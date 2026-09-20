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paz que fue denegada antes de la guerra

Cuando el rechazo de la imperfección termina abriendo la puerta a lo peor

Por Bernard Raymond Jabre

Una lectura histórica de un mecanismo recurrente: rechazar un compromiso considerado insuficiente, entrar en guerra, ver el equilibrio del poder deteriorarse, y preguntar más adelante lo que se había negado antes. Una reflexión sobre el tiempo, el territorio, la negociación y el peligro del hecho consumado.

Hay un mecanismo trágico en la historia del conflicto árabe-israelí que parece regresar de generación en generación.

Rechazamos un compromiso porque parece injusto. Se cree que el tiempo permitirá más. Preferimos el equilibrio de poder al arreglo imperfecto. Viene la guerra. Está perdida. El territorio está disminuyendo, las posiciones están empeorando, nuevas realidades se están apoderando. Y unos años después, estamos pidiendo una base negociadora… lo que habían rechazado antes.

« El arte de reclamar después de la derrota la paz que fue negada antes de la guerra. »

Pero debemos aclarar inmediatamente algo esencial. No es una característica de los pueblos árabes, como si hubiera una psicología colectiva e inmutable. Estas son decisiones tomadas, en diferentes momentos, por gobiernos, líderes, movimientos políticos y militares árabes, decisiones que también fueron abordadas por decisiones israelíes, a veces defensivas, a veces expansionistas.

Para la historia de este conflicto nunca es de una sola responsabilidad. Es una sucesión de oportunidades perdidas, temores mutuos, violencia, cálculos erróneos y, sobre todo, una terrible verdad geopolítica: el tiempo nunca conserva intactas las condiciones para una paz rechazada.

1947: la primera oportunidad perdida

El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas aprobaron la Resolución 181 en la que proponía la división de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con un estatuto internacional especial para Jerusalén. La dirección de la Agencia Judía acepta el principio de compartir, incluso si algunas corrientes sionistas lo rechazan; los dirigentes árabes palestinos y los Estados árabes rechazan el plan, que consideran profundamente injusto.

Uno puede entender por qué los árabes de Palestina lo consideraron injusto. Sin embargo, entender una decisión histórica no significa negar sus consecuencias.

La guerra se rompe. Entonces Israel proclamó su independencia en mayo de 1948 y varios ejércitos árabes intervinieron. Ellos no evitan la existencia de Israel.

Cuando los armisticios se concluyeron en 1949, Israel controló más territorio que lo atribuido por el plan de división. Un análisis histórico del Departamento de Estado de los Estados Unidos estima que Israel retenía un 30% más de territorio que el plan de la ONU. El Estado árabe palestino previsto para 1947 no nació: la Ribera Occidental estaba bajo control jordano y Gaza estaba bajo control egipcio.

Esta es la primera paradoja. This was refused in 1947 because, after 1949, it was deemed insufficient to have been a much more favourable territorial situation for the Palestinians than the result of the war.

La historia acababa de dar su primera lección. No la escucharían.

1967: seis días que cambian la geografía

Diecinueve años después vino el siguiente desastre.

Después de varias semanas de escalada regional, movilización militar y crisis en torno al estrecho de Tiran, Israel entró en guerra el 5 de junio de 1967. En seis días derrotó a Egipto, Jordania y Siria y tomó el control de Sinaí, Gaza, la Ribera Occidental, Jerusalén Oriental y el Golán.

El mapa del Medio Oriente está molesto.

Y unos meses después de esta derrota viene una decisión que quizás simboliza mejor que cualquier otra lógica que describamos. En la cumbre árabe celebrada en Jartum el 1o de septiembre de 1967, se formularon las tres famosas denegaciones: ninguna paz con Israel, ningún reconocimiento de Israel, ninguna negociación con Israel.

El problema no es moral. Es estratégico.

Porque mientras uno se niega a negociar con el poder que acaba de ocupar estos territorios, este poder se asienta allí. El interino comienza a ser sostenible. La línea militar se está convirtiendo en una realidad política. Entonces aparece un camino. Luego un implante. Entonces una ciudad. Entonces toda una generación nace en esta tierra. Y un día descubrimos que ya no negociamos en la misma tarjeta.

Egipto demostrará que lo contrario es posible

Afortunadamente, hay una gran excepción a esta historia. Se llama después de Anwar al-Sadate.

Después de la guerra de 1973, Egipto comprendió gradualmente que el problema del Sinaí probablemente no sería resuelto por una sucesión infinita de guerras. Sadate entonces logró algo revolucionario en el mundo árabe: decidió hablar directamente al adversario.

Va a Jerusalén. Está negociando. Los acuerdos de Camp David siguen. Luego el tratado de paz egipcio-israelí fue firmado el 26 de marzo de 1979. Israel aceptó el retiro de sus fuerzas y, en abril de 1982, Sinaí volvió bajo soberanía egipcia.

La negociación no condujo a la pérdida de Sinaí en Egipto. Ella le permitió recuperarlo.

Sadat entendía algo que muchos no habían querido escuchar: hacer la paz con su enemigo no significa necesariamente aceptar su victoria. Esto puede ser una forma de recuperar políticamente lo que no hemos podido recuperar militarmente.

Entonces los palestinos también terminan reconociendo a Israel

Llevará décadas.

En 1993 llegaron los acuerdos de Oslo. La Organización de Liberación de Palestina reconoce el derecho de Israel a vivir en paz e Israel reconoce a la OLP como representante del pueblo palestino. Ambas partes inician un proceso para abordar las principales cuestiones: las fronteras, Jerusalén, los refugiados y la seguridad.

Pero es 1993. No en 1947. No en 1949. Ni siquiera en 1967. Han pasado cuarenta y seis años desde el plan de compartir. Y mientras tanto, la realidad territorial ha cambiado profundamente.

Este es el problema de « demasiado tarde ». En geopolítica, el tiempo no es neutral. El tiempo produce hechos. Y los hechos terminan produciendo derechos, intereses, infraestructura, poblaciones e ideologías que hacen más difícil el compromiso que el anterior.

2002: el mundo árabe finalmente propone lo que una vez se negó

Entonces viene otro momento extraordinariamente revelador.

En Beirut, en marzo de 2002, la Liga Árabe en su conjunto aprobó la Iniciativa de Paz Árabe. El principio es considerable: la retirada israelí de los territorios ocupados desde 1967, el establecimiento de un Estado palestino en la Ribera Occidental y Gaza con Jerusalén Oriental como su capital, una solución negociada a la cuestión de los refugiados y, a cambio, el fin del conflicto y el establecimiento de relaciones normales entre Israel y los Estados árabes.

En otras palabras, treinta y cinco años después de Jartum y sus tres « no », el mundo árabe dice colectivamente: sí a la paz, sí a las relaciones normales, sí a la existencia de Israel, a cambio de un asentamiento territorial.

La evolución histórica es inmensa. Pero mientras tanto, toda una generación ha pasado. Y especialmente la geografía ha cambiado.

Por cada guerra perdida no sólo perdió una guerra

Ella estaba cambiando el suelo.

Es aquí donde aparece el vínculo con lo que algunos llaman « Gran Israel ».

El término debe usarse con precisión. No hay un solo proyecto llamado « Gran Israel » al que toda la sociedad israelí o todos los gobiernos israelíes se adherirían. Millones de israelíes han defendido o defendido una solución territorial negociada y dos estados.

Pero también hay, en el nacionalismo religioso y en parte de la derecha israelí, una corriente considerando la Ribera Occidental —Judea y Samaria en la terminología israelí— como parte histórica de la tierra de Israel.

Y a partir de 1967, esta corriente tiene una cosa que no tenía anteriormente: territorio.

Esta es la trágica paradoja. La guerra para reducir a Israel a veces ha creado condiciones territoriales para que las corrientes más expansionistas de Israel exijan más.

De la victoria militar a la fama

Los mecánicos se vuelven formidables.

Una guerra da control sobre un territorio. El control militar dura. Aparecen asentamientos civiles. Se están construyendo carreteras e infraestructura. Una población israelí se asienta. Entonces aparece el argumento: « ¿Cómo podemos ahora abandonar a cientos de miles de personas que viven aquí? »

Lo que se presentó inicialmente como una situación posterior a la guerra se convierte gradualmente en una realidad demográfica y política.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas considera que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no son legalmente válidos y pide que cese su expansión.

Y esta dinámica no sólo pertenece al pasado. El informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 24 de junio de 2026 prosiguió la ampliación de los asentamientos.

En septiembre de 2026 se amplió aún más el proyecto E1 en la Ribera Occidental. Su importancia es considerable porque afecta la continuidad territorial de un posible futuro Estado palestino. El Ministro israelí Bezalel Smotrich presentó explícitamente este proyecto como medio de prevenir la creación de un Estado palestino.

Aquí es donde la historia se vuelve terriblemente irónica. Cuanto más demora la solución política, más difícil será su geografía.

Pero sería intelectualmente deshonesto explicar todo por los errores árabes

Aquí debemos resistir la simplificación peligrosa.

Una guerra árabe perdida puede explicar cómo un ejército israelí tomó el control de un territorio. Por sí solo no se explica por qué un gobierno israelí decide, años o décadas después de la guerra, desarrollar asentamientos civiles o considerar la anexión. Son dos preguntas diferentes.

Los líderes árabes son responsables de sus elecciones. Los líderes israelíes son responsables por sí mismos. Una oportunidad de paz negada por algunos no da automáticamente a otros derechos ilimitados sobre los territorios conquistados.

Del mismo modo, el terrorismo contra civiles israelíes no puede justificar ninguna política territorial. Tampoco justifica la ocupación ni la colonización el asesinato de civiles israelíes.

Un análisis honesto debe ser capaz de mantener estas dos verdades juntas.

El verdadero enemigo: la ilusión de que mañana todavía nos ofrecerá las condiciones ayer

Tal vez eso es, al final, la gran enfermedad política en el Medio Oriente.

Creer tiempo está esperando. Para creer que la oferta denegada permanecerá disponible. Para creer que siempre podemos volver a la frontera anterior. Cree que después de la próxima guerra, después del siguiente sacrificio, después de la próxima muerte, el mundo pondrá milagrosamente todas las piezas de nuevo en el tablero de ajedrez como antes.

Pero la historia no tiene un botón « Undo ». Nunca vuelve exactamente.

En 1947, había un mapa. En 1949 ya no existía. En 1967, había otro mapa. También se ha ido alejando gradualmente. En 2002, el mundo árabe propuso una paz general basada en gran medida en las líneas de 1967. Pero cuanto más pasen los años, más duras se vuelven estas líneas para materializarse en el suelo.

Ese es el verdadero peligro.

Por lo tanto, el llamado « Gran Israel » no simplemente nacería de un gran plan secreto ejecutado desde 1948. La historia es más compleja.

También puede progresar acumulando oportunidades perdidas.

Una guerra. Una derrota. Una ocupación. Una negativa a negociar. Diez años. Una colonia. Un camino. Otra guerra. Una generación. Entonces, un día, lo que parecía provisional parece permanente.

Tienes que saber hacer la paz antes de tener que

La gran lección de esta historia no debe ser « Israel siempre tiene razón », ni « Árabes siempre están equivocados ». Debería ser mucho más universal.

Debemos negociar cuando todavía tenemos algo que negociar.

La paz perfecta probablemente nunca existe. La gran paz de la historia ha sido casi siempre compromisos imperfectos firmados entre pueblos que tenían excelentes razones para odiarse mutuamente.

Esperar una justicia absolutamente perfecta antes de aceptar la paz a veces no puede producir más justicia… pero más guerra, más muertes, y finalmente menos territorio para ejercer la justicia.

Egipto entendió cuando recuperó el Sinaí por la paz. El mundo árabe comprendió parcialmente proponiendo la normalización general en 2002.

Los israelíes también tendrán que decidir si la seguridad real se construye por la ampliación indefinida del territorio o por una frontera reconocida y la coexistencia política.

Para la lógica de fait accompli también posee su trampa. El deseo de Israel de más tierra podría enfrentarse un día con otra contradicción: controlar el territorio sin poder resolver el problema de los millones de palestinos que viven allí de manera sostenible.

Así, los dos pueblos se enfrentan al mismo reloj. Y este reloj nunca se detiene.

La verdadera pregunta ya no es: « ¿Quién tenía razón en 1948? Ella es: « ¿Cuántas generaciones más tendrán que pagar por las decisiones que sus líderes no han tenido el coraje de tomar a tiempo? »

Porque en Oriente Medio, durante casi ochenta años, toda paz repelida parece volver unos años más tarde. Pero es casi siempre más caro. Y a veces con una tarjeta más pequeña.

Fuentes y parámetros históricos

Referencias clave utilizadas para las fechas, resoluciones y etapas diplomáticas mencionadas en el artículo:

•UN — Resolución 181 (plan de participación, 1947)

•Departamento de Estado de los Estados Unidos – Guerra árabe-israelí de 1948

•Departamento de Estado de los Estados Unidos – Guerra árabe-israelí de 1967

•UN – Khartoum Resolution, September 1967

•Estados Unidos. Departamento de Estado – Camp David / Tratado Egipcio-Israel

•Departamento de Estado de los Estados Unidos — Acuerdos de Oslo

•UN Arab Peace Initiative, 2002

•Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas — Resolución 2334 sobre los asentamientos

•ONU – Informe del Secretario General, 24 de junio de 2026

•Reuters — Ribera Occidental, asentamientos y debates de anexión

Nota: Este ensayo distingue las elecciones de gobiernos y movimientos políticos de los propios pueblos. No representa a las sociedades árabes ni a la sociedad israelí como bloques homogéneos.