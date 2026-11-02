Rugby a XIII: Líbano derrota a Francia 24-20 en el Campeonato Mundial

Líbano vence a Francia 24-20 en el mundo Rugby a XIII. Abbas Miski firma la prueba decisiva después de una caída francesa cancelada en horas extraordinarias.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Líbano derrotó a Francia 24-20 después de una prórroga el domingo 1 de noviembre de 2026 en el estadio CommBank en Parramatta, Sydney. Abbas Miski entró en la prueba decisiva al final de una reunión marcada por una caída francesa cancelada. Ya eliminado de la Copa del Mundo de Rugby en XIII, los cedros terminaron su torneo con una victoria.

El éxito libanés se jugó en los 85 minutos. Después de una pena perdida por Alex Conti, Arthur Mourgue recuperó la pelota cerca de su línea. La retaguardia francesa intentó una pequeña patada sobre la defensa para perseguir la acción misma. Miski interceptó la pelota y anotó, terminando inmediatamente el juego.

Unos minutos antes, los franceses habían celebrado una victoria que creían que habían ganado. César Rougé había pasado una caída en horas extraordinarias, antes de su cancelación para una obstrucción de Thomas Lacans. Así, el Líbano sobrevivió a dos momentos críticos: la legalización francesa al final del tiempo reglamentario, y luego este punto se negó.

Rugby a XIII: Miski decide el destino del juego

El ensayo de Miski fijó la puntuación en 24-20 en una disputa extendida basada en el principio del punto de oro. En esta secuencia, el primer equipo en ganar puntos gana el partido. Los libaneses convirtieron una recuperación cerca de los franceses en una acción decisiva.

Para Mourgue, esta última iniciativa borró el beneficio de un gesto notable unos minutos antes. Mientras Francia fue liderada 20-18, había logrado una caída de larga distancia en los últimos segundos. Este intento de dos puntos había dado a los equipos una corbata y extendió la reunión.

Sin embargo, el resultado no se limita al error de la retaguardia francesa. Miski ya había participado en el primer ensayo libanés, sirviendo a Conti. Presente al principio y al final de la historia, concluyó una reunión durante la cual los cedros reanudaron varias veces con antelación.

Alex Conti lanza los cedros y organiza su ataque

El Líbano había abierto la puntuación en los primeros minutos. Después de un intercambio con Miski, Alex Conti cruzó la línea francesa. Su transformación había llevado la marca a 6-0. Una pena exitosa más adelante en el primer período dio a los libaneses ocho puntos por adelantado.

Este avance no permitió que los cedros tomaran el control durante mucho tiempo. La pérdida de balas ralentizó su progreso y ofreció oportunidades a los franceses. Finalmente regresaron con un juicio penal otorgado a Amir Bourouh, después de una intervención del pie de Mustafa Dirani al principio.

Mourgue agregó la transformación. En el descanso, el Líbano era sólo 8-6. Por lo tanto, Francia sigue estando al alcance de su retraso inicial. Para los cedros, el reto de la recuperación era encontrar precisión con la bola.

Conti volvió a jugar un papel central después del descanso. Su patada de afeitar permitió a Michael Gabrael registrar la segunda prueba libanesa. Con la transformación, los cedros aumentaron su ventaja a 14-6. Luego encontraron la brecha de ocho puntos construida en el primer período.

Francia vuelve a cada aceleración libanesa

La respuesta francesa vino de Guillermo Aispuro-Bichet. El centro recuperó un globo perdido por Jordania Samrani después de una interceptación libanesa. Luego se unió al principio. La transformación de Mourgue llevó a Francia a dos puntos en la puntuación 14-12.

El Líbano encontró otra apertura alrededor de la hora de juego. Sirvió en alta mar por Conti, Tony Francis anotó a la vuelta de la esquina. Esta vez, la transformación no ha pasado. La brecha se mantuvo limitada a seis puntos, a los 18-12, lo que permitió a los franceses equipararse con una prueba transformada.

Eso es lo que hicieron cuando se acercaron a los últimos diez minutos. Rougé aprovechó el balón mal controlado de Jacob Kiraz para anotar. Mourgue tuvo éxito en su tercera transformación y trajo las dos selecciones de nuevo a 18-18.

Por lo tanto, las seis pruebas efectuadas hasta ahora no eran suficientes para separar los equipos. Con cada nuevo avance libanés, Francia había encontrado una respuesta. Una pena de Conti finalmente dio a los cedros la ventaja, 20-18, en los últimos minutos del tiempo regulatorio.

Una caída cancelada después de las celebraciones francesas

La tensión ha aumentado al final de la reunión. El capitán libanés Alex Twal y el pilar francés Julian Bousquet recibieron una exclusión temporal tras un altercado. Ambos equipos discutieron la extensión a doce, después de la lejana legalización de Mourgue.

Francia pensó que ganaría el torneo. Bien situado frente a los postes, Rougé logró una gota. El banco francés se unió a los jugadores del césped para celebrar. Pero el examen de la acción llevó a los árbitros a sancionar la obstrucción de Lacans.

La puntuación se mantuvo bloqueada a las 20-20. Los franceses tuvieron que retomar el juego, mientras que los libaneses retuvieron una nueva oportunidad de ganar. The penalty then attempted by Conti did not find the target. Su trayectoria, sin embargo, precedió a la recuperación de Mourgue, luego la intervención victoriasa de Miski.

Una primera victoria para terminar el Campeonato Mundial

Este partido fue el último partido de grupo de ambas selecciones. Ambos habían perdido sus dos primeras reuniones y ya no podían unirse a la fase de eliminación directa. El resultado del domingo no decidió por tanto una calificación.

El Líbano permaneció en derrotas contra Papua Nueva Guinea, 42-18, luego Tonga, 36-0. Terminó su Copa Mundial con un éxito y dos contratiempos. Francia terminó con tres derrotas, después de sus fuertes fracasos contra Samoa, 78-4, luego a Inglaterra, 82-0.

Conti recibió la distinción de jugador del juego. Entró en la primera prueba libanesa, aprobó dos transformaciones y dos sanciones, doce puntos. También preparó los ensayos de Gabrael y Francisco. Miski firmó el cuarto, el que detuvo la reunión y planteó el total libanés a 24 puntos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews