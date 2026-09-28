Refugiados sirios: el retorno se acelera cuando el dinero comienza a perderse

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El regreso de los refugiados sirios está entrando en una etapa paradójica. A medida que las salidas a Siria se intensifican y los países anfitriones quieren acelerar el movimiento, el mecanismo financiero para las familias acompañantes comienza a carecer de recursos. En 2026, 87.345 personas ya se han beneficiado de la asistencia financiera relacionada con su regreso de países que acogen a refugiados sirios. En Siria, se prestó asistencia para el regreso y la reintegración a 99.949 personas, que representaban a 27.085 familias retornadas a Siria. Sin embargo, unas 70.000 familias que reúnan las condiciones necesarias permanecerían en la lista de espera, mientras que la financiación disponible sólo apoyaría a unos 37.500.

El déficit es lo suficientemente grande para que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados necesite 20 millones de dólares adicionales a fin de seguir prestando asistencia financiera durante los primeros meses siguientes a la llegada a Siria. Estas sumas no se utilizan para convencer a los refugiados de que se vayan. Por el contrario, las encuestas de los beneficiarios muestran que la ayuda suele venir después de que se haya tomado la decisión de regresar. Se utiliza para hacer que esta elección sea materialmente posible: para pagar el transporte, para mover el negocio familiar, para obtener documentos, para permanecer en el alojamiento, para comprar alimentos o simplemente para viajar a través de las primeras semanas en un país donde el regreso no significa necesariamente encontrar un hogar, ingresos y servicios públicos.

Ahí es donde está la paradoja. Los Gobiernos de los países anfitriones han pedido durante mucho tiempo que se facilite el regreso. En un momento en que se vuelve más importante, reducir los recursos dedicados a su apoyo corre el riesgo precisamente de debilitar a las familias que dan el paso. Así que la pregunta ya no es cuántos sirios regresan. Es determinar en qué condiciones pueden quedarse después de los ingresos.

$600 para empezar de nuevo

El mecanismo de ayuda permite medir muy concretamente la economía de un retorno. En los países anfitriones, una persona que voluntariamente decide regresar a Siria puede recibir una subvención única de $100. Para las familias más vulnerables, se puede proporcionar apoyo adicional de entre 100 y 300 dólares según sea necesario. Una vez en Siria, los hogares que cumplen los criterios del programa pueden recibir asistencia para la reintegración de 600 dólares, que también se paga una vez.

Estas cantidades pueden parecer modestas en términos del costo de un movimiento y la reubicación completa. Lo son. El propio esquema reconoce que la ayuda no cubre todos los gastos relacionados con el regreso. Más bien, su función es absorber algunos de los costos inmediatos que, para una familia con recursos muy bajos, pueden ser suficientes para hacer imposible el viaje.

El transporte es el primer gasto. All those interviewed among refugees returning from Lebanon and Iraq allegedly used some of their aid to pay for their journey to Syria. En Turquía, esta proporción alcanza el 96%. En Jordania, las sumas se distribuyeron entre el transporte, las necesidades básicas y el pago de la deuda. Detrás del debate político sobre el regreso aparece una realidad muy simple: ir a casa cuesta dinero.

Una familia no cruza la frontera con sólo unas cuantas ropas. Puede tener que llevar muebles o efectos acumulados durante años de exilio, formalidades de pago, encontrar un vehículo y financiar varios días o semanas sin ingresos. Por lo tanto, los $100 por persona no son un bono inicial. Reducir parte del costo de una decisión ya adoptada.

El dinero no es lo que decide que los refugiados regresen

Esta es una de las lecciones más importantes extraídas de las encuestas de los beneficiarios. La ayuda financiera facilita el retorno, pero generalmente no sería el desencadenante. Los entrevistados indicaron que ya habían decidido irse antes de recibir apoyo.

Esta distinción es esencial en un caso a menudo reducido a una ecuación financiera. Sería tentador imaginar que aumentar la cantidad de ayuda sería suficiente para causar una ola de retornos. Los datos disponibles no soportan esto. La decisión depende de elementos mucho más profundos: percepción de la seguridad, situación familiar, posibilidad de encontrar un hogar, perspectivas de trabajo y apreciación de lo que espera a la familia al otro lado de la frontera.

La ayuda entonces interviene. Convierte una intención en un movimiento factible.

Esta función puede parecer secundaria. No lo es. Una persona puede desear regresar durante varios meses sin tener los recursos necesarios para pagar el viaje y los primeros gastos. Cuanto mayor sea la familia, más aumenta el costo. Por lo tanto, para los hogares más vulnerables, unos pocos cientos de dólares no pueden determinar el deseo de regresar, sino el momento en que ese deseo puede convertirse en realidad.

Esto es precisamente por qué la falta de financiación se convierte en un problema a medida que aumentan los rendimientos. No debe impedir necesariamente que las familias más decididas se vayan. Sin embargo, puede retrasar a los más pobres o llevarlos a regresar a condiciones mucho más precarias.

70 000 familias elegibles, sólo 37 500 cubiertas

La señal de alarma principal viene de la lista de espera. Aproximadamente 70.000 familias cumplirían los criterios de apoyo. Los recursos disponibles cubrirían aproximadamente 37.500. Por consiguiente, la brecha supera los 30.000 hogares.

Esto ya no es un riesgo presupuestario abstracto. El programa ya cuenta con una población identificada que podría recibir asistencia si existieran los fondos. La falta de recursos determina directamente el número de familias acompañadas.

Las necesidades adicionales se estiman en 20 millones de dólares. Esta suma tiene por objeto continuar la ayuda a las personas que han regresado durante los primeros meses después de su llegada. En comparación con los presupuestos internacionales durante más de un decenio para la crisis siria, la cantidad puede parecer limitada. Cuando se trata de la situación de una familia sin ingresos estables, puede determinar la posibilidad de pagar alquiler, comprar alimentos o tratar con los gastos más urgentes.

Esta diferencia de escala resume parte del problema humanitario. Unos cientos de dólares es modesto para un arrendador internacional pero considerable para un hogar que ha agotado sus ahorros durante varios años de viaje.

La escasez también ocurre en un momento en que el sistema de ayuda debe cambiar su función. Durante los años de desplazamiento, se dedicaron en gran medida a mantener a las familias en los países de acogida. Cuando los retornos se aceleran, una parte creciente del esfuerzo debe seguir a la gente hacia Siria. La financiación no desaparece con el regreso. Tiene que moverse con él.

El primer mes en Siria puede decidir la sostenibilidad del retorno

Este es probablemente el problema menos visible. Un refugiado que cruza la frontera ya no está físicamente presente en su país anfitrión, pero su viaje no está completo. El éxito del regreso depende en gran medida de lo que encuentre.

Los 600 dólares para la reintegración son precisamente el resultado de este período crítico. Puede contribuir a la vivienda, la alimentación y los gastos esenciales. Su objetivo no es financiar una familia de manera sostenible, sino darle un mínimo de margen cuando tiene que reconstruir su vida cotidiana.

Los resultados de la encuesta muestran que el efecto es mensurable. De las familias encuestadas en Siria después del pago de la ayuda, el 96% reportó una mejora en sus condiciones de vida. Además, el 94% reportó una disminución del nivel de estrés dentro del hogar. En general, el 89% de los encuestados sobre el apoyo a la repatriación indicaron que la asistencia había mejorado su capacidad para cubrir los gastos, mientras que alrededor del 90% había registrado una disminución de la tensión familiar.

Estos resultados no significan, por supuesto, que una sola ayuda de unos pocos cientos de dólares resuelve las dificultades de la reintegración. Más bien, muestran lo pequeño que es el margen financiero de algunas familias. Una suma relativamente pequeña puede tener un efecto inmediato en el estrés doméstico precisamente porque el hogar tiene muy pocas reservas.

La pregunta entonces se convierte en la siguiente. ¿Qué pasa cuando se gastan los $600?

La devolución no puede ser sostenible sin ingresos

Aquí es donde la ayuda humanitaria alcanza su límite. Puede pagar el viaje y absorber los primeros gastos. No puede sustituir una economía. Para que una familia permanezca en Siria durante mucho tiempo, debe tener acceso a ingresos, vivienda y servicios esenciales.

El desafío es aún más importante porque no todas las familias que regresan tienen un patrimonio intacto. La vivienda fue destruida o dañada durante los años de guerra. Algunas propiedades han cambiado de uso o ya no son accesibles inmediatamente. Las familias pueden regresar a sus zonas de origen sin poder regresar a su antiguo hogar.

Por lo tanto, la ayuda de retorno debe distinguirse de la reconstrucción. Los $100 antes de la salida se utilizan para cruzar la frontera. La reintegración de $600 puede ayudar en las primeras semanas. Ninguna de estas sumas puede financiar la reparación sustancial de una vivienda o garantizar varios meses de ingresos.

Cuanto más masiva sea el movimiento de retorno, más importante será esta distinción. Una política basada únicamente en el número de cruces fronterizos podría producir estadísticas alentadoras al tiempo que permitiría desarrollar una nueva precariedad dentro de Siria.

Por lo tanto, el indicador real del éxito no es sólo el número de personas que regresan, sino el número de familias que pueden permanecer allí.

La ayuda de cortar demasiado pronto podría costar más entonces

La falta de financiación tiene una paradoja económica a este respecto. Los países anfitriones y los donantes tienen interés en el retorno voluntario sostenible. Un retorno fallido puede causar un nuevo cambio y re-crear algunos de los costos que se buscaban reducir precisamente.

Por consiguiente, la financiación de los primeros meses de reintegración puede ser menos costosa que la gestión de una nueva situación de desplazamiento en el futuro. El razonamiento no es sólo humanitario. Se refiere a la eficacia misma del gasto internacional.

Una familia que regresa a Siria con recursos suficientes para moverse, encontrar vivienda temporal y satisfacer sus necesidades básicas tiene más tiempo para buscar trabajo y reorganizar su vida. Una familia que llega casi sin dinero debe elegir inmediatamente entre deuda, ayuda familiar o nueva movilidad.

Por ello, los 20 millones de dólares adicionales solicitados tienen una dimensión estratégica. No sólo representan la financiación de un programa social. Constituyen parte del costo de estabilizar el movimiento de retorno.

Si los donantes consideran que el regreso de los refugiados es ahora una prioridad, reducir precisamente los recursos para consolidarlo crearía una contradicción que es difícil de justificar.

Líbano tiene interés en ayudar a las familias a Siria

Para el Líbano, las apuestas son particularmente importantes. Durante más de una década el país ha apoyado las consecuencias económicas, sociales y políticas de la afluencia masiva de sirios. Por lo tanto, el regreso es presentado por una gran parte de la clase política como objetivo nacional.

Pero el interés libanés no se detiene en el cruce fronterizo. Un frágil retorno que lleva a una familia a salir unos meses después no hace nada a largo plazo. Por consiguiente, Beirut tiene un interés objetivo en que los programas internacionales destinen más recursos a la etapa posterior a la partida.

Esta realidad puede cambiar el debate con los donantes. Durante años, funcionarios libaneses han criticado a las organizaciones internacionales por financiar la presencia de refugiados en los países de acogida en lugar de su regreso. Cuando los retornos se vuelven más numerosos, la pregunta se puede re-escribir: ¿pueden los recursos previamente pasados en el Líbano acompañar gradualmente a las familias a Siria?

La lógica no implica una repentina desaparición de la ayuda en los países anfitriones. Las poblaciones vulnerables permanecen allí y todavía necesitan apoyo. Más bien, implica una reasignación gradual de recursos según movimientos reales.

La financiación se convierte entonces en un instrumento de transición.

Una lista de espera que crea desigualdad entre los retornos

La escasez actual también produce una diferencia entre las familias que tienen derecho al mismo programa. Algunos reciben apoyo, otros tienen que esperar porque los recursos son insuficientes. Esta situación puede ser particularmente difícil de manejar cuando las personas tienen niveles de vulnerabilidad comparables.

Por lo tanto, se debe dar prioridad a la ayuda. Los hogares más frágiles, los que tienen menos recursos o las necesidades más urgentes, deberían ser atendidos primero. Pero cualquier priorización deja fuera del sistema a las familias.

Cuanto más aumenta la lista de espera, más probable será que el programa pierda parte de su capacidad de acompañar al movimiento cuando ocurra. Una familia puede decidir regresar antes de que llegue su turno. Luego viajará el mismo viaje sin la asistencia prevista.

La paradoja es obvia: las personas más pobres son precisamente aquellas para las que la asistencia financiera puede marcar la mayor diferencia, pero también están más expuestas a las consecuencias de una escasez presupuestaria.

La financiación para el retorno se convierte así en una cuestión de equidad y volumen.

Las cifras muestran que la ayuda es principalmente para necesidades básicas

La forma en que se gasta dinero también ayuda a entender lo que la reintegración significa en la práctica. Los beneficiarios no describen principalmente las compras excepcionales. Hablan de transporte, documentos, alimentos, vivienda y reembolso de deuda.

Estos artículos revelan una economía de retorno dominada por necesidades básicas. Las familias no tienen mucho capital para empezar una nueva vida. Usan ayuda para dar los primeros pasos.

El reembolso de la deuda, especialmente entre algunos beneficiarios en Jordania, es particularmente revelador. Varios años de desplazamiento pueden producir deuda acumulada. El regreso no elimina automáticamente estas obligaciones. Parte de la ayuda se utiliza para cerrar las cuentas de viaje antes de que pueda realmente financiar la nueva instalación.

Otro ejemplo es el transporte de mercancías. Una familia que ha vivido durante varios años en un país anfitrión ha acumulado necesariamente objetos esenciales. Abandonar estas mercancías para reducir el costo de los viajes puede obligarlos a ser comprados en Siria. Por lo tanto, pagar por su transporte puede ser económicamente más racional, incluso si aumenta el gasto inmediato.

Por lo tanto, la frontera es sólo un momento en un proceso financiero mucho más largo.

La ayuda no debe convertirse en un bono político al comienzo

La observación de que el dinero facilita el regreso sin ser el factor principal es también de importancia ética. Los programas deben evitar la percepción de la asistencia financiera como un incentivo para sacar a los refugiados de los países de acogida, independientemente de sus circunstancias.

Los resultados disponibles proporcionan un matiz importante en este punto: los beneficiarios entrevistados ya habían tomado su decisión. El apoyo reduce los obstáculos prácticos, pero en la mayoría de los casos no sería la razón básica de la partida.

Esta distinción mantiene el principio del retorno voluntario. La ayuda acompaña una decisión en lugar de comprarla.

También obliga a los gobiernos a no confundir la política de retorno con la política financiera. El aumento de las cantidades no es suficiente para abordar los factores que afectan a ciertas familias: seguridad, vivienda, empleo, vínculos familiares o incertidumbre sobre sus condiciones futuras.

Por consiguiente, la financiación es necesaria pero no suficiente. Esto es precisamente lo que hace paradójico su escasez: no puede crear el movimiento de retorno solo, pero su ausencia puede complicar mucho un movimiento que ya existe.

20 millones para evitar un agujero en la transición

El requisito adicional de 20 millones de dólares finalmente debe ser colocado en esta ecuación. No se trata de financiar indefinidamente la vida de decenas de miles de familias. La demanda es para los primeros meses después de su regreso, es decir, el período en que su vulnerabilidad puede ser mayor.

La lista de 70.000 familias elegibles muestra que la demanda ya no es teórica. La financiación disponible para cerca de 37.500 hogares cubre más de la mitad de la necesidad identificada. Por lo tanto, la brecha puede ser más visible a medida que las nuevas familias regresen.

Para los países anfitriones, los donantes y la propia Siria, el cálculo debe ser relativamente sencillo: un retorno sostenible requiere más que un cruce fronterizo. Debe crearse un puente entre desplazamiento y reubicación.

La asistencia financiera actual es una de las cubiertas de este puente. Es modesto, temporal y no resuelve la vivienda o el empleo. Pero las encuestas familiares muestran que reduce las dificultades materiales y el estrés cuando los hogares tienen menos margen.

Por consiguiente, el riesgo es que la comunidad internacional tenga éxito en el logro del objetivo esperado desde hace mucho tiempo de acelerar los retornos, al tiempo que no financia la fase que debería hacerlos sostenibles. La paradoja sería costosa: después de pasar años para acompañar el viaje, perder algunas decenas de millones de dólares en el momento en que tienes que acompañar el viaje.

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