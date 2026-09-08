De Justicia al sur del Líbano: Lo que Gérald Darmanin vino a traer a Beirut

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Una visita judicial que toma rápidamente una dimensión política

Gerald Darmanin fue oficialmente esperado en Beirut para hablar de justicia. Sin embargo, su movimiento el 6 y 7 de septiembre de 2026 superó rápidamente ese marco. El Ministro de Justicia francés se reunió con el Presidente Joseph Aoun, el Primer Ministro Nawaf Salam y el Presidente del Parlamento Nabih Berri. También trabajó con su homólogo libanés Adel Nassar. Anadolu, 6 de septiembre de 2026, informa que Darmanin había presentado su desplazamiento como misión para desarrollar la cooperación judicial y apoyar las reformas libanesas. El ministro francés mencionó varias áreas específicas. He had mentioned, inter alia, the fight against economic and financial crime, the fight against terrorism, civil affairs and the training of legal professionals. También incluyó su visita en la continuidad de las medidas dirigidas por el Presidente francés Emmanuel Macron a favor del Líbano. El programa anunciado preveía reuniones con los tres principales dirigentes institucionales del Líbano. Esta organización ya dio un alcance más amplio que una simple reunión entre dos departamentos. Las conversaciones del 7 de septiembre confirmaron esta dimensión. La situación en el Líbano meridional, los ataques israelíes, el futuro de la presencia internacional y el apoyo al ejército libanés se han sumado a la agenda judicial. Francia utilizó una visita ministerial sectorial para mantener un diálogo político con todos los polos del poder libanés.

El primer anuncio concreto surgió de la cooperación entre los Ministerios de Justicia. LBCI, el 7 de septiembre de 2026, informa que Adel Nassar y Gérald Darmanin firmaron un acuerdo de cooperación judicial en Beirut entre el Líbano y Francia. El texto tiene por objeto fortalecer las relaciones y la coordinación entre los dos ministerios. En esa ocasión, Darmanin reafirmó el apoyo francés a la soberanía y estabilidad del Líbano. Nassar destacó el apoyo francés a su país. La firma da una dimensión operacional a una relación ya alimentada por varios intercambios. Anadolu, el 6 de septiembre de 2026, recordó que la visita de Darmanin tuvo lugar después de dos viajes de Adel Nassar a París. Por lo tanto, el dispositivo no comienza desde cero. Busca transformar los contactos políticos en una cooperación administrativa y judicial más regular. Para París, las apuestas son múltiples. Las cuestiones financieras son importantes en las relaciones entre ambos países. La lucha contra el terrorismo es otro viejo campo de cooperación. La formación de jueces y profesionales jurídicos complementa este conjunto. Sin embargo, detrás de estos expedientes técnicos aparece una prioridad política francesa: el fortalecimiento de las instituciones libanesas para que el Estado pueda ejercer sus funciones de manera más eficaz. La justicia se convirtió así en uno de los instrumentos de la política francesa en el Líbano.

Reformas judiciales en el centro del apoyo francés

El discurso de Gérald Darmanin en Beirut asocia las reformas judiciales con la soberanía del Líbano. Anadolu, 7 de septiembre de 2026, informa que el ministro francés aseguró a Joseph Aoun que el Líbano podría seguir dependiendo de Francia. Darmanin celebró las reformas realizadas por las autoridades libanesas. Entre otras cosas, destacó la abolición de la pena de muerte. Prometió también que continuara la cooperación con el Ministerio de Justicia del Líbano. Para el funcionario francés, la reforma no es sólo un proyecto técnico. Participa en la capacidad del Estado para ejercer su autoridad. Esta lectura se une a la línea francesa defendida durante varios años. París combina su apoyo político y financiero con la creación de instituciones. La visita de Darmanin permitió aplicar este principio al sector judicial. El mensaje a las autoridades libanesas sigue siendo positivo, pero también contiene un requisito. Francia acoge con satisfacción las medidas ya adoptadas mientras espera la continuación del proceso. La cuestión de la independencia de la justicia fue así uno de los temas tratados con Nawaf Salam. La Presidencia del Consejo el 7 de septiembre de 2026 declaró que la reunión se centró en apoyar las reformas judiciales y fortalecer la independencia del poder judicial. Por lo tanto, se alienta al Gobierno de Nawaf Salam a proseguir un proyecto presentado por París como componente de la reconstrucción institucional.

Esta cooperación viene en un momento en que varios casos delicados siguen afectando a la justicia libanesa. Francia tiene intereses judiciales directos en el Líbano. Los franceses fueron víctimas de la explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020. París también vigila los casos relacionados con la delincuencia financiera y el terrorismo. La cooperación entre ambos ministerios puede facilitar el intercambio de información y asistencia entre las autoridades judiciales. También puede fortalecer la capacitación y la capacidad técnica. La decisión de Darmanin de insistir en el crimen económico y financiero no es por lo tanto insignificante. El Líbano sigue tratando de resolver una crisis financiera que ha revelado deficiencias en sus mecanismos de control y rendición de cuentas. En este contexto, la reforma de la justicia está directamente vinculada a la confianza en las instituciones. También aborda la capacidad del país para manejar problemas financieros complejos. La visita francesa coloca la justicia en un conjunto más amplio que incluye la soberanía, la reforma y la credibilidad del Estado. Este vínculo explica por qué el desplazamiento pudo pasar naturalmente de cuestiones judiciales a cuestiones políticas y de seguridad.

En Baabda, el Líbano meridional figura en la agenda

La reunión con Joseph Aoun marcó el cambio más claro hacia la diplomacia. MTV Líbano, 7 de septiembre de 2026, informa que el Presidente dedicó una parte importante de su entrevista con Darmanin a la escalada israelí en el sur del Líbano. Joseph Aoun denunció ataques, muertes entre civiles y destrucción. Consideró que esas operaciones amenazaban el proceso del acuerdo marco. Para el Presidente libanés, también socavan los esfuerzos por detener la escalada. Esta declaración viene en un período de alta tensión militar en el Sur. La batalla en torno a Ali al-Taher y las huelgas contra varias localidades han puesto en el centro de preocupación el riesgo de una extensión del conflicto. Por consiguiente, la presencia de un ministro francés en Baabda ofreció al Presidente la oportunidad de transmitir este mensaje directamente a París. Francia sigue siendo uno de los socios europeos más involucrados en la cuestión libanesa. También tiene tropas dentro del Finul y mantiene contactos con los principales actores regionales. El contenido de la entrevista muestra que Darmanin no sólo fue recibido como guardia de sellos. También sirvió de relevo político con Emmanuel Macron y el gobierno francés.

Joseph Aoun también reafirmó antes de Darmanin su elección de la ruta diplomática. Al-Sharq, el 7 de septiembre de 2026, informa que el Presidente del Líbano insistió en la necesidad de que Israel cumpliera el acuerdo marco. Recordó que el texto había recibido apoyo árabe y europeo y había sido firmado bajo el patrocinio americano. Esta referencia sitúa a Francia en un marco internacional más amplio. París no es el único mediador entre Líbano e Israel. Los Estados Unidos siguen desempeñando un papel fundamental. Sin embargo, Francia está tratando de preservar su propia capacidad de acción, en particular sobre la cuestión de la seguridad en el Sur y el apoyo a las instituciones libanesas. El mensaje de Joseph Aoun es precisamente esa función. Beirut desea movilizar París para evitar nuevas degradaciones militares. El Presidente también procura mantener un marco internacional en torno a la estabilización del Sur. Por lo tanto, la visita de Darmanin llega en un momento en que se le pide a Francia como socio bilateral y como miembro permanente del Consejo de Seguridad.

Después de que Finul se convierta en un importante caso franco-libanés

La cuestión de la presencia internacional en el Líbano meridional ha sido especialmente importante en los debates. MTV Líbano, 7 de septiembre de 2026, informa que Joseph Aoun reafirmó su compromiso con la renovación de la presencia internacional. Informó de trabajar con Emmanuel Macron en este archivo. El Presidente del Líbano también acogió con beneplácito una iniciativa franco-italiana para preparar una fuerza europea capaz de evitar un vacío después de la salida del Finul. Esta cuestión va mucho más allá de la competencia del Ministerio de Justicia de Francia. Por lo tanto, su presencia en la entrevista confirma el carácter político de la visita. También muestra la urgencia dada al futuro del acuerdo internacional en el Sur. Para Beirut, un retiro sin alternativa crearía un riesgo adicional de seguridad. El ejército libanés debe fortalecer su despliegue, pero necesita recursos financieros, materiales y humanos. Una presencia internacional puede acompañar este aumento y proporcionar un marco de vigilancia.

La Presidencia del Consejo el 7 de septiembre de 2026 confirma que Nawaf Salam también examinó con Darmanin el futuro de la presencia internacional en el Sur. La entrevista se centró en la necesidad de evitar cualquier vacío después del final de la misión Finul. También se mencionó el apoyo al ejército libanés para ampliar la autoridad del Estado en todo el territorio. La convergencia entre Baabda y Serail en este punto es notable. Joseph Aoun y Nawaf Salam utilizaron la visita francesa para defender una arquitectura de seguridad basada en el estado libanés, su ejército y apoyo internacional. Francia parece ser un socio esencial de este mecanismo. Tiene una experiencia antigua en el Finul. También mantiene una estrecha relación militar con el ejército libanés. Después de que Finul, por lo tanto, se convirtió en un expediente donde las dimensiones militares, diplomáticas e institucionales se unieron.

París ya está preparando la siguiente secuencia con Joseph Aoun

La visita de Darmanin también forma parte de un calendario diplomático más amplio. MTV Líbano, 7 de septiembre de 2026, informa que Joseph Aoun anunció su viaje a París la semana siguiente. El Presidente participará con Emmanuel Macron en la apertura de una reunión preparatoria para una conferencia internacional en apoyo del Ejército Libanés y las Fuerzas de Seguridad Interna. La cuestión de la presencia internacional en el Líbano meridional también debe incluirse en los debates. Este anuncio da a la visita de Darmanin una función preparatoria. El ministro francés llega unos días antes de una nueva etapa en el diálogo entre los dos presidentes. Por consiguiente, es probable que los temas examinados en Beirut se examinen a nivel presidencial en París.

El apoyo al ejército libanés es un antiguo eje de la política francesa. Sin embargo, tiene nueva importancia en el contexto actual. El Estado libanés quiere extender su autoridad en el Sur. Esta ambición requiere un ejército capaz de ocupar el terreno y garantizar la seguridad. También requiere recursos. La conferencia internacional anunciada tiene por objeto precisamente movilizar el apoyo externo. Francia busca articular dos dimensiones de su acción. La primera es acompañar las reformas institucionales. La segunda tiene por objeto fortalecer los instrumentos de soberanía, incluidos el ejército y las fuerzas de seguridad. El discurso de Darmanin sobre la justicia comparte esta lógica. La soberanía efectiva requiere instituciones judiciales creíbles, fuerzas de seguridad funcionales y un ejército capaz de desempeñar su papel.

Con Nawaf Salam, el retiro israelí celebró conversaciones directas

The Serail interview further expanded the agenda. El 7 de septiembre de 2026, la Presidencia del Consejo informó de que Nawaf Salam y Gérald Darmanin examinaron los acontecimientos ocurridos en el Líbano meridional en el contexto de la escalada israelí. Se discutieron los esfuerzos diplomáticos para asegurar la retirada de Israel de los territorios libaneses. El retorno de la estabilidad al Sur fue también uno de los objetivos mencionados. MTV Líbano, 7 de septiembre de 2026, reporta los mismos elementos. Así pues, el comunicado oficial asocia directamente a Francia con las deliberaciones sobre la retirada israelí. No menciona una nueva iniciativa francesa específica. Por otra parte, muestra que Beirut considera a París uno de los interlocutores a los que se presentará este expediente.

Esta secuencia también mide el lugar de Nawaf Salam en la relación franco-libanesa. El Primer Ministro dirige las reformas gubernamentales mientras participa en la gestión de la cuestión del Sur. Darmanin se reunió así a través de él las dos dimensiones principales del mensaje francés: la reforma estatal y la estabilización de la seguridad. Francia apoya el proceso de reforma, pero sabe que también depende de la situación regional. Una nueva guerra en el Sur reduciría la capacidad del gobierno para proseguir sus esfuerzos económicos, administrativos y judiciales. Por el contrario, París considera la creación de instituciones como condición de soberanía. La visita pone de relieve un razonamiento circular: la estabilidad permite reformas, mientras que las instituciones más fuertes deben permitir que el Estado garantice mejor la estabilidad.

Ain al-Tiné completa el giro de las instituciones

Gerald Darmanin finalmente conoció a Nabih Berri en Ain al-Tinah. The Presidency of the Parliament on 7 September 2026 reported that the two men had reviewed the general situation in Lebanon and the region and the Franco-Lebanon relations. El comunicado de prensa da pocos detalles sobre el contenido preciso de la entrevista. Sin embargo, la reunión sigue siendo políticamente significativa. A través de Baabda, Serail y Ain al-Tinah, el ministro francés se reunió con las tres principales presidencias libanesas. París mantiene así su diálogo con funcionarios que representan diferentes equilibrios políticos. Este método permite a Francia preservar sus canales con todo el sistema institucional.

La reunión con Berri es también de particular importancia debido a su papel político en el Sur. The President of Parliament remains a major interlocutor in the discussions concerning Hezbollah and Shiite balances. Por lo tanto, una visita francesa sobre la situación regional habría sido incompleta sin una visita a Ain al-Tiné. The sobriety of the press release does not allow the meeting to be given announcements that have not been made public. Sin embargo, confirma que Darmanin ha sido utilizado como vehículo para el diálogo político más allá de su cartera ministerial.

La cooperación judicial se convierte en un instrumento de soberanía

El desplazamiento del 6 al 7 de septiembre dejó varios resultados concretos. El acuerdo firmado entre Adel Nassar y Gérald Darmanin formaliza primero el fortalecimiento de la cooperación judicial. Las prioridades anunciadas son la delincuencia económica y financiera, el terrorismo, el derecho civil y la capacitación. Francia renovó entonces su apoyo al proceso de reforma del Líbano. Darmanin asoció explícitamente este proyecto con el fortalecimiento de la independencia y soberanía del país. Las conversaciones con Nawaf Salam también se centraron en la independencia de la justicia. These elements give the judiciary a political dimension.

Al mismo tiempo, la visita permitió a los líderes libaneses colocar tres demandas estratégicas frente a París. La primera se refiere a la reducción de la escalada israelí y la retirada de Israel de los territorios libaneses. La segunda se refiere al futuro de la presencia internacional en el Líbano meridional y a la necesidad de evitar un vacío. El tercero tiene por objeto fortalecer el ejército libanés y las Fuerzas de Seguridad Interna. Estos casos deben ser tomados durante la próxima visita de Joseph Aoun a París. Así pues, la secuencia de Darmanin ha servido de puente entre la cooperación ministerial precisa y las negociaciones diplomáticas más amplias. El ministro francés llegó a firmar un acuerdo entre dos ministerios de justicia. Salió de Beirut después de escuchar las tres presidencias libanesas esbozan sus prioridades sobre la soberanía, el Sur, Israel y el futuro mecanismo internacional.