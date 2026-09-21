Tercera Conferencia de Rectores del Oriente Medio en Beirut

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Beirut, 21 de septiembre 2026– La Conferencia de Rectores de la Región del Oriente Medio (C2R Medio Oriente) y la Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en el Medio Oriente organizaron, los días 17 y 18 de septiembre de 2026, los 3ndConferencia General del Oriente Medio C2R, organizada por la Universidad de Saint Joseph de Beirut.

La reunión, bajo el patrocinio del Ministro de Educación y Educación Superior del Líbano, la Sra. Rima Karamé, reunió en Beirut y en línea a unos 40 presidentes, rectores y representantes de universidades en Chipre, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Líbano, Qatar, Palestina, Sudán y Siria.

El Rector de AUF, Prof. Slim Khalbous, habló en línea para presentar la nueva estrategia AUF 2026-2029.

François Boëdec s.j., Presidente saliente del C2R y Rector de la Universidad de San José de Beirut, Jean-Noël Baléo, Director Regional del Medio Oriente AUF, y Joseph Moukarzel o.l.m., Presidente electo del Medio Oriente C2R y Rector de la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik (USEK).

Además de la agenda legal, los intercambios se han estructurado en torno a tres temas principales, en el centro de los desafíos que enfrentan las universidades y sociedades del Oriente Medio. Un primer panel se centró en la inteligencia artificial, sus transformaciones y la preparación de instituciones académicas. Un segundo se dedicó a las interacciones entre el cambio climático, la salud y la sociedad, destacando la importancia de los enfoques interdisciplinarios para comprender mejor estas cuestiones y adaptar las respuestas de investigación. Por último, un tercer grupo examinó el papel de las universidades en la promoción de la paz y la mediación en el Oriente Medio, destacando su contribución al diálogo, la comprensión mutua y la construcción de sociedades más pacíficas.

Esta reunión permitió a los líderes de las instituciones miembros realizar una reflexión colectiva sobre las orientaciones y perspectivas de las 4 comisiones temáticas del Oriente Medio C2R, que presentaron sus resultados después de 2 años de actividad, y validar, por voto, las comisiones establecidas para 2027-2028: Investigación; Internacionalización de instituciones; Garantía de calidad, acreditación y mediación; Transformación digital y AI generativa.

Tres Vicepresidentes fueron nombrados después de las consultas, por un mandato de dos años, sobre una base geográfica representante de la región del Oriente Medio: Ahmed Adel Abdelhakim, Presidente de la Universidad de Alejandría; Moustafa Saem el Daher, Presidente de la Universidad de Damasco; y Abdulmehsen Hamad Fetais, Asesor Jurídico General de la Universidad de Qatar, por delegación del Presidente Omar Al Ansari.

Finalmente, un nuevo miembro, la Universidad Americana de Ciencia y Tecnología – AUST (Líbano) fue admitido en el C2R.

Tras el voto de los presidentes, la próxima conferencia general se celebrará en otoño de 2027 en la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik.

Acerca de C2R Medio Oriente

C2R es un foro regional con el Oriente Medio de la UITA, dedicado a la reflexión sobre cuestiones estratégicas en el campo de la educación superior, y proporciona un espacio para la confrontación y difusión de ideas y soluciones. También tiene una función operacional, con una serie de actividades dirigidas por sus diversas comisiones temáticas.

El Oriente Medio C2R reúne a 54 Rectores, Presidentes de Universidades y Directores de Instituciones Universitarias en el Oriente Medio, miembros de la AUF, en 13 países de la región.

Cada Dirección Regional de la AUF organiza una conferencia similar que lleva a su número total a 10 conferencias distribuidas en los cinco continentes.