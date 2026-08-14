Líbano: Salam pide un calendario de retiro israelí

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El Primer Ministro del Líbano, Nawaf Salam, pidió un calendario claro para la retirada israelí del territorio libanés el viernes 14 de agosto de 2026. En una reunión celebrada en Beirut con el Embajador de los Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, y el General Joseph Clearfield, que dirige el grupo de coordinación militar sobre el Líbano (MCG4L), también pidió que cesaran las operaciones de destrucción israelíes y se ampliaran las zonas piloto. La reunión se centró en el aspecto militar del marco de negociación y los acontecimientos sobre el terreno en el sur del Líbano. Así pues, las exigencias de Nawaf Salam tienen por objeto combinar cualquier progreso en el marco negociado con medidas concretas y verificables sobre el terreno.

Salam pone tres requisitos en el archivo militar

Nawaf Salam recibió el viernes por la mañana Michel Issa, Embajador de Estados Unidos en Líbano, así como el General Joseph Clearfield y la delegación militar acompañante. La reunión se centró en el aspecto militar del marco de negociación y los acontecimientos en el sur del país.

El Primer Ministro hizo tres solicitudes directamente relacionadas con la aplicación de este marco.

En primer lugar destacó la necesidad de que Israel pusiera fin a sus operaciones de destrucción. Luego pidió una ampliación de las áreas piloto. Por último, pidió un calendario claro para la retirada israelí de los territorios libaneses.

Estos tres puntos constituyen los principales aspectos políticos y operacionales de la reunión. Muestran que el Gobierno del Líbano quiere ahora participar en debates militares en etapas observables.

Por consiguiente, Beirut no se limita a solicitar la retirada en principio. El gobierno pide que se prorrogue el plazo. Al mismo tiempo, espera que los dispositivos experimentados en ciertas zonas puedan ampliarse.

Al final de la reunión no se anunció ningún acuerdo sobre esas solicitudes. El comunicado no menciona un calendario acordado, una fecha de retiro o una decisión inmediata sobre la ampliación de las zonas piloto.

Sin embargo, la posición libanesa es inequívoca. Nawaf Salam quiere negociaciones militares para producir resultados mensurables en el sur.

Retiro israelí, cuestión central de Beirut

La solicitud de un calendarioretiro israelírepresenta el punto más preciso de la posición expresada el viernes por el jefe de gobierno.

La elección del término « calendar » es significativa. Convierte una reclamación general en una reclamación operacional. Un plazo determinaría los diferentes pasos de la retirada y evaluaría su aplicación.

El comunicado no especifica la forma de este calendario. No menciona ninguna fecha propuesta por el Líbano, etapas intermedias o sectores que se ocuparían primero.

No aclara aún más si la delegación de los Estados Unidos ha presentado una propuesta en respuesta a esa solicitud.

Por lo tanto, es necesario distinguir claramente lo que se adquiere de lo que queda en las negociaciones. La solicitud libanesa es oficial. La existencia de un acuerdo sobre su contenido no lo es.

Esta distinción es particularmente importante en un caso en que los acontecimientos militares, los arreglos de seguridad y las negociaciones diplomáticas están estrechamente vinculados. Cualquier anuncio de un calendario exigiría compromisos específicos y una aplicación observable sobre el terreno.

Para Nawaf Salam, la cuestión territorial no puede quedar sin plazo. El Primer Ministro pide que la retirada de los territorios libaneses forme parte de los resultados concretos esperados del proceso.

Parar la destrucción israelí solicitada antes de cualquier prórroga

El segundo objetivo principal de la reunión era las operaciones de destrucción israelíes.

Nawaf Salam solicitó su detención. Sin embargo, el comunicado oficial no contiene una lista de las operaciones correspondientes y no designa los lugares cubiertos por esta solicitud.

Por lo tanto, esta redacción debe informarse dentro de sus límites exactos. El gobierno libanés declara que Israel debe detener estas operaciones, pero no se anunció la respuesta israelí a esta demanda el viernes.

Esta cuestión está directamente relacionada con la situación en el sur. Afecta las condiciones necesarias para estabilizar los sectores interesados y permitir la aplicación de acuerdos militares duraderos.

Para Beirut, un avance en el marco negociado perdería parte de su alcance si acompañaba, al mismo tiempo, una mayor destrucción.

La solicitud del Primer Ministro busca establecer una relación entre negociación y comportamiento sobre el terreno. El gobierno quiere que los debates militares vayan acompañados de una reducción efectiva de las acciones que socavan la estabilización de las áreas afectadas.

Esta lógica explica por qué la cuestión de la destrucción aparece junto con la retirada y extensión de las áreas piloto. Los tres temas no se presentan como archivos independientes. Son los componentes del mismo enfoque defendido por Beirut.

Salam quiere ampliar las áreas piloto

El tercer punto se refiere a la ampliación de las esferas experimentales previstas en el plan examinado.

Nawaf Salam pidió que se extendiera su perímetro. Sin embargo, en el comunicado no se especifican los límites actuales de estas esferas, las nuevas localidades previstas o el ritmo deseado de expansión.

Tampoco se anuncia fecha.

Esta precaución es importante. La reunión celebrada el 14 de agosto no marcó la entrada en vigor de una ampliación. Confirma que el Gobierno del Líbano pide que se prorrogue el mecanismo en las negociaciones.

El principio de las zonas piloto se basa en una lógica progresiva: aplicar disposiciones en sectores específicos, observar su funcionamiento y luego considerar su extensión.

La solicitud de Nawaf Salam indica que Beirut quiere pasar a una escala superior. Sin embargo, según la posición del viernes, este desarrollo debe ir acompañado de medidas israelíes.

Por lo tanto, el gobierno no presenta la ampliación como una concesión aislada o un fin en sí mismo. La vincula con el cese de la destrucción y la definición de un camino de retirada.

Esta articulación es el centro de la reunión con la delegación americana.

Una negociación que debe producir resultados sobre el terreno

La reunión del viernes ilustra un importante desarrollo en la forma en que Beirut presenta sus prioridades.

Las autoridades libanesas están tratando de traducir el marco de negociación en medidas concretas. La cuestión ya no es sólo mantener un canal de discusión, sino determinar qué debe cambiar en el sur.

Existen tres criterios: las operaciones israelíes deben cesar, las zonas piloto deben ampliarse y la retirada israelí debe seguir un calendario identificable.

This approach gives the military component a directly measurable dimension.

Si se aprueba un calendario, el cumplimiento puede evaluarse sobre la base de evacuados y plazos. Del mismo modo, la extensión de las zonas piloto podría verificarse geográficamente. El cese de las operaciones de destrucción también sería observable sobre el terreno.

Es precisamente este pasaje de los principios a las modalidades de ejecución que está en juego en la secuencia abierta del viernes.

Por el momento, sin embargo, ninguno de estos tres puntos ha sido presentado como aceptado definitivamente.

Michel Issa y Joseph Clearfield, dos interlocutores americanos

La composición de la delegación recibida por Nawaf Salam subraya la naturaleza del debate.

Michel Issa representa diplomáticamente a los Estados Unidos en el Líbano. El general Joseph Clearfield interviene en el componente militar a través del grupo de coordinación militar dedicado al Líbano, denominado MCG4L.

Por lo tanto, el Primer Ministro abordó ambos niveles de participación estadounidense simultáneamente: diplomática y militar.

Esta configuración es coherente con los temas examinados. El retiro israelí tiene una dimensión política y diplomática, pero su ejecución también plantea cuestiones militares. Lo mismo se aplica a las zonas piloto y a las condiciones de seguridad en las que puede producirse su extensión.

La presencia de una delegación militar junto con el General Clearfield permitió abordar los aspectos operacionales del acuerdo.

Sin embargo, el comunicado de prensa no revela los detalles de los intercambios. No especifica las propuestas americanas, las reservas formuladas durante la reunión o las modalidades que se habrían discutido.

Así que Washington no debe recibir compromisos que no se han hecho públicos.

Por otra parte, la reunión confirma que los Estados Unidos siguen participando directamente en los debates sobre la aplicación militar del marco de negociación.

El sur del Líbano sigue siendo la prueba del dispositivo

El Líbano meridional es la principal esfera en la que se pueden evaluar los resultados del proceso.

Aquí se concentran las cuestiones planteadas el viernes: la presencia israelí, las operaciones de destrucción, la evolución de los arreglos militares y la expansión de las zonas piloto.

Este hecho explica por qué Nawaf Salam vinculó el camino negociado a los acontecimientos sobre el terreno.

Para el Gobierno, un marco diplomático sólo puede considerarse eficaz si cambia gradualmente la situación en los sectores interesados.

La solicitud de un calendario de retiro satisface directamente este requisito. Su objetivo es evitar que se mantenga un compromiso general sin un plazo preciso.

La ampliación de las zonas piloto es otra necesidad: dar al mecanismo un mayor alcance territorial.

Por último, la solicitud de cesación de la destrucción busca crear condiciones compatibles con esta extensión.

Por consiguiente, estas tres dimensiones son interdependientes en la posición defendida por el Jefe de Gobierno.

Calendario para medir los compromisos

La cuestión del tiempo puede convertirse en uno de los principales indicadores de la continuación de las negociaciones.

Sin plazo, la retirada sigue siendo un objetivo político. Con fechas y pasos, se convierte en un proceso que se puede ejecutar.

Sin embargo, Nawaf Salam no indicó el viernes cuánto tiempo Beirut sería aceptable.

Tampoco dice la noticia si el gobierno está solicitando un retiro de una fase o varios pasos sucesivos. No proporciona detalles sobre el orden en el que se podrían tratar los diversos sectores.

Por lo tanto, estas preguntas siguen abiertas.

Deberían desempeñar un papel importante en los futuros debates si la demanda libanesa se utiliza como base de trabajo.

En particular, el contenido de un posible calendario debe ser compatible con los arreglos militares aplicados en el sur. También será necesario determinar con precisión cuándo se cumplirá cada compromiso.

En este sentido, las negociaciones pueden pasar de la declaración política a los arreglos operacionales.

Beirut busca una progresión simultánea de los tres archivos

La posición expresada por Nawaf Salam no consiste en tratar sucesivamente con los tres temas.

Por el contrario, el gobierno parece estar buscando un progreso paralelo.

La extensión de las áreas piloto debe conducir a una mejora del sistema de seguridad. El cese de la destrucción debe preservar las condiciones necesarias para esta estabilización. El retiro israelí debe, por su parte, avanzar en un camino determinado.

Esta arquitectura también permite al gobierno libanés presentar criterios específicos a sus interlocutores estadounidenses.

Impide que un avance en una sola parte se presente automáticamente como un arreglo de todo el archivo.

Por ejemplo, la ampliación de las zonas piloto no respondería por sí sola a la solicitud de retirada del Líbano. Del mismo modo, un debate sobre el calendario no resolvería inmediatamente la cuestión de las operaciones de destrucción israelíes.

Por lo tanto, las tres solicitudes deben abordarse por separado y mantenerse integradas en el mismo marco de negociación.

Lo que se confirma y lo que queda por negociar

La reunión del 14 de agosto permite distinguir varios elementos confirmados.

Nawaf Salam se reunió con Michel Issa, Joseph Clearfield y una delegación militar. Los debates se centraron en el aspecto militar del marco de negociación y los acontecimientos en el sur.

El Primer Ministro ha pedido oficialmente tres cosas: el cese de las operaciones de destrucción israelíes, la ampliación de las zonas piloto y un calendario claro para la retirada de los territorios libaneses.

Por otra parte, no hay información publicada al final de la reunión para indicar que se ha llegado a un acuerdo sobre esas solicitudes.

No se ha hecho público ningún calendario de retiro. No se ha anunciado ninguna nueva zona piloto. No se ha comunicado ningún compromiso israelí de detener la destrucción.

Esta diferencia entre solicitudes y decisiones es un elemento esencial para comprender el alcance de la reunión.

La entrevista del viernes representa una etapa en las negociaciones militares, pero no su resultado.

El siguiente paso dependerá de respuestas concretas

El tema está avanzando hacia la respuesta a las tres solicitudes de Nawaf Salam.

La primera indicación será la posible presentación de un calendarioretiro israelíEste documento ayudaría a determinar si la demanda libanesa lleva a plazos concretos.

La segunda se refiere a zonas piloto. Su prórroga efectiva constituiría un cambio tangible en la aplicación del marco negociado.

El tercero será directamente observable en el sur: la evolución de las operaciones de destrucción israelíes denunciadas por el gobierno.

La reunión con Michel Issa y Joseph Clearfield aún no ha producido un anuncio público sobre estos tres puntos. However, it has made clear the criteria Nawaf Salam intends to place at the centre of the military component.

Por consiguiente, para Beirut la continuación del proceso no sólo se medirá por el número de reuniones o por la continuación de los contactos. Dependerá de los cambios logrados sobre el terreno y su calendario.

Por lo tanto, el próximo desarrollo concreto será decisivo: o bien los debates darán lugar a plazos y a una prórroga identificada del mecanismo, o las tres solicitudes formuladas el viernes seguirán en la etapa de las posiciones libanesas transmitidas a los interlocutores estadounidenses.