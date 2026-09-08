Yves Brunier, intérprete de Casimir, murió, una generación de la isla de los niños al pueblo en nubes de luto.

- Advertisement -

47

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El titiritero francés, autor y actor Yves Brunier, que había dado vida a Casimir en la isla infantil, murió a los 83 años. Con Christophe Izard, había formado uno de los personajes más populares de la televisión juvenil francesa. Su dinosaurio naranja también había cruzado las fronteras de la pantalla: en la década de 1980 Casimir había visitado Líbano varias veces para reunirse con niños que se enfrentaban a la guerra civil.

Yves Brunier, el hombre detrás de Casimir

Yves Brunier permanecerá asociado por primera vez con una silueta inmediatamente reconocible: la de Casimir, el gran dinosaurio naranja con barriga redonda, carácter central deIsla de los NiñosEl titiritero no estaba contento de manipular a la criatura. Se metió en su traje, le dio sus gestos, su ritmo y una presencia que le debía mucho a su trabajo corporal.

Nacido en Lyon en 1943, Yves Brunier estaba orientado a las artes aplicadas antes de especializarse en el mundo de los títeres. A principios de la década de 1970, Christophe Izard preparó para la televisión francesa un programa destinado a los niños, inspirado en su principio porCalle SésameLe pidió a Brunier que imaginara un personaje que pudiera habitar este nuevo universo.

El proyecto pasó por varias etapas antes de convertirse en Casimir. El personaje fue finalmente concebido como un « monstruo bondadoso », colorido, torpe, codicioso y cercano a los niños. Brunier participó directamente en esta creación con Christophe Izard. Luego se convirtió en el intérprete principal en la pantalla.

Isla de los Niñosapareció en 1974 en la tercera cadena de la ORTF, antes de establecerse en TF1. Durante ocho años, hasta 1982, Yves Brunier encarnaba a Casimir en cientos de emisiones. El programa entró rápidamente en los hábitos de las familias francesas y marcó una generación de espectadores.

Ocho años en el disfraz del « monstruo bondadoso »

Casimir se basa en un simple equilibrio. El personaje habla a los niños sin intentar imitar a los adultos. Está equivocado, entusiasta, a veces se sacude y convierte las situaciones ordinarias en un juego. Su codicia se convierte en una de sus características más famosas con la « gloubi-boulga », una mezcla improbable cuyo nombre supera el alcance del espectáculo.

Para Yves Brunier, el éxito del personaje también se debió a su dimensión física. Dentro del traje, pesado y voluminoso, el titiritero tuvo que crear un gesto legible sin poder confiar en las expresiones de un rostro humano. Por lo tanto, cada movimiento, inclinación o movimiento de los brazos contribuyó al carácter de Casimir.

En 2024, con motivo del cincuentenario de Casimir, la prensa francesa recordó que Yves Brunier había realizado el personaje sin perder un día de rodaje entre 1974 y 1982. Esta continuidad había ayudado a dar al héroe un gesto estable e inmediatamente identificable. Detrás de una aparente sencillez fue un trabajo exigente: hacer en vivo un traje integral, jugar con otros actores y mantener suficiente precisión para que los jóvenes espectadores olviden la presencia del intérprete. Brunier había hecho así a Casimir un personaje de juego tanto como un títere, capaz de ocupar el espacio como un actor en su propio derecho.

Esta encarnación explica en parte la longevidad del personaje después del cese deIsla de los NiñosCasimir ha experimentado nuevas apariencias, espectáculos, espectáculos y citas nostálgicas. Se mantuvo apegado a la infancia de los años setenta y ochenta mientras se pasaba a otras generaciones.

Casimir en el Líbano con los hijos de la guerra

En el Líbano, Casimir ocupa también un lugar especial en algunos recuerdos de la guerra civil. En el decenio de 1980, cuando los niños vivían a la tasa de bombardeos, desplazamientos y cierres escolares, el personaje visitó varias veces el país para reunirse con ellos.

Estas visitas dieron al dinosaurio naranja una dimensión diferente que la televisión. Casimir ya no era sólo el héroe de un programa francés visto desde un salón. Se convirtió en una presencia familiar para los niños cuya vida cotidiana estaba profundamente perturbada por la guerra.

El Líbano pasó por uno de los períodos más violentos de su historia contemporánea. La guerra civil, que comenzó en 1975, había fragmentado el país y transformado la vida de las familias. Beirut se dividió, siguió la lucha y muchos niños crecieron en un entorno de inseguridad.

En este contexto, la llegada de un personaje destinado a hacer una risa tenía un significado particular. Este desplazamiento obviamente no puede borrar la violencia del conflicto. Sin embargo, ofrecieron un momento de espectáculo y normalidad a un público joven expuesto a una realidad que no tenía nada de la alegre « isla » imaginada para la televisión.

La memoria de estas visitas ilustra también al público que los programas franceses en el Líbano tenían en ese momento. La televisión, los programas juveniles y los personajes populares circulan ampliamente en un país donde el idioma francés mantiene una fuerte presencia cultural. Casimir puede ser reconocido inmediatamente por algunos niños libaneses.

La desaparición de Yves Brunier revive en el Líbano una memoria diferente de la que domina en Francia. Para el público francés, su nombre se refiere primero a la tarde por delanteIsla de los NiñosPara los libaneses que crecieron durante los años de guerra, Casimir también puede evocar estos paréntesis inesperados en medio de una infancia problemática.

Una carrera dedicada a los títeres

Yves Brunier no limitó su viaje al único dinosaurio naranja. Un titiritero profesional, creó o realizó otros personajes para la televisión y el entretenimiento. Su trabajo estaba arraigado en una tradición donde el manipulador a menudo permanece invisible mientras la criatura se hace famosa.

Esta discreción contrastó con la inmensa popularidad de Casimir. El público conocía el personaje, sus hábitos y sus expresiones mucho más que el hombre colocado dentro del traje. Brunier, sin embargo, había ayudado a definir lo esencial de su identidad visual y corporal.

En enero de 2010, Yves Brunier fue nombrado caballero de la Orden de las Artes y Letras, reconocimiento oficial de una carrera dedicada a la creación y el títere. Catorce años después, en 2024, los cincuenta años de Casimir habían recordado la persistencia de su éxito y su lugar en la memoria popular.

La muerte de Yves Brunier vino después de la de Christophe Izard, que desapareció en 2022 a la edad de 85 años. Los dos hombres juntos dieron a luz al personaje en 1974. Su creación sobrevivió a ellos, llevados por los archivos de televisión, los recasts, los espectáculos y los recuerdos de aquellos que conocieron al niño.

En el Líbano, esta historia conserva finalmente una imagen singular: la de un gran dinosaurio naranja que vino, varias veces en la década de 1980, para encontrar niños en el corazón de un país en guerra. Más de cuarenta años después de estas visitas, la desaparición del que se esconde en el traje da a estos encuentros el valor de un fragmento de memoria de la guerra civil libanesa.

Referencias y enlaces

Elementos biográficos e historia de Casimir: Archivos dedicados a Yves Brunier yIsla de los Niños.

El 50 aniversario de Casimir y el rendimiento de Yves Brunier entre 1974 y 1982: prensa francesa, septiembre de 2024.

Contexto histórico sobre los niños libaneses durante la guerra civil: documentos y archivos sobre el Líbano del decenio de 1980.