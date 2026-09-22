HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

La Unión Europea otorga a periodistas del Líbano, Palestina, Siria e Iraq el Premio Samir Kassir 2026

Noticias
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
58 lecteurs
Libnanews
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El 21 de septiembre de 2026, la Delegación de la Unión Europea al Líbano y la Fundación Samir Kassir anunciaron los resultados de laeedición del Premio Samir Kassir de Libertad de Prensa, en una ceremonia en los jardines del Palacio Sursock en Beirut. Creado y financiado por la Unión Europea, este premio es reconocido internacionalmente como una distinción importante en la libertad de prensa y como el premio periodístico más prestigioso en Oriente Medio, África del Norte y el Golfo. Desde 2006, la ceremonia se celebra anualmente para conmemorar el asesinato del periodista libanés Samir Kassir el 2 de junio de 2005 en Beirut y para celebrar su vida, valores y lucha intelectual y profesional.

- Advertisement -
Article précédent
Tercera Conferencia de Rectores del Oriente Medio en Beirut
Tercera Conferencia de Rectores del Oriente Medio en Beirut
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi