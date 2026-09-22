UNA CEREMONIA MUSICAL HUMANA ORGANIZADA POR LOS HOSPITALES CHOR’HUS-JUJAT Y ORCHESTRA Y LA UNIVERSIDAD DE ROWAN NORMANDY, EN APOYO DE LA ACCIÓN HUMANITARIA EN EL LÍBANO, SE CELEBRÓ EN LA CIUDAD FRANCESA DE ROWAN EN UNA INICIATIVA QUE REUNIÓ MÚSICA Y SOLIDARIDAD.
La ceremonia se celebró en la Iglesia de Saint-Maclou en Rowan, con la participación de músicos, jurados y académicos solteros, en una noche a la Asociación Médica Europea del Líbano (ELMS) para apoyar sus acciones e iniciativas humanitarias en el Líbano.
ASISTIERON A LA CEREMONIA EL VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA LIBANESA EUROPEA, EL DR. GLADYS SAEED, Y EL DR. GUSAN RIASHI, REPRESENTANTE DEL ELMS EN ROWAN Y MIEMBRO ACTIVO DE SU COMITÉ HUMANITARIO.
EN ESTE CONTEXTO, LA ASAMBLEA DIO LAS GRACIAS A LOS HOSPITALES DE CHOR’HUS, GOAT Y ORCHESTRA Y A LA UNIVERSIDAD DE ROWAN NORMANDY, ASÍ COMO A TODOS LOS ORGANIZADORES, MÚSICOS Y PARTICIPANTES DEL PARTIDO, POR SU » COMPROMISO, DIGNIDAD Y CAPACIDAD PARA CONVERTIR LA MÚSICA EN UN VERDADERO ÁMBITO DE SOLIDARIDAD CON EL LÍBANO » .
La Asamblea también dio las gracias al Dr. Gusan Riashi por su función, compromiso y contribución en apoyo de las actividades e iniciativas humanitarias de la Asamblea.
La Asociación Médica Europea del Líbano destacó que esta iniciativa demuestra cómo la solidaridad colectiva puede transformarse en asistencia concreta, destacando que el apoyo resultante de esta iniciativa se aprovechará para servir su labor humanitaria en el Líbano, de conformidad con los principios de transparencia y responsabilidad y de manera que afecte directamente a las necesidades de los beneficiarios.
LA ASAMBLEA CONCLUYÓ AGRADECIENDO A CHOR’HUS, ORGANIZADORES, LÍDERES DE ORQUESTA, MÚSICOS, MIEMBROS DEL CORO, PARTIDOS INDIVIDUALES Y TODOS AQUELLOS QUE CONTRIBUYERON AL ÉXITO DE LA NOCHE, DESTACANDO LA IMPORTANCIA DE INICIATIVAS QUE HACEN DE LA CULTURA Y LA MÚSICA UN PUENTE DE SOLIDARIDAD CON EL LÍBANO.