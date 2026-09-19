Ashrafieh Race 10452: lanzamiento 23 de septiembre

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LAshrafieh Race 10452el miércoles 23 de septiembre de 2026 iniciará su nueva edición con una conferencia de prensa organizada al mediodía en el Press Club – La Fenêtre. Los organizadores deben divulgar el curso, las condiciones de participación, el calendario de carrera y las actividades planificadas. La presentación también especificará los objetivos humanitarios y sociales del evento, así como las recompensas financieras para los primeros hombres y mujeres de los diversos eventos.

Achrafieh Race 10452 para revelar su edición 2026

El lanzamiento público de la edición 2026 está programado para el mediodía del miércoles 23 de septiembre. La conferencia de prensa debe servir como primer paso antes de la carrera y permitir a los organizadores presentar las principales características del evento.

La elección del nombre « 10452 » enumera el evento en una referencia directamente desde el Líbano. El número se refiere a los 10.452 kilómetros cuadrados tradicionalmente asociados con la zona del Líbano, mientras que Ashrafieh es el punto de partida geográfico y simbólico del proyecto. La comunicación del evento toma esta idea con un mensaje que hace de Achrafieh el comienzo de una iniciativa llamada a llevar una dimensión más amplia.

En la conferencia se detallará información práctica. En particular, los organizadores deben presentar los procedimientos de registro y las diferentes condiciones que deben cumplir los participantes. El curso exacto de la carrera también debe ser revelado.

Esta presentación ayudará a aclarar los lugares cruzados y la organización deportiva elegida para la edición 2026. En esta etapa, estos elementos aún no se han comunicado en el anuncio de la conferencia.

Una carrera profesional y una carrera abierta al público

El programa incluirá una carrera profesional y una carrera más recreativa. Esta doble fórmula pretende reunir a los atletas involucrados en una competencia deportiva y a los participantes que deseen participar en el evento en un entorno menos competitivo.

La Federación Libanesa de Atletismo está asociada con el anuncio del evento. La conferencia del 23 de septiembre debe dar más detalles sobre la organización de deportes y los diversos eventos.

Los organizadores tienen la intención de dar a la raza Achrafieh 10452 una dimensión que va más allá de la competencia entre los jinetes. El evento debe combinar práctica deportiva, participación pública y eventos organizados alrededor de la carrera.

Sin embargo, queda por anunciar el programa completo. Los horarios, modalidades de salida precisas y características de los diferentes eventos deben incluirse en la información proporcionada el miércoles.

Premios financieros para los seis mejores atletas

Uno de los elementos ya anunciados se refiere a la concesión de recompensas financieras. Los precios se proporcionan para los tres primeros lugares para hombres y mujeres.

Las cantidades exactas son presentadas por los organizadores como importantes recompensas financieras, pero aún no se han hecho públicas. Deben anunciarse en la conferencia de prensa.

La distinción entre las categorías de hombres y mujeres garantiza así un ranking otorgado por separado para ambas competiciones. Sin embargo, los términos y condiciones detallados para la adjudicación de premios deben especificarse en el momento de la presentación formal.

La existencia de estas recompensas también da una dimensión competitiva a la carrera de Achrafieh 10452. Su cantidad será una de las principales informaciones esperadas el miércoles, especialmente para atletas profesionales potenciales.

Objetivos humanitarios y sociales específicos

La manifestación también exige una dimensión humanitaria y social. Los organizadores anuncian que estos objetivos ocuparán parte de la conferencia de prensa y se presentarán con el programa deportivo.

El contenido preciso de esta dimensión aún no ha sido detallado. En particular, será necesario esperar hasta el miércoles para saber qué iniciativas se han apoyado, qué posibles beneficiarios y cómo la carrera hará una contribución concreta a los objetivos anunciados.

Sin embargo, este componente debe ser uno de los elementos de identidad del evento. La organización presenta la carrera como una cita destinada a llevar un mensaje más allá de la única actuación deportiva, con Ashrafieh como punto de partida.

Por lo tanto, este vínculo entre competencia, participación popular y acción social será uno de los ejes principales que se especificarán en el lanzamiento.

Ashrafieh como punto de partida para un mensaje nacional

La comunicación elegida para el evento insiste fuertemente en su anclaje en Ashrafieh. Los organizadores presentan el distrito de Beyruthin como el lugar donde comienza la « historia » y donde debe comenzar el mensaje de la carrera.

La elección del número 10452 amplía esta referencia a todo el territorio libanés. La manifestación asocia voluntariamente una identidad local, la de Ashrafieh, con un símbolo nacional inmediatamente identificable en el Líbano.

Esta dimensión también debe reflejarse en el curso y las actividades que rodean a la competencia, cuyos detalles quedan por revelar. La conferencia de prensa incluirá un entendimiento de cómo se traducirá esta identidad a la organización concreta de la carrera.

La primera reunión está programada: el miércoles 23 de septiembre, al mediodía, en el Press Club – La Fenêtre. Los organizadores presentarán el curso, las modalidades de participación, las actividades, los objetivos sociales y humanitarios, así como las sumas de premios que esperarán a los primeros hombres y mujeres de la carrera de Achrafieh 10452.