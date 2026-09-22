La Unión Europea otorga a periodistas del Líbano, Palestina, Siria e Iraq el Premio Samir Kassir 2026

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El 21 de septiembre de 2026, la Delegación de la Unión Europea al Líbano y la Fundación Samir Kassir anunciaron los resultados de laeedición del Premio Samir Kassir de Libertad de Prensa, en una ceremonia en los jardines del Palacio Sursock en Beirut. Creado y financiado por la Unión Europea, este premio es reconocido internacionalmente como una distinción importante en la libertad de prensa y como el premio periodístico más prestigioso en Oriente Medio, África del Norte y el Golfo. Desde 2006, la ceremonia se celebra anualmente para conmemorar el asesinato del periodista libanés Samir Kassir el 2 de junio de 2005 en Beirut y para celebrar su vida, valores y lucha intelectual y profesional.