¿Los árabes israelíes decidirán el destino político de Israel?

Las elecciones israelíes del 27 de octubre de 2026 sitúan a los partidos árabes en el centro de los equilibrios parlamentarios. Con unos 55 escaños para Netanyahu, 49 para la oposición y 15 a 16 para los partidos árabes, no surgió la mayoría. Estos diputados podrían convertirse en árbitros del próximo gobierno israelí.

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Bernard Raymond Jabre

El conteo de las elecciones israelíes del 27 de octubre de 2026 ya nos obliga a corregir la fotografía dada por las encuestas.

Anoche, Israel parecía casi perfectamente cortado en tres bloques: alrededor de 51 asientos para Benjamin Netanyahu y sus aliados, 51 para la oposición sionista y 18 para los partidos árabes.

Esta mañana, con más de la mitad de las oficinas desnudadas, la imagen es diferente. Los resultados parciales dan alrededor de 55 escaños al bloque Netanyahu, aproximadamente 49 a la oposición y 15 a 16 a los partidos árabes.

Las cifras todavía pueden evolucionar: los votos bajo dobles sobres, especialmente los militares, se contabilizan más adelante. Pero una cosa ya está clara: nadie tiene aún los 61 asientos para tener una mayoría en el Knesset.

Ahí empieza la paradoja.

Los ciudadanos árabes representan alrededor del 21-22 por ciento de la población israelí. Durante décadas, su peso demográfico fue mucho mayor que su influencia real en la formación de los gobiernos. Forbearance, political divisions and reciprocal refusal between Arab parties and Zionist parties kept them largely on the perphery of power.

Esta vez, su voto podría afectar directamente el resultado político de las elecciones.

La manifestación se basa en algunas cifras:

120 diputados.

61 para gobernar.

Netanyahu: unos 55.

Oposición sionista: alrededor de 49.

Arab parties: about 15 to 16.

Netanyahu está ahora más cerca de la mayoría que las primeras proyecciones sugeridas.

Pero 55 no son 61.

Todavía falta seis diputados.

Y hasta que se encuentren estos seis diputados, la cuestión de los partidos árabes permanece en el corazón de la ecuación.

Tomemos el otro lado. Una oposición sionista alrededor de 49 escaños obviamente no puede gobernar solo. Pero 49 más 15 o 16 diputados árabes producen teóricamente una mayoría de 64 o 65 asientos.

49 + 15 = 64.

49 + 16 = 65.

Así que la aritmética es simple. La política es mucho menos.

Los partidos árabes no son un bloque homogéneo. Mansour Abbas y la Lista Conjunta tienen diferentes estrategias. Netanyahu excluye una alianza con ellos. Y varios componentes de la oposición sionista han puesto límites fuertes a una coalición dependiente de los partidos árabes.

Pero eso es precisamente lo que hace que su posición sea interesante.

Para influir en el poder, no necesariamente tienen que entrar en el gobierno.

Pueden apoyar a una coalición externa. Pueden negociar una abstención. Pueden traer sus votos a ciertos votos esenciales. También pueden impedir que una coalición adversa tenga una mayoría estable.

En otras palabras, pueden influir en el poder sin ejercer necesariamente directamente el poder.

El precedente ya existe.

Para 2021 Mansour Abbas había cruzado una frontera histórica cuando participó en la coalición Bennett-Lapid. Por primera vez, un partido árabe independiente se convirtió en socio de una coalición del gobierno israelí.

Lo que era entonces excepcional podría convertirse en una característica estructural de la política israelí.

Porque el fenómeno va más allá de esta elección.

Mientras más el voto judío israelí se fragmenta entre varias partes y varios bloques que no pueden alcanzar la mayoría sola, más aumenta el peso relativo de los diputados árabes.

Es un mecanismo parlamentario.

En un Knesset donde un bloque tiene 70 escaños, 15 diputados árabes no determinan quién gobierna.

En un Knesset donde el primer bloque tiene 55 y el segundo 49, estos mismos diputados se vuelven potencialmente decisivos.

No se han convertido en la mayoría.

Son los otros que no lo son.

Y ahí es donde el peso demográfico puede convertirse en poder político.

Los árabes israelíes votan, pagan sus impuestos, trabajan en las empresas, universidades y hospitales del país, eligen a sus diputados y viven diariamente sobre los mismos asuntos de servicios públicos, vivienda, seguridad e infraestructura que otros ciudadanos.

Por lo tanto, su peso parlamentario puede convertirse en un instrumento de negociación muy concreto: presupuestos municipales, lucha contra la delincuencia, escuelas, carreteras, vivienda, empleo y desarrollo económico.

El razonamiento se vuelve casi contractual:

Necesitas que nuestros Miembros gobiernen.

Necesitamos que el Estado obtenga nuestra parte de presupuestos, infraestructura y servicios públicos.

Así, una minoría demográfica se convierte en una minoría fundamental.

Sin embargo, el recuento actual proporciona un matiz esencial a esta tesis.

Si el bloque Netanyahu progresaba hasta 61 asientos, ya no necesitaría apoyo externo. El papel del árbitro de los partidos árabes desaparecerá inmediatamente.

Pero si permanece alrededor de 55 escaños, toda la pregunta sigue: ¿dónde pueden encontrarse los seis diputados desaparecidos?

Y si la oposición quiere formar una mayoría alternativa, también tendrá que responder a una pregunta de que algunas de las políticas de Israel han preferido por mucho tiempo evitar: ¿puede gobernar sin ninguna forma de cooperación con representantes de aproximadamente una quinta parte de la población?

Tal vez esta es la verdadera cuestión planteada por esta elección.

Durante mucho tiempo, podríamos preguntar:

¿Qué hará la mayoría judía de su minoría árabe?

Hay que añadir una segunda pregunta:

¿Qué puede hacer una mayoría judía sin ella?

Los resultados finales dirán si esta cuestión se convierte inmediatamente en la cuestión del próximo gobierno o si es rechazada.

Pero el cambio político ya es visible: cuanto más Israel se divide en bloques similares de fuerza, más sus ciudadanos árabes pueden adquirir un poder de arbitraje sobre su peso parlamentario.

El 22% no gobierna a Israel.

Pero cuando nadie alcanza 61 asientos, pueden ayudar a determinar quién será capaz de gobernarlo.

Con una condición, sin embargo, que los propios partidos judíos permanecen divididos.

Para una gran coalición, o una recomposición entre los partidos judíos, siempre podría evitar a los partidos árabes y eliminar esta arbitrariedad de ellos.

Esa sería entonces la otra paradoja de esta elección: los árabes israelíes pueden tener la clave del poder precisamente mientras los partidos judíos no se lleven bien.

Bernard Raymond Jabre

Nota: artículo actualizado el 28 de octubre de 2026 basado en resultados parciales. El conteo no es definitivo y la distribución de los asientos todavía puede evolucionar.

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