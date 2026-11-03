Controles alimentarios: El salam se dirige al sector de la carne

El Gobierno del Líbano anuncia nuevos controles alimentarios tras presuntos casos de trichinellosis denunciados en Beirut. Un análisis reveló parásitos en una muestra de carne picada. The establishment concerned has been closed, but the source of the contamination and responsibilities remain under investigation. Los abattoir y los almacenes estarán sujetos a inspecciones coordinadas. El mecanismo anunciado por Nawaf Salam el 2 de noviembre todavía no ha especificado su calendario, sus medios y los resultados de la vigilancia de la salud.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Nawaf Salam anunció el 2 de noviembre de 2026 un fortalecimiento de los controles alimentarios tras presuntos casos de trichinellosis denunciados en Beirut. Las autoridades detectaron parásitos en una muestra de carne molida. The investigation still needs to determine the origin of the contamination and the responsibilities in the supply chain.

Reunión en el Gran Serail, varios ministros, el jefe de la Autoridad Libanesa de Seguridad Alimentaria y el Fiscal General discutieron la alerta. El Primer Ministro pidió que se coordinara la vigilancia de la salud, las investigaciones judiciales y la prevención. También anunció inspecciones de mataderos y depósitos de carne.

Controles alimentarios: muestreo positivo e investigación abierta

En la reunión, el Ministro de Salud presentó los casos denunciados por los hospitales de Beirut. Se describen como sospecha de trichinellosis, una enfermedad causada por un parásito. Las investigaciones y análisis sobre el terreno identificaron entonces plagas en una muestra de carne molida recolectada de un restaurante, según el informe del Gobierno presentado por la Agencia Nacional de Información.

Este informe indica sospechas de mezclarse con carne de cerdo contaminada. Esta hipótesis se incluye en las investigaciones preliminares. En este momento no hace posible indicar dónde habría tenido lugar una posible mezcla o quién sería responsable de ella.

El establecimiento estaba cerrado y sellado. Los investigadores deben buscar el origen de la carne y determinar si se ha producido una irregularidad en el sitio o en el río arriba. La Fiscalía continúa investigando. El Jefe de Gobierno promete acciones contra aquellos cuya responsabilidad se establecerá.

Todavía no se ha establecido ninguna responsabilidad penal. Tampoco las autoridades han publicado una evaluación consolidada de casos humanos confirmados.

Abattoirs y almacenes en el centro del dispositivo

La respuesta anunciada da a la Autoridad Libanesa de Seguridad Alimentaria un papel de coordinación. Debe preparar, junto con los ministerios pertinentes, un plan de inspección inmediato para los mataderos y los depósitos de carne. Los cheques deben cubrir requisitos sanitarios, técnicos y legales.

Las instalaciones tendrán que cumplir las condiciones requeridas dentro de un plazo presentado como rápido. Sin embargo, el informe no establece varios días para todas las instituciones. Anuncia la posibilidad de cierres y medidas administrativas o penales en caso de incumplimiento.

Al mismo tiempo, los servicios de seguridad deben identificar depósitos y mataderos no autorizados. El Ministerio del Interior, los municipios y los gobernadores deben participar en este proceso. Esta búsqueda de instalaciones no declaradas complementa las inspecciones de establecimientos conocidos.

El alcance anunciado varía de la importación al consumo. Incluye producción, almacenamiento y distribución.

Coordinación que se traducirá en capacidad operacional

La Autoridad debe trabajar con los Ministerios de Agricultura, Salud, Economía, Industria e Interior. Los servicios de seguridad participarán bajo la supervisión de la fiscalía competente. El gobierno también promete fortalecer los recursos humanos y técnicos de la organización.

En el anuncio no se incluyen fondos ni personal adicional. Queda por especificar el calendario de inspecciones y la capacidad analítica adicional.

Qué trichinellosis es

La trichinellosis se transmite a través del consumo de carne cruda o subcocida que contiene larvas de Trichinella, según los Centros Americanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las referencias internacionales de salud describen esta contaminación en varias especies animales. Por lo tanto, la presencia del parásito por sí sola no permite restaurar el origen comercial de la carne.

El Ministerio de Salud sigue siendo responsable de la supervisión de informes y exámenes clínicos, además de la búsqueda de los lotes interesados.

Nawaf Salam anunció nuevas reuniones y medidas en los días siguientes. Los siguientes elementos son los resultados de la encuesta, el historial de salud confirmado y el inicio real de las inspecciones en el sector.

Cubierta: Fabricación de carne molida en Argelia, archivo del 1 de diciembre de 2024. Ilustración no relacionada con establecimientos, personas o productos de la encuesta en el Líbano; No se atribuyen defectos de salud a esta escena. Foto:Abdellah Zouggari (Abdellah zou) / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Boxing y dressing Libnanews; adaptación bajo CC BY-SA 4.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews