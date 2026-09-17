El acuerdo marco bajo la lupa: lo que Líbano e Israel están negociando realmente tras las reuniones de Washington

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Dos horas de discusiones, pero no se anunció ningún avance

La reunión celebrada en Washington entre el representante libanés y el embajador israelí no dio lugar a una acción acordada ni inmediata sobre el terreno. Sin embargo, tras esta falta de resultados visibles, el contenido de las deliberaciones muestra que las negociaciones ya han ido más allá del mero manejo de incidentes en el sur del Líbano. El retiro israelí, el cese de las operaciones, las armas de Hezbollah, el despliegue del ejército, las zonas experimentales y la futura arquitectura de seguridad están ahora en un proceso similar.

Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, informa de que la reunión entre el Embajador libanés en Washington, Nada Hamada Moawad, y el Embajador israelí Yehiel Leiter se celebró en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y duró unas dos horas. Los participantes examinaron las modalidades para la aplicación del acuerdo marco, la demanda libanesa de cesación de las operaciones y el retiro israelíes y la posibilidad de ampliar las zonas experimentales. Las conclusiones deben enviarse a los encargados de formular políticas antes de que se programe una nueva sesión de negociación a principios del mes siguiente.

El diario describe una reunión dirigida más a mantener el canal abierto y preparando el siguiente paso que a producir una transacción inmediata. Esta función es importante. Las negociaciones continúan a medida que las posiciones libanesas e israelíes permanecen distantes en la secuencia de compromisos.

Al Quds, de 17 de septiembre de 2026, también informa sobre el fin de esta reunión después de unas dos horas, sin un comunicado conjunto o anuncio de un nuevo compromiso. Por consiguiente, la ausencia de un resultado público no significa que se detenga el proceso. Más bien, muestra que los debates han entrado en una fase en la que las partes negocian el orden de las medidas así como su contenido.

Esta es ahora la pregunta central: ¿quién debe actuar primero?

Beirut pide que se retire antes de nuevas medidas

La posición libanesa se basa en una lógica de reciprocidad. Beirut pide medidas concretas israelíes antes de llegar a un acuerdo para adoptar las siguientes medidas.

Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, afirma que el Líbano pone fin a las operaciones israelíes y se retira al máximo de sus prioridades. Israel defiende una secuencia inversa o, al menos, condicional. Enlaza sus propias medidas para avanzar en las armas de Hezbollah y el despliegue estatal.

Por lo tanto, el desacuerdo no sólo se refiere a los objetivos finales. Se trata de su calendario.

El Primer Ministro Nawaf Salam defendió el acuerdo ante el Parlamento. Al Jumhuriyat, de 17 de septiembre de 2026, informa que explicó que el acuerdo marco prevé la retirada de Israel en etapas y exige el restablecimiento de la autoridad exclusiva del Estado libanés en su territorio. Rechazó la idea de que el proceso eliminaría al Líbano de sus referencias políticas e internacionales.

However, Nawaf Salam acknowledged that the expected results had not yet been achieved. Las operaciones israelíes continuaron. Israel no se ha retirado de todos los territorios afectados. Los reclusos siguen detenidos y los residentes todavía no pueden regresar a sus localidades.

Este reconocimiento da una indicación de la posición gubernamental. Beirut no presenta el acuerdo marco como un éxito completo. The Government regards it as an instrument still in use.

La cuestión se convierte entonces en la de su eficacia. Si los resultados siguen siendo limitados, ¿hasta qué punto el Líbano puede seguir ampliando las cuestiones negociadas sin obtener primero las medidas que exige?

El desarme se convierte en la principal contraparte solicitada en el Líbano

En el lado israelí, el archivo de armas de Hezbollah ocupa un lugar central.

Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, informa de la declaración del Jefe de Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, de que el ejército libanés no parece listo ni capaz de desarmar a Hezbollah. Esta declaración viene precisamente en un momento en que Washington está tratando de mantener el proceso de negociación.

Revela la naturaleza del obstáculo principal. Israel no considera que su retirada sea una medida aislada. Quiere ser parte de un cambio duradero en el equilibrio de seguridad en el Sur.

El propio Gobierno libanés ha adoptado una posición a favor del monopolio estatal de las armas. Joseph Aoun reiteró que se había adoptado la decisión, pero se negó a permitir que su aplicación provocara un enfrentamiento interno. Favorece un método gradual y negociado.

Es en el ritmo de esta transición que las dos partes divergen.

Israel busca garantías observables sobre el terreno. Beirut quiere evitar que se aplace la retirada israelí hasta que se termine un complejo proceso interno cuyo calendario no puede determinarse únicamente por consideraciones militares.

La negociación se enfrenta así a un riesgo circular. Israel puede mantener su presencia en ausencia de suficientes progresos en materia de armas. Esta presencia y la continuación de las operaciones pueden, a su vez, complicar el debate del desarme interno libanés permitiendo a Hezbollah destacar la persistencia de una amenaza externa.

Romper este círculo es probablemente uno de los objetivos de las zonas experimentales.

Las zonas piloto se convierten en la herramienta preferida para desbloquear el proceso

Las negociaciones están tratando de producir resultados en territorios limitados antes de acercarse a todo el Sur.

El principio es obtener la retirada o modificación del sistema israelí en una zona determinada. El ejército libanés está desplegando. Los locales están regresando. La situación de seguridad se evalúa antes de trasladarse a una nueva zona.

Joseph Aoun apoya abiertamente este enfoque. Ad Diyar del 17 de septiembre de 2026 informa que quiere extender los experimentos a nuevos sectores. Para el presidente, el ejército debe poder tomar posesión de las zonas evacuadas para que la población regrese.

Este método teóricamente permite la reciprocidad progresiva. El Líbano no necesita esperar un retiro completo de Israel para fortalecer la autoridad del Estado. Israel, por su parte, puede observar el comportamiento del ejército antes de tomar nuevas medidas.

Pero los primeros experimentos ya muestran la dificultad de acordar los criterios.

Ad Diyar informa de las objeciones de Israel a Zawtar al-Gharbiyah. Según informes diarios, Israel estimó que Hezbolá regresaba indirectamente a la localidad después del regreso de los habitantes. Criticisms have reportedly included social structures close to the party and residents considered its supporters.

El problema se convierte entonces en político y militar. Si la ausencia de Hezbolá significa la ausencia de armas y combatientes, el ejército puede intervenir. Aunque también significa la ausencia de redes sociales, políticas y asociativas, las condiciones se vuelven mucho más difíciles de cumplir.

Por consiguiente, la definición del éxito de una zona experimental puede determinar la tasa total de retirada.

Washington intenta prevenir el colapso del canal

Estados Unidos está en el centro de esta divergencia.

Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, describe Washington como el principal objetivo de prevenir el colapso del acuerdo marco. La reunión entre los representantes del Líbano e Israel debe mantener la comunicación y prepararse para la próxima reunión.

La presión del calendario también aparece en las noticias diarias. Fuentes estadounidenses señalan un tiempo limitado para producir resultados a medida que se acerca el plazo electoral israelí.

Esta dimensión electoral añade una limitación. Mientras más Israel avanza hacia las elecciones, más consideraciones políticas internas pueden influir en las decisiones territoriales o de seguridad. Una retirada puede ser políticamente más difícil. Por el contrario, se puede valorar una demostración de firmeza contra Hezbollah en la competencia electoral.

Por lo tanto, Washington busca preservar el mecanismo antes de que esta ventana se cierre de nuevo.

El método americano parece favorecer resultados progresivos. Un área es tratada, y otra. Las partes acumulan así medidas limitadas que eventualmente pueden constituir una arquitectura más amplia.

Pero Estados Unidos no es un mediador externo. La política estadounidense hacia Israel y su apoyo militar siguen siendo elementos directos de la ecuación.

Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, destaca esta contradicción al acercar las negociaciones de Washington a un proyecto estadounidense de venta de armas a Israel valorado en unos 2.800 millones de dólares, incluyendo municiones pesadas. El periódico lo ve como una doble función americana: mediador político de un lado, el principal apoyo militar de Israel en el otro.

Para Beirut, esta asimetría refuerza la importancia de las garantías obtenidas en la mesa de negociación.

El acuerdo comienza a ir más allá de la simple cesación del fuego

El desarrollo más importante, sin embargo, aparece en las declaraciones de Joseph Aoun.

El presidente ya no está hablando de poner fin a la lucha. En varias entrevistas reportadas el 17 de septiembre de 2026, explicó que el Líbano estaba buscando un acuerdo de seguridad con Israel para poner fin al estado de hostilidad y permitir que el ejército desplegara en la frontera.

Al Bina Señaló, sin embargo, que el Líbano no podía proceder directamente a esta última etapa y que debía avanzarse gradualmente.

Ad Diyar también reproduce esta orientación. El Presidente vincula las negociaciones con una secuencia que incluye la retirada, el despliegue del ejército, el regreso de los habitantes y la solución de la cuestión de los reclusos.

Así pues, el alcance político del proceso cambia considerablemente.

Un acuerdo destinado inicialmente a organizar la seguridad del Sur podría convertirse en el punto de partida para una reflexión sobre el fin del estado de hostilidad. Esto todavía no es un tratado de paz. Joseph Aoun mismo estableció esta distinción. Pero el vocabulario utilizado muestra que las autoridades libanesas están examinando una perspectiva más amplia que la gestión de los incidentes fronterizos por sí sola.

Este desarrollo también explica la intensidad del debate interno.

En el Parlamento, la negociación se convierte en una cuestión de enfrentamiento nacional

La sesión de impugnación del gobierno mostró la división del acuerdo.

Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, reporta las críticas de varios parlamentarios sobre su implementación y los resultados logrados. Las discusiones fueron rápidamente más allá de la evaluación técnica de las negociaciones para tocar la soberanía, las armas y la estrategia nacional de Hezbollah.

Nawaf Salam defendió la elección de la diplomacia. Explicó que el Líbano se había convertido repetidamente en guerras que no había elegido y cuyas consecuencias había tenido que soportar posteriormente el Estado. Pidió a los críticos de la negociación que propusieran una manera de detener los ataques, recuperar a los prisioneros y llevar a los habitantes a sus aldeas a un costo menor.

Esta defensa plantea la cuestión sobre la base de la relación entre objetivos y medios.

El gobierno considera que la relación de poder militar requiere negociación. Sus oponentes lo acusan, según diferentes argumentos, de no conseguir suficiente contraparte, o de introducir en los temas de negociación que afectan al equilibrio interno libanés.

El debate sobre el desarme se centra en esas tensiones. Para algunas de las fuerzas políticas, el monopolio estatal de las armas es una decisión soberana que debe aplicarse independientemente de Israel. Para Hezbollah y sus aliados, la continuación de las operaciones y la presencia israelíes hace que la cuestión sea inseparable del conflicto externo.

Así pues, el acuerdo marco se convierte en el lugar de reunión para dos cuestiones que el Líbano ha luchado durante mucho tiempo por separar: su relación con Israel y la organización de la fuerza armada en el país.

The post-Final stage of negotiations

Otro acontecimiento amplía aún más el alcance del proceso: el final anunciado de la misión Finul en diciembre de 2026.

Joseph Aoun rechaza un vacío internacional en el sur. Afirma estar abierto a una nueva fuerza siempre que tenga un marco jurídico que respete la soberanía del Líbano y ayude al ejército sin reemplazarlo.

Al mismo tiempo, Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, informa que los estados europeos están trabajando en varios escenarios post-finales. Se está estudiando una misión civil y militar europea de tres años. París y Roma también reflejan el mantenimiento de una forma de presencia internacional.

La referencia a esta futura presencia ya está en conflicto.

According to Al Akhbar, Hezbollah has reportedly told European interlocutors that it refuses to use the framework agreement as a reference to a new international force. La parte seguirá comprometida con la resolución 1701 y el acuerdo de 27 de noviembre de 2024.

Esta posición muestra cómo el acuerdo marco ha cambiado su alcance. Si se convirtiera en el punto de referencia del acuerdo internacional posterior al finlandés, ya no gobernaría sólo las relaciones de seguridad entre el Líbano e Israel. Ayudaría a determinar la presencia extranjera en el territorio libanés.

Por lo tanto, la elección del texto de referencia se convierte en una cuestión soberana.

Una negociación cuyo verdadero alcance sigue en construcción

El contenido de las discusiones finalmente muestra un proceso mucho más ambicioso que los comunicados conservadores emitidos después de las reuniones sugieren.

El retiro israelí se negoció con el despliegue del ejército. El despliegue está vinculado a las armas de Hezbollah. Las armas se evalúan en áreas experimentales. Estas esferas podrían recibir proyectos de reconstrucción y desarrollo. Después de que Finul comience a encajar en la misma arquitectura. Joseph Aoun finalmente mencionó un acuerdo de seguridad capaz de poner fin al estado de hostilidad.

Cada paso abre así el siguiente.

Sin embargo, este mecanismo plantea un riesgo para Beirut. Cuanto mayor sea el número de temas incluidos en el proceso, mayor será la cantidad de consideración solicitada en el Líbano. La cuestión será si los compromisos israelíes se están moviendo al mismo ritmo.

Por el momento, no se ha producido el retiro completo y continúan las operaciones. Nawaf Salam lo reconoce él mismo. Por consiguiente, las autoridades libanesas confían en que continúen las negociaciones para transformar gradualmente el marco en resultados concretos.

La próxima sesión será decisiva menos por el posible anuncio de un gran acuerdo que por la secuencia que se las arreglará. Si un nuevo retiro israelí acompaña un despliegue libanés en una zona adicional, el método gradual aumentará su credibilidad. Si las condiciones siguen acumuladas sin una indemnización territorial, las críticas internas se fortalecerán.

Detrás de las reuniones de Washington está negociando mucho más que un mecanismo de seguridad. El Líbano e Israel están empezando a definir, bajo mediación estadounidense, las reglas que podrían organizar el Sur después de la guerra, el futuro papel del ejército y quizás, a largo plazo, la misma naturaleza de su relación.