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Lo que temía desde que el miércoles fue producido en Mansouri. El viernes 11 de septiembre, las fuerzas israelíes detonaron la mayor parte de la escuela pública en la ciudad del distrito de Tiro. Sólo quedaría una pequeña parte. Esta destrucción viene después de un nuevo día marcado por la dinamización de casas e infraestructura, ataques aéreos y disparos de artillería en varias zonas del sur del Líbano. El jueves por la noche, una explosión de potencia excepcional en Ali al-Taher incluso produjo ondas sísmicas comparables a las de un terremoto mayor que la magnitud 4.

En Mansouri, la amenaza a la escuela se ha convertido en una realidad

La información que cayó el viernes 11 de septiembre a las 10:04 a.m. confirma el temido escenario durante dos días. Según la Agencia Nacional de Información, las fuerzas israelíes detonaron la mayor parte de la escuela pública de Mansuri. Sólo una pequeña parte del edificio todavía estaría de pie.

Esta destrucción se había vuelto predecible desde el miércoles. On 9 September, an Israeli small, remotely piloted aircraft deposited explosive material on the roof of the facility. A continuación, se informó de una gran explosión cerca. However, the information available at that time did not indicate that the school would actually be destroyed.

La escuela acogió a 336 estudiantes según datos del Centro de Investigación y Desarrollo Educativos. Su destrucción está a pocos días del año escolar previsto para mediados de septiembre, mientras que el conflicto ya perturba enormemente la educación en el sur del país.

El caso de la escuela ahora tiene otra dimensión. Ya no es sólo un edificio amenazado en una localidad expuesta a operaciones militares. La infraestructura pública para los niños se ha destruido en gran medida en una zona en la que aumentan las demoliciones.

Líbano del Sur: Mansouri en el centro de la explosión

Durante las últimas 24 horas, Mansuri ha seguido siendo una de las principales fuentes de operaciones israelíes en el distrito de Tiro. Ya se habían registrado más de diez explosiones violentas entre la medianoche y el jueves por la mañana en la ciudad y sus áreas de salida. Las deflagraciones causaron un shock a Tiro y varios pueblos circundantes.

Las operaciones no se limitaban a las huelgas aéreas. Las casas y la infraestructura fueron dinamitadas dentro de la ciudad. Los pozos artesanales también fueron destruidos, según informes del jueves. At the same time, attacks targeted Mansouri and his perpheral sector towards Majdel Zoun.

En los últimos días también se ha informado de un proceso concreto. Los drones israelíes colocaron en algunos contenedores de edificios que contenían explosivos antes de disparar. Esta técnica permite la destrucción de casas sin unidad de tierra necesariamente tener que entrar en cada edificio directamente.

Estas operaciones explican la sucesión de detonaciones escuchadas en la región de Tiro. difieren de los bombardeos convencionales: parte de las explosiones corresponde a los cargos colocados o depositados para causar la destrucción de estructuras precisas.

La destrucción de la escuela pública el viernes por la mañana es ahora parte de esta secuencia.

Una noche de huelgas entre Tiro, Bint Jbeil y Nabatiyah

Mansouri no fue el único sector afectado. Las últimas 24 horas han estado marcadas por varias huelgas y bombardeos en un eje mucho más amplio del sur del Líbano.

La artillería disparó contra los valles de Houjeir y Saluki y contra Zawtar al-Sharqiya en dirección a Mayfadoun. También se informó de una huelga en la zona entre Zibqine y Chihine.

Varias redadas involucraron a Qantara y las áreas adyacentes de Wadi Saluki. Los ataques también apuntaron a Nabatiyah al-Fawqa. En la zona de Al-Arayesh, cerca de Haris y Haddatha, una casa fue golpeada y destruida.

También se ha informado de una gran explosión al este de Khiam. Durante esta secuencia se registraron otras operaciones de destrucción en varias localidades del sur, mientras que los aviones y aviones israelíes continuaron sobrevolando diferentes zonas.

La cadena es importante. El Sur ya no se limita a las redadas separadas por períodos de decadencia. Los ataques aéreos, incendios de artillería y explosión de edificios pueden tener éxito o tener lugar simultáneamente en varias zonas.

En Ali al-Taher, una explosión registrada como un terremoto

El evento más espectacular de las últimas horas, sin embargo, ocurrió el jueves por la noche en la zona de Ali al-Taher, cerca de Nabatiyah. A unas 2108 horas, una explosión extremadamente poderosa estremeció una gran parte del sur del Líbano. Las vibraciones se sintieron lejos del punto de explosión.

El fenómeno era lo suficientemente significativo como para ser detectado por estaciones sismológicas. El Centro Geofísico Nacional libanés registró olas producidas por la explosión, con una energía comparable a la de un terremoto de magnitud ligeramente superior a 4. Por lo tanto, no fue un terremoto natural, sino la señal sísmica generada por la destrucción militar masiva.

El ejército israelí anunció que había destruido una vasta red subterránea de Hezbolá por debajo de las alturas de Ali al-Taher. Según su versión, el complejo incluía más de dos kilómetros de túneles, así como instalaciones de mando y almacenamiento de armas. No todas estas reclamaciones militares pueden ser verificadas independientemente.

Sin embargo, el poder de la deflagración da una indicación del alcance de la operación. La explosión fue registrada por instrumentos científicos y escuchada en gran parte del Sur. Es uno de los episodios más importantes de la secuencia militar en curso alrededor de Nabatiyah.

Destructions that go beyond the stated military objectives

Las últimas 24 horas muestran sobre todo una evolución visible de las operaciones terrestres. La destrucción ya no se limita a las posiciones presentadas por Israel como directamente relacionadas con Hezbollah. En Mansouri se destruyeron viviendas, infraestructura hidráulica y ahora el pilar de una escuela pública.

Esta multiplicación de la explosión también plantea la cuestión del regreso de los habitantes. Destruir un hogar no tiene las mismas consecuencias que una presencia militar temporal. The disappearance of housing, water systems, roads or schools is a lasting change in living conditions in the localities concerned.

El problema es particularmente agudo a medida que se aproxima la reingresación. Decenas de miles de estudiantes libaneses siguen afectados por desplazamientos de población y daños a la infraestructura educativa. Las escuelas siguen sirviendo de refugio para las familias desplazadas, mientras que otras escuelas del Sur han sido dañadas o inutilizadas.

En Mansouri, la cuestión es ahora muy concreta. Los 336 estudiantes matriculados en esta escuela antes de su destrucción no regresarán a su escuela en su condición previa cuando las condiciones permitan una reanudación normal de las clases.

La dinamización se convierte en un componente del conflicto en el sur

Los eventos de jueves y viernes por la mañana también muestran que la palabra « explosión » ahora cubre varias realidades en el sur del Líbano. Algunas detonaciones provienen de ataques aéreos o artillería. Otros resultan de la demolición voluntaria de viviendas o de infraestructura. En Ali al-Taher, la destrucción de una red subterránea requiere una explosión de tal poder que fue detectada por estaciones sismológicas.

Esta distinción nos permite entender en qué viven las personas. Una sucesión de grandes explosiones no significa necesariamente una serie de ataques aéreos. En algunas localidades, las explosiones corresponden a una destrucción sistemática del edificio.

Mansouri es ahora el ejemplo más visible. La ciudad ya había sufrido una gran destrucción antes de las últimas 24 horas. El miércoles, la amenaza a la escuela añadió un símbolo adicional a la campaña. El viernes por la mañana, este símbolo se convirtió en un hecho material.

Según la información inicial, sólo queda una pequeña parte del establecimiento.

Una secuencia que confirma los temores expresados el miércoles

El propio ejército libanés denunció esta semana una intensificación de las operaciones israelíes. Consideraba que los ataques contra zonas e instituciones residenciales amenazaban los arreglos existentes y obstaculizaban su propio despliegue en el Sur.

La sucesión de acontecimientos desde el jueves refuerza esta preocupación. Mansouri sufrió más de diez explosiones en pocas horas, casas y pozos fueron destruidos, varias zonas del sur fueron bombardeadas y Ali al-Taher fue sacudido por una operación de destrucción subterránea de magnitud excepcional.

El viernes por la mañana, la destrucción de la escuela pública añade una importante infraestructura civil a este balance material.

El contraste con la situación observada 48 horas antes es sorprendente. El miércoles, los explosivos colocados en el techo sólo permitieron escribir que la escuela Mansouri eradirectamente amenazadoEntonces era necesario tener cuidado: su destrucción aún no se confirmó y la intención israelí no podía establecerse con certeza.

Este viernes, 11 de septiembre, esta precaución ya no es necesaria sobre el hecho mismo.

La mayoría de la escuela fue destruida.

Y en el sur del Líbano, la pregunta es ahora sobre los próximos edificios y localidades que podrían sufrir el mismo destino.