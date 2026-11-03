Miguel Ángel Asturias: el regreso a Guatemala se está preparando

Guatemala se prepara para la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias de Francia, con una llegada anunciada el 12 de noviembre y un entierro previsto tres días después. Se inaugurará una exposición de archivos en el Palacio Nacional de la Cultura. Este calendario amplía la decisión adoptada por la familia en 2024 y la labor de coordinación institucional. Más allá de las ceremonias, los acuerdos concertados prevén proyectos para publicar, investigar y transmitir el trabajo del Premio Nobel de Literatura.

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Miguel Ángel Asturias regresó a Guatemala. Las autoridades anunciaron la llegada de los restos del Premio Nobel de Literatura el 12 de noviembre, y luego su entierro el 15 de noviembre en el centro cultural que lleva su nombre. Antes de estas ceremonias, está prevista la apertura de una exposición de archivos en Guatemala el 3 de noviembre. Así pues, el programa combina la repatriación de Francia con la transmisión de la labor.

El regreso de Miguel Ángel Asturias, de transferencia a archivos

Según el calendario del Ministerio de Cultura y Deportes, la exposición prevista en el Palacio Nacional de la Cultura reúne documentos históricos, correspondencia y obras relacionadas con el viaje literario del escritor. Vienen del fondo familiar de los Archivos Generales Centroamericanos. Abierto a las 18 horas hora local.

Los principales homenajes se celebrarán del 12 al 15 de noviembre. Tras dar la bienvenida al aeropuerto internacional de La Aurora, el programa incluye etapas en el distrito de La Candelaria y en la Universidad Popular, una ceremonia maya en Kaminaljuyú y honores funerarios estatales. El entierro está previsto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El acceso al monumento para el público se anuncia del 16 de noviembre.

Una decisión familiar se convierte en un proyecto público

El proceso no comenzó con el anuncio de este calendario. Según la cuenta oficial publicada en agosto, el hijo del escritor, Miguel Ángel Asturias Amado, y su nieto, Sandino Asturias, habían comunicado su decisión al presidente Bernardo Arévalo el 9 de junio de 2024. Guatemala organizó entonces la coordinación entre la familia, los ministerios de cultura y relaciones externas y la fundación que lleva el nombre del autor.

El acuerdo gubernamental 104-2026 proporcionó un marco para esta preparación. Otro acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Familia prevé la cooperación en la publicación, la enseñanza, la investigación y los proyectos de museos. No es sólo cuestión de organizar un lugar de entierro. El objetivo de las autoridades es extender el homenaje por las actividades que hacen accesibles los textos y archivos a los nuevos lectores.

Una ruta entre Guatemala y Europa

Nacido en Guatemala en 1899 y muerto en Madrid en 1974, Asturias practicaba como escritor, periodista y diplomático. Su paso por París fue también un tiempo de entrenamiento. El aviso de los Archivos Españoles recuerda sus estudios de antropología y mitología indígena, así como un trabajo nutrido por el realismo mágico y el surrealismo. Después de su muerte, fue enterrado en Père-Lachaise en París.

La Biblioteca del Congreso de los Estados UnidosLeyendas de Guatemalapublicado en 1930,El señor presidentepublicado en 1946, yDark maízde 1949. A estos títulos añadir la trilogíaViento fuerte,El Papa VerdeyLos ojos de los enterradosPremio Nobel de Literatura en 1967, el autor también fue Embajador de Guatemala en Francia. Su viaje vincula así la creación literaria, la vida política y la circulación entre varios países.

Después de la exposición el 3 de noviembre, el programa debe continuar con la llegada de los restos el 12 de noviembre, seguido de homenajes públicos y entierro tres días después.

Cubierta : tumba de Miguel Ángel Asturias en Père-Lachaise, París, archivo del 20 de marzo de 2023, antes de la repatriación anunciada. Foto:ManoSolo13241324 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Boxing, resizing and dressing Libnanews; adaptation under CC BY-SA 4.0.

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