7 de octubre: las advertencias que capturan a Netanyahu y el secreto ventilado de Abu Dhabi

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Las advertencias egipcias vuelven al corazón del caso

Nuevas revelaciones colocan a Benjamin Netanyahu ante una pregunta central sobre los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. ¿Qué sabía la cumbre del Estado israelí antes del ataque de Hamás y qué advertencias había recibido de sus socios regionales? Según el Atlántico del 26 de septiembre de 2026, Egipto había multiplicado las señales antes de la ofensiva. Abbas Kamel, entonces jefe de inteligencia egipcia y cercano al Presidente Abdel Fattah al-Sisi, habría visitado secretamente Israel el 26 de septiembre de 2023. El desplazamiento habría tenido lugar once días antes del ataque. Su avión hubiera permanecido sólo 67 minutos en el aeropuerto de Ben-Gourion. El periódico destaca la naturaleza inusual de una breve visita del jefe de la inteligencia egipcia. According to officials quoted by The Atlantic, Abbas Kamel wanted to alert his interlocutors about a situation in Gaza that was becoming particularly dangerous. Sin embargo, la advertencia no incluía una fecha, un objetivo o una descripción precisas de un plan de ataque comparables a la realizada el 7 de octubre. Esta distinción sigue siendo esencial. La información publicada no indica que El Cairo conocía detalladamente la operación preparada por Hamas. No obstante, indican que Egipto consideraba suficientemente grave el riesgo para intervenir directamente con las autoridades israelíes. El Atlántico del 26 de septiembre de 2026 también afirma haber consultado pruebas para confirmar el movimiento de las aeronaves relacionadas con los servicios egipcios. The identity of the interlocutors whom Abbas Kamel met during his visit to Israel remains at the centre of questions.

El caso ganó impulso con la información publicada por The Wall Street Journal y reportada por The Times of Israel el 28 de septiembre de 2026. Según estos elementos, la intervención de septiembre no habría sido un episodio aislado. The Egyptian authorities reportedly issued several warnings in the months prior to 7 October. Una primera señal habría regresado al 2023 de junio. El Cairo expresó entonces su preocupación por la situación en Gaza y aconsejó que se reanudaran las conversaciones con Hamas. Another warning was reportedly given during the displacement of Abbas Kamel on 26 September. Luego los contactos continuaron en los días siguientes. El Atlántico del 26 de septiembre de 2026 incluso evoca una nueva advertencia el 5 de octubre, sólo dos días antes del ataque. Una vez más, no se habría comunicado ningún escenario operacional específico. Sin embargo, la repetición de mensajes cambia la naturaleza del debate. La cuestión ya no es simplemente si Israel tenía alguna información que anuncie específicamente el asalto. También se refiere a la acumulación de señales que indican una situación anormal en Gaza. La firme disputa de Benjamin Netanyahu esta lectura. Según The Times of Israel, el 28 de septiembre de 2026, afirma que Netanyahu no se reunió ni discutió con Abbas Kamel durante los meses anteriores al 7 de octubre. También afirma que ningún funcionario de inteligencia israelí ha enviado al Primer Ministro una advertencia egipcia que anuncia un ataque inminente.

A second warning was reportedly sent by the United Arab Emirates

Las revelaciones relativas a Egipto están ahora acompañadas de un caso potencialmente más sensible para Benjamin Netanyahu. Se refiere a Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos y el importante socio de Israel desde la normalización de las relaciones entre los dos países. Según la información publicada originalmente por Haaretz y tomada por Ynet el 27 de septiembre de 2026, Mohammed ben Zayed habló personalmente con Benjamin Netanyahu una semana y media antes del 7 de octubre de 2023. La entrevista habría durado casi 45 minutos. The Emirati leader reportedly mentioned the risk of an operation prepared by Yahya Sinwar, then Hamas leader in the Gaza Strip. Benjamin Netanyahu habría respondido que la situación en el enclave estaba bajo control y que las preocupaciones israelíes estaban más centradas en la Ribera Occidental. La oficina del Primer Ministro negó esta versión. Afirma que el Presidente Emirati no transmitió esa advertencia a Netanyahu. El punto es crucial, ya que un intercambio directo entre los dos líderes colocaría la información a un nivel diferente a una nota transmitida entre los servicios de inteligencia.

Sin embargo, otros testimonios reforzaron las preguntas. El Atlántico del 26 de septiembre de 2026 informa que varios funcionarios confirmaron la existencia de una advertencia de los Emiratos Árabes Unidos. The Times of Israel of 28 September 2026 also states that it obtained confirmation from an Emirate source concerning the existence of the appeal. However, the Abu Dhabi authorities did not make public the content of a possible conversation between Mohammed bin Zayed and Benjamin Netanyahu. Su reacción oficial seguía siendo cautelosa. Según Ynet, de 27 de septiembre de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Emirati explicó que no comentaba conversaciones privadas entre dirigentes. También recordó que los Emiratos Árabes Unidos e Israel tenían canales directos para intercambiar información. Esta respuesta no equivale a la confirmación de la advertencia. Tampoco es una negación explícita. Pero esta ausencia de negación se hizo importante después de las nuevas revelaciones. Benjamin Netanyahu se enfrenta así a dos conjuntos separados de información. Uno se refiere a advertencias egipcias. The other concerns an intervention which was allegedly made directly to him by President Emirati.

El misterioso movimiento de Netanyahu a Abu Dhabi

Es en este contexto que el desplazamiento secreto de Benjamin Netanyahu a los Emiratos Árabes Unidos es de particular importancia. Según la Associated Press del 28 de septiembre de 2026, el Primer Ministro israelí fue discretamente a Abu Dhabi el 27 de septiembre. Conoció allí a Mohammed bin Zayed. Two persons informed of the trip confirmed to the agency the existence of the meeting. Habría durado una hora. El viaje no había sido anunciado públicamente antes de que tuviera lugar. Su proximidad a la publicación de revelaciones sobre advertencias antes del 7 de octubre planteó inmediatamente preguntas. Según Associated Press, de 28 de septiembre de 2026, uno de los objetivos del desplazamiento fue precisamente obtener del presidente Emirati a quien negó públicamente haber advertido a Netanyahu antes del ataque de Hamás. Esta versión fue confirmada oficialmente ni por el gobierno israelí ni por las autoridades emiratas. Se basa en personas informadas sobre los intercambios. Por lo tanto, debe presentarse como tal. However, it is also reported by other Israeli media.

The Times of Israel of 28 September 2026 thus reports, quoting a person with direct knowledge of the meeting and a regional official informed of the discussions, that Netanyahu had asked Mohammed bin Zayed to publicly refute the information concerning the warning. Según la misma publicación, la solicitud israelí se hizo en un contexto en el que Abu Dhabi se negó a participar en una polémica considerada principalmente una cuestión de debate político israelí. El Canal 12, citado por The Times of Israel el 28 de septiembre de 2026, afirma que la oficina del Primer Ministro había pedido reiteradamente una reunión. El objetivo habría sido convencer al Presidente Emirati de que publicara una negación. The United Arab Emirates reportedly refused to do so. This alleged refusal is now one of the most sensitive elements of the case. It does not prove that the warning attributed to Mohammed bin Zayed was given in the terms reported. Sin embargo, deja sin respuesta la demanda central del gobierno israelí: obtener de Abu Dhabi una clara refutación de la cuenta de que Netanyahu fue alertado personalmente antes del 7 de octubre.

Una visita confidencial que no duró mucho

La confidencialidad que rodeaba el viaje tenía por objeto permitir que los dos líderes se reunieran lejos de la atención pública. Sin embargo, el viaje se reveló incluso antes del regreso de la delegación israelí. El Canal 12 transmitió información mientras Benjamin Netanyahu todavía estaba en los Emiratos Árabes Unidos. Esta publicación provocó una reacción inmediata de su pueblo. Según la información publicada el 29 de septiembre de 2026, los servicios de seguridad israelíes consideraron que la divulgación prematura de los desplazamientos podría crear un riesgo para Netanyahu, su esposa y altos funcionarios presentes con él. La delegación incluyó a varios funcionarios de seguridad israelíes clave. Por lo tanto, la oficina del Primer Ministro centró parte de su reacción en las condiciones en que se había divulgado información sobre el desplazamiento.

Sin embargo, esta controversia sobre la confidencialidad del viaje no responde a preguntas sobre su propósito. Incluso añade uno nuevo. Si la reunión iba a permanecer en secreto, y si tenía por objeto obtener una negación de Mohammed bin Zayed, su divulgación impidió que esta medida permaneciera fuera del debate público israelí. El calendario es particularmente sensible. Las revelaciones relativas a las advertencias egipcias acababan de publicarse. Los relativos al presunto llamamiento del Presidente Emirati también habían vuelto a las noticias. Luego Netanyahu fue a Abu Dhabi para una reunión que no había sido anunciada. Associated Press del 28 de septiembre de 2026 y The Times of Israel del mismo día vinculan directamente este desplazamiento a la controversia sobre las advertencias antes del 7 de octubre. El gobierno israelí no ha confirmado esta interpretación. Tampoco los Emiratos Árabes Unidos revelaron el contenido de la entrevista. En el Estado, por lo tanto, es imposible presentar como un hecho establecido que el único propósito del desplazamiento era obtener una negación. Por otra parte, varias fuentes consistentes sostienen que esta cuestión es el centro de las deliberaciones.

Lo que Netanyahu sabía se convierte en el tema central

La nueva información no muestra que Benjamin Netanyahu conocía el plan de Hamás antes del 7 de octubre. Ninguna de las advertencias descritas por los medios citados incluía, según su propia información, todos los elementos necesarios para anticipar precisamente la ofensiva. Ni se informa de un calendario exacto ni de una descripción completa de los objetivos ni de la magnitud del ataque al sur de Israel. Este límite es importante para entender el archivo. Sin embargo, no elimina otra pregunta. Several Israel regional partners reportedly considered the situation in Gaza to be dangerous enough to intervene with Israeli officials. Egypt reportedly issued several warnings. His head of intelligence reportedly moved to Israel. The messages reportedly continued until two days before the attack. At the same time, the President of the United Arab Emirates himself reportedly mentioned the threat with Netanyahu. Estos elementos siguen siendo discutidos en diferentes grados, pero su acumulación alimenta ahora el debate israelí sobre las responsabilidades.

La firma de Netanyahu se opone a esta narración de negaciones específicas. Sostiene que Abbas Kamel se reunió con el Primer Ministro o habló con él antes del ataque. También cuestiona la existencia de la advertencia personal atribuida a Mohammed bin Zayed. Netanyahu ha mantenido durante mucho tiempo que los servicios de seguridad le habían notificado una alerta para anticipar la ofensiva. Por el contrario, las revelaciones de septiembre de 2026 mueven el debate hacia la circulación de la información dentro del estado. Se hace necesario distinguir lo que los servicios sabían, lo que pasó a nivel político y lo que habría sucedido directamente con el Primer Ministro. La distinción es importante. Una advertencia recibida por un servicio no implica automáticamente que Netanyahu haya sido consciente de ello. Por otra parte, si se estableciera la existencia de una conversación directa con Mohammed ben Zayed, esta cuestión de la transmisión intermedia ya no surgiría de la misma manera.

Una batalla política alrededor de las responsabilidades el 7 de octubre

La controversia surgió a medida que la cuestión de la responsabilidad seguía abierta en Israel. Varios altos funcionarios militares y de seguridad reconocieron los graves fracasos ocurridos antes del ataque. Investigaciones internas documentaron errores y subestimación de las capacidades de Hamás. Por otra parte, la responsabilidad política sigue siendo objeto de confrontación. Por lo tanto, las nuevas revelaciones de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos pueden ir mucho más allá de la relación entre Israel y sus asociados árabes. They directly concern the decision-making chain before 7 October and how external warnings were received, analysed and eventually transmitted.

El traslado confidencial a Abu Dhabi ahora añade un segundo nivel a este caso. Ya no es cuestión de determinar lo que sucedió antes del 7 de octubre de 2023. También es necesario comprender las medidas adoptadas tres años después a causa de estos acontecimientos. According to Associated Press of 28 September 2026 and The Times of Israel of the same day, Netanyahu reportedly sought a public denial from Mohammed bin Zayed. Según la misma información, el líder Emirati no le dio satisfacción. Si se confirma esta cuenta, la cuestión será tanto en la supuesta advertencia de 2023 como en el deseo de que su realidad sea aclarada públicamente en 2026. The secret nature of the trip, then its disclosure while Netanyahu was still in the United Arab Emirates, eventually produced the contrary effect of the discretion sought. Pusieron las advertencias egipcias, el llamamiento atribuido a Mohammed bin Zayed y, sobre todo, la cuestión que sigue sin respuesta: ¿qué información llegaron realmente las autoridades israelíes antes del 7 de octubre?

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