« País de Oportunidades Perdidas »: en París, una frase revela una preocupación más seria sobre el Líbano

- Advertisement -

18

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

The formula was reportedly pronounced at the Quai d’Orsay in front of a prominent Lebanese personality. Es en cuatro palabras, pero es mucho más grave que un comentario diplomático:líbano se habría convertido en la « tierra de oportunidades perdidas ».

La confianza no para allí. El funcionario francés habría expresado un temor más profundo: si hubiera permitido poner en orden sus instituciones, el Líbano podría terminar perdiendo una reforma, una financiación o una secuencia diplomática favorable, peroestado propio.

Es esta segunda parte que da todo su peso a la primera.

Por lo tanto, París no sólo describiría un país lento para decidir. La preocupación sería por la acumulación de oportunidades perdidas, en un momento en que varias cuestiones están llegando simultáneamente a un punto crítico: el Sur permanece bajo fuego, las negociaciones con Israel están buscando un nuevo aliento, la cuestión del monopolio de armas está a la vanguardia, el sistema bancario sigue esperando un arreglo de sus pérdidas, las discusiones con el Fondo Monetario Internacional deben reanudarse y el futuro de la presencia internacional en el Sur debe prepararse.

Tomado por separado, cada uno de estos archivos todavía podría posponerse. Su convergencia cambia la naturaleza del problema. El Líbano ya no tiene necesariamente el mismo lujo de tiempo.

La confianza francesa entonces toma otra dimensión. Parece menos una fórmula brillante que una advertencia:el riesgo ya no es sólo que Beirut carece de una oportunidad adicional. Es que los otros comienzan a organizarse después del Líbano sin esperar que los libaneses elijan su propia dirección.

La palabra importante puede no ser « oportunidades », sino « perdida »

El Líbano a menudo se ha convertido en un método político. Una decisión es diferente porque un equilibrio de poder puede evolucionar. La reforma se pospone porque un compromiso interno no está maduro. Esperamos una mediación extranjera, una elección, una nueva administración estadounidense, un cambio en Siria, una evolución en Irán o una iniciativa francesa. Esta capacidad de aplazamiento a veces ha impedido rupturas repentinas.

También produjo finalmente una cultura de lo provisional.

Sin embargo, la secuencia actual contiene varias ventanas que no necesariamente permanecerán abiertas.

A nivel diplomático, el gobierno de Nawaf Salam sigue recibiendo una interlocución sostenida con Washington y las instituciones financieras internacionales. Su visita a los Estados Unidos permitió reuniones de alto nivel sobre cuestiones políticas, militares y financieras. Una delegación del Fondo Monetario Internacional regresará después de las reuniones anuales del Fondo y del Banco Mundial para reanudar las negociaciones. Francia, por su parte, sigue participando en casos libaneses. An economic envoy of President Emmanuel Macron, Jacques de Lajugie, met with Nabih Berri to discuss in particular the reform texts adopted by Parliament and financial and economic issues.

Son canales abiertos. No son cheques en blanco.

Es precisamente allí donde la noción de « perdida oportunidad » se hace significativa. Un capital extranjero puede apoyar a un gobierno, enviar un emisario, asistir al ejército o fomentar un acuerdo. No puede ser un sustituto a largo plazo de la decisión política del Líbano.

Por consiguiente, el peligro señalado por la confianza francesa sería el de un país que confundiera aún la disponibilidad internacional con disponibilidad ilimitada.

París ve varios relojes llegando a cero al mismo tiempo

El problema libanés de 2026 ya no se parece exactamente al de años anteriores. Se superponen varios plazos.

El primero es seguro. Los ataques israelíes continúan en el sur. El ejército libanés está expuesto en zonas donde acompaña el regreso o desplazamiento de los habitantes. One soldier and three civilians were injured in Nabatiyah al-Fawqa during the explosion of a suspicious object, while other strikes and operations were reported in the area.

El segundo reloj se refiere a negociaciones. Una nueva reunión militar libanesa-israelí está prevista alrededor del 20 de octubre en Tampa, bajo mediación estadounidense. Beirut busca el retiro israelí y una reducción de las operaciones. Washington también insiste en la aplicación práctica del monopolio estatal de armas.

El tercero es internacional. La Final se acerca al final de su misión. Detrás de la cuestión de la salida del personal de mantenimiento de la paz hay un problema mucho mayor: ¿quién observará la Línea Azul mañana, documentará las violaciones, garantizará mecanismos de enlace y apoyará al ejército en esta zona?

El cuarto es financiero. El Gobierno está tratando de reanudar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, mientras que la liquidación de las pérdidas en el sistema financiero sigue siendo esencial.

Finalmente, un quinto reloj es interno: el de la capacidad del poder para aprovechar el período actual para restaurar gradualmente la autoridad estatal.

Estos calendarios no son idénticos, pero cruzan. Y es probablemente esta cruz que alimenta la ansiedad francesa.

El Líbano todavía puede ahorrar tiempo en un caso. Se hace mucho más difícil ganar al mismo tiempo de cinco.

La preocupación francesa se refiere primero al estado

La parte más fuerte de la confianza es el temor de una « pérdida del Estado libanés ».

Sería excesivo interpretar esta expresión como el anuncio de la desaparición del Líbano. Nada en los elementos disponibles permite tal lectura literal. Más bien, la fórmula se refiere al riesgo de que un Estado mantenga sus instituciones oficiales y pierda gradualmente su capacidad para decidir, financiar, controlar y proteger.

Un Estado puede seguir teniendo un Presidente, un Parlamento, un Gobierno y una administración, al tiempo que ve que una parte creciente de sus funciones lo elude.

La seguridad es el ejemplo más obvio. Si las instituciones no toman plenamente la decisión sobre la guerra y la paz, el Estado sigue incompleto. Pero la misma pregunta surge para la financiación. Cuando un sistema bancario colapsa durante años sin un mecanismo definitivo para la asignación de pérdidas y el reembolso de los depositantes, también es la capacidad del Estado de arbitrar lo que está en cuestión.

Todavía existe para la electricidad, los desechos, el agua, la educación pública o la infraestructura.

Es por lo tanto la acumulación que se vuelve peligrosa. Un país puede sobrevivir a una crisis sectorial durante mucho tiempo. Se resiste mucho menos cuando la excepción se convierte en el modo normal de funcionamiento de casi todos los sectores.

La fórmula francesa parece apuntar precisamente a esta acumulación.

El Sur concentra todas las contradicciones

Es en el Sur que la cuestión del estado se convierte en la más concreta.

Beirut afirma querer extender su autoridad y convertir al ejército en la fuerza legítima en todo el territorio. Al mismo tiempo, Israel mantiene posiciones y continúa operando. Hezbollah conserva su arsenal. El Finul se acerca a una transformación o salida. Los habitantes quieren regresar, reconstruir sus hogares y reanudar la vida normal.

Estas cuatro realidades superponen el mismo espacio.

La dificultad para Joseph Aoun y Nawaf Salam es obvia. Deben fortalecer el Estado sin dar la impresión de ejecutar una demanda extranjera. Deben abordar la cuestión de las armas sin causar enfrentamiento interno. Deben obtener la retirada israelí sin tener la influencia militar para imponerla. Por último, deben convencer a los asociados extranjeros de que inviertan en la reconstrucción mientras el entorno de seguridad sigue siendo inestable.

Francia sabe perfectamente esta ecuación.

Esto es probablemente por qué la noción de oportunidad se vuelve central. Si un acuerdo permite simultáneamente una reducción de ataques, un retiro israelí, una extensión de la autoridad del ejército y un mecanismo de garantía internacional, el Líbano tendría una rara ventana para transformar la situación en el Sur.

Pero una ventana no es un resultado.

También puede cerrar.

El precedente de las reformas financieras pesa mucho

La ansiedad externa no sólo nace de la guerra. Se alimenta de una experiencia mucho mayor: la de las reformas anunciadas y luego retrasadas.

Desde el colapso financiero, las autoridades libanesas han enfrentado una pregunta de que ningún gobierno puede eludir: ¿quién absorberá las pérdidas acumuladas en el sistema bancario?

La respuesta condiciona todo lo demás.

Determina el destino de los depositantes, el futuro de los bancos, la credibilidad del Banco del Líbano, la capacidad de atraer nuevos capitales y relaciones con las instituciones financieras internacionales. Sin embargo, el caso sigue siendo políticamente explosivo porque cualquier solución distribuye necesariamente pérdidas entre diferentes actores.

La visita americana de Nawaf Salam muestra que este tema ha vuelto a aparecer. Con el Ministro de Finanzas Yassine Jaber y el Ministro de Energía Joe Saddi, el Primer Ministro se reunió con el Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Se convino en que una delegación del Fondo visitaría el Líbano después de las reuniones anuales para reanudar las negociaciones.

En otras palabras, se abre una nueva ventana.

La lectura francesa de « perdidas oportunidades » resuena particularmente aquí. El Líbano ya ha experimentado momentos en que la ayuda internacional, las conferencias de apoyo y la disponibilidad de donantes eran reales. Las promesas de reforma no siempre han seguido la aplicación prevista.

El riesgo sería que los asociados internacionales examinaran ahora los anuncios con mucho más escepticismo y exigirían resultados antes de movilizar sus recursos.

París no sólo quiere ser el bombero de un fuego permanente

Francia tiene una relación con el Líbano que va más allá de la gestión de crisis. Esta proximidad también explica una forma particular de impaciencia.

París ha sido un mediador regular, facilitador o partidario. Pero la lógica del rescate permanente alcanza sus límites cuando cada salida prepara la siguiente.

La visita a Beirut por un enviado económico del Presidente francés revela este acontecimiento. Las discusiones no son sólo sobre diplomacia o seguridad. Se refieren a leyes de reforma, finanzas y economía. El mensaje implícito es claro: la supervivencia política del Líbano no puede separarse de la reconstrucción de sus instituciones económicas.

Esto también explica por qué Francia puede considerar con preocupación el riesgo de fragmentación estatal.

Un Líbano incapaz de restablecer sus instituciones no es sólo un problema para el Líbano. Se convirtió en un hogar permanente de inestabilidad en el Mediterráneo oriental, en una región ya sacudida por guerras, desplazamientos de población y enfrentamientos entre poderes.

Por lo tanto, el interés francés no es sólo histórico o emocional. También es estratégico.

« Perdida oportunidad » no significa que París considere el juego

La gravedad de la fórmula no debe ser sobreinterpretada.

Si la diplomacia francesa considera que el Líbano está definitivamente perdido, tendría pocas razones para seguir invirtiendo políticamente en sus instituciones, enviar representantes, discutir reformas o participar en las reflexiones sobre el futuro del Sur.

La advertencia significa precisamente lo contrario: todavía hay algo que salvar.

Pero París parece temer que los funcionarios libaneses sigan tratando todos los problemas como si tuvieran tiempo ilimitado.

Nuance es fundamental.

Una oportunidad perdida presupone que existía una oportunidad. Y el Líbano todavía tiene varios: reconstruir una relación funcional con las instituciones financieras internacionales; reformar su sistema bancario; fortalecer su ejército; conseguir una solución en el Sur; reorganizar la presencia internacional después del Finul; reiniciar su infraestructura; restaurar relaciones más normales con los países árabes y atraer inversiones.

Lo que preocupa es su simultaneidad.

Perder una ventana es una mala noticia. Perder varios al mismo tiempo puede cambiar permanentemente la percepción del país.

El verdadero riesgo: los socios extranjeros dejan de esperar a Beirut

Esta es probablemente la consecuencia más seria.

El Líbano ha gozado durante mucho tiempo de una forma de paciencia internacional. Su complejidad comunitaria, la fragilidad de sus equilibrios y su exposición a los conflictos regionales sirvieron para explicar la lentitud de sus decisiones. Los asociados extranjeros pueden aceptar que la reforma tarda más tiempo o que un compromiso requiere varias medidas.

Esta paciencia no es necesariamente infinita.

Cuando los asociados consideran que un Estado no puede tomar una decisión, terminan construyendo soluciones que reduzcan el papel de ese Estado. En la esfera humanitaria, la financiación se canaliza más a través de organismos internacionales. En materia de seguridad, los mecanismos externos son cada vez más importantes. En el ámbito económico, los inversores buscan garantías que eluden el riesgo soberano.

Aquí es donde el miedo de « perder el estado » se vuelve concreto.

Las instituciones no necesitan desaparecer. Es suficiente para que las decisiones importantes se tomen gradualmente en otras partes, que la financiación esté condicionada en otras partes y que se formulen garantías de seguridad en otras partes.

El Líbano seguiría existiendo legalmente al tiempo que se reduciría su verdadera soberanía.

El peligro de un país dirigido por las crisis

Hay otro síntoma de oportunidades perdidas: la política termina no produciendo un proyecto, sino sólo respondiendo a la emergencia.

Una huelga requiere una reunión segura. Una escasez requiere una medida temporal. Una crisis bancaria requiere una circular. Un cierre de carreteras requiere mediación. Una amenaza de guerra exige una gira diplomática. Cada problema recibe una respuesta inmediata, pero raramente una arquitectura sostenible.

Este método puede mantener vivo el sistema.

No reconstruye el estado.

La confianza francesa parece apuntar exactamente a esta diferencia. París no exigiría más actividad gubernamental. Le preocuparía un país que pudiera multiplicar las iniciativas sin poder convertir esas iniciativas en decisiones irreversibles.

Sin embargo, el período actual ofrece precisamente la oportunidad de probar esta capacidad.

Joseph Aoun es Presidente de la República. Nawaf Salam dirige el gobierno. Karim Suaid es el jefe del Banco del Líbano. El diálogo con Washington está abierto. El Fondo Monetario Internacional debe regresar. Francia sigue comprometida. Los asociados árabes reevaluan sus relaciones con Beirut. Incluso el registro militar con Israel tiene un canal de negociación.

Al mismo tiempo se han abierto muchas puertas.

Es precisamente por eso que perderlos tendría un costo tan elevado.

La sentencia del Quai d’Orsay también es una advertencia para los funcionarios libaneses

La naturaleza privada de la observación le da un valor especial. No es un comunicado diplomático calibrado, donde cada palabra debe evitar el freído. It was reportedly addressed to an important Lebanese personality in an exchange where frankness was possible.

« País de Oportunidades Perdidas » no es una fórmula destinada al público francés. Es un mensaje dirigido indirectamente a la clase dominante libanesa.

El mensaje puede resumirse como sigue: el apoyo externo todavía existe, pero no puede producir en lugar del Líbano las decisiones que el Estado necesita.

París puede hablar con Washington. Puede enviar emisarios. Puede apoyar al ejército. Puede fomentar la inversión y la reforma. Puede participar en la búsqueda de una fórmula para el Sur. Pero ningún capital extranjero puede decidir sobre la distribución de las pérdidas bancarias, restaurar la autoridad administrativa, establecer rivalidades políticas o fabricar la soberanía libanesa contra la voluntad de los propios actores libaneses.

En un momento, la política exterior alcanza su límite.

Este límite comienza donde debe comenzar la responsabilidad nacional.

¿Y si la oportunidad actual era exactamente la última antes de un cambio de modelo?

Debemos tener cuidado: no hay nada en las pruebas disponibles que sugiera que un ultimátum francés hubiera sido enviado al Líbano o que París hubiera fijado un plazo para su separación. La confianza no dice eso.

Sin embargo, revela un cambio de tono.

La preocupación ya no se limita a una crisis particular. Se centra en la capacidad del Estado de aprovechar las aberturas antes de que el contexto cambie de nuevo.

Porque el contexto cambiará.

Las prioridades estadounidenses pueden cambiar. Las elecciones israelíes pueden cambiar el cálculo en Tel Aviv. Las negociaciones con Irán pueden conducir a un acuerdo o una nueva escalada. Se pueden reforzar las condiciones para la financiación internacional. Los inversores pueden elegir otros mercados. El sistema de seguridad Sur puede ser rediseñado.

Ninguno de estos acontecimientos esperará hasta que Beirut haya concluido sus debates internos.

Esto es probablemente lo que hace que la frase francesa sea tan mordida. El Líbano ha sobrevivido durante mucho tiempo mientras espera la historia para darle una nueva oportunidad después de dejar pasar la anterior. El diagnóstico emergente en París es que este método se vuelve peligroso.

Esta vez, perdiendo oportunidades,quizá ya no sea la próxima oportunidad que pueda desaparecer. Es la capacidad del Estado libanés decidir por sí mismo lo que vendrá después.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews