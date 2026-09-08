7-October: Netanyahu was reportedly warned by the UAE

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Una investigación publicada el martes 8 de septiembre afirma que Benjamin Netanyahu había sido advertido personalmente, unos diez días antes del ataque del 7 de octubre de 2023, de una operación importante preparada por Hamas. The alert reportedly came from the President of the United Arab Emirates, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. La oficina del Primer Ministro israelí niega categóricamente esta versión. Estas revelaciones provocan una nueva ofensiva de la oposición, a menos de dos meses de las elecciones israelíes el 27 de octubre.

Netanyahu reportedly received a direct warning before 7 October

Benjamin Netanyahu reportedly received a particularly sensitive warning in the last days of September 2023. Según una investigación publicada el martes 8 de septiembre, el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, advirtió personalmente al Primer Ministro israelí que se estaba preparando una importante operación de Hamas.

La conversación habría tenido lugar una semana y media antes del 7 de octubre de 2023. Ese día, combatientes de Hamas y otros grupos palestinos cruzaron la frontera de la Franja de Gaza y atacaron varias localidades, posiciones militares y concentraciones en Israel.

Por consiguiente, la información atribuida al líder del Emirato no se habría limitado a una evaluación general de la situación de seguridad. Se dice que Mohammed bin Zayed se refirió a las intenciones de Hamás y su líder en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar. The warning would have concerned the preparation of a large-scale operation.

Según la investigación, la conversación telefónica duró unos 45 minutos. Benjamin Netanyahu habría reaccionado tranquilamente. Habría pensado que Hamas estaba centrando sus intenciones en la Ribera Occidental y aseguró a su interlocutor que Israel estaba preparado para los diferentes escenarios.

El punto crucial es lo que habría seguido. The Israeli Prime Minister reportedly did not pass this warning on to the main officials of the security apparatus. Esta declaración, si se confirma, añadiría un elemento importante al debate sobre las responsabilidades políticas y militares que precedió el 7 de octubre.

Información que habría vuelto de Yahya Sinwar

La investigación también reconstituye el supuesto viaje informativo al Presidente Emirati. Yahya Sinwar, entonces líder de Hamás en la Franja de Gaza, habría advertido a un ex funcionario palestino que su movimiento estaba preparando una operación particularmente importante.

Sinwar habría presentado esta acción como un evento que podría causar un « terremoto ». The former Palestinian official reportedly then conveyed this information to an Emirati adviser. Al final habría vuelto a Mohammed Ben Zayed.

El Presidente de los Emiratos Árabes Unidos decidió ponerse en contacto directamente con Benjamin Netanyahu. Esta cadena de transmisión permanece en el corazón de las revelaciones publicadas el martes. Sin embargo, debe establecerse independientemente, mientras que varias personas involucradas en esta secuencia no se han expresado públicamente.

Yahya Sinwar fue asesinada por fuerzas israelíes en octubre de 2024 en la Franja de Gaza. He can therefore no longer be questioned about the exact nature of the information he allegedly transmitted before the attack.

La cuestión supera ahora la existencia de información adicional entre las muchas señales observadas antes del 7 de octubre. La cuestión se refiere a una posible alerta dirigida directamente al jefe del Gobierno israelí por un líder árabe con el que Israel mantuvo estrechas relaciones diplomáticas.

La oficina de Netanyahu se opone a una negación categórica

Benjamin Netanyahu desafía plenamente esta versión de eventos. Su oficina llamó a la información « la mentira absoluta ». Afirma que el Primer Ministro no habló con Mohammed ben Zayed durante el período mencionado y por lo tanto no recibió ninguna advertencia de él.

Esta negación crea una contradicción real directa. No se trata sólo de la interpretación o gravedad de la advertencia. La oficina del Primer Ministro niega la existencia de la propia conversación.

Esta distinción es esencial. En el estado, por lo tanto, no es posible afirmar como un hecho establecido que « Netanyahu sabía » que se produciría un ataque como el del 7 de octubre. La investigación afirma que fue advertido de una operación importante preparada por Hamas. Netanyahu niega recibir esta alerta.

Sin embargo, la revelación viene en un contexto en el que la responsabilidad de los dirigentes políticos y de seguridad antes del 7 de octubre sigue siendo uno de los principales temas de confrontación en Israel. Desde el ataque, los debates se han centrado en la información disponible, su interpretación y la creencia prevaleciente antes de octubre de 2023 que Hamas trató de evitar una guerra importante.

Eisenkot acusa a Netanyahu de ignorar advertencias

La publicación de la investigación provocó inmediatamente una reacción de Gadi Eisenkot, ex Jefe de Estado Mayor del ejército israelí y ahora uno de los principales opositores electorales de Benjamin Netanyahu.

Eisenkot acusa al Primer Ministro de haber recibido numerosas advertencias antes del 7 de octubre y no haberlos tenido en cuenta. Él juzga a Netanyahu incapaces de cumplir sus deberes y le culpa por intentar escapar de su responsabilidad en los fracasos que precedieron al ataque.

El ex líder militar también tiene como objetivo explicar las primeras horas del 7 de octubre de 2023. En particular, critica el argumento de que el Primer Ministro no habría sido despertado lo antes posible cuando aparecieron los primeros signos de la ofensiva.

La nueva controversia mueve así el debate hacia los días inmediatamente anteriores al ataque. Si se estableciera el llamamiento del Emirato, la cuestión ya no sería la información que los servicios israelíes tenían, sino lo que el Primer Ministro había aprendido personalmente y lo que había decidido hacer con él.

Naftali Bennett desafía la responsabilidad personal del Primer Ministro

Naftali Bennett, ex Primer Ministro y también candidato a elecciones, tomó una posición aún más directa. Afirma que Benjamin Netanyahu tiene una responsabilidad personal por el fracaso que condujo al 7 de octubre.

Bennett culpa a su antiguo rival por no movilizar el aparato de seguridad frente a las advertencias y por no preparar al país para un ataque importante. Exige su salida inmediata.

Estas acusaciones tienen una dimensión electoral particular. Los israelíes deben votar el 27 de octubre de 2026. Benjamin Netanyahu se enfrenta así a esta nueva controversia durante una campaña donde el historial de seguridad de su gobierno y las responsabilidades del 7-octubre ocupan un lugar central.

Esta revelación podría ser políticamente costosa si fuera sostenida en la campaña. Benjamin Netanyahu ha hecho durante mucho tiempo su experiencia y capacidad para garantizar la seguridad de Israel uno de sus principales argumentos al electorado. La suposición de que una advertencia específica podría haber llegado directamente antes del 7 de octubre es por lo tanto el centro de esta credibilidad. También ofrece a Gadi Eisenkot, ex Jefe de Estado Mayor, y a Naftali Bennett un ángulo de ataque que puede pesar con los votantes para quienes las responsabilidades por el fallo de seguridad de 2023 siguen siendo cruciales. Unas semanas antes de la elección, la cuestión ya no es sólo histórica o institucional: ahora puede influir directamente en la competencia electoral.

Para sus oponentes, la investigación puso en tela de juicio la defensa política del Primer Ministro. Para Netanyahu, se basa en un evento que nunca habría ocurrido. El establecimiento de la existencia de la conversación con Mohammed ben Zayed se convierte así en un elemento decisivo.

Una relación estratégica entre Israel y los Emiratos

La identidad del líder que habría transmitido la advertencia da más importancia al caso. Los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones con Israel en 2020 en el marco de los acuerdos de Abraham, concluidos con el apoyo de los Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump.

Benjamin Netanyahu presentó regularmente este acercamiento con Abu Dhabi como uno de los principales éxitos de su política regional. Posteriormente, las relaciones entre ambos países se desarrollaron rápidamente en varias esferas.

Por lo tanto, una advertencia personal de Mohammed bin Zayed habría tenido un peso político inusual. He reportedly came not from a hostile foreign service or from an indirect source unknown to the Israeli authorities, but from the head of an Arab State that became Israel’s partner.

El martes, la Presidencia Emirati no proporcionó una confirmación pública detallada para resolver la contradicción entre la investigación y la denegación de la oficina de Netanyahu.

Relanzó el debate sobre la estrategia israelí para Hamas

Estas revelaciones también colocan la política del gobierno de Netanyahu hacia Hamás antes del 2023 de octubre a la vanguardia. Durante varios años, Israel ha favorecido una forma de gestión de conflictos basada en la idea de que el movimiento islamista trata sobre todo de preservar su poder en la Franja de Gaza.

En este contexto, los fondos de Qatar habían podido entrar en el enclave con el acuerdo de Israel. Esta política se basó en parte en el supuesto de que Hamás se preocupaba por su supervivencia política y económica sin un enfrentamiento militar generalizado.

El ataque del 7 de octubre de 2023 causó que este diseño se rompiera. Según una evaluación basada en cifras oficiales israelíes, 1.221 personas murieron durante el ataque. En la Franja de Gaza también se tomaron como rehenes a unas 251 personas, algunas de las cuales ya habían muerto en el momento de su secuestro.

Israel lanzó una ofensiva militar masiva en la Franja de Gaza en respuesta. Gran parte del territorio palestino ha sido destruido. El Ministerio de Salud de Gaza reporta ahora más de 73.000 muertes desde el comienzo de la guerra. Sus estadísticas son utilizadas por organismos de las Naciones Unidas, aunque las autoridades israelíes impugnan periódicamente determinados exámenes y su presentación.

Casi tres años después del 7 de octubre, la cuestión de las advertencias previas al ataque sigue siendo políticamente explosiva. La publicación del 8 de septiembre añade una acusación específica: la de una advertencia personal que habría llegado a la oficina del Primer Ministro antes de la ofensiva de Hamas.

La negación de Benjamin Netanyahu coloca ahora en el centro del caso un punto verificable: si una conversación con Mohammed bin Zayed realmente tuvo lugar en los últimos días de septiembre de 2023, lo que contenía y si se había informado a los funcionarios de seguridad israelíes.