Líbano: El Gobierno prohíbe la venta de bienes raíces en las zonas ocupadas

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El jueves 10 de septiembre, el Consejo de Ministros del Líbano aprobó un proyecto de ley para prevenir las transacciones inmobiliarias y las ventas en los sectores del sur del Líbano ocupados por el ejército israelí. Esta decisión tiene por objeto proteger los derechos de propiedad de los habitantes, mientras que el desplazamiento de la población, la destrucción y la ocupación continua hacen que ciertas transacciones sean particularmente sensibles. El Gobierno también ha avanzado en el regreso de los habitantes del Sur, la tenencia de maestros contratados en la Universidad Libanesa, los desechos y la financiación de Radio Líbano.

El jueves, en el Palacio de Baabda, el Consejo de Ministros aprobó una solicitud del Ministerio de Finanzas para prevenir la eliminación y venta de bienes raíces en las zonas actualmente ocupadas por el ejército israelí. El Ministro de Información Paul Morcos anunció esta decisión al final de la reunión.

El texto debe tomar la forma de un proyecto de ley. Su adopción por el gobierno todavía no significa que la prohibición tenga su forma legislativa final. El expediente tendrá que seguir el procedimiento institucional establecido antes de su entrada en vigor.

La medida tiene lugar en un contexto particularmente delicado en el sur del Líbano. Los residentes permanecen lejos de sus aldeas, mientras que las casas, las tierras agrícolas y la infraestructura han sido destruidas o dañadas. En algunas zonas fronterizas, la presencia israelí todavía impide el regreso normal de los propietarios.

Ventas inmobiliarias en las zonas ocupadas

El objetivo inmediato del proyecto es evitar que las propiedades bajo ocupación cambien sus manos cuando sus propietarios no tengan necesariamente la libertad material para acceder, evaluar o negociar su propiedad normalmente.

Sin embargo, la declaración de Paul Morcos todavía no especifica el alcance legal exacto del esquema. En particular, será necesario determinar qué paquetes se considerarán en una « zona ocupada », cómo se establecerá esta calificación y cuánto tiempo seguirá siendo aplicable la prohibición.

También debe aclararse la naturaleza de los actos en cuestión. El Ministro se refirió a las disposiciones y las ventas de bienes raíces. El texto final debe indicar si también participarán otras transacciones, como ciertas donaciones, asignaciones de derechos, hipotecas o proxys.

Estas aclaraciones serán importantes para evitar que la prohibición de las ventas sea eludida por otras formas jurídicas de transferencia de propiedad.

El gobierno quiere tranquilizar al pueblo del Sur

El Primer Ministro Nawaf Salam también destacó el papel del Estado en las regiones meridionales. Según las declaraciones formuladas al concluir el Consejo de Ministros, la presencia del ejército libanés y las instituciones públicas es un factor de confianza para los habitantes que permanecen en sus aldeas.

The Head of Government also mentioned the need for prefabricated housing. Deben facilitar, como primer paso, el regreso de los habitantes a sus localidades, mientras que muchos hogares han sido destruidos o dejados inhabitables.

Por consiguiente, esta cuestión supera la de la seguridad militar. Para garantizar el retorno sostenible, las autoridades deben restablecer condiciones de vida mínimas: vivienda, agua, electricidad, carreteras, escuelas, servicios municipales y administraciones.

Paul Morcos dijo que las próximas semanas deberían medir mejor los resultados de los esfuerzos en las aldeas del Sur. In particular, he cited the localities selected for pilot experiments and Nabatiyah governorate.

La evolución sobre el terreno determinará sin embargo la posibilidad real de tales retornos. En varias zonas meridionales, las operaciones militares y la destrucción siguen poniendo en peligro la normalización rápida.

Universidad Libanesa: cuatro olas de tenencia

El Consejo de Ministros también examinó el registro tan esperado de los profesores contratados de la Universidad Libanesa. The Government has confirmed the criteria previously used to determine beneficiaries of full-time contracts.

Estos criterios incluyen la antigüedad, las necesidades de cada facultad en términos de especialización, habilidades y consideraciones de equidad. El dossier había generado mucha discusión debido al número de candidatos y el equilibrio a ser respetado dentro de la universidad pública.

El Gobierno ha decidido que los contratos a tiempo completo se aplicarán4 ondasLas listas siguen sujetas a verificación final teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los Ministros.

La cuestión se presentará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de un mes para completar el proceso. Los primeros contratos deben entrar en vigor1 de enero de 2027.

Este plazo da ahora un calendario a los profesores interesados, pero deja abierta la cuestión de la composición final de las listas.

Radio Líbano será capaz de ampliar sus ingresos publicitarios

Otra decisión se refiere a Radio Líbano. El Gobierno aprobó la solicitud del Ministerio de Información de crear una cuenta especial para la radio pública.

Este plan tiene por objeto permitirle recaudar ingresos de la publicidad, así como del alquiler de servicios de radiodifusión y estudios. Radio Líbano también podrá recibir ayuda y donaciones según procedimientos legales.

Las sumas recaudadas se registrarán en las finanzas públicas de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes. El objetivo es proporcionar a la radio pública más oportunidades para generar sus propios recursos sin restarles del marco presupuestario estatal.

Esta decisión surge cuando las instituciones públicas libanesas siguen enfrentando las consecuencias financieras de varios años de crisis y el colapso del poder adquisitivo en el sector público.

Waste: a specific government session announced

El archivo de desechos también ocupó parte de la reunión. El Consejo de Ministros ordenó al Consejo de Desarrollo y Reconstrucción que ayudara a los municipios a barrer y recaudar.

El Gobierno todavía no ha emitido una decisión en la que se detallan las medidas adoptadas. Al mismo tiempo, Paul Morcos anunció que a principios de octubre se celebraría una sesión gubernamental sobre cuestiones relativas a los desechos.

Esta reunión tendrá que revisar todo el archivo e identificar soluciones a implementar. El ministro aseguró que el gobierno estaba tratando de anticipar una nueva crisis en este sector.

El Líbano ha experimentado varios episodios importantes de crisis de desechos desde 2015. Las dificultades financieras de los municipios y el deterioro de los servicios públicos hacen que sea particularmente importante prevenir una mayor acumulación de desechos.

Servicio público: el gobierno elimina nuevos impuestos

El Consejo de Ministros también examinó la situación de los funcionarios públicos y las reclamaciones de los militares y funcionarios públicos jubilados. Deberían continuar las conversaciones con el Departamento de Finanzas a fin de unificar las estimaciones del costo de las medidas propuestas y sus oportunidades de financiación.

Paul Morcos aseguró que el gobierno no quería imponer nuevos impuestos o cargos a los ciudadanos para financiar posibles aumentos de salarios y pensiones.

Sin embargo, esta posición coloca al ejecutivo frente a una difícil ecuación fiscal. Toda mejora sostenible de la remuneración pública requiere ingresos o reducción correspondientes de otros gastos.

El gobierno también quiere evitar la financiación que pueda alimentar la inflación. Un aumento nominal de los salarios financiados sin recursos sostenibles podría perder rápidamente su efecto si causaba nuevos aumentos de precios o presión sobre la moneda.

Retorno presupuestario Viernes al Consejo de Ministros

Los debates financieros no han terminado. Está previsto que el Gobierno vuelva a examinar el proyecto de presupuesto y los expedientes conexos el viernes a las 15.00 horas.

El Consejo de Ministros también ha aprobado un proyecto que permite, cuando sea necesario, el nombramiento de presidentes de oficinas y secretarios entre los reservistas de las Fuerzas de Seguridad Interna. Esta posibilidad ya no se limitará únicamente a los funcionarios del Estado.

The Government has also completed the appointment of members of the National Competition Authority.

De todas las decisiones tomadas el jueves, la decisión sobretierras en las zonas ocupadas del Líbano meridionalsin embargo, tiene un alcance especial. Presenta protección jurídica para evitar cambios de propiedad durante un período en que algunos residentes todavía no pueden acceder libremente a sus tierras o casas.

Su eficacia dependerá ahora del texto transmitido, de la definición exacta de las áreas afectadas y de los mecanismos previstos para evitar la circunvención. Al mismo tiempo, el gobierno dice que quiere prepararse para el regreso de los habitantes a través de la presencia del ejército, la restauración de las instituciones y la instalación de viviendas temporales.

Sin embargo, la situación sobre el terreno sigue siendo el principal factor de incertidumbre. Las próximas semanas, mencionadas por Paul Morcos para medir los resultados en las aldeas del sur y Nabatiyah, determinarán hasta qué punto el Estado puede transformar estas decisiones administrativas en rendimientos efectivos de los habitantes.