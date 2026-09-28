Advertencias recibidas por Nawaf Salam: ¿Por qué Beirut teme un mayor deterioro en el Sur

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Los mensajes recibidos por Nawaf Salam en los Estados Unidos habrían sido considerablemente más preocupantes de lo que sugiere la diplomacia pública. En el curso de sus reuniones, se dijo que el Primer Ministro libanés había observado un endurecimiento del enfoque estadounidense y había recibido advertencias de interlocutores árabes e internacionales de que la situación en el Sur podría empeorar aún más. Esta evaluación llega en un momento en que las negociaciones con Israel están disminuyendo, las operaciones israelíes continúan y varios funcionarios israelíes están haciendo un discurso cada vez más ofensivo sobre el futuro de los territorios fronterizos.

Sin embargo, la imagen no es la de una guerra anunciada en una fecha fija. No hay pruebas para concluir que se habría decidido una ofensiva general. Más bien, las advertencias se refieren a una acumulación de factores adversos: la ausencia de un importante retiro israelí, la dificultad de reactivar las negociaciones, la presión estadounidense sobre Beirut sobre las armas de Hezbollah, los plazos electorales israelíes y la persistencia de un enfrentamiento regional que ahora vincula al Líbano con Irán y el Golfo. Para el gobierno de Nawaf Salam, el desafío es por lo tanto convertir un período de gran incertidumbre en una secuencia diplomática antes de que los hechos militares mismos establezcan las nuevas reglas del juego.

En Washington, un clima más duro que en Nueva York

El pasaje de Nueva York a Washington marca un cambio de registro. Antes de las Naciones Unidas, Nawaf Salam pudo defender los principios de la posición libanesa: soberanía, monopolio estatal sobre las decisiones estratégicas, retiro israelí y búsqueda de un arreglo diplomático. En los Estados Unidos, el debate se está volviendo mucho más concreto. Se centra en lo que Beirut realmente puede lograr en el Sur y en las garantías que Washington considera necesarias antes de empujar a Israel hacia nuevas concesiones.

La información reunida alrededor de las reuniones del Primer Ministro indica un « aprendizaje » americano. El término no significa necesariamente que Washington hubiera abandonado al gobierno libanés o elegido apoyar plenamente todas las demandas israelíes. Más bien, refleja la creciente impaciencia ante la brecha entre los compromisos políticos del Estado y su traducción sobre el terreno. Los funcionarios de los Estados Unidos siguen planteando la cuestión de las armas de Hezbollah, el papel del ejército y el control efectivo del territorio en el centro de sus expectativas.

Este desarrollo es tanto más importante como el Líbano esperaba utilizar la diplomacia para lograr resultados israelíes en paralelo con los progresos realizados por el Estado. Beirut defiende una lógica de reciprocidad: retiro israelí, despliegue del ejército, mecanismo de verificación, luego ampliación progresiva de la autoridad pública. Parte del enfoque estadounidense ahora parece poner más énfasis en las acciones esperadas desde el Líbano antes de que Washington pueda obtener más pasos de Israel.

El problema es entonces casi mecánico. Cuanto más pide Washington a Beirut actuar primero, más debe convencer el gobierno de una opinión y fuerzas políticas que Israel sigue ocupando posiciones y llevando a cabo operaciones. Mientras más Israel mantiene esta presión, más Hezbolá tiene argumentos para presentar sus armas como aún necesarias. La estrategia estadounidense para fortalecer el Estado puede tener así el efecto político opuesto si no está acompañada por contrapartes israelíes.

Alertas árabes e internacionales sobre el Sur

Es en este contexto que las advertencias recibidas por Salam se vuelven más importantes. Los interlocutores árabes e internacionales le dijeron que la situación en el Sur podría « rotar ». La redacción es lo suficientemente amplia para no transformarse en una predicción militar precisa. Sin embargo, indica que varios asociados libaneses no consideran que el statu quo actual sea estable.

Las señales disponibles están en esta dirección. Las operaciones israelíes continúan en varias zonas del Sur. Las huelgas alcanzaron las zonas de Tiro, Nabatiyah, Marjayoun y Bint Jbeil. Los helicópteros Apache se han utilizado en algunos ataques, un desarrollo que se observó precisamente porque este tipo de aeronaves no se asociaron previamente con las operaciones diarias reportadas en esta fase del conflicto. Además, la destrucción y las intervenciones terrestres siguen manteniendo un alto nivel de incertidumbre en las aldeas fronterizas.

El discurso político israelí añade otra dimensión. Bezalel Smotrich pidió la anexión de sectores del sur del Líbano a Litani. Esa declaración, por supuesto, no es por sí misma una decisión del Gobierno israelí. Sin embargo, demuestra que, a medida que se aproximan las elecciones, los escenarios territoriales maximalistas pueden ser defendidos públicamente por importantes miembros de la coalición.

Para Beirut, el peligro radica menos en una declaración aislada que en el encuentro entre este discurso y la realidad militar. Cuanto más tiempo continúe una presencia israelí en ciertos puntos, más temores del Líbano de que lo que se presentó como necesidad temporal de seguridad se convierta gradualmente en una nueva situación de facto.

El escenario temido: una zona de seguridad que se expande en etapas

La principal preocupación del Líbano es precisamente la posible ampliación de la zona controlada por Israel. El proceso no necesariamente tomaría la forma espectacular de invasión masiva. Podría desarrollarse en etapas: mantener las posiciones existentes, aumentar las operaciones en profundidad, destruir infraestructuras consideradas relacionadas con Hezbollah, crear nuevas limitaciones para los habitantes y luego consolidar gradualmente una banda en la que el regreso a la soberanía libanesa completa sería más difícil.

Este escenario explica por qué el gobierno insiste tanto en un calendario de retiro. Una ocupación sin plazos transforma gradualmente el debate. Al principio, la cuestión se refiere a las condiciones necesarias para la salida de las fuerzas israelíes. Con el tiempo, puede convertirse en una de las condiciones en que Israel aceptaría abandonar una situación militar que ahora considera útil para su seguridad.

Por consiguiente, la diplomacia libanesa procura impedir que el provisional se convierta en estructural. Quiere obtener garantías estadounidenses sobre las zonas entregadas al ejército y evitar que las fuerzas israelíes regresen después de su evacuación. Los debates en torno a Ali al-Taher ilustran esta preocupación: Beirut desea ver un regreso del territorio al ejército libanés, acompañado de un compromiso suficientemente fuerte para garantizar que la retirada sea sostenible.

Israel, sin embargo, plantea su propia condición. Antes de abandonar más posiciones, quiere ser capaz de verificar que Hezbollah no reasentará la infraestructura militar en las zonas evacuadas. Por lo tanto, cada uno requiere una garantía sobre el comportamiento futuro del otro. Es este círculo que Washington intenta romper.

Las negociaciones disminuyen en el peor momento

El deterioro del clima sería menos preocupante si el canal diplomático progresara rápidamente. Pero es el revés lo que sucede. El próximo período de sesiones de las negociaciones se aplazó y no parece haber ninguna reanudación inmediata de las negociaciones. La proximidad de las elecciones israelíes del 27 de octubre reduce aún más el margen disponible.

Una campaña electoral obviamente no prohíbe ninguna negociación. Sin embargo, altera los incentivos políticos. Una concesión territorial, retirada o compromiso de seguridad pueden convertirse en argumentos utilizados por opositores gubernamentales. Por el contrario, una demostración de firmeza puede ser valorada políticamente. Esta dinámica no significa que cualquier decisión israelí sea electoral, sino que complica la búsqueda de un acuerdo por un período ya tenso.

El Líbano se enfrenta a un calendario desfavorable. Quiere un rápido progreso antes de que la campaña israelí cierre el espacio político. Pero cuanto más urgente es, menos ventaja tiene que imponer el ritmo. Washington sigue siendo el único actor capaz de ejercer una influencia decisiva en Israel, precisamente cuando las prioridades estadounidenses avanzan hacia otras crisis regionales.

Esta combinación explica parte del pesimismo transmitido a Salam. El peligro radica no sólo en una decisión militar israelí. Es posible que no se tome ninguna decisión diplomática mientras la situación militar siga evolucionando.

Líbano ha retrocedido en la jerarquía estadounidense

Otro hecho pesa sobre los cálculos de Beirut: el Líbano parece ocupar un lugar menos central en la agenda inmediata de la Casa Blanca. La falta de referencia al país en el discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU fue interpretada por algunos observadores como un signo de este revés.

Sería excesivo concluir que los Estados Unidos están desinteresados en el Líbano. La reunión con Marco Rubio, la continuación de los contactos militares y el papel americano en las negociaciones muestran lo contrario. El cambio parece ser más sobre el método. Washington habría pasado de una fase de fuerte impulso político a una fase de presión, espera y manejo del bloqueo.

La guerra con Irán explica en parte este desarrollo. El Estrecho de Ormuz, las exportaciones de petróleo, las conversaciones con Teherán y la seguridad de los aliados estadounidenses están movilizando gran parte de la atención estratégica. El Líbano sigue siendo importante, pero se está tratando cada vez más como una de las piezas de esta arquitectura regional.

Este desarrollo es problemático para Nawaf Salam. La estrategia de su Gobierno se basó en la idea de que la comunidad internacional podría ayudar al Estado a obtener mediante la negociación lo que una nueva guerra haría aún más costosa. Si la inversión diplomática estadounidense disminuye antes de que se consolide el mecanismo, el gobierno puede encontrarse involucrado en una estrategia cuyo principal garante frena su participación.

Washington espera más sobre las armas de Hezbollah

El endurecimiento estadounidense es particularmente evidente en la cuestión de las armas. Se entiende el argumento libanés que puede poner en peligro la paz civil, pero ya no parece suficiente para justificar el aplazamiento indefinido. Desde el punto de vista americano, lo que es ahora una prudencia relacionada con el riesgo interno podría eventualmente debilitar el principio mismo de soberanía que el gobierno afirma querer restaurar.

Este crítico coloca a Nawaf Salam en una posición delicada. No puede aceptar que el Estado debe renunciar a su monopolio militar de manera duradera sin contradecir su propio programa. Pero tampoco puede tratar a Hezbollah como una mera organización que el ejército podría desarmar administrativamente. El partido mantiene una importante base política, social y militar, especialmente en zonas directamente expuestas a operaciones israelíes.

El gobierno está buscando una secuencia. El retiro israelí debe producir un espacio en el que el ejército pueda ejercer su autoridad. El despliegue del ejército debería reducir la justificación de una presencia armada paralela. La verificación internacional debe tranquilizar a Israel. Entonces el diálogo interno debe tratar con el resto del archivo.

Washington ahora parece estar pidiendo evidencia más rápida de lo que esta secuencia empezó. Es probablemente uno de los elementos del endurecimiento percibido por Salam.

Naim Kassem responde con exactamente la lógica opuesta

El discurso de Naim Kassem muestra hasta dónde quedan las posiciones. El Secretario General de Hezbollah se niega a tratar armas antes de la retirada israelí. Pidió la congelación de las negociaciones directas y el regreso a una fórmula indirecta. Acusa a las autoridades de haber ofrecido concesiones a Israel con demasiada rapidez en el curso de las discusiones.

Para Hezbolá, la resistencia habría impedido que Israel alcanzara todos sus objetivos militares. Por lo tanto, el partido considera que abandonar sus medios antes de obtener una retirada completa equivaldría a abandonar la palanca que habría impedido una mayor derrota. Esta lectura es rechazada por sus oponentes, pero estructura su posición.

El gobierno es atrapado entre dos presiones opuestas. Washington está pidiendo avances en el monopolio estatal. Hezbollah pide el progreso de Israel antes de cualquier discusión sustancial de sus armas. Israel exige garantías contra el regreso de Hezbolá antes de continuar su retirada.

Por lo tanto, cada uno espera que el otro proporcione la prueba inicial de buena fe.

Este estancamiento no es sólo diplomático. Cuanto más dura, más actores militares pueden intentar cambiar el equilibrio de poder sobre el terreno para mejorar su posición en futuras negociaciones.

El riesgo de una nueva guerra existe, pero no es el único

Las advertencias recibidas por Salam no deben reducirse únicamente al supuesto de una guerra general. Un deterioro puede tomar varias formas. Israel puede intensificar sus huelgas sin lanzar una ofensiva terrestre masiva. Puede ampliar los sectores en los que interviene regularmente. Puede multiplicar la destrucción para evitar la reconstrucción de las capacidades de Hezbollah. También puede ampliar la ocupación de puestos considerados estratégicos.

Para los sureños, la diferencia entre estos escenarios es importante militarmente, pero a veces mucho menos en la vida cotidiana. Una familia que no puede regresar a su aldea, una granja inaccesible o una casa expuesta regularmente a huelgas ya están sufriendo los efectos de un conflicto que no necesita ser declarado oficialmente para evitar un retorno a la normalidad.

Por ello, la reconstrucción y la presencia del Estado se están convirtiendo en problemas de seguridad. Mientras más personas permanezcan desplazadas, más vacía el territorio. Cuanto más vacia el territorio, más difícil será que las instituciones libanesas demuestren una soberanía normal.

El gobierno está preparando precisamente una visita a Nabatiyah y planea entrar y rodear la ciudad para ayudar a los habitantes a permanecer en sus localidades. Esta iniciativa no es ajena a la cuestión diplomática: el mantenimiento de la población y el restablecimiento de los servicios es también una forma de afirmar la presencia del Estado.

Nabatiyah como respuesta política al pesimismo militar

La perspectiva de una reunión del gobierno o viaje oficial a Nabatiyeh toma, en este contexto, una dimensión que excede mucho el símbolo. Yassine Jaber está trabajando en la preparación de esta secuencia y el lanzamiento de proyectos para consolidar la presencia de los habitantes en sus ciudades y pueblos.

De esta manera, el gobierno busca responder sobre el terreno al riesgo de degradación. No tiene los medios militares para cambiar el equilibrio del poder solo con Israel. Sin embargo, puede fortalecer las instituciones locales, apoyar la infraestructura y demostrar que el Sur no está abandonado a una confrontación entre Israel y Hezbolá.

This approach also includes an internal policy dimension. Hezbollah tiene sus propias redes de ayuda y ha anunciado nuevas iniciativas para viviendas, reparaciones y reconstrucción. Si el estado es lento para intervenir, estas estructuras partidistas ocupan naturalmente el espacio dejado vacante. Si el gobierno vuelve con proyectos concretos, puede restaurar una relación directa con la gente.

Por lo tanto, la batalla del Sur no es sólo en las colinas y en puestos militares. También juega un papel en mantener una escuela abierta, reparar una carretera, reconstruir una casa o permitir que una familia permanezca en su pueblo.

Los asociados árabes también temen la crisis más allá del Líbano

Las advertencias árabes a Salam también deben verse en el contexto regional. La degradación ulterior en el Líbano no se limitaría a la frontera. Podría afectar los debates con Irán, la estabilidad del Golfo y todos los esfuerzos para evitar nuevos enfrentamientos.

Por consiguiente, los Estados árabes tienen interés en impedir que el frente libanés se convierta en un teatro importante. Pero este interés no significa que todos tengan los mismos medios o voluntad de intervenir. Por ejemplo, Arabia Saudita favorece el apoyo a las instituciones, la economía y el ejército en lugar de la participación militar directa en el Sur.

Esta precaución ilustra el problema de Beirut. Muchos actores quieren evitar una nueva guerra, pero pocos quieren convertirse en los garantes militares de un acuerdo. Por lo tanto, los Estados Unidos siguen siendo indispensables en un momento en que su atención se está dispersando.

Las advertencias recibidas por Salam pueden entenderse como reflejo de esta contradicción: el riesgo es identificado por varios socios, pero la coalición diplomática capaz de reducirla aún no está suficientemente estructurada.

Encoge la ventana diplomática

Por lo tanto, el gobierno tiene algunas semanas especialmente sensibles. Debe mantener a Washington comprometido, conseguir socios árabes y europeos para apoyar una arquitectura de seguridad en el Sur, prepararse para el post-UNIFIL y convencer a los actores libaneses de que una estrategia estatal puede producir resultados.

Al mismo tiempo, debe evitar que la presión estadounidense sobre las armas de Hezbolá se convierta en un enfrentamiento interno. También debe impedir que las solicitudes de salvaguardias israelíes se conviertan en un pretexto para una ocupación sin plazo.

Ninguna de estas tareas se puede realizar por separado. Un retiro sin un dispositivo de seguridad puede ser frágil. El desarme no resuelto sería políticamente explosivo. Una presencia internacional sin autoridad del Estado real no resolvería el problema de la soberanía. La reconstrucción insegura expondría las mismas aldeas a una mayor destrucción.

Es esta acumulación que explica el tono de las advertencias recibidas por Nawaf Salam. El riesgo no proviene de un evento inminente, sino de varios calendarios que se aproximan sin una solución común que se encuentra todavía.

En Washington, el Primer Ministro buscaba garantías y una manera de relanzar las negociaciones. He would have discovered above all that several of his interlocutors now regard time as an adversary. Mientras más pasan las semanas sin retirada, sin mecanismo de verificación y sin compromiso interno, más el terreno produce sus propias realidades.

Por consiguiente, para Beirut ya no es urgente celebrar una nueva reunión. Es prevenir que, cuando los negociadores terminan alrededor de una mesa, parte de lo que tenían que negociar ya se ha decidido en otro lugar, por la fuerza.

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