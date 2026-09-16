Israel quiere dos millones de personas deportadas de Gaza

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El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo el miércoles 16 de septiembre que Israel se estaba preparando para reanudar una guerra importante en la Franja de Gaza e implementar un proyecto para dejar a sus aproximadamente dos millones de habitantes palestinos. Describe este proyecto como una « migración voluntaria ». Sus declaraciones se hicieron en un momento en que los Estados Unidos aseguraron que no se planeara ningún desplazamiento forzado de la población y que la cesación del fuego en vigor desde octubre de 2025 seguía siendo frágil.

Israel Katz ya no presenta la salida masiva de palestinos de Gaza como una hipótesis distante. El Ministro de Defensa de Israel espera una nueva ofensiva contra Hamás.

Según él, el ejército israelí está dispuesto a reanudar los combates a gran escala si se ordena eliminar el movimiento palestino. Esta operación implementaría entonces lo que él llama el « plan de migración ».

El proyecto podría afectar a toda la población de la Franja de Gaza, o a unos dos millones de personas.

El ministro ya había declarado a principios de septiembre que Israel estaba dispuesto a organizar su partida por tierra y mar. Dijo que estaba esperando a los Estados Unidos, lo que dijo que discutiría los países que podrían acoger a los palestinos dejando el enclave.

No se ha anunciado ningún acuerdo sobre esos países anfitriones.

Gaza: Katz une nueva guerra y salida de palestinos

Las nuevas declaraciones de Israel Katz establecen un vínculo directo entre dos objetivos: la reanudación de la ofensiva militar contra Hamás y la ejecución del proyecto de salir de la población palestina.

El Ministro cree que es sólo cuestión de tiempo antes de un importante estallido de guerra.

También cree que el desarme negociado de Hamas no debe tener éxito. Por lo tanto, el ejército israelí estaría dispuesto, en orden político, a reanudar su ofensiva para « acabar el trabajo », como lo hacía Katz.

Esta transacción debe, en el escenario presentado por el Ministro, permitir que el proyecto de « migración » sea implementado.

Israel Katz también afirmó que el 70% de Gaza ya había sido vaciado de su población durante la ofensiva israelí lanzada después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, esto no significa que el 70% de la población haya salido de la Franja de Gaza. Casi toda la población palestina ha sido desplazada internamente desde el comienzo de la guerra. Los residentes han tenido que abandonar su barrio o ciudad, a veces en varias ocasiones, mientras permanecían dentro del territorio palestino.

Esta distinción es esencial. Los desplazamientos masivos ya causados por la guerra tuvieron lugar principalmente en Gaza. El proyecto mencionado por Katz se refiere a la salida de palestinos del enclave.

Israel habla de « migración voluntaria »

El Gobierno israelí presentó el proyecto como mecanismo de salida voluntaria y no como expulsión.

Israel Katz dice que a la mayoría de los palestinos les gustaría salir de Gaza. Sin embargo, no hay evidencia pública de que la mayoría de los casi dos millones de habitantes deseen emigrar permanentemente.

El ministro había indicado a principios de septiembre que Israel podía permitir salidas terrestres y marítimas. El destino palestino es uno de los principales obstáculos prácticos y diplomáticos para ese proyecto.

Esta cuestión es aún más sensible dado que la población de Gaza vive en un territorio destruido en gran medida por casi tres años de guerra. Casi todos los habitantes fueron desplazados al menos una vez dentro del enclave y una gran parte de la vivienda e infraestructura fue destruida o dañada.

En esas circunstancias, la distinción entre la partida voluntaria y el desplazamiento forzado es una cuestión importante.

La voluntad individual de salir de un territorio no puede evaluarse independientemente de las condiciones en que viven sus habitantes. En Gaza, la destrucción de viviendas, desplazamientos sucesivos y huelgas continuas son el marco en el que se está debatiendo el proyecto israelí.

Washington niega cualquier proyecto de desplazamiento forzado

Las declaraciones de Katz no reflejan plenamente la posición pública de Washington.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, aseguró a principios de este mes que no había ningún plan para obligar a los palestinos a salir de Gaza.

El diplomático estadounidense distinguió un desplazamiento forzado de una oportunidad dada a los residentes dispuestos a abandonar el enclave. Le aseguró que ni los Estados Unidos ni Israel apoyaron el desplazamiento contra la voluntad de los habitantes.

Esto contrasta con la redacción de Israel Katz el miércoles, que vinculó explícitamente la reanudación de una ofensiva militar a la posterior implementación del « plan de migración ».

Al mismo tiempo, el Ministro israelí dijo que los Estados Unidos participaban en debates sobre posibles destinos palestinos. Washington no ha anunciado públicamente un acuerdo para acoger a los aproximadamente dos millones de habitantes de Gaza en el extranjero.

Por consiguiente, el desacuerdo incluye la naturaleza exacta del proyecto. Katz defiende una emigración que él describe como voluntaria. Las autoridades estadounidenses excluyen públicamente el desplazamiento forzado.

Egipto rechaza el desplazamiento palestino

El proyecto también se encuentra con la oposición regional.

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sissi el miércoles reafirmó su rechazo al desplazamiento palestino. Esta declaración tuvo lugar en una reunión con el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en El Cairo.

Desde el comienzo de la guerra, Egipto se ha opuesto al traslado de la población de Gaza a su territorio. El tema se refiere directamente a El Cairo ya que el enclave comparte una frontera con Egipto a nivel de Rafah.

La cuestión de los destinos sigue sin respuesta.

Israel Katz afirma que Israel tiene los medios necesarios para permitir salidas terrestres y marítimas. Pero el desplazamiento de esta magnitud exigiría que los Estados aceptaran la entrada y el asentamiento de los palestinos interesados.

En este momento no se ha hecho pública ninguna arquitectura internacional para la transferencia de los dos millones de habitantes.

El desarme de Hamás en el centro del escenario de Katz

Israel Katz también inscribió su proyecto en el bloqueo alrededor del desarme de Hamás.

La cesación del fuego anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump en octubre de 2025 había provocado una fuerte reducción de la intensidad de los combates y el regreso de los rehenes israelíes detenidos en Gaza. También debería abrir una nueva fase política y de seguridad.

A finales de julio de 2026, Hamas declaró su disposición a entrar en un proceso de desarme. Una hoja de ruta apoyada por los Estados Unidos prevé un abandono gradual de sus armas a cambio de una retirada israelí.

Pero las modalidades y el orden de las diversas etapas siguen siendo impugnadas.

El Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu se niega a retirarse hasta que Hamas alcance un desarme verificable. Esta divergencia bloquea la implementación de la nueva fase del proceso.

Israel Katz ahora asume públicamente que el desarme negociado fracasará.

En este supuesto se basa la posibilidad de reanudar la guerra. A continuación, el ejército israelí se encargaría de eliminar a Hamas antes de que se ejecutara el proyecto de salida palestino.

Cerca de tres años de guerra devastaron Gaza

La perspectiva de una salida masiva viene después de casi tres años de conflicto y desplazamiento.

El ataque de Hamás y otros grupos palestinos el 7 de octubre de 2023 mató a 1.221 personas en Israel, según un conteo oficial israelí. Los atacantes también tomaron 251 rehenes en la Franja de Gaza.

La ofensiva israelí lanzada en respuesta dio lugar a más de 73.700 muertes en el enclave, según el Ministerio de Salud de Gaza. No distingue a los combatientes de los civiles en su historial. Sin embargo, las Naciones Unidas consideran que sus datos son fiables para la valoración general de las pérdidas.

La cesación del fuego que entró en vigor en octubre de 2025 redujo significativamente la lucha sin eliminarla.

Israel siguió realizando huelgas periódicas en la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud del Territorio, 1.375 palestinos han sido asesinados desde que entró en vigor la tregua.

The destruction of the housing stock also remains considerable. Las familias desplazadas siguen viviendo en edificios dañados debido a la falta de vivienda. El miércoles, el colapso en la ciudad de Gaza de un edificio que ya había sido golpeado durante la guerra dejó a varias docenas de víctimas y heridos.

En este territorio devastado Israel Katz está considerando abiertamente la salida de la población palestina.

Menos de seis semanas antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre, sus declaraciones también tuvieron lugar en un contexto de competencia sobre el derecho. El ministro respondió el miércoles a las críticas de otro líder político de derecha cuando detalló su posición sobre Gaza.

Sin embargo, la recuperación real de la guerra dependería de una decisión política que aún no se haya anunciado. Del mismo modo, no se ha designado oficialmente un calendario claro para el « plan de migración », ningún país anfitrión y Washington sigue negando la existencia de un proyecto para reubicar por la fuerza a palestinos fuera de Gaza.