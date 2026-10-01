Agujero financiero: El regreso del FMI pone a Líbano en la pregunta que ha estado evitando durante siete años

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Tal vez el mayor acontecimiento de las consecuencias de la visita de Nawaf Salam a Washington no es el que produjo las imágenes más políticas. El Primer Ministro, acompañado por el Ministro de Finanzas Yassine Jaber y el Ministro de Energía, Joe Saddi, se reunió con el Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Tras las deliberaciones, anunció que una delegación del Fondo visitaría el Líbano después de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial para reanudar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo.

La redacción es conservadora. La cuestión es reanudar las negociaciones, no anunciar que un acuerdo es inminente. Esta diferencia es esencial, porque detrás del regreso del FMI es siempre la misma pregunta, nunca resuelta definitivamente desde el colapso financiero:¿quién soportará las pérdidas acumuladas en el sistema bancario libanés?

Es el « agujero financiero », una expresión que se ha vuelto casi banal mientras cubre un conflicto colosal. Los depositantes sostienen reclamaciones en sus bancos. Los bancos han colocado una parte considerable de sus recursos con el Banco del Líbano. El propio banco central tiene pasivos y pérdidas. El Estado participó en este proceso mediante sus necesidades de deuda y financiación. Cuando el sistema colapsó, el dinero prometido a los depositantes no desapareció de una sola caja de contabilidad: era toda esta cadena la que se encontraba incapaz de cumplir sus compromisos normalmente.

Siete años después, la cuestión ya no es si hay pérdidas. Los libaneses ya han participado. La verdadera batalla es decidircómo reconocer lo que queda, quién debe pagar primero y cuántos depositantes realmente pueden recuperar.

El FMI regresa, pero el problema ha cambiado desde el comienzo de la crisis

El retorno anunciado de una misión del Fondo es una apertura importante. Significa que el diálogo no está roto y que el gobierno considera que ha hecho suficientes progresos en algunas reformas para poner un programa sobre la mesa.

Sin embargo, sería prematuro inferir que el camino es claro. Una evaluación económica publicada al mismo tiempo sostiene que un acuerdo con el FMI ya no sería posible en las condiciones actuales. Este es un análisis, no una posición oficial del Fondo. Pero esta divergencia ilustra perfectamente la situación: el gobierno está hablando de una reanudación de las negociaciones, mientras que los economistas están preguntando sobre la posibilidad misma de reconstruir hoy el programa imaginado varios años antes.

Porque el Líbano financiero de 2026 ya no es el de 2019.

Se ha desarrollado una economía en gran parte dolarizada. Los dólares frescos se tratan de manera diferente de los viejos depósitos. Los pagos en efectivo son centrales. La diáspora transfiere directamente el consumo de alimento. Los depositantes utilizaron algunas de sus cuentas de diferentes maneras. Otros vendieron sus cuentas por cobrar a una pérdida. Si bien el sistema formal seguía sin resolverse, una economía paralela al viejo modelo bancario aprendió a funcionar.

El retraso no congeló la crisis. Él lo convirtió.

El FMI se enfrenta ahora a un sistema de dos velocidades: el viejo, lleno de pérdidas y depósitos bloqueados, y el nuevo, basado en dinero fresco y en la búsqueda constante de formas para evitar los riesgos del primero.

El peligro sería cobrar dos veces a los solicitantes

Esta es la cuestión más sensible en cualquier ley futura sobre el agujero financiero.

Los depositantes ya han pagado. Perdieron la libre disposición de sus ahorros. Sufrieron la inflación, la caída de la libra y los sucesivos mecanismos de retirada. Algunos han aceptado pérdidas significativas para obtener liquidez. Muchos vieron que su poder adquisitivo colapsó mientras su dinero permanecía en cuentas a las que ya no tenían acceso normal.

Por lo tanto, una reestructuración que absorbería ahora la mayoría de las pérdidas restantes sería considerada como una segunda confiscación, esta vez consagrada en la ley.

Todo se hará en el orden de responsabilidad.

¿Qué pérdida tendrá que absorber los accionistas bancarios antes de los depositantes? ¿Qué instituciones todavía tienen suficiente capital? ¿Cuáles pueden ser recapitalizados? ¿Qué hay de los que ya no son viables? ¿Qué activos del Banco del Líbano pueden realmente contribuir al arreglo? ¿Qué parte puede reconocer el Estado sin transferir el proyecto de ley a varias generaciones de contribuyentes?

Ninguna fórmula definitiva para responder a todas estas preguntas aparece en la información disponible. Y ese es precisamente el problema:el Líbano vuelve a negociar con el FMI, mientras que el compromiso político sobre la distribución de las pérdidas sigue por construirse.

Karim Souaid primero debe hacer que el balance sea legible

El gobernador del Banco del Líbano, Karim Suaid, está en el centro de esta ecuación.

Puede cambiar la gobernanza, mejorar los controles y ayudar a aclarar las cuentas. No puede reaparecer los miles de millones perdidos. Por lo tanto, la prioridad es determinar qué todavía tiene valor real.

Este trabajo es esencial porque la reestructuración bancaria no puede construirse sobre activos teóricos. Un banco necesita saber cuáles son sus reclamaciones sobre el Banco del Líbano realmente valen. Los depositantes deben ser conscientes de los recursos que podrían financiar su reembolso. Los futuros inversores necesitan saber qué compran cuando inyectan capital en una institución.

Por consiguiente, la transparencia contable no es un ejercicio para los expertos. Determinará directamente la cantidad de pérdidas atribuidas a cada actor.

También ayudará a responder a una pregunta de larga data: ¿pueden salvarse todos los bancos?

Probablemente no según una lógica de reestructuración clásica. Las instituciones no tienen los mismos balances ni la misma capacidad de recapitalización. La reforma creíble debe distinguir necesariamente los bancos viables de aquellos que ya no son viables.

Ahí es donde la batalla se vuelve política. El ahorro artificial de todos los establecimientos significaría preservar las estructuras insolvente. Cerrarlos sin un mecanismo fuerte de protección de depositantes crearía una nueva onda de choque. Recapitalizarlos requiere dinero fresco e inmediatamente plantea la cuestión de la contribución de los accionistas existentes.

¿Por qué el acuerdo con el FMI vale mucho más que la cantidad de un préstamo

El Líbano no sólo busca dinero del Fondo.

Un acuerdo sería una forma de certificación. Informaría a otros donantes, inversores e instituciones internacionales que se han reconocido pérdidas, que existe un marco de reestructuración y que la política financiera del país se basa de nuevo en datos considerados creíbles.

Es precisamente por eso que un acuerdo es difícil.

El FMI no puede restablecer la confianza en un sistema que sigue ocultando sus pérdidas. Para obtener esa validación, el Líbano debe aceptar mostrar la realidad de sus cuentas y crear un mecanismo para asignar costos.

La paradoja es brutal:para recuperar el acceso a las finanzas, el país debe primero reconocer oficialmente cuánto ha perdido.

Esta certificación internacional es aún más importante porque la necesidad de financiación excede mucho los bancos. El Líbano también está buscando inversiones en electricidad e infraestructura. La presencia de Joe Saddi en las discusiones de Washington recuerda este enlace.

Un inversor planea financiar una central eléctrica plantea eventualmente preguntas similares a las de un depositante: ¿se respetarán los contratos? ¿Los pagos podrán circular normalmente? ¿Es el Estado capaz de cumplir sus compromisos? ¿El sistema financiero es fiable?

Por lo tanto, la resolución del agujero financiero condiciona parte de la recuperación económica general.

Washington también mira a los bancos desde una perspectiva de red financiera

Otra dimensión complica el archivo.

Al mismo tiempo, los Estados Unidos piden un mayor control de los canales financieros relacionados con Irán y Hezbollah, así como medidas contra el blanqueo de dinero y las transacciones financieras no autorizadas. Por consiguiente, la reforma bancaria está entre dos objetivos: restablecer la confianza internacional y fortalecer la vigilancia de las corrientes.

Para el gobierno libanés, la distinción es políticamente importante.

La modernización del sector bancario no puede describirse como una reforma dirigida a una comunidad o partido. En primer lugar, responde a una necesidad nacional. Sin bancos capaces de cumplir las normas internacionales, las empresas libanesas encontrarán que es más difícil trabajar con el extranjero, los inversores dudarán y las transferencias estarán sujetas a controles cada vez mayores.

Por lo tanto, el cumplimiento financiero no es un lujo impuesto por Washington. Se convierte en una condición para la supervivencia de un sector que quiere recuperar su lugar en el sistema global.

Pero el contexto de confrontación con Hezbollah hace cada medida más sensible. El gobierno debe evitar que la reforma económica sea completamente absorbida por la batalla política alrededor del partido.

El verdadero escándalo: las pérdidas ya se han distribuido, pero sin ley

El Líbano nunca decidió por completo cómo asignar el agujero financiero. Sin embargo, la población ha estado pagando el costo durante años.

Tal vez esta es la paradoja más llamativa de toda la crisis.

La pérdida se distribuyó por devaluación. Por inflación. Por restricciones bancarias. Por las diferentes tasas aplicadas a los retiros. Por la distinción entre depósitos antiguos y dólares frescos. Declinando el poder adquisitivo. Tiempo.

Por consiguiente, la falta de legislación no impide la distribución de las pérdidas. Lo hizo opaco.

Y esta opacidad ha fomentado desigualdades. Los que tenían liquidez extranjera, ingresos en dólares o capacidad para mover sus activos no experimentaron la crisis de la misma manera que un empleado que había pasado toda la vida ahorrando en un banco libanés.

La reforma futura no puede ignorar esta realidad. No deja una hoja blanca. Algunas de las pérdidas ya han sido absorbidas por los hogares.

Si la ley ahora simplemente formaliza el equilibrio restante sin tener en cuenta lo que ya ha sufrido, corre el riesgo de convertir la injusticia de facto en injusticia legal.

Los depósitos se han convertido en una cuestión de confianza en el estado

El retorno de los ahorros supera ahora la relación entre un banco y su cliente.

Afecta directamente la credibilidad del Estado.

Una familia que recupera gradualmente su dinero a través de un mecanismo transparente puede ver que las instituciones pueden reparar, al menos parcialmente, una crisis que han permitido resolver. Una familia que descubre por el contrario que sus ahorros están permanentemente amputados mientras los principales líderes económicos mantienen sus posiciones sacará una conclusión opuesta exacta.

Esta dimensión es tanto más importante como los solicitantes cruzan todas las comunidades.

La crisis bancaria golpeó a las familias cristianas, sunitas, chiitas y drusas. Golpeó a Beirut, Trípoli, el Monte Líbano, Bekaa y el Sur. También golpeó a los expatriados que habían mantenido sus economías en el país.

El archivo tiene una característica rara en el Líbano: se puede entender sin una traducción confesional.

Todo el mundo sabe lo que significa no poder disponer libremente de su propio dinero.

La próxima batalla tendrá lugar en Beirut, no en Washington

La reunión con Kristalina Georgieva reabrió la puerta. La difícil labor comenzará con la llegada de la misión del Fondo.

En ese momento, las declaraciones generales sobre protección de depositantes y reforma bancaria tendrán que enfrentarse a las cifras.

¿Qué cantidad de pérdida será reconocida oficialmente? ¿Qué activos absorberán algunos de ellos? ¿Qué contribución se requerirá de los accionistas? ¿Cómo tratar con los solicitantes pequeños y medianos? ¿Qué método se utilizará para las cuentas más importantes? Cómo recapitalizar las instituciones viables? ¿Cómo podemos lidiar con aquellos que no son? ¿Qué responsabilidad aceptará el Estado? ¿Y cuánto tiempo puede organizarse un reembolso creíble?

Ahí es donde está la prueba real.

El Líbano no necesita una fórmula prometiendo a todos que no perderá nada. Tal promesa difícilmente sería compatible con la existencia misma del agujero financiero. Necesita una fórmula capaz de explicar públicamente lo que se ha perdido, lo que se puede recuperar, lo que contribuirá y en qué orden.

Esta transparencia será dolorosa.

Sin embargo, es menos peligroso que la extensión indefinida del sistema actual.

Para el país ya ha experimentado la alternativa: posponer la decisión, permitir que los depositantes absorban gradualmente las pérdidas y mantener a los bancos en un estado intermedio entre operación y reestructuración.

Siete años después, este método alcanzó sus límites.

Por lo tanto, el regreso del FMI no garantiza nada. No garantiza un acuerdo rápido, el reembolso inmediato o el rescate general de los bancos. Simplemente obliga al Líbano a volver a la cuestión de que ha retrocedido desde el comienzo del colapso.

Y esta vez, la pregunta no puede ser resumida por un número.

Es mucho más simple y mucho más político:después de perder miles de millones, ¿el Líbano finalmente puede decidir con justicia quién debe soportar el costo?

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