necesario medir casi en tiempo real cuánto petróleo está saliendo realmente del Golfo mientras que estos datos influyen en los precios mundiales y la relación de poder entre Washington y Teherán.

Cómo encontrar un barco que se ha convertido en un fantasma

The disappearance of an oil tanker from monitoring systems is often only temporary. Los analistas pueden reconstruir su viaje después del hecho. Una imagen satelital puede revelar su presencia en una zona determinada. Un registro de puertos puede confirmar su carga. Su reaparición en el sistema de identificación automática puede ayudar a reconstruir su trayectoria. Su llegada a un puerto extranjero finalmente proporciona información adicional sobre el origen y destino de la carga.

El trabajo entonces parece más una encuesta que una lectura estadística. Los especialistas atraviesan las horas, posiciones, características de la nave, su draught, los terminales ocupados y los movimientos observados antes y después del período de silencio. Una vez que el viaje ha sido reconstruido, el volumen transportado puede ser reasignado hasta el día que el petrolero cruzó el estrecho.

Esta corrección retrospectiva produce un fenómeno confuso: los cambios pasados. El número de barriles atribuidos a un día del mes anterior puede aumentar varias semanas más tarde, no porque nuevos barriles hayan viajado en el pasado, sino porque los analistas sólo han encontrado su rastro.

Por consiguiente, las estadísticas marítimas recientes deben entenderse como una estimación que podría revisarse. Cuanto más barcos intentan enmascarar sus movimientos, más importante puede ser esta revisión.

Esto hace que cualquier comparación entre una figura política anunciada hoy y un promedio histórico recalculado varias semanas después de los hechos particularmente difícil.

Un promedio ajustado mucho menor

Los datos reportados por el monitoreo especializado conducen a una lectura mucho más conservadora de la recuperación. Una vez que los movimientos y episodios excepcionales se hayan corregido en su contexto, la corriente media reciente sería de alrededor de 4 millones de barriles diarios, lejos de los 15 millones observados antes de la crisis.

La brecha es considerable. A este nivel, Ormuz no operaría casi el 90% de su capacidad anterior, sino alrededor de una cuarta parte de su tráfico petrolífero de referencia. La diferencia cambia completamente la interpretación económica y política de la situación.

No significa necesariamente que la cifra estadounidense de 13 millones sea falsa. Ambos valores pueden corresponder a diferentes períodos, definiciones o métodos. La cifra de Estados Unidos se refiere a las salidas recientes. El promedio inferior reportado por los análisis de expertos busca medir un período más amplio y corregir los efectos de días excepcionales. Sin acceso a la serie cruda y a una metodología estrictamente idéntica, los dos valores no pueden compararse como si uno hubiera cancelado mecánicamente el otro.

Pero su divergencia es suficiente para demostrar que la expresión « volver a la normalidad » es prematura. La realidad del Estrecho no puede ser resumida por el mejor día de la semana.

La apertura de Ormuz no sería suficiente para restaurar las exportaciones

Otro error sería asimilar la apertura de la transición a la restauración inmediata de todo el aparato energético del Golfo. La guerra no sólo ha afectado el tráfico marítimo. La infraestructura de petróleo y gas también se ha visto afectada. Su restauración lleva tiempo.

Incluso en caso de que un acuerdo político restableciera plenamente la libertad de navegación, los exportadores no estarían necesariamente en condiciones de regresar a sus volúmenes anteriores. Se deben reparar las instalaciones dañadas, se deben restaurar ciertas cadenas de suministro y devolver al servicio el equipo necesario para la carga.

Otro obstáculo es el comportamiento de los armadores. Una empresa no decide llevar a un petrolero a una zona en riesgo únicamente porque un comunicado diplomático anuncia un desescalamiento. Examina el riesgo militar, el precio del seguro, la disponibilidad de tripulaciones y la posibilidad de una reanudación repentina de las hostilidades.

Los aseguradores hacen el mismo cálculo. Cuanto mayor sea la probabilidad de pérdida de un buque o carga, mayor será la prima. Estos costos afectan entonces el precio del transporte y, indirectamente, la energía.

Por lo tanto, el regreso a la normalidad implica varios pasos: abrir el estrecho, restaurar las instalaciones, devolver los armadores, reducir las primas de seguro y restaurar los flujos regulares. Sólo uno de estos elementos no es suficiente.

Qatar atrapado en la geografía

La crisis también recuerda que el Estrecho no es sólo un problema iraní o americano. Los Estados del Golfo también dependen de esta ruta marítima. Qatar insiste en este hecho: cuando el pasaje se vuelve peligroso, las restricciones también afectan a los países que buscan exportar sus propios hidrocarburos.

Por consiguiente, Doha tiene interés en lograr una reapertura duradera mediante las negociaciones. A diferencia de algunos vecinos, Qatar no tiene la misma arquitectura de los oleoductos terrestres para evitar parcialmente el Estrecho. Su geografía energética lo hace particularmente dependiente de la libertad de navegación.

Esto explica en parte su papel de mediador entre Washington y Teherán. El gobierno de Qatar no sólo defiende un principio abstracto del libre movimiento marítimo. Protege directamente un interés económico vital.

Al mismo tiempo, otros países están tratando de fortalecer las rutas terrestres. La crisis ha reavivado proyectos de oleoductos para transportar más hidrocarburos al Mar Rojo, al Mediterráneo u otros terminales. Los proyectos se planifican o desarrollan en Arabia Saudita, Iraq y Emiratos Árabes Unidos.

Pero las tuberías no son seguros absolutos. Pueden ser golpeados ellos mismos, así como las refinerías y terminales a las que están conectados. La guerra ha mostrado una realidad incómoda: la diversificación de caminos reduce la vulnerabilidad sin eliminarla.

Detrás de los barriles, una batalla sobre los precios

La batalla estadística alrededor de Ormuz tiene una consecuencia inmediata: influye en las expectativas del mercado. Si los operadores creen que el tráfico está regresando a su nivel de preguerra sobre una base sostenible, la prima de riesgo integrada con los precios del petróleo puede disminuir. Por el contrario, si consideran que los volúmenes siguen siendo bajos y vulnerables a un mayor cierre, esta prima persiste.

Así que Washington mejor muestra que el pasaje está funcionando. Teherán tiene interés en demostrar que mantiene la capacidad de interrumpir una arteria esencial en el comercio mundial de energía. Los países del Golfo quieren convencer de que sus exportaciones pueden seguir impulsando una solución diplomática.

En este enfrentamiento, el número se convierte en un arma. El anuncio de 20 millones de barriles en un día cuenta una historia: la de un estrecho que Irán no hubiera podido sofocar. Poner un promedio de cerca de 4 millones dice otro: el de una arteria todavía lejos de su funcionamiento normal.

Ambas historias pueden basarse en observaciones reales mientras se seleccionan diferentes períodos.

Por lo tanto, el promedio, la duración de la observación y la metodología cuentan tanto como la cifra final.

Satélites contra la niebla de guerra

La crisis de Ormuz finalmente muestra cómo los datos comerciales se han convertido en un componente de la inteligencia contemporánea. Hace unas décadas, era responsabilidad primordial de las autoridades portuarias, las empresas y los servicios de inteligencia conocer precisamente el movimiento de los buques cisterna. En la actualidad, las empresas privadas están cruzando miles de millones de puntos de localización, imágenes satelitales e información comercial para casi reconstruir las cadenas mundiales de suministro.

La guerra, sin embargo, pone cierta cantidad de incertidumbre en este sistema, que se considera transparente. Un barco puede apagar su señal. Un cargamento puede esperar fuera de la costa. Un traslado puede tener lugar entre dos tanques. Un destino anunciado puede cambiar. La vigilancia automatizada debe entonces dar paso al análisis y la reconstitución humanos.

Así que los « aviones fantasmas » no son sólo una curiosidad de la guerra marítima. Ellos revelan el límite de estadísticas instantáneas en un ambiente donde los actores están tratando de engañar las herramientas que las observan.

Este límite debe fomentar la precaución cuando los políticos convierten un día de tráfico en un veredicto sobre el estado del Estrecho.

Ormuz puede ser más abierto de lo que fue unas semanas antes sin recuperar el funcionamiento normal. Los volúmenes pueden aumentar sin reparar la infraestructura. Los petroleros pueden cruzar el camino mientras permanecen invisibles en las primeras estimaciones. Y un registro diario puede ser seguido por una nueva caída.

En esta guerra, por lo tanto, la cuestión ya no es sólo si los barcos están pasando. Es importante saber cuánto gastan realmente, cuánto petróleo transportan, cuánto tiempo han estado esperando sus cargamentos y cuántos otros buques siguen navegando a la sombra de las estadísticas. Mientras estas respuestas sigan moviéndose, las cifras de Ormuz tendrán que leerse como imágenes de un radar en tiempo de guerra: indispensable para comprender la situación, pero nunca suficiente, sola, para declarar el estrecho de vuelta a la normalidad.

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