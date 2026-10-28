Napoleón Bonaparte, a las puertas del Levante En 1799 Bonaparte empujó su ejército a las puertas de Siria otomana. Le escribió a Emir Bachir Chehab II del Monte Líbano, prometiéndole independencia a cambio de comida..

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Napoleón Bonaparte, a las puertas del Levante

En 1799 Bonaparte empujó su ejército a las puertas de Siria otomana. Escribió a Emir Bashir Chehab II del Monte Líbano, prometiéndole la independencia a cambio de alimentos, pero el Emir eligió la neutralidad. El sitio de Saint-Jean-d’Acre falló a pesar de la victoria de Kléber en el Monte Tabor: Napoleón se retiró el 11 de mayo de 1799, su pasaje más cercano al actual Líbano.

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