Israel: El giro espectacular de Mike Huckabee

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El tono americano hacia Israel fue más apretado el jueves 13 de agosto. Mike Huckabee, embajador de los Estados Unidos en Israel y apoyo histórico para el asentamiento, describió el asedio de viviendas palestinas por colonos israelíes en Qusra, la Ribera Occidental ocupada, como un « acto de terror ». La fórmula es notable de un diplomático que anteriormente había defendido algunas de las posiciones israelíes más controvertidas. Viene especialmente después de varias semanas de desacuerdo entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu sobre Irán, Gaza y Líbano. Estos episodios aún no constituyen una ruptura en la alianza entre Estados Unidos e Israel, pero están creando una crisis política cada vez más difícil de ocultar.

El hecho del día es tanto más significativo como viene de Mike Huckabee. Ex gobernador republicano de Arkansas, pastor bautista y figura del derecho evangélico americano, el embajador ha pertenecido durante décadas a la corriente política estadounidense más favorable a Israel. Defendió los asentamientos en la Ribera Occidental, desafió la perspectiva de un estado palestino en ese territorio y utilizó repetidamente la terminología bíblica de Judea y Samaria preferida por el derecho israelí.

El jueves, sin embargo, el diplomático utilizó un vocabulario generalmente reservado para ataques palestinos o grupos armados. Después de varios días de asedio de familias palestinas por colonos en Qusra, cerca de Naplusa, Huckabee habló de un « acto horrible de terror » y pidió a los autores que fueran tratados como criminales. Una familia también tiene la nacionalidad americana, que puso la embajada directamente en el archivo.

Esta declaración no significa que la administración Trump haya cambiado su doctrina sobre la Ribera Occidental. Sin embargo, toma una dimensión particular porque añade a una sucesión muy rápida de advertencias estadounidenses a Israel. En menos de tres meses, Donald Trump amenazó a Benjamin Netanyahu para dejarle enfrentar solo a Irán, Washington desafió algunas operaciones israelíes en el Líbano, el Primer Ministro israelí rechazó públicamente un plan estadounidense para Gaza y el Departamento de Estado recordó que una ocupación permanente del Líbano meridional sería incompatible con los compromisos de Israel.

Mike Huckabee ahora habla de « terrorismo »

Los incidentes de Qusra comenzaron el fin de semana. Docenas de colonos israelíes se establecieron alrededor de varias casas palestinas, impidiendo que sus ocupantes se movieran normalmente. El acceso al agua y a la electricidad se interrumpió en algunos hogares, mientras que las familias informaron sobre el cultivo de piedras, la degradación y la incapacidad para recibir alimentos o medicamentos normales.

Una de las casas pertenece a Lou Ridi, un americano palestino que vive en los Estados Unidos. Los miembros de su familia permanecieron bloqueados varios días antes de una intervención israelí. La participación de un ciudadano estadounidense dio al caso una dimensión diplomática que otros episodios de violencia de colonizador no tenían necesariamente en Washington.

La embajada estadounidense pidió a las autoridades israelíes que intervinieran. A continuación, el ejército aumentó su fuerza en el sector, desmanteló las instalaciones construidas por los colonos y anunció medidas disciplinarias contra el personal militar visto junto con los grupos involucrados. Al menos un israelí fue arrestado.

Es en este contexto que Huckabee utilizó el término « terror ». Por lo tanto, la condena no se limita a denunciar « violencia », « extremista » o « actos inaceptables ». El representante personal de Donald Trump en Israel utilizó una calificación política y moral particularmente pesada sobre ciudadanos israelíes que atacaron a palestinos.

Un cambio espectacular de Huckabee

La personalidad del embajador explica por qué esta declaración recibe tanta atención. Mike Huckabee nunca fue visto como diplomático que probablemente buscaría un equilibrio sistemáticamente entre las posiciones israelíes y palestinas. Cuando fue confirmado en el Senado en abril de 2025, por el contrario, fue presentado como uno de los embajadores estadounidenses más ideológicomente cercanos a la derecha israelí en varias décadas.

En junio de 2025, había cuestionado públicamente el objetivo tradicional de un Estado palestino en la Ribera Occidental y Gaza. Incluso sugirió que, si se estableciera un Estado palestino, se podría encontrar un territorio en otro país musulmán en lugar de en la tierra reclamada por los palestinos. Con respecto a las políticas israelíes en la Ribera Occidental, también ha adoptado una actitud muy poco intervencionista.

Esta orientación se manifestó nuevamente en febrero de 2026. En una entrevista que había dado lugar a condenas en varias capitales árabes, Huckabee había defendido una visión bíblica de los derechos territoriales de Israel y había hecho declaraciones especialmente favorables para extender su control territorial.

Por lo tanto, el embajador no se está convirtiendo en un oponente de Israel ni en un clásico defensor de la diplomacia palestina. Su reacción a Qusra es más interesante precisamente porque no corresponde a su viaje. Cuando un funcionario tan ideológicomente cercano de Israel llama a las acciones de los colonos « terrorismo », el mensaje al gobierno israelí toma un peso diferente.

Acumulan las tensiones entre Estados Unidos e Israel

Sin embargo, la declaración de Huckabee sería excesiva para interpretarla aisladamente como evidencia de una crisis diplomática. Se vuelve mucho más significativo cuando se coloca en la sucesión de incidentes que se han deteriorado desde la primavera las relaciones entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

La alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel sigue siendo extremadamente fuerte. Washington sigue garantizando gran parte de la seguridad externa de Israel, proporcionando armas y coordinando sus operaciones regionales estrechamente con el Estado hebreo. Ambos países lucharon juntos contra Irán en 2026 y aún comparten el objetivo de reducir las capacidades militares de Teherán, Hezbolá y Hamás.

Lo que está cambiando es los objetivos políticos que deben seguir las operaciones militares. Donald Trump busca cada vez más claramente transformar los beneficios obtenidos por la fuerza en acuerdos para reducir el compromiso estadounidense. Benjamin Netanyahu cree que demasiado rápido una retirada o compromisos insuficientes pueden permitir que los oponentes de Israel reconstruyan sus capacidades.

Esta diferencia estratégica era todavía manejable mientras permanecía privada. Ahora está expuesto públicamente en varios frentes.

Irán: Trump amenazó a Netanyahu para dejarlo solo

La ruptura de tono más espectacular ocurrió a principios de junio sobre Irán. Después de meses de guerra, Trump trató de estabilizar una cesación del fuego y negociar con Teherán. Benjamin Netanyahu quería mantener su libertad de acción militar contra un oponente a quien Israel considera una amenaza existencial.

El Presidente de los Estados Unidos reveló entonces que había enviado una advertencia directa al Primer Ministro israelí. Si Netanyahu se bajó de la guerra contra Irán en desafío de la estrategia estadounidense, podría, según Trump, encontrarse solo para liderarlo.

Tal amenaza es excepcional en la relación entre Estados Unidos e Israel. Señaló que el apoyo militar de los Estados Unidos ya no debía considerarse necesariamente automático para ninguna nueva operación decidida por Jerusalén.

El desacuerdo incluía las consecuencias de los ataques israelíes contra el Líbano. Washington estaba tratando de evitar una nueva escalada que involucrara a Irán, mientras que algunas operaciones israelíes contra Hezbollah amenazaban con provocar precisamente esa reacción. Trump había sostenido públicamente que una huelga israelí en el Líbano no debería haber tenido lugar y pidió a Netanyahu que se mantuviera.

La relación personal entre los dos líderes, largamente presentada como particularmente cercana, entró en una fase más confrontativa. Trump siguió llamando a Netanyahu aliado, pero ya no ocultaba su irritación cuando una operación israelí amenazaba con comprometer sus propias negociaciones.

Los servicios estadounidenses incluso supervisaron las intenciones israelíes

El deterioro se hizo más significativo cuando los servicios estadounidenses comenzaron a examinar no sólo las intenciones iraníes, sino también el riesgo de que el gobierno israelí derrotara los esfuerzos diplomáticos de Washington.

En junio, las evaluaciones estadounidenses encontraron que Israel podría tomar medidas que podrían socavar el acuerdo que Donald Trump intentó consolidar con Teherán. La cuestión ya no es lo que el Irán haría, sino lo mucho que Netanyahu está dispuesto a ir para evitar un compromiso que él considera demasiado favorable para la República Islámica.

Esta desconfianza no significa que Washington considerara a Israel como un adversario. Sin embargo, muestra que los intereses de los dos aliados ya no coincidieron plenamente. Los Estados Unidos querían limitar una guerra que se había vuelto costosa y políticamente difícil. Israel quería explotar lo más posible el debilitamiento iraní antes de renunciar a la opción militar.

Este desacuerdo sigue sin resolverse hoy. Las negociaciones entre Washington y Teherán están nuevamente bloqueadas, mientras que la confrontación en torno al Estrecho de Ormuz continúa. La posibilidad de una nueva escalada mantiene a Israel y a los Estados Unidos en la dependencia militar mutua, sin eliminar sus diferencias sobre cómo poner fin al conflicto.

Gaza: Netanyahu rechaza abiertamente el plan Trump · Voces globales

Un nuevo episodio ocurrió el domingo 9 de agosto. Benjamin Netanyahu rechazó públicamente el nuevo plan de 15 puntos de Donald Trump para Gaza. El proyecto estadounidense incluye el desarme de Hamás y la retirada gradual de las fuerzas israelíes, acompañado de un mecanismo internacional para estabilizar el territorio.

Hamás ha aceptado el principio del documento, manteniendo sus propias condiciones sobre la forma en que debe realizarse su desarme. Israel rechaza la secuencia propuesta. Netanyahu exige que el desarme se complete verdaderamente antes de que se retiren las fuerzas israelíes.

Por consiguiente, la controversia se refiere a la secuencia de etapas. Para Washington, el retiro y el desarme deben avanzar en un mecanismo coordinado. Para Israel, dejar posiciones militares antes de verificar la desaparición completa de las capacidades armadas de Hamás arriesgaría la reorganización de Hamás.

La divergencia ya sería significativa si seguía siendo una negociación técnica. Netanyahu decidió hacerlo público declarando que el documento americano era inaceptable para Israel. El gesto afecta directamente a Donald Trump, que busca presentar su aparato de paz como solución regional después de varios años de guerra.

La Casa Blanca no retiró su proyecto. Por el contrario, funcionarios estadounidenses afirmaron que seguía en vigor y que continuaban las conversaciones con Israel. El mensaje es claro: Washington no considera la negativa israelí como el fin de las negociaciones.

En el Líbano, Washington contradice a Israel Katz

La tercera cuestión de la tensión se refiere directamente al Líbano. El miércoles 12 de agosto, el Ministro de Defensa israelí Israel Katz visitó la parte meridional del país y anunció que el ejército israelí seguiría manteniendo una « zona de seguridad ». También asumió la destrucción de infraestructuras subterráneas y viviendas en zonas controladas por las fuerzas israelíes.

La respuesta americana fue inusualmente clara. El Departamento de Estado recordó que Israel no había reivindicado ninguna ambición territorial en el Líbano y que una presencia militar permanente en el sur no correspondería a los compromisos contraídos en el Acuerdo Marco de junio ni a la seguridad a largo plazo solicitada para ambos países.

Esta posición viene cuando Washington juega el papel principal en las negociaciones entre Israel y Líbano. El acuerdo alcanzado a finales de junio se basa en una lógica de reciprocidad: el desarme progresivo de Hezbollah, el despliegue del ejército libanés, el mecanismo de verificación y la retirada israelí de los territorios ocupados.

Si Israel convierte la zona controlada actualmente en el sur en una presencia permanente, la arquitectura americana es desafiada directamente. Por consiguiente, el problema ya no se refiere únicamente a Beirut y Jerusalén, sino a la credibilidad de la mediación de los Estados Unidos.

La administración Trump no se contentó con una fórmula general llamando a las partes a la moderación. Declaró explícitamente que un arreglo permanente sería incompatible con el marco acordado. Esta posición se suma ahora al plan de Estados Unidos para el rechazo de Gaza y las diferencias sobre Irán.

Huckabee ahora trae la Ribera Occidental a la lista

Con Qusra, la Ribera Occidental a su vez se convierte en un terreno de fricción visible. Esto es importante porque la administración Trump ha adoptado hasta ahora una política extremadamente favorable a las posiciones israelíes en este territorio. En particular, al comienzo del segundo mandato de Trump, había abolido las sanciones impuestas bajo la administración anterior a ciertos colonos acusados de violencia.

Durante varias semanas, funcionarios electos democráticos han criticado a Washington por enviar un mensaje de impunidad al abolir estas medidas. La violencia continuó en 2026, mientras que los asentamientos y puestos de avanzada están aumentando en varias zonas de la Ribera Occidental.

Huckabee había resistido durante mucho tiempo la idea de que Washington debería imponer una política de solución clara a Israel. También se ha negado a situar el establecimiento de un Estado palestino en el centro de su mandato. Su condena de Qusra por lo tanto no corresponde a un mero retorno a la diplomacia americana tradicional.

Más bien, marca la apariencia de un límite. La proximidad política con Israel ya no impide que el embajador llame directamente a ciertos terroristas israelíes cuando sus acciones se dirigen a las familias palestinas, especialmente cuando un ciudadano estadounidense está preocupado y las fuerzas de seguridad israelíes parecen incapaz de detener rápidamente la violencia.

Una crisis con Netanyahu más que con Israel

Sin embargo, estos episodios deben interpretarse con precisión. Hablar de una ruptura entre Estados Unidos e Israel sería prematuro. Los vínculos militares, de seguridad, económicos y políticos entre los dos países siguen siendo demasiado profundos para algunos, incluso importantes, desacuerdos para revertir la alianza.

La crisis parece estar más en oposición a la actual estrategia del gobierno de Trump de Benjamin Netanyahu. Los Estados Unidos siguen apoyando los objetivos generales de seguridad de Israel, pero reta cada vez más los métodos, la duración de la ocupación militar y la secuencia de retiros.

En Irán, Washington quiere mantener el control del calendario de guerra y las negociaciones. En Gaza, Trump quiere convertir la cesación del fuego en un acuerdo político, incluyendo un retiro. En el Líbano, el orador espera que el desarme de Hezbolá conduzca a la retirada israelí prevista. En Cisjordania, su propio embajador ahora pidió el enjuiciamiento de colonos violentos.

Netanyahu enfrenta una lógica diferente. Su coalición y electorado de derecha exigió las máximas garantías de seguridad y se negó a permitir que las concesiones territoriales precedieran al desarme efectivo de los opositores de Israel. Las elecciones israelíes previstas para el 27 de octubre refuerzan aún más esta limitación.

Por lo tanto, el Primer Ministro tiene poco espacio político para aparecer como asignado a las inyecciones americanas. Donald Trump, al acercarse a las elecciones de mitad de período estadounidenses de noviembre, está buscando resultados visibles después de un año de guerras costosas.

Trump no necesariamente quiere seguir a Netanyahu hasta el final

La dinámica actual revela así una transformación importante de la relación. Durante los primeros meses del mandato, el gobierno israelí podría esperar que el regreso de Donald Trump le ofrezca una libertad de acción regional casi ilimitada. El embajador nombrado a Jerusalén mismo parecía simbolizar esta excepcional proximidad ideológica.

La situación del verano 2026 es diferente. Trump sigue defendiendo a Israel pero muestra una creciente voluntad de determinarse cuando una operación militar debe detenerse. Sobre todo, se niega a que los objetivos israelíes prolonguen automáticamente el compromiso de las fuerzas estadounidenses o socavan los acuerdos que pretende concertar.

Este desarrollo ya había suscitado grave preocupación en Israel en junio. Los familiares del Presidente tuvieron que defender públicamente su política con un público israelí preocupado por sus negociaciones con Irán. Mike Huckabee mismo reconoció la existencia de ansiedad significativa sobre el estado de la relación bilateral.

Su intervención del 13 de agosto conlleva así un alivio adicional. Dos meses después de intentar tranquilizar a los israelíes del apoyo de Trump, el embajador se encontró pidiendo a las autoridades israelíes que actuaran contra los colonos a quienes describió como terroristas.

El derecho israelí podría convertirse en un problema para Trump

El principal riesgo para Washington ahora viene de las fuerzas políticas a la derecha de Netanyahu. Los partidos nacionalistas y religiosos de su coalición defienden una política de anexión en la Ribera Occidental, se oponen a los retiros territoriales y desean mantener la máxima libertad militar en Gaza, Líbano e Irán.

Varios objetivos estadounidenses requieren exactamente lo contrario: retiros verificables, compromisos negociados y una limitación gradual de las operaciones militares. Mientras más Trump busca cerrar los diversos conflictos regionales, más aparecerá esta contradicción.

El caso Qusra también muestra que la violencia de los colonizadores puede convertirse en un problema bilateral directo. Cuando los palestinos de nacionalidad estadounidense son blanco de ataques, la administración ya no puede tratar los incidentes únicamente como asunto nacional israelo-palestino. La embajada debe proteger a sus ciudadanos y exigir responsabilidades a las autoridades israelíes.

Por lo tanto, la redacción utilizada por Huckabee podría constituir un precedente. Si los ataques continúan y Washington cree que la policía o el ejército israelíes no responden adecuadamente, puede surgir de nuevo la cuestión de las medidas estadounidenses contra los autores.

Una alianza fuerte, pero una disciplina americana más visible

La preocupación sigue siendo esencial antes de hablar de una verdadera crisis estratégica entre los dos países. Los Estados Unidos no han suspendido su apoyo militar a Israel. Donald Trump no cuestionó la alianza y reiteró públicamente que su relación con Netanyahu sigue siendo buena, incluso después del rechazo israelí de su plan para Gaza.

Pero la multiplicación de desacuerdos altera la naturaleza de esta relación. Washington ya no busca proteger a Israel ni facilitar sus operaciones. Ahora exige más claramente que Jerusalén respete los marcos diplomáticos que los propios Estados Unidos han negociado y los límites establecidos por el Presidente de los Estados Unidos.

Irán fue la primera prueba importante, cuando Trump amenazó a Netanyahu para dejarle luchar solo. Gaza es la segunda, con Israel rechazando un plan presidencial que Washington sigue defendiendo. El Líbano añade una tercera controversia sobre la duración de la ocupación israelí. La condena de Huckabee en Cisjordania crea ahora un cuarto frente político.

Tomado por separado, cada uno de estos archivos podría ser presentado como un desacuerdo normal entre los aliados. Sin embargo, su concentración durante unas semanas muestra una tendencia más difícil de descartar: los objetivos estadounidenses e israelíes para el período posterior a la guerra ya no están totalmente alineados.

La siguiente indicación vendrá de la reacción del gobierno israelí a los comentarios de Mike Huckabee y cómo las autoridades tratarán a los colonos involucrados en Qusra. También vendrá de las negociaciones sobre Gaza y el Líbano, donde Washington pide ahora retiros que el gobierno de Netanyahu todavía se niega a considerar adquirido.