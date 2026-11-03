El Ministro Nizar Hani reafirma una estimación de 56.000 hectáreas de tierras agrícolas afectadas por la guerra en el Líbano. Su balance incluye también más de 30.000 urticaria perdida y una fuerte reducción de ganado en el sur. Estas categorías exceden sólo los daños causados por incendios y deben permanecer separadas. La ayuda anunciada en octubre está dirigida a 465 agricultores, mientras que el acceso a paquetes, alimentación y rehabilitación de instalaciones sigue condicionando la recuperación de las granjas afectadas.

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Las pérdidas de agricultura en el Líbano también afectan a los rebaños, urticaria y los medios para reanudar la agricultura. En una entrevista en Anadolu publicada el 2 de noviembre de 2026, el Ministro Nizar Hani reafirma una estimación de 56.000 hectáreas de tierras agrícolas afectadas por la guerra. It also reports more than 30,000 lost hives and a sharp reduction in livestock numbers in the South.

Estas evaluaciones departamentales describen varios componentes de la actividad agrícola. No se limitan a incendios. El regreso a un campo, la disponibilidad de un rebaño o el mantenimiento de la alimentación animal cada uno plantean un problema diferente para los agricultores.

Agricultura en el Líbano: daños concentrados en el sur

Según el desglose del Ministro, aproximadamente 52.000 hectáreas de tierra están en las provincias del sur y Nabatieh. Las 4.000 hectáreas restantes se encuentran en Baalbek-Hermel. Se estima que el total representa el 22,5% de la tierra agrícola del país.

Este total no es un recuento de las únicas áreas quemadas. Cubre las tierras directamente afectadas por el conflicto. Por lo tanto, no es necesario añadir a un equilibrio de fuego como si necesariamente describiera diferentes parcelas. Los datos públicos citados no proporcionan esta trama de correspondencia por trama.

La cifra general de 56.000 hectáreas ya circulaba en declaraciones oficiales antes de noviembre. El ministerio lo mencionó después de una reunión con el Presidente Joseph Aoun el 10 de septiembre. Por lo tanto, su recuperación esta semana no es solo evidencia de un reciente empeoramiento de la misma magnitud.

Colmenas perdidas, granjas debilitadas

Nizar Hani estima pérdidas en más de 30.000 urticaria. También estima que el conflicto asumió alrededor del 70% del ganado en el sur del Líbano. Esta proporción se refiere al Sur, no a todo el ganado nacional. El Ministro cita ganado, ovejas y cabras en particular.

Las dificultades no se detienen en animales ya perdidos. Los agricultores todavía activos necesitan financiar alimentos, cuidados veterinarios y otros gastos de producción. La FAO señala que estas cargas ya estaban en el sector lácteo antes de la última lucha.

La organización estima que este sector proporciona más de 13.000 fincas en el Líbano. Este número describe todo el sector, no las únicas granjas destruidas o beneficiarios de la ayuda. Ayuda a identificar el interés económico de las medidas para preservar los animales todavía en producción.

Asistencia dirigida a 465 agricultores

El 21 de octubre, el Ministerio y la FAO anunciaron una intervención financiera para 465 agricultores vulnerables del Sur y Nabatieh. Cada beneficiario debe recibir $300. El sobre total anunciado se acerca a $140,000.

El programa está dirigido a pequeños agricultores libaneses activos en la cadena láctea, especialmente los que tienen grandes rumiantes todavía productivos. Las transferencias deben ayudar a sufragar gastos urgentes como forraje, servicios veterinarios y otras necesidades ganaderas.

Esta intervención apoya la continuación de una actividad existente. Su cantidad y alcance no permiten que se presente como compensación general por todas las pérdidas agrícolas. El anuncio tampoco detalla el pago real a cada beneficiario.

Resumir la producción requiere acceso a la tierra

El Ministerio había colocado el acceso a los campos en el centro de sus conversaciones con la Presidencia en septiembre. Se refirió al trabajo realizado con el ejército para facilitar los movimientos y la cosecha de los agricultores. Esta cuestión sigue separada de la evaluación financiera de los daños.

La FAO también describe la infraestructura agraria y agrícola dañada, así como las redes de riego afectadas. Sus equipos examinaron estas necesidades en Nabatieh con productores, cooperativas y departamentos del Ministerio. Por lo tanto, la reactivación debe cubrir el equipo y los servicios, además de los cultivos.

Una hectárea identificada como afectada no proporciona, por sí sola, información sobre el trabajo necesario para restaurarla a la producción. El tipo de cultivo, la condición de las instalaciones y la posibilidad de acceso a la tierra siguen siendo decisivos. Por lo tanto, los balances de área deben acompañar, en lugar de sustituir, el examen de las necesidades de cada tenencia.

Para los agricultores comprendidos en el plan de octubre, el siguiente paso concreto sigue siendo el acceso a las transferencias anunciadas. Para los demás productores, la recuperación todavía depende del acceso a las parcelas y los medios para restaurar sus instalaciones.

Cubierta: colmena de exposición en el festival de cerezas en Hammana, Líbano, 12 de junio de 2016. Ilustración de la apicultura libanesa, no se destruyen colmenas ni fotografías de las zonas afectadas. Foto:Bdx / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Boxing y dressing Libnanews; adaptation CC BY-SA 4.0.

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