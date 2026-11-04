Deporte universitario: 42 disciplinas en el programa

La Federación de Deportes de la Universidad Libanesa lanzó su nueva temporada en la Universidad Americana de Beirut. Su presidente anunció 42 disciplinas, Ziad Saadé. La reunión con representantes universitarios y dirigentes del equipo se centró en las normas, el registro y la coordinación de las competencias. Los oradores también destacaron el papel educativo del deporte. Quedan por especificar calendarios, lugares y condiciones detallados para diferentes disciplinas para los estudiantes y el público.

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La nueva temporada deportiva académica en el Líbano fue lanzada oficialmente en una reunión organizada por la Universidad Americana de Beirut. La Federación Nacional ha reunido a los equipos en torno a los próximos plazos. Su presidente, Ziad Saadé, anuncia un programa ampliado a 42 disciplinas, un reto organizativo que debe involucrar tanto a la federación como a las instituciones participantes.

La reunión reunió a capitanes, entrenadores, líderes de equipo y representantes académicos. Se centró en la coordinación de las competencias y las normas que se aplicarían durante la temporada.

University sport in Lebanon: rules before results

Jenny Nassar, miembro de la federación y presidente de su comisión disciplinaria, presentó las principales regulaciones y las enmiendas previstas. El período de sesiones tenía por objeto aclarar su aplicación y responder a las preguntas de los equipos.

El objetivo anunciado es armonizar las prácticas, incluidos los procedimientos de registro, entre las universidades involucradas. Un programa que abarca más de 42 disciplinas implica diferentes interlocutores y limitaciones. El objetivo del lanzamiento conjunto es proporcionar a los equipos un marco compartido antes de que se celebren las reuniones.

Un lugar en la formación de estudiantes

Tarek Abu Omar, jefe del deporte de la AUB y miembro de la federación, destacó la dimensión educativa de las competiciones. Destaca el desarrollo de la capacidad estudiantil, el trabajo colectivo, el compromiso y la disciplina.

Esta presentación da a la temporada un objetivo más amplio que la sucesión de rankings. Los equipos representan a sus universidades, pero los organizadores también describen el deporte como un lugar común de aprendizaje. Esta ambición debe traducirse en condiciones concretas de participación y supervisión.

Ziad Saadé, por su parte, pidió una mayor cooperación con las instituciones para tener éxito en los próximos plazos y aumentar el nivel de competencia. El número de disciplinas anunciadas mide el alcance del programa; todavía no proporciona un total de participantes o reuniones.

Un programa práctico que aún no se ha documentado

Para los estudiantes que deseen seguir o participar en la temporada, la información decisiva será las fechas, lugares, universidades comprometidas y las modalidades específicas de cada disciplina. El informe de lanzamiento no incluye estos elementos en una lista exhaustiva.

Los calendarios y reglamentos detallados deben especificar los nombramientos y condiciones para la participación específicos de las cuarenta y dos disciplinas anunciadas.

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