Geagea acusa a Hezbolá de favorecer a Israel

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El Jefe de las Fuerzas Libanesas,Samir Geagea, respondió enérgicamente el lunes 28 de septiembre al Secretario General de Hezbollah,sheikh Naim Qassemacusándolo de haber contribuido, manteniendo el aparato militar de su partido, a la actual ocupación israelí de parte del sur del Líbano. Esta confrontación se produjo tras un discurso de Qassem denunciando el acuerdo marco con Israel y acusando a las autoridades libanesas de servir al « proyecto israelo-americano ». Por el contrario, Geagea defiende la estrategia del Estado y afirma que el desarme de Hezbolá es una condición necesaria para la retirada israelí, el regreso de las personas desplazadas y la reconstrucción.

Geagea responde directamente a Naïm Qassem

La reacción de Samir Geagea apunta directamente al discurso pronunciado el domingo por Naïm Qassem con motivo del segundo aniversario de la muerte de Hassan Nasrallah.

El Secretario General de Hezbollah había acusado a las autoridades libanesas, a través del acuerdo marco con Israel, de ayudar al proyecto israelo-americano en lugar de combatirlo.

Geagea revoca esta acusación.

Según él, corresponde al Estado libanés enfrentarse a Israel. Exhorta a Hezbollah a que le dé los medios para actuar y considera que el mantenimiento de una fuerza militar independiente impide a las instituciones reanudar plenamente la iniciativa.

« El estado libanés es el que tiene que enfrentarse a Israel, siempre y cuando usted se aleje y le dé una oportunidad », dijo Geagea al dirigirse a Qassem.

El líder de las Fuerzas Libanesas considera que Hezbollah no puede pedir simultáneamente al Estado que libere el territorio y mantenga un aparato militar que escapa a su autoridad.

En su argumento, la continuación de este arsenal proporciona a Israel una razón para continuar su presencia militar y sus operaciones en el Líbano.

Este análisis constituye la línea defendida por las Fuerzas Libanesas durante varios meses. El partido pide que se aplique el principio del monopolio estatal de las armas y exhorta a las autoridades a que aceleren su aplicación.

« Tú provocaste la ocupación del Sur »

Samir Geagea va más allá asignando a la elección militar de Hezbollah una responsabilidad política en la situación actual en el sur del Líbano.

Afirma que la « resistencia » produjo el resultado opuesto del que reclamaba el partido chií.

Según él, Hezbollah ha ayudado a crear condiciones que han permitido a Israel reocupar parte del territorio libanés. Esta es una acusación política hecha por el Jefe de las Fuerzas Libanesas.

Israel mantiene efectivamente fuerzas en un área que presenta como « zona de seguridad » en el sur del Líbano. Esta presencia se extiende en lugares de hasta diez kilómetros dentro del territorio libanés.

El ejército israelí también sigue realizando huelgas y operaciones en el sur.

Israel justifica su mantenimiento militar por la necesidad, según sus autoridades, de impedir que Hezbollah reconstruya sus capacidades cerca de su frontera. Beirut pide que Israel se retire del territorio libanés.

La controversia se refiere ahora al orden en que deben adoptarse las dos medidas principales: el retiro israelí y el desarme de Hezbolá.

Para Naïm Qassem, Israel debe salir primero del Líbano y permitir el regreso de los habitantes desplazados.

Según Samir Geagea, el razonamiento debe ser revertido: el mantenimiento de las armas de Hezbollah impide que el Líbano alcance la retirada israelí.

Desarme de Hezbolá en el corazón del desacuerdo

La cuestión va más allá de la situación militar en el Sur.

Geagea acusa a Hezbollah por décadas de eludir la Constitución y acuerdo de Taif manteniendo un poder militar y de seguridad independiente del estado.

También le culpa por influir en las decisiones estratégicas del país según sus propias prioridades.

Hezbollah reta esta lectura. El partido presenta históricamente su arsenal como un instrumento de resistencia contra Israel. Since the new Israeli military operations in Lebanon, he claims that the presence of his weapons remains necessary until the territory is fully liberated.

Esta divergencia ha aumentado desde la cesación del fuego del 2024 de noviembre y las nuevas hostilidades de 2026.

Las autoridades libanesas han iniciado un proceso de colocación de armas bajo el control exclusivo del Estado. Las actividades militares de Hezbollah fueron prohibidas posteriormente por las autoridades.

Sin embargo, la parte se negó a considerar el desarme como requisito previo para la retirada israelí.

Naïm Qassem volvió a defender esta posición el domingo.

También advirtió contra cualquier uso del ejército libanés como un « herramienta » dirigido contra Hezbolá.

El acuerdo marco cristaliza la confrontación

La disputa entre Geagea y Qassem ahora se ocupa directamente de laacuerdo marco entre el Líbano e Israelconcluyó bajo mediación americana en junio de 2026.

El plan prevé un proceso que combina la retirada israelí, el despliegue del ejército libanés y el desmantelamiento de las capacidades militares de Hezbolá en los sectores interesados.

Se han seleccionado zonas piloto en el sur del Líbano para probar esta fórmula.

El principio es permitir que el ejército libanés recupere el control de los territorios evacuados por fuerzas israelíes. Al mismo tiempo, debe impedir el restablecimiento de una infraestructura militar independiente.

Sin embargo, la aplicación tiene dificultades.

Israel cree que las medidas adoptadas contra Hezbolá siguen siendo insuficientes y afirma que mantendrá sus posiciones mientras el movimiento plantea una amenaza.

Las autoridades libanesas también consideran que la continuación de la presencia y las operaciones israelíes complica el despliegue del Estado y el regreso de los habitantes.

Es en este impasse que la confrontación entre Qassem y Geagea tiene lugar.

La primera considera que el acuerdo impone concesiones al Líbano que sirven a los intereses de Israel y los Estados Unidos. El segundo lo considera un instrumento que permite al Estado libanés recuperar gradualmente su territorio y soberanía.

Qassem exige primero la retirada israelí

El domingo 27 de septiembre, frente a sus partidarios se reunieron en los suburbios del sur de Beirut para conmemorar a Hassan Nasrallah, Naïm Qassem reafirmó que Hezbollah no había sido derrotado.

El líder del partido declaró que estaba dispuesto a dialogar y debatir, pero estableció una condición previa: la liberación del sur del Líbano y el regreso de los habitantes.

He also claimed that the maintenance of military positions was not the main objective of Hezbollah.

Esta declaración viene después de una extensa destrucción por Israel en la cresta estratégica de Ali al-Taher. El ejército israelí afirma haber destruido la infraestructura de Hezbollah.

Qassem cree que la presión de hoy sobre el Líbano busca obtener políticamente lo que Israel no hubiera podido obtener militarmente.

Por lo tanto, promete seguir la línea Hezbollah.

Geagea respondió que esta estrategia está previniendo precisamente el objetivo anunciado.

Geagea se basa en los socios internacionales del Líbano

El líder de las Fuerzas Libanesas también está desarrollando un argumento diplomático y económico.

En su opinión, el Líbano no tiene los medios para asegurar la retirada israelí, reconstruir las zonas destruidas y financiar su recuperación.

Mencionó a Arabia Saudita, los Estados del Golfo, los países europeos y los Estados Unidos entre los asociados que Beirut necesitaba.

Geagea afirma, sin embargo, que estos países no están preparados para comprometer plenamente su apoyo hasta que se resuelva la cuestión de las armas de Hezbolá.

Esta posición se suma a su argumento central: la capacidad del Líbano para movilizar a sus socios dependería de la restauración de la autoridad exclusiva del Estado.

Por el contrario, Hezbollah considera que el desarme solicitado bajo presión internacional privaría al Líbano de un medio de resistencia mientras las fuerzas israelíes permanecen en su territorio.

Por lo tanto, ambas partes comienzan desde la misma observación, parte del sur del Líbano permanece bajo control militar israelí, pero proponen secuencias opuestas para salir de ella.

Las declaraciones de Smotrich refuerzan las tensiones

La controversia surgió como miembro del gobierno israelí formuló una reclamación territorial mucho más amplia.

Domingo, Ministro de Hacienda de Israel,Bezalel Smotrich, figura de la extrema derecha israelí, pidió la anexión de territorios del Líbano meridional al Líbanolitani River, situado a unos 30 kilómetros de la frontera.

Esta declaración por sí sola no es una decisión oficial del Gobierno de Israel de anexar esta zona.

Sin embargo, está suscitando preocupaciones en el Líbano, mientras que las fuerzas israelíes ya mantienen posiciones dentro del territorio.

También presenta un argumento a los opositores del desarme de Hezbollah, que subraya las ambiciones expresadas por algunos funcionarios israelíes.

Sin embargo, Geagea defiende una lectura diferente de la respuesta a estas amenazas.

Para él, la resistencia ya no consiste en mantener una organización armada paralela al estado. Debe implicar la consolidación de las instituciones libanesas, el fortalecimiento del ejército y la movilización de los socios internacionales del país.

El enfrentamiento político entre las Fuerzas Libanesas y Hezbolá se centra así en una cuestión inmediata:¿Qué medida debe tomarse primero para asegurar la retirada israelí del sur del Líbano?

Naim Qassem exigió la retirada israelí antes de cualquier debate que condujera al desarme. Por el contrario, Samir Geagea afirma que esta retirada seguirá siendo inalcanzable mientras Hezbollah retenga su aparato militar.

Sobre el terreno, esta divergencia sigue siendo completa, mientras que el acuerdo marco de junio está progresando intensamente y las fuerzas israelíes siguen presentes en parte del Líbano meridional.

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