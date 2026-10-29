Beirut: El Gran Fin de Semana del Cine Francés Noviembre 12-15

El Grand Weekend del cine francés vuelve a Beirut del 12 al 15 de noviembre de 2026. El Instituto Francés del Líbano anuncia siete películas en el cine Montaigne, incluyendo dos vistas previas. Simon Abkarian y Axelle Boucai participarán en la apertura, por invitación. Las otras sesiones serán gratuitas, con reserva dentro de los límites de los lugares.

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El Instituto Francés del Líbano anuncia la tercera edición del Grand Weekend del cine francés, del 12 al 15 de noviembre de 2026 en el cine Montaigne de Beirut. Siete películas aparecen en el programa, incluyendo dos vistas previas. Actor Simon Abkarian y productor Axelle Boucai participarán en la noche de apertura, organizada por invitación.

Según el Instituto Francés, esta selección reúne películas presentadas por primera vez en el Líbano. Comedia, aventuras, thriller, película histórica y animación componen un programa que también ofrece tres películas para descubrir con la familia. Esta cita complementa las proyecciones semanales del cine francés del establecimiento.

Una apertura alrededor de La Bataille de Gaulle

Jueves 12 de noviembre, a las 19.30 horas, la noche de apertura ofrecerá una vista previaLa batalla de Gaulle – Edad de Hierro, por Antonin Baudry, en presencia de Simon Abkarian, actor principal, y por Axelle Boucai, productor de la película. Este período de sesiones sólo está disponible por invitación. El comunicado de prensa anunció el lanzamiento de la película en teatros el 19 de noviembre, en Metropolis, ABC Ashrafieh y ABC Dbayeh.

Visual de La Bataille de Gaulle – Edad de Hierro, proporcionado en el kit de prensa del Instituto Francés del Líbano.

Programa del viernes 13 de noviembre

El día comenzará a las 4 p.m. conNiños de la ResistenciaPor Christophe Barratier. A las 18.30 horasDe la Comédie-FrançaisePor Martin Darondeau y Bertrand Usclat.El caso Bojarski, por Jean-Paul Salomé, se proyectará a las 8:30 p.m.

Las sesiones del sábado 14 de noviembre

Marsupilami, por Philippe Lacheau, se presentará en vista previa a las 4 p.m. Segundo período de sesionesEl caso Bojarskiestá programada a las 18.00 horas. La noche continuará a las 20.30 horasSólo una ilusiónOlivier Nakache y Eric Toledano.

Visual of Marsupilami, provided in the press kit of the French Institute of Lebanon.

Programación del domingo 15 de noviembre

A las 4 p.m., el público podrá descubrir la película animadaAmélie y metafísica del tuboDe Mailys Vallade y Liane-Cho Han.Sólo una ilusiónestará de nuevo a las 6 p.m., antesDe la Comédie-Française8:30 horas.

Entrada y reservas

Las proyecciones tendrán lugar en el cine Montaigne del Instituto Francés del Líbano en Beirut. La entrada es gratuita, con reserva obligatoria en Antoine Ticketing, sujeto a disponibilidad. La noche de apertura del 12 de noviembre está reservada para los huéspedes.

Las películas serán proyectadas en francés original con subtítulos en inglés, incluyendoMarsupilami.La batalla de Gaulle – Edad de Hierrotendrá subtítulos en inglés y árabe. El programa completo se anuncia en el sitio webel Instituto Francés del Líbano.

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