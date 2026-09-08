After Ali al-Taher, fear of an extension to Nabatiyah

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Ali al-Taher, una cerradura que une el frente de Nabatiyah

The announced take of Ali al-Taher has moved concern to Nabatiyah. Reuters, 3 de septiembre de 2026, presenta esta altura como uno de los principales puntos de fricción entre Israel y Hezbolá. Situado a unos 15 kilómetros de la frontera, alcanza casi 600 metros. Domina las rutas que unen la zona fronteriza a Nabatiyah e Iqlim al-Tuffah. Esta posición da alivio un valor que excede su única superficie. Desde la cresta, la vigilancia cubre caminos, valles y varias localidades en el sur del Líbano. Reuters, el 3 de septiembre de 2026, también informó que el sitio albergaría instalaciones subterráneas utilizadas por Hezbollah. Las fuentes de seguridad libanesas se refieren a un centro de mando y depósitos de armas. Estas afirmaciones dan a Ali al-Taher un lugar central en los objetivos israelíes. Sin embargo, no son suficientes para establecer la naturaleza exacta de la infraestructura todavía presente por debajo de la altura.

Israel anunció el 3 de septiembre que había obtenido « control operativo » sobre y debajo del suelo. Reuters, 4 de septiembre de 2026, informa que el ejército israelí afirmó haber conducido a combatientes de Hezbolá desde túneles bajo la cresta. Sin embargo, un funcionario militar libanés citado por el Organismo proporciona un matiz importante. Según él, las fuerzas israelíes controlan las entradas sur de la red. El acceso norte sería supervisado por drones. No podía especificar hasta qué punto los soldados habían avanzado en las galerías. Associated Press, 5 de septiembre de 2026, también señala que el alcance del control israelí sigue siendo incierto. Un fotógrafo de la agencia presente en Kfar Rumman no había observado una presencia israelí visible en la altura. Hezbollah no había emitido ninguna declaración oficial que confirmara su pérdida. Estos factores requieren una distinción entre la capacidad de dominar el sector y una ocupación completa de cada posición. Para Nabatiyeh, esta distinción no elimina el riesgo. El control operacional puede ser suficiente para observar movimientos, guiar huelgas y ejercer presión sobre las vías del norte.

La geografía alimenta directamente este miedo. Al Jazeera, on 8 September 2026, lies Ali al-Taher between Kfar Tebnit and Nabatiyah al-Fawqa, north of Litani. Los medios de comunicación señalan que la altura permite observar Nabatiyah al oeste y los relieves de Iqlim al-Tuffah al este. Associated Press, 5 de septiembre de 2026, estima que su captura podría abrir posibilidades para Nabatiyah, Iqlim al-Tuffah y Jabal al-Rihan. Esta es una posibilidad militar, no evidencia de un plan de invasión. El 8 de septiembre no hay pruebas públicas de que Israel haya decidido entrar en Nabatiyah. Más bien, el cambio se debe a las opciones creadas por la nueva posición. Un ejército en una altura dominante puede aumentar su profundidad de observación. También puede tratar de neutralizar sectores que amenazan sus nuevas posiciones. En este caso, la presión puede progresar sin desplazamiento masivo de tropas. Los bombardeos, drones y artillería pueden extender el frente real. Para los residentes, esta diferencia entre ocupación y presión remota sigue siendo militar. Sin embargo, sus consecuencias diarias pueden ser comparables cuando afectan carreteras, casas y servicios.

Kfar Rumman, la señal de una presión ya extendida

Las huelgas en Kfar Rumman hicieron esta amenaza más concreta. Reuters, el 7 de septiembre de 2026, informa de que al menos 12 personas, incluidos dos niños, fueron asesinadas en huelgas israelíes en esta zona cerca de Nabatiyah. La agencia describe el episodio como uno de los días de bombardeo más mortíferos de las últimas semanas. Associated Press, 8 de septiembre de 2026, informa que una primera huelga en un edificio mató a once personas, incluyendo dos niños y cuatro mujeres. Ocho personas resultaron heridas. Una segunda huelga en un vehículo mató a un rescatador e hirió a otro personal de socorro. El ejército israelí afirmó haber dirigido a un miembro de Hezbollah que llevaba armas a Kfar Rumman. También vinculó sus operaciones a ataques con drones contra sus soldados. Hezbollah no había reclamado la responsabilidad de estos ataques en el momento del informe de Associated Press. Sin embargo, el registro civil y la proximidad de Nabatiyah reforzaron el temor a la ampliación.

Kfar Rumman no es un episodio aislado en la geografía actual de las huelgas. Las operaciones israelíes ya han afectado a Nabatiyah y a varias zonas de su entorno desde el comienzo de la guerra. Reuters, el 10 de abril de 2026, informó de la muerte de trece miembros de la Seguridad del Estado en una huelga contra un edificio del gobierno en Nabatiyah. El presidente Joseph Aoun condenó el ataque a una institución estatal. Reuters, el 28 de junio de 2026, informó de que el ejército israelí afirmaba haber matado a combatientes de Hezbollah y golpeado a un lanzador en la zona de Nabatiyah. Estos precedentes demuestran que la ciudad ya estaba en la profundidad de las operaciones israelíes antes de Ali al-Taher. La diferencia actual radica en la proximidad de una posición terrenal reclamada por Israel. La combinación de una presencia en la cresta y repetidos golpes en los alrededores puede aumentar la presión sobre el acceso a la ciudad. También puede hacer más difícil volver a la actividad normal en las zonas ya marcadas por la destrucción.

Associated Press, en junio de 2026, describió el limitado regreso de los habitantes a Nabatiyah después de una tregua. Las familias encontraron hogares destruidos o gravemente dañados. Esta fragilidad pesa sobre la situación actual. Una nueva secuencia de huelga no afecta un espacio intacto. Alcanza una región donde el desplazamiento, las reparaciones y la recuperación económica siguen siendo incompletas. Nabatiyeh también juega un centro administrativo y comercial para una gran parte del sur. Las carreteras convergentes sirven a los habitantes de muchas localidades. Por lo tanto, la presión duradera sobre estos ejes tendría efectos más allá de la ciudad. Podría perturbar los viajes a servicios públicos, tiendas e instalaciones sanitarias. También podría dar lugar a nuevas salidas. Por consiguiente, el escenario de una prórroga no debería reducirse a la posible presencia de soldados israelíes en Nabatiyah. Una extensión aérea y terrestre alrededor de su acceso podría ser suficiente para transformar la ciudad en un espacio de primera línea.

Iqlim al-Tuffah y Jabal al-Rihan en la profundidad del dispositivo

La cuestión de Iqlim al-Tuffah añade otra dimensión. Reuters, 3 de septiembre de 2026, describe esta región como una profundidad importante para Hezbollah. Ali al-Taher proporciona un vínculo geográfico entre las posiciones más meridionales y estas alturas. Por lo tanto, la pérdida de la cresta puede obstaculizar algunos movimientos y exponer más rutas logísticas. Associated Press, 5 de septiembre de 2026, recuerda que Hezbollah ha fortalecido su presencia en esta región durante varias décadas. Sin embargo, el movimiento busca relativizar el efecto de una pérdida local. Mahmoud Qamati, líder de Hizbullah citado por Associated Press el 5 de septiembre de 2026, había reconocido la importancia de Ali al-Taher. However, he claimed that his loss would not mean the end of Hezbollah. Esta posición refleja una lógica de profundidad. El movimiento considera su dispositivo como un conjunto de posiciones y redes. Para Israel, esta profundidad puede convertirse en el argumento para nuevas operaciones. Si las capacidades de Hezbollah se consideran intactas más al norte, la captura de Ali al-Taher puede aparecer como un paso más que como un término.

Sin embargo, el progreso hacia Iqlim al-Tuffah o Jabal al-Rihan plantearía diferentes desafíos. El terreno es montañoso y las carreteras están más limitadas. Una fuerza terrestre debe asegurar su acceso y proteger sus posiciones de los ataques desde las alturas. Este costo puede apoyar una estrategia basada en la vigilancia y las huelgas. Reuters, el 3 de septiembre de 2026, citó al ex general libanés Hassan Jouni, quien creía que Israel había dudado en lanzar un ataque directo contra Ali al-Taher debido al riesgo de bajas. Esta precaución puede ser aún más importante en áreas más profundas. No excluye operaciones limitadas. Sobre todo, puede llevar a Israel a combinar el control de puntos dominantes, drones y bombardeos. En este plan, Nabatiyah permanecería expuesta sin convertirse necesariamente en el objetivo de una conquista. Sin embargo, las localidades entre la ciudad y los relieves podrían estar bajo creciente presión. Por lo tanto, el riesgo reside en una extensión gradual, donde cada nueva posición cambia la seguridad de la siguiente.

La relación de poder militar pesa sobre las negociaciones

La situación militar sigue vinculada al proceso político. Associated Press, 8 de septiembre de 2026, recuerda que un acuerdo marco negociado bajo mediación estadounidense prevé un retiro gradual israelí a cambio del desarme de Hezbollah. Su aplicación sigue bloqueada. Hezbollah se niega a entregar sus armas al norte del río Litani, mientras que Israel vincula su retirada al desarme más amplio. Ali al-Taher se encuentra al norte del río. La batalla afecta directamente uno de los puntos más sensibles de este desacuerdo. Associated Press, 5 de septiembre de 2026, informa que el Viceprimer Ministro Tarek Mitri había afirmado que el ejército libanés estaba dispuesto a tomar el control de la altura. Según él, el obstáculo provenía de la posición israelí. Esta propuesta ofrece en teoría una alternativa a la continuación de la lucha. Sin embargo, supone que las partes convienen en que la transferencia efectiva de la tierra al Estado libanés. Sin embargo, la captura anunciada de Israel refuerza su peso en cualquier discusión sobre cómo retirarse.

Nasser Khdour, investigador citado por Associated Press el 5 de septiembre de 2026, cree que el control de Ali al-Taher representa un revés operativo para Hezbollah. También considera que esta posición mejora el equilibrio de poder israelí en las negociaciones. Esta lectura permite prever un escenario en el que Israel no necesitaría empujar inmediatamente hacia Nabatiyah. La amenaza de una extensión puede convertirse en un medio de presión. El mantenimiento en la cresta, junto con la capacidad de huelga más al norte, se puede utilizar para obtener concesiones. Por el contrario, la falta de progreso político puede fomentar una mayor escalada. Por lo tanto, el Presidente Joseph Aoun y el gobierno de Nawaf Salam deben gestionar simultáneamente la tierra y las negociaciones. Deben defender el despliegue del ejército libanés, limitar los ataques israelíes y tratar el archivo de armas de Hezbollah. Estos objetivos se cumplen por posiciones opuestas que permanecen distantes. La proximidad de Nabatiyeh aumenta el costo del fracaso.

Una línea todavía inestable alrededor de Nabatiyeh

Luchar cerca del castillo de Beaufort también muestra que la zona permanece activa después del anuncio sobre Ali al-Taher. Associated Press, 8 de septiembre de 2026, informa de que dos soldados israelíes resultaron levemente heridos a cambio de fuego en la zona. El ejército israelí afirma haber matado al combatiente de Hezbollah involucrado. Este episodio recuerda que la frente no sigue una línea perfectamente estabilizada. Los enfrentamientos de una sola vez pueden crear nuevos ciclos de respuesta. También pueden justificar, según Israel, huelgas más profundas. En este contexto, Nabatiyeh está expuesto a una dinámica que depende tanto de los incidentes locales como de las decisiones estratégicas. Un ataque con drones, un intercambio de fuego o una huelga mortal puede cambiar rápidamente el nivel de tensión. La tregua de junio redujo los combates sin eliminar estos mecanismos. Reuters, el 7 de septiembre de 2026, también señaló que el temor a una nueva campaña israelí aumentó después de varios días de escalada a pesar de la cesación del fuego.

El estado exacto de Ali al-Taher sigue siendo decisivo para medir el riesgo. Si Israel consolida una presencia duradera, la altura puede convertirse en un nuevo punto de apoyo al norte de sus posiciones anteriores. Si su control sigue limitado al acceso y la vigilancia, el efecto será diferente. Reuters, 4 de septiembre de 2026, insiste en esta incertidumbre a través del testimonio del líder militar libanés. Associated Press, 5 de septiembre de 2026, también señaló la falta de plena visibilidad sobre el terreno. Estas reservas evitan una nueva línea frontal definitiva. No borran la evolución observada durante varios días. The strikes approached Nabatiyah and hit inhabited areas. Kfar Rumman tenía un historial particularmente pesado. Los relieves de Iqlim al-Tuffah ahora aparecen en los escenarios militares mencionados por las fuentes. Nabatiyah se encuentra así entre una altura disputada en el sureste y una profundidad estratégica en el este. Esta posición geográfica es suficiente para explicar la preocupación, sin convertir una posible amenaza en una cierta ofensiva. El monitoreo de los ejes entonces se convierte en tan importante como su ocupación. Todo cambio duradero puede afectar a los movimientos civiles y militares entre Nabatiyah y las aldeas vecinas.