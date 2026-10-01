Los soldados estadounidenses abandonan Irak, no América: lo que está detrás del fin de una guerra de 23 años

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La última retirada terminó donde la presencia americana se había convertido en la más sensible: en Erbil. Las tropas y el equipo abandonaron la base aérea, la operación militar internacional lanzada contra la organización estatal islámica terminó oficialmente y Bagdad celebró un « día de soberanía ». En papel, el evento es histórico. Veintitrés años después de la invasión de 2003, el gobierno iraquí puede anunciar que la responsabilidad por la seguridad del país está ahora enteramente en manos de instituciones nacionales.

Pero mirar sólo a los soldados que se van lleva a perder lo esencial. Los Estados Unidos no abandonan su cooperación militar con Bagdad ni su apoyo de inteligencia ni su capacidad de acción regional. La sede de la fuerza internacional fue trasladada a Jordania. Se debe seguir proporcionando capacitación específica y apoyo de inteligencia a las fuerzas iraquíes. Washington también quiere hacer avanzar la relación hacia una asociación bilateral de defensa. Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses continúan sus operaciones contra el ISIS en Siria con sus socios.

Así que el 30 de septiembre de 2026 marca un final. Pero no la de la influencia estadounidense en Irak.

Más bien, marca el cambio de un modelo a otro: menos bases visibles, menos soldados expuestos en suelo iraquí, pero todavía considerable inteligencia, capacitación, cooperación militar y presión financiera. Este cambio es aún más importante a medida que la partida de tropas se retira de Bagdad el argumento de que varios grupos armados han estado utilizando durante años para justificar el mantenimiento de sus arsenales.

Apenas los estadounidenses se fueron, la cuestión de Irak se vuelve mucho más vergonzosa:si la ocupación ya no está ahí, ¿con quién deben conservarse las armas que escapan del estado?

30 de septiembre de 2003

El retiro no fue improvisado por Donald Trump. Su principio había sido acordado en 2024 bajo la administración de Joe Biden. La actual administración ha ejecutado el calendario, a pesar de la guerra contra Irán y las tensiones regionales.

Este detalle es importante. Por lo tanto, la salida no es un gesto único hacia Teherán, ni refleja una repentina desaparición de los intereses estadounidenses en Irak. Corresponde a una transformación preparada durante varios años.

La historia también pide precaución cuando un presidente estadounidense anuncia que Irak está detrás de él.

Las fuerzas estadounidenses ya habían abandonado el país a finales de 2011. Menos de tres años después, regresaron tras la ofensiva de la organización estatal islámica, que había logrado apoderarse de un tercio del territorio iraquí. El ejército y las instituciones de seguridad han mostrado considerables deficiencias.

El precedente permanece en todos los recuerdos. Esto es precisamente lo que explica las reacciones contrastantes a principios de 2026.

Para el gobierno, la situación ya no es comparable. Las fuerzas de seguridad iraquíes se presentan como capaces de asumir la protección del territorio. El Primer Ministro Ali Falah al-Zaydi dijo que el fin de la misión internacional no significaba el fin de la lucha contra el terrorismo, sino la transición a una fase en la que el Iraq asumió plenamente su seguridad.

Este es ahora un compromiso político.

Porque si una nueva crisis importante revelaba debilidades comparables a las de 2014, el símbolo del « día de soberanía » se volvería inmediatamente contra el poder.

Erbil evacuó, pero el dispositivo no desaparece: se mueve

Tal vez el detalle más revelador de la retirada está fuera de Iraq.

La fuerza internacional no desaparece. Su sede se encuentra ahora en Jordania. La cooperación continúa en otras formas, mientras que los Estados Unidos mantienen una capacidad regional de acción contra la organización estatal islámica, en particular en Siria.

La lógica es clara: Washington reduce la huella política y militar de su presencia en Irak sin abandonar sus instrumentos.

Se asume oficialmente la transición a una relación bilateral de defensa. Los Estados Unidos deben seguir proporcionando capacitación e inteligencia específicas a los asociados iraquíes. Por consiguiente, las relaciones entre los ejércitos no se interrumpen con el cierre de la misión internacional.

Aquí es donde la palabra « retiramiento » se vuelve engañosa si se interpreta como una desaparición.

Estados Unidos retira a sus soldados de parte del paisaje iraquí. No elimina necesariamente sus ojos, sus medios técnicos, sus relaciones militares o su capacidad de ejercer presión.

Esto también refleja una tendencia más amplia en la política estadounidense. Mantener a miles de militares en un país durante décadas es caro, expone a los soldados y produce un desafío político permanente. Un arreglo regional más ligero permite mantener ciertas capacidades sin el mismo costo.

El Iraq se convierte entonces en menos un territorio ocupado por fuerzas extranjeras que un espacio supervisado e influenciado por una red regional.

La verdadera batalla comienza ahora: los brazos de las facciones

La salida estadounidense elimina principalmente un argumento de los grupos armados iraquíes.

El gobierno deja claro que ya no debe haber armas fuera de la ley o fuera de las instituciones del Estado. Bagdad considera que el fin de la presencia militar internacional elimina una de las principales justificaciones utilizadas por las facciones para preservar sus arsenales.

El problema es que estas organizaciones ya no son meros grupos clandestinos que han surgido para combatir una ocupación.

Algunos fueron creados o fortalecidos con apoyo iraní. Lucharon contra las fuerzas estadounidenses. A partir de 2014, la movilización contra la organización del Estado Islámico aumentó considerablemente su poder. A lo largo de los años, muchos también han desarrollado relés políticos y se han arraigado profundamente en las instituciones.

Desarmar a estos grupos, por lo tanto, no significa pedir a algunos combatientes que abandonen sus rifles.

Deben abordarse las organizaciones con estructuras militares, recursos, historia de combate y, para algunos, peso político. Algunos también se consideran parte integrante de la defensa de Irak y rechazan la idea de que la desaparición de la misión estadounidense hace automáticamente inútiles sus armas.

El calendario establecido por Bagdad muestra la dificultad. El Gobierno había vinculado inicialmente la entrega de armas al fin de la misión internacional antes del 30 de septiembre. Este plazo no se cumplió. Ali al-Zaydi prorrogó finalmente hasta junio de 2027 el plazo para colocar armas bajo control del Estado.

El contraste es llamativo: el retiro americano ha mantenido su agenda; el desarme de las facciones ya ha sido rechazado.

Algunas facciones ya están respondiendo: nuestras armas permanecen

El problema no es teórico.

Los grupos armados indicaron que no se consideraban obligados por un calendario gubernamental que no cumpliría sus propias condiciones. Una de las principales estructuras que afirman ser « resistencia islámica en Irak » afirma haber participado durante más de un mes en discusiones sobre la organización de armas a cambio de la soberanía iraquí, que define muy ampliamente.

En esta lectura, la salida de las fuerzas estadounidenses no es suficiente. Las demandas incluyen la desaparición de todas las formas de presencia militar extranjera y el mantenimiento de un derecho de respuesta contra cualquier violación estadounidense o israelí de la soberanía iraquí.

El mensaje es claro: la retirada elimina a un oponente presente en el territorio, pero no elimina la doctrina de la « resistencia ».

Esta diferencia puede convertirse en el centro de la próxima crisis política.

Para el gobierno, la soberanía significa que la fuerza armada pertenece exclusivamente al Estado.

En cambio, para las facciones, la soberanía puede utilizarse para justificar el mantenimiento de una capacidad militar independiente para responder a amenazas externas.

Por lo tanto, ambas partes utilizan la misma palabra para defender dos arquitecturas de seguridad incompatibles.

Washington todavía tiene una palanca enorme: dólares de petróleo

Es aquí que la idea de un retiro americano total cumple con su límite más espectacular.

Incluso sin soldados puestos en las antiguas bases, Washington mantiene una ventaja financiera capaz de pesar pesadamente en Bagdad. Los ingresos del petróleo iraquí pasan por un mecanismo financiero vinculado a los Estados Unidos, que da a Washington una influencia en las transferencias físicas de dólares necesarias para el sistema iraquí.

Esta capacidad no es puramente teórica. Los flujos ya han estado sujetos a restricciones temporales.

En otras palabras, un soldado puede salir de Erbil mientras un funcionario estadounidense retiene, a miles de kilómetros de distancia, un instrumento que puede afectar directamente la liquidez de la que depende la economía iraquí.

Esta es una de las contradicciones más fuertes del « día de soberanía ».

Iraq recupera más soberanía militar sobre su territorio, pero su economía sigue profundamente vinculada a la arquitectura financiera internacional dominada por Estados Unidos.

Por lo tanto, Washington puede sustituir parte de la coacción militar con coacción financiera.

Para grupos cercanos a Teherán, esta situación alimenta la idea de que la independencia aún no está completa. A juicio del gobierno, impone mucha cautela: una confrontación brutal con Estados Unidos podría producir efectos económicos considerables.

Irán gana un símbolo, pero no necesariamente el juego

Teherán y sus aliados celebraron la retirada como una victoria. La imagen es políticamente poderosa: las fuerzas estadounidenses que entraron en Irak en 2003 finalmente dejaron sus últimas bases veintitrés años después.

Pero la ganancia iraní es más ambigua de lo que parece.

Durante años, la presencia militar estadounidense ha proporcionado a las facciones cercanas a Irán una justificación directa de sus armas. Permitió que las armas fueran presentadas como respuesta a la ocupación o amenaza extranjera.

La salida priva a estas organizaciones de parte de este argumento.

Bagdad puede decirles ahora: el objetivo que invocó se logra, el ejército extranjero se ha ido, la fuerza debe regresar al estado.

Es precisamente por eso que Washington puede ver un interés estratégico en su propia retirada. Al reducir su presencia visible, disminuye uno de los motores de la movilización antiamericana mientras deja al gobierno iraquí frente a las facciones.

La paradoja es notable: una decisión celebrada como una victoria iraní puede facilitar simultáneamente la presión estadounidense para el desarme de los aliados de Teherán.

Todo dependerá de la capacidad de Bagdad para convertir esta nueva situación en verdadera autoridad.

Kurds ven 2011 y se niegan a creer en el seguro demasiado fácil

La salida de Erbil tiene un cargo especial para el Kurdistán iraquí.

Los líderes kurdos han mantenido largamente una estrecha relación de seguridad con los Estados Unidos. El precedente sirio, donde la retirada estadounidense del noreste ha alterado brutalmente el equilibrio, naturalmente alimenta las preguntas. La memoria de 2011 es aún más pesada: las fuerzas estadounidenses habían salido de Irak, entonces la organización estatal islámica había surgido con suficiente poder para perturbar al país.

Por lo tanto, Massoud Barzani quería tranquilizar a la población. Afirma que el Kurdistán no está amenazado y destaca la existencia de una buena coordinación con el gobierno federal para responder a cualquier amenaza, ya sea de la organización estatal islámica o de otro actor.

Pero este seguro coexiste con verdadera preocupación.

Funcionarios kurdos recuerdan que las células del ISIS permanecen activas cerca de las fronteras de la región. También creen que la lucha contra estas redes puede requerir capacidad más allá del Kurdistán solo e incluso, en determinadas circunstancias, el Iraq.

Por consiguiente, la cuestión no es si la organización estatal islámica sigue controlando un tercio del país. Este ya no es el caso. Pregunta si un vacío de seguridad, una crisis política o una confrontación entre Bagdad y las facciones pueden proporcionarle nuevas oportunidades.

La historia iraquí requiere tomar este riesgo en serio.

El peligro más inmediato no puede venir desde fuera, sino desde la liquidación de cuentas internas

La retirada estadounidense simplifica una parte de la ecuación iraquí y complica otra.

Mientras las tropas extranjeras estén presentes, el gobierno podría repeler la confrontación sobre las armas de las facciones invocando la necesidad de preservar la unidad contra una amenaza externa. Una vez que los estadounidenses se fueron, esta justificación se volvió mucho más débil.

Por lo tanto, Bagdad tendrá que demostrar si su consigna sobre el monopolio de la fuerza tiene contenido real.

El desafío es formidable. Las facciones no están fuera del sistema político. Algunos tienen vínculos institucionales y bases sociales. Un intento de desarme forzado podría conducir a una confrontación que el Estado está tratando de evitar.

Esta es probablemente la razón para el aplazamiento hasta junio de 2027.

El gobierno está comprando tiempo para tratar de convertir una cuestión militar en un proceso político: integración, regulación, negociaciones de armas y creación de instituciones.

Pero el tiempo puede jugar en ambas direcciones.

Puede permitir una transición gradual. También puede permitir a las facciones consolidar su posición y dificultar aún más la aplicación de la decisión.

De Irak a Siria, Washington busca una presencia más ligera

El retiro iraquí tiene otra dimensión cuando está cerca de la evolución estadounidense en Siria.

Las fuerzas de los Estados Unidos también redujeron o reorganizaron su presencia allí, mientras que algunas posiciones fueron transferidas en el contexto de la nueva arquitectura siria. Por lo tanto, la sede regional en Jordania es cada vez más importante.

Esta geografía dibuja un método.

Washington ya no parece considerar que debe ocupar una base a largo plazo en cada país para salvaguardar sus intereses. Puede concentrar algunas de sus capacidades en puntos regionales, mantener la inteligencia, cooperar con los ejércitos locales e intervenir cuando sus intereses lo requieran.

Es menos visible que una base llena de soldados.

Esto no es necesariamente menos influyente.

El cambio de una presencia directa a una presencia de red también permite a los Estados Unidos reducir el costo político de su acción. Una facción iraquí apenas puede movilizar a la población contra una base estadounidense que ya no existe en su territorio. Sin embargo, puede seguir denunciando una influencia estadounidense difusa, que es mucho más difícil de materializar.

Tal vez esa es la meta.

Iraq descubrirá lo que la soberanía realmente significa

Durante 23 años, la presencia estadounidense ha sido un elemento permanente de casi todos los debates iraquíes. Podría denunciarse, usarse como justificación, buscarse como protección o presentarse como causa de algunos de los problemas.

Su desaparición del suelo elimina este hito.

A partir de ahora, el gobierno será mucho menos capaz de atribuir sus debilidades a la presencia de una fuerza extranjera. Tendrá que asumir la seguridad, controlar las armas, gestionar las relaciones con Irán, proteger al Kurdistán, prevenir un resurgimiento de la organización estatal islámica y mantener una relación funcional con Washington.

Este es un cambio político importante.

La soberanía ya no es sólo un reclamo. Se convierte en una responsabilidad.

Y eso es precisamente donde el retiro americano podría tener su efecto más profundo. La prueba real no será cuántos soldados estadounidenses permanecen en Irak. Será cuestión de si el Estado iraquí puede llenar el espacio que dejan atrás.

Estados Unidos no ha desaparecido. Simplemente trasladaron algunos de sus instrumentos: sede en Jordania, cooperación militar bilateral, inteligencia, operaciones regionales y peso financiero.

Los soldados dejaron a Erbil. Estados Unidos sigue lo suficientemente cerca para observar lo que sigue.

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