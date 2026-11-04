Vivienda sin crédito: todavía no se atienden las necesidades

Los hogares que no pueden prestarse permanecen en el centro de una pregunta que aún está abierta: ¿cómo acceder a viviendas estables sin crédito inmobiliario? El proyecto de Ronnie Lahoud propone ampliar las respuestas con alquileres, cooperativas y rehabilitación accesibles. Estas vías siguen siendo adoptadas y financiadas. Su utilidad dependerá del costo total para las familias, la ubicación y las condiciones publicadas. El número de préstamos distribuidos no será suficiente para medir los progresos en favor de los que permanezcan fuera de crédito.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La vivienda asequible sin crédito sigue siendo una cuestión abierta para los hogares libaneses que no pueden prestarse. La reanudación propuesta de los préstamos de la Institución Pública de Hábitat puede apoyar a algunos compradores. No satisface directamente las necesidades de aquellos cuyos ingresos son demasiado bajos o irregulares para pagar mensualmente. La hoja de ruta propuesta por Ronnie Lahoud busca específicamente ampliar las respuestas más allá de los bienes financiados con préstamos.

Queda por aprobar el documento, presentado en los debates públicos sobre la vivienda. Mencionó, entre otras cosas, el alquiler accesible, las cooperativas y la rehabilitación de edificios. Estas vías todavía no constituyen beneficios a los que un hogar puede reclamar únicamente sobre la base de su anuncio.

Viviendas asequibles sin crédito: del presupuesto real

Un préstamo ayuda a extender el precio de una compra con el tiempo. Sin embargo, requiere una capacidad de pago. Una familia puede necesitar vivienda estable sin aumentar los ingresos o los insumos necesarios para comprarla.

El diagnóstico de Lahoud destaca los alquileres que superan el 30% de referencia de ingresos. También describe la presión ejercida por el gasto energético y de servicio. Estos elementos sugieren ver el costo total de la vivienda en lugar del único alquiler mostrado.

No es posible calcular la proporción de todos los hogares libaneses en dificultad. El documento no proporciona una encuesta nacional que da plena distribución. En él se describen las limitaciones que se propone abordar la política propuesta.

La localización también cuenta. Vivienda más barata pero lejos del trabajo puede aumentar los costos de transporte. El acceso a escuelas, cuidados y servicios también está incluido en el presupuesto y la organización diaria. Movilizar una familia a la periferia por lo tanto no garantiza que su carga general disminuya.

El alquiler accesible debe basarse en condiciones claras

La hoja de ruta incluye el desarrollo de una oferta de alquiler asequible. Esta orientación difiere de la única ayuda de compra. Se refiere a la posibilidad de ocupar una vivienda de manera sostenible sin tener que ser su propietario.

Para medir su utilidad, sería necesario conocer los alquileres propuestos, su evolución y la duración de los contratos. También debe especificarse el público objetivo y las reglas de selección. Ninguna escala nacional o nuevo procedimiento de solicitud acompañará los elementos presentados.

El diagnóstico se refiere a contratos orales o informales e inseguridad residencial. No da una tasa de expulsión nacional verificada. La cuestión práctica sigue siendo mejores relaciones documentadas de alquiler y derechos más legibles tanto para ocupantes como para propietarios.

Reparación de los municipios existentes y movilización

La rehabilitación es otra vía. Puede tratar las viviendas o propiedades ocupadas que requieren trabajo antes de que se pongan a disposición. No debe confundirse con el anuncio de un proyecto o concesión ya adjudicada.

El proyecto propone la cooperación con municipios y organizaciones locales. Un inventario de la tierra y las existencias construidas podrían ayudar a identificar oportunidades. Pero la disponibilidad de un edificio no es suficiente para establecer que es habitable, legalmente movilizable y económicamente accesible.

Las cooperativas también figuran entre las soluciones previstas. Sus modalidades, su financiación y la participación solicitada de los hogares siguen siendo construidas en futuros programas. El documento no anuncia una fórmula única para todos los municipios inmediatamente.

Los hogares desplazados también necesitan una solución duradera

La hoja de ruta combina la urgencia de reubicarse con la reconstrucción, con especial atención al Sur. Una familia desplazada puede necesitar una solución temporal sin saber cuándo su hogar original será accesible de nuevo.

Esta situación no sólo es tratada por el crédito inmobiliario convencional. Es necesario distinguir entre alojamiento inmediato, reparaciones y condiciones para un retorno sostenible. Las propuestas actuales las reúnen en el mismo marco, sin anunciar la financiación completa disponible.

Para determinar si los hogares sin capacidad de préstamo realmente se beneficiarán de la recuperación, será necesario examinar los programas reservados para ellos. El número de préstamos distribuidos por sí solo no permitirá evaluar el acceso a la vivienda para aquellos que permanecen fuera del crédito.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews